L’Italia conquista l’accesso in finale di Coppa Davis per il quarto anno consecutivo: l’eroe di giornata è Lorenzo Musetti che vince in singolare e viene preferito a Berrettini per il doppio

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Quarto anno di fila, e forse quello più difficile. L’Italia fa impazzire Bologna riuscendo a centrare per la quarta volta consecutiva l’accesso alla finale di Coppa Davis. Una sfida durissima contro la Repubblica Ceca che gli azzurri vincono solo al tiebreak del terzo set con il doppio formato da Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori. Il toscano aveva portato il primo punto di giornata con la vittoria contro Mensik, mentre Lehecka aveva rimesso tutto in parità battendo Flavio Cobolli.

L’Italia si stringe a Musetti: è lui l’eroe a Bologna

Una lunga attesa e un rapporto che fatica a nascere. Da anni Lorenzo Musetti è uno degli esponenti principali del tennis italiano ma per qualche motivo, il rapporto con la Davis non era mai sbocciato. A Bologna è cambiato tutto, se contro la Corea la sua vittoria poteva quasi essere considerata tassativa, contro la Repubblica Ceca, Lollo sfodera una delle sue versioni migliori. Prima batte Jakub Mensik in un match in cui a tratti è sembrato dominante, poi viene schierato un po’ a sorpresa anche in doppio con Vavassori. I due perdono il primo set, si riscattano nel secondo e poi devono lottare fino all’ultimo punto per avere la meglio al tiebreak.

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Italia-Repubblica Ceca: tutte le emozioni del tie

Le polemiche e il gossip da parte: l’abbraccio tra Musetti e Berrettini

Inutile nascondere che nel corso della settimana di Davis, uno dei temi in casa Italia è stato quello legato al presunto “freddo” tra Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Le voci di gossip delle ultime settimane hanno giocato un ruolo chiave anche sui social, con notizie riprese anche dalla stampa straniera. A fine match il primo a correre in campo è stato proprio il romano per abbracciare il compagno di squadra che aveva messo a segno il punto decisivo.

Lo sfogo di Cobolli contro le critiche

Seconda sconfitta per Flavio Cobolli che dopo il punto perso contro la Corea, si arrende anche contro Lehecka che conquista il punto del pareggio per la Repubblica Ceca. Una sconfitta che fa male con il romano che però dopo la partita non vuole sentire parlare di crisi: “E’ stata una delle mie migliori partite degli ultimi tempi che si è decisa su pochi punti. Ho dato tutto ma non è bastato contro un giocatore forte. Ho letto tante critiche in questi giorno, ho letto che sarei in piena crisi. Dispiace per la sconfitta ma io resto orgoglioso della mia stagione, sono il settimo giocatore del mondo anche se la fatica di tante partite si sta facendo sentire. Disponibile a giocare l’eventuale finale? Certo, per la Davis faccio questo e altro”.

Berrettini fermato da un problema al gomito

Né singolare né doppio, Matteo Berrettini doveva essere protagonista nella giornata di Coppa Davis a Bologna invece è stato costretto a fare il tifo per i suoi compagni dalla panchina. Volandri aveva pensato a lui per il primo singolare della giornata, doveva scendere in campo al posto di Musetti con il carrarinon che poi avrebbe giocato il secondo match al posto di Flavio Cobolli. Invece nel corso della mattina, il giocatore romano ha sofferto ancora una coltra del problema al gomito che lo aveva costretto a ritirarsi prima del match contro Alcaraz al Masters 1000 di Parigi e non è potuto scendere in campo contro la Repubblica Ceca. Alla fine del match però il capitano Filippo Volandri ha fornito una versione diversa sostenendo di aver scelto di puntare su Musetti piuttosto che su Berrettini dopo lo stato di forma mostrato dal toscano nel corso del singolare.