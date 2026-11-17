Prima ancora di allargare lo sguardo oltreconfine, la cadetteria conferma il proprio ruolo di serbatoio privilegiato per le selezioni giovanili di Club Italia , rifornendo con continuità l’Under 21 e l’Under 20 . Nel gruppo guidato da Silvio Baldini, dove i vari Berti della Cremonese, Faticanti e Moruzzi dell’Avellino, Zeroli del Sudtirol e Cherubini del Benevento sono ormai di casa, si è aggiunto anche il giallorosso Mannini , mentre l’ottimo momento dell’Ascoli ha regalato la prima chiamata a Simone D’Uffizi , ancora in attesa del debutto. Tra le fila dell’Italia Under 21 avrebbe dovuto esserci anche il rosanero Vavassori, ma una pesante forma influenzale lo ha costretto a rimanere a Palermo rimandando l’appuntamento.

Soltanto sei club — Arezzo, Juve Stabia, Catanzaro, Vicenza, Virtus Entella e il Modena secondo in classifica — sono rimasti al completo nei rispettivi centri sportivi. A testimonianza del peso specifico del torneo, ben venti dei trentuno azzurri convocati dal commissario tecnico Roberto Mancini per gli impegni di Nations League sono transitati dalla Serie B nel corso della carriera, fino agli esempi recenti di Liberali e Cisse maturati nella passata stagione a Catanzaro .

Chi invece ha sfruttato al meglio la vetrina azzurra è stato Emanuele Rao con l’Under 20. L’ala ventenne del Pisa, impegnata al pari di Reale della Carrarese e Cocchi del Padova, ha deciso la sfida tra Italia e Portogallo con una giocata diventata subito virale: tunnel secco al diretto marcatore partendo dal lato corto di sinistra dell’area e destro a giro sotto l’incrocio opposto. Una meraviglia tecnica che ha ricordato da vicino il celebre gol di Alessandro Del Piero in Lazio-Juventus del 1994, segnata per uno scherzo del destino proprio allo stadio Euganeo di Padova, nella città simbolo dell’ex capitano bianconero.

Da Tirana a Capo Verde: il Verona esulta con Livramento e Mosquera

Allargando la mappa al resto del mondo, i riflettori si sono accesi innanzitutto su Tirana per la sfida tra Albania e Finlandia. Quello che prometteva di essere un vero e proprio derby tra i bomber della Serie B è però saltato sul campo: il rosanero Joel Pohjanpalo è subentrato nella ripresa tra i finlandesi, mentre il capocannoniere cadetto Cristian Shpendi del Cesena ha assistito dalla panchina al successo della selezione guidata da Edy Reja. Le soddisfazioni più grandi per i club italiani sono arrivate così dagli altri continenti, in particolare in casa Hellas Verona, la società più rappresentata in assoluto con cinque giocatori convocati (oltre all’infortunato Suslov, rientrato anzitempo dal ritiro della Slovacchia).

Respirando l’aria di casa a Capo Verde, Dailon Livramento ha ritrovato il sorriso e la via della rete contro la Liberia, interrompendo un digiuno personale che in campionato durava dallo scorso agosto, quando infilò la porta del Napoli. Sempre in casa scaligera, i sei centri stagionali siglati con la formazione di Marco Baroni hanno permesso a Daniel Mosquera di conquistare l’esordio assoluto con la nazionale maggiore della Colombia, scendendo in campo per novanta minuti nell’amichevole pareggiata a reti bianche contro il Cile del pisano Loyola.

Storie di debutti tra ghiaccio e valigie disfatte: da Benaissa a Egan

La finestra internazionale ha regalato storie curiose anche sul fronte dei debutti e delle occasioni sfumate. Alla Sampdoria, che ha salutato le partenze di Begic con la Slovenia e Makoumbou con il Congo, resta il rammarico di Lorenzo Mezzotero: il giovane attaccante blucerchiato ha dovuto disfare le valigie per un infortunio proprio alla vigilia della prima storica chiamata con la nazionale maggiore dell’ Azerbaigian, Paese di cui possiede la cittadinanza e che a soli diciotto anni lo lascerebbe comunque ancora eleggibile in teoria per l’Italia.

Chi invece ha festeggiato la prima convocazione tra i grandi è stato Benaissa del Mantova — club che ha salutato anche Kospo, Kouda e Tomasevic —, premiato dal commissario tecnico dell’Algeria per il rendimento sulla corsia mancina e andato in panchina contro il Togo. Dall’Empoli sono partiti in tre: accanto a Ceesay col Gambia e Popov con l’Ucraina Under 21, ha vissuto una serata indimenticabile Matthew Egan, nato a Pisa ma sceso in campo per il debutto con l’Irlanda Under 21. Nell’andata dei playoff di qualificazione all’Europeo di categoria in Finlandia, i padroni di casa si sono imposti per uno a zero al termine di una gara glaciale, con il secondo tempo iniziato con quasi un’ora di ritardo per consentire agli addetti di spalare la neve dal terreno di gioco. Un calcio di provincia e di frontiera che, ormai senza confini, parla tutte le lingue del mondo.