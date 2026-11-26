La Cechia è arrivata a Bologna a fari spenti, ma la vittoria sul Canada l'ha posta come squadra di riferimento. E può sognare con due top 15 (Lehecka e Mensik), un ritrovato Machac e la coppia Rikl-Pavlasek

Sulla carta è uno scoglio veramente tosto. Specialmente per questa Italia che ha mostrato più di una crepa nella marcia di avvicinamento alla final 8 di Davis Cup, un obiettivo al quale la Cechia di Tomas Berdych sa di poter ambire con cognizione di causa. Perché le due eliminazioni recapitate agli Stati Uniti valgono già da monito per tutto il resto del mondo. E il 2-0 rifilato all’esordio contro il Canada ha rafforzato l’idea che questo potrebbe essere davvero l’anno buono per riportare l’insalatiera nell’Est Europa.

Quanta abbondanza per capitan Berdych

Berdych dispone di una rosa profonda tanto in singolare, quanto in doppio. E sebbene tutti i riflettori a Bologna siano puntati sulla Spagna di Alcaraz (c’era anche la Germania di Zverev, ma l’eliminazione per mano della Gran Bretagna ha fatto venir giù il castello), considerare la Cechia alla stregua di una semplice outsider è oggettivamente un azzardo. Perché con due top 15 (Lehecka e Mensik), un Machac che sembra aver ritrovato i colpi dei giorni migliori e due doppisti come Rikl e Pavlasek (rispettivamente numero 36 e 41 del ranking della specialità) le ambizioni di grandeur sono assolutamente legittime.

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Col Canada si è avuta solo la conferma di un potenziale davvero notevole: la vittoria di Lehecka contro Auger-Aliassime per 7-6 6-2 ha confermato l’ottimo momento attraversato dal numero 14 del mondo, recentemente finalista all’ATP 500 di Basilea (sconfitto da Vacherot), che salvo sorprese dovrebbe vedersela con Flavio Cobolli (col quale non ci sono precedenti), a meno che Volandri non decida di rinunciare al suo numero uno nel ranking a favore di uno tra Berrettini e Darderi (a quel punto Lehecka sfiderebbe Musetti, sul quale è avanti 3-1 nei confronti diretti, con una vittoria a testa ottenuta nel 2026 sulla terra di Monte Carlo e Madrid). Machac ha faticato un po’ di più con Draxl, ma così facendo ha permesso a Mensik di tenersi caldo proprio per le sfide decisive per la conquista dell’insalatiera.

L’unico dubbio sul secondo singolarista

Proprio la scelta del secondo singolarista tra Mensik e Machac è il dilemma che Berdych si porterà appresso fino alla vigilia dell’incontro. In generale però l’ampia scelta di cui dispone il capitano della Cechia è un fattore a ogni livello, pensando anche al fatto che l’Italia ha mostrato più di una criticità nel corso del suo quarto di finale con la Corea (sulla carta, più agevole rispetto al Canada).

E anche qualora si dovesse andare alla terza partita, il doppio Rikl-Pavlasek offre ampie garanzie. Per Volandri e i suoi ragazzi, uno scoglio veramente tosto, anche perché l’aver avuto un giorno di riposo in più potrebbe anche rivelarsi determinante ai fini del risultato finale. Un’Italia con Sinner avrebbe potuto garantirsi almeno un punto, così diventa tutto più complicato.