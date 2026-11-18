La prova dell'arbitro Meler al Parken – Connected di Copenhagen nella gara di Nations League analizzata ai raggi X il fischietto turco ha ammonito 4 giocatori

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Prova difficile per l’esperto arbitro Meler che ha avuto bisogno del Var svizzero Fedayi San per venire a capo della gara. Quattro gli ammoniti, un gol annullato e un rigore concesso in pieno recupero. Vediamo cosa è successo al Parken – Connected di Copenhagen nella gara di Nations League.

Danimarca-Norvegia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Prima dell’inizio della partita, l’ex allenatore della nazionale danese Bo “Bosse” Johansson, scomparso il 15 ottobre di quest’anno, viene ricordato con un applauso. Valido il gol danese all’11: Heggem ha spinto la palla oltre il portiere norvegese Nyland, sarebbe stato autogol ma Hojlund l’ha deviata appena oltre la linea di porta. Regolare il raddoppio al 15′ con Hobjerg di testa.

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Il gol annullato

Al 31′ Haaland segna di testa dopo il calcio d’angolo ma l’arbitro Meler viene richiamato all’Ofr dal Var e annulla per un tocco di braccio del bomber. L’attaccante del City si rifà al 37′ segnando su assist di Odegaard. Primo giallo al 45′, è per Ostigard. A inizio ripresa ammonito Kristensen per gioco falloso. Al 79′ Ryerson si lamenta con l’arbitro dopo aver fatto una passeggiata sull’erba e viene ammonito. Regolare all’84 il gol di Odegaard.

Il rigore al 94′

Al 94′ per un mani di Andersen in area interviene ancora il Var: è rigore che Haaland trasforma, venendo poi ammonito per aver esultato togliendosi la maglia. Dopo 7′ di recupero finisce 2-3. I danesi erano in vantaggio per 2-0, ma da quel momento in poi il divario si è ridotto drasticamente, e la Norvegia ha meritatamente vinto. Con questa sconfitta, la Danimarca si classifica terza nel girone e dovrà quindi giocare per evitare la retrocessione dalla squadra A. La Norvegia si piazza al secondo posto dietro al Portogallo ed è pronta per i quarti di finale.

Chi è l’arbitro Meler

Originario di Selcuk (Smirne) Halil Umut Meler è nato il primo agosto 1986 ed ha una ridotta esperienza di gare ad altissimo livello. Il fischietto turco ha fatto in passato parlare di sé non per errori tecnici o altro, bensì per un’aggressione piuttosto brutale in campo. L’11 dicembre 2023, un lunedì, il presidente poi dimissionario dell’Ankaragucu, Faruk Koca, lo aveva steso con un destro in pieno volto dopo l’1-1 della sua squadra contro il Rizespor. Una frattura appena sotto l’occhio sinistro la diagnosi all’ospedalizzato Meler, stramazzato sul campo nell’occasione.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti 56 successi danesi, 12 pari e 22 vittorie norvegesi.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Caglar Uyarcan e Ozkara con Saglam IV uomo, lo svizzero Fedayi San al Var al Var e Ozutoprak all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Ostigard, Kristensen, Ryerson, Haaland.