Il capitano potrebbe decidere di affidarsi ancora una volta alla coppia Musetti e Cobolli per i due match in singolare, il toscano potrebbe scendere in campo anche in doppio

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’Italia sogna la quarta, Alcaraz e la Spagna preparano lo sgambetto. La finale di Coppa Davis in programma domenica 29 novembre a Bologna si annuncia incandescente. La formazione iberica arriva al grande appuntamento con i favori del pronostico ma quando si parla di Davis e di maglia della nazionale entrano in gioco anche altri fattori. Se Ferrer ha le idee molto chiare per i singolari, Volandri qualche dubbio in più ce l’ha.

Le scelte di Berrettini per la Spagna

Filippo Volandri non ha paura di fare scelte a sorpresa per mettere l’Italia nelle condizioni migliori. Negli ultimi anni, le sue decisioni a volte sorprendenti si sono rivelate vincenti. Ma contro la Spagna, la sensazione è che il capitano possa andare sul sicuro. La tentazione di schierare Berrettini in singolare c’è stata, il romano però è arrivato acciaccato dopo i problemi accusati a Parigi e non sembra aver ancora recuperato dopo l’impegno in doppio. Luciano Darderi sogna il debutto, ma farlo sul cemento e contro Jodar potrebbe essere troppo rischioso.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La partita chiave è proprio il primo singolare di giornata e toccherà ancora una volta a Lorenzo Musetti provare a strappare il punto chiave contro Rafa Jodar. Cobolli non è apparso in grandi condizioni a Bologna, ma il punto contro Alcaraz sembra più un’impresa impossibile che altro. L’obiettivo è quello di provare a giocarsi tutto al doppio, con Vavassori che potrebbe essere ancora una volta confermato accanto a Musetti, o rischiando anche la carta Berrettini. Dall’altra parte della rete, la Spagna ha un doppio di grande affidamento con Marcel Granollers e Pedro Martinez ma Carlos Alcaraz, che pure ha ammesso di non essere al 100%, ha già dato la sua disponibilità a esserci in caso di bisogno.

Binaghi ricuce lo strappo tra Berrettini e Musetti

La vigilia, così come i primi giorni, della Coppa Davis sono stati al centro di tante discussioni riguardante il rapporto tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Una vicenda di gossip che si è fatta strada tra i due portacolori azzurri e che avrebbe condizionato il clima all’interno della squadra. Qualcuno lo aveva definito il “grande freddo” con i due giocatori che sembravano non avere un rapporto, ma la maglia della nazionale fa miracoli anche per ricucire i rapporti. Anche se secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il ruolo decisivo non è stato solo del clima azzurro ma anche del capitano Filippo Volandri e del presidente della FITP, Angelo Binaghi che avrebbero messo in piedi un lavoro di diplomazia per ricucire il rapporto tra i due.

Il record storico dell’Italia

Il cammino dell’Italia non è concluso e domenica 29 novembre arriva una sfida durissima con la Spagna con Alcaraz e compagni che ricoprono senza dubbio il ruolo di favoriti in finale per quanto mostrato fino a questo momento a Bologna. Ma gli azzurri portano a casa l’ennesimo record di questo momento storico. L’Italia è infatti il primo paese in 37 anni a disputare la finale di Coppa Davis per 4 stagioni di fila. L’ultima a riuscirci è stata la Svezia che ha disputato la finale ininterrottamente dal 1983 al 1989 grazie a Stefan Edberg e Mats Wilander. Ora però gli azzurri sono anche il poker di successi.

Rai, SuperTennis: dove vedere la finale

Tutto pronto per la sfida che deciderà la Coppa Davis 2026. Domenica 29 novembre alle ore 15 si scenda in campo alla BolognaFiere Arena di Bologna per il match tra Italia e Spagna. La sfida sarà trasmessa sia dalla Rai con trasmissione su Rai 1 e Raiplay, che da SuperTennis che detiene i diritti dell’evento.