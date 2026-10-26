Darderi a Vienna festeggia la Davis: Arnaldi ko. Berrettini, l'imbarazzo per la domanda su Musetti: è davvero rottura?

A Vienna si chiude la striscia di 8 ko. sul cemento indoor di Darderi, con Arnaldi che crolla alla distanza. Berrettini risponde quasi scocciato a una domanda su Musetti (ma potrebbero affrontarsi ai quarti)

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Il modo migliore per festeggiare la prima convocazione in Davis? Naturalmente con una vittoria sul cemento indoor, superficie che a Luciano Darderi cominciava a rivelarsi più che dannata (8 ko. di fila, 9 nelle 10 partite disputate nel circuito maggiore), ma che contro Matteo Arnaldi s’è rivelata decisamente amica. E sarà forse un caso, ma aver battuto uno che la Davis l’ha giocata (e pure vinta: indimenticabile il punto portato a casa contro Popyrin nella finale 2023 contro l’Australia) offre forse una prospettiva ancora più convincente legata alla scelta fatta da Volandri. Indipendentemente dalla ragione che ha portato Darderi a far parte per la prima volta del contingente azzurro.

Arnaldi, la crisi continua: Darderi non perdona

Lui intanto a Vienna ha mandato un segnale, superando Arnaldi che invero continua il suo crepuscolare finale di stagione (quarta eliminazione al primo turno negli ultimi 6 tornei disputati: il momento si conferma non certo dei migliori) e che non vede l’ora di chiudere la stagione per poi ripresentarsi a gennaio con ben altre certezze e motivazioni.

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Darderi sul cemento viennese ha ritrovato i colpi dei giorni migliori, chiudendo a sua volta una striscia di due tornei (Shanghai e Almaty) dove era tornato a casa subito (e a Tokyo aveva appena fatto in tempo a battere Ruud prima di uscire con Jacquet). Determinante è stato soprattutto lo switch arrivato in concomitanza con il break ottenuto nell’undicesimo gioco del primo set, dove Arnaldi ha pasticciato al servizio (due errori gratuiti per andare 0-30, un altro dritto fuori misura per consegnare due palle break all’italo-argentino e un back di rovescio in rete sulla prima giocata) e nella sostanza s’è consegnato all’avversario, che da quel momento in poi ha piazzato un filotto di 6 game vinti consecutivi, al netto di percentuali con la prima piuttosto basse.

Il ligure però è andato in confusione, conquistando la miseria di due punti nei primi due turni al servizio del secondo parziale, e poi ritrovando un po’ di mordente quando però i buoi erano già usciti dalla stalla. Darderi attende ora il vincente della sfida tra Paul e Rublev (in campo domani), carico a mille dopo la chiamata ricevuta da Volandri.

Berrettini, l’imbarazzo per la domanda su Musetti

Quella chiamata che a detta di molti però è arrivata “soltanto” perché c’era da risolvere un rebus legato alla convivenza non più possibile tra Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Già da qualche tempo si rincorrevano voci di una presunta “incrinatura” nel rapporto tra i due tennisti italiani, legata comunque a fatti che nulla hanno a che vedere con il campo (e tantomeno con il gioco).

Rumors divenuti sempre più insistenti e che dopo l’intervista rilasciata a fine partita da Berrettini, vittorioso in due set su Etcheverry al debutto a Vienna (6-3 6-4: era da un po’ che Matteo non si mostrava così efficace e performante nel circuito), hanno letteralmente invaso il web. Berrettini, a precisa domanda dell’intervistatore su come avesse accolto il ritorno alla vittoria in un torneo ATP da parte di Musetti (e se questo potesse servirgli da “ispirazione”), ha prima chiesto se l’intervista stesse andando in diretta, poi ha sorriso quasi in modo beffardo, quindi s’è limitato a rispondere dicendo che “Lorenzo ha lavorato molto per tornare e immagino che si meriti tutto questo”, evitando di aggiungere altro e poi chiudendo il dialogo.

Matteo e Lorenzo potrebbero sfidarsi nei quarti

L’imbarazzo mostrato da Matteo è sembrato troppo evidente per non gettare benzina sul fuoco a quel che si sente in giro, col tam tam partito dopo che i due hanno tolto il rispettivo like ai propri profili social.

Vienna peraltro potrebbe nascondere anche un’ulteriore “insidia”: Musetti e Berrettini sono stati sorteggiati nella stessa metà del tabellone e potrebbero affrontarsi nei quarti di finale, qualora dovessero vincere il loro ottavo di finale (Matteo contro uno tra Cobolli e Dimitrov, Musetti nel caso in cui battesse al debutto Tiafoe e poi Fery, che ha beneficiato del ritiro di Fearnley per avanzare direttamente al secondo turno).

Magari a Musetti chiederanno qualcosa su quanto sta accadendo: chissà cosa risponderà il carrarino, e chissà quanto questa presunta “rottura” abbia condizionato le scelte di Volandri.