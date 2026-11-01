L'agente di calciatori da un anno sta lottando la sua battaglia ma il peggio sembra alle spalle, la sua vita è completamente cambiata ma si sente ottimista sul futuro

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Nel 2006 stava per portare alle dimissioni di Marcello Lippi da ct per le vicende legate a Calciopoli e all’inchiesta sulla GEA World di cui era membro ma Davide, il figlio del tecnico viareggino, ne è sempre uscito a testa alta. Negli ultimi 20 anni ha sviluppato, insieme al socio Carlo Diana, la Resetgroup, un’azienda con sede a Milano che segue moltissimi atleti e offre anche un servizio di Academy per i bambini disabili. Un modello da seguire per i valori di socialità e solidarietà che persegue ma da un anno combatte la sua battaglia più difficile contro una brutta malattia.

Il post sui social

Davide Lippi ha voluto condividere la sua gioia per i progressi nella malattia con un post sul suo profilo instagram: si sente un allegro brano sudamericano, si vede un video con foto assieme alla compagna, alla figlia, a papà Marcello, alla madre. Frammenti di stanze d’ospedale si alternano a viaggi, abbracci e smorfie e si legge: “S’ questa canzone tante volte per tanto tempo mi ha regalato la gioia e la forza di lottare di non mollare nemmeno di 1 cm affrontando ogni giorno con lo spirito giusto sempre pensando a voi….Insieme abbiamo riso e abbiamo pianto tante volte e avervi avuto al mio fianco mi ha reso forte , mi avete regalato le armi per affrontare questo lungo cammino. Wowwww…..

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è stato un anno pazzesco pieno di tutto , che mi ha insegnato tantissimo sulla vita e ho capito che senza il vostro Amore non avrei vinto questa battaglia , sì perché la guerra ancora sarà lunga ma con voi al mio fianco tutto sarà sempre possibile. GRAZIE Di CUORE A TUTTI VOI Specialmente a …. Nathi al mio angelo Mia , Mamma , Papà, Stefi Lori e Rio Etto e Lulù

Tantissimi i messaggi di auguri, spiccano quelli di Bruno Conti, Adani, Seredova, Tacchinardi, Ventola, Pennetta, Boijnov e tanti altri, assieme a giornalisti, amici, parenti e tifosi

La confessione di Lippi jr

Al Tirreno poi rivela: «A un anno circa da quando ho avuto dei problemi personali – confida direttamente da Ibiza, dove si trova in questi giorni – ho sentito il bisogno di ringraziare tutti coloro che mi sono stati a fianco e sono davvero tanti. Oltre, naturalmente, alla mia famiglia che mi ha permesso di superare le difficoltà, che come ho potuto scoprire sulla mia pelle arrivano improvvisamente, quando meno te lo aspetti. E allora, solo se hai la fortuna di essere circondato da persone che ti aiutano ad affrontare in un certo modo le difficoltà, riesci a guardare avanti».

Naturalmente non si può abbassare la guardia: «Anche perché, per adesso, è stata vinta una battaglia, ma non la guerra. Fino a quando non trascorreranno i tempi necessari bisogna rimanere sempre con i piedi ben saldi a terra. Però, il fatto di avere al mio fianco le persone più care che ti fanno sentire il loro amore e ti danno la forza necessaria, sono senza dubbio importanti per affrontare certi percorsi, che fino a quando non ti ritrovi coinvolto in prima persona, non potevi realmente conoscere. Ora guardo alla vita con tutt’altra prospettiva, ed è per questo motivo che a un anno da quando è cambiata la mia, ho voluto dire grazie a chi è stato con me, e ha condiviso questo percorso».