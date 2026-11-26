La nazionale iberica che lascia Alcaraz in panchina chiude la pratica Austria in due set e conquista l’accesso alla semifinale di Coppa Davis contro la Gran Bretagna

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La Spagna fa paura anche senza Carlos Alcaraz. I quarti di finale di Coppa Davis non regalano sorprese alla formazione iberica che decide di lasciare in panchina il numero 3 del mondo contro l’Austria. Ferrer punta su Merida e Jodar per i singolari e la scelta si rivela vincente. Accesso in semifinale con sfida alla Gran Bretagna e messaggio chiaro anche per l’Italia.

Merida non fa rimpiangere Alcaraz

La scelta a sorpresa, ma forse neanche troppo, di Ferrer è quella di concedere un riposo extra a Carlos Alcaraz. Dopo le fatiche delle ATP Finals, il capitano decide di lasciare fuori il numero 3 del mondo. Al suo posto in singolare spazio a Daniel Merida. Una scelta che si rivela vincente, l’austriaco Joel Schwaerzler prova a partire forte, si conquista anche qualche chance per portare il set dalla sua parte ma con il passare dei minuti viene fuori la maggior qualità tecnica dello spagnolo che chiude il primo set 6-4. Anche nel secondo il 22enne di Madrid, reduce da una stagione di ottimo livello, è bravo ad aspettare il momento giusto per piazzare il suo affondo e chiudere senza troppa difficoltà con un doppio 6-4.

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Jodar col diesel: prima rischia poi è inarrestabile

Stagione lunghissima e stancante anche quella di Rafa Jódar che arriva alla Coppa Davis dopo un anno intenso. Una stanchezza, forse soprattutto mentale, che si nota soprattutto nel primo set contro Jurj Radionov. Lo spagnolo sembra lontano parente di quello ammirato nel corso del 2026 e nel primo parziale lascia spazio all’austriaco che vince il parziale quasi con facilità con il punteggio di 6-2. Dalla panchina i consigli di Ferrer, però sortiscono gli effetti sperati. Il classe 2026 cambia marcia nel secondo set, comincia a prendere il controllo degli scambi e mette a nudo tutti i limiti del suo avversario. Un 6-0 che non lascia spazio a interpretazioni con Rafa che non si ferma anche nel terzo set, anche questo dominato con il 6-1 che lancia la Spagna in semifinale.

La sfida alla Gran Bretagna e il messaggio all’Italia

La giornata di Davis era cominciata con una sorpresa. L’eliminazione della Germania per mano della Gran Bretagna non rientrava tra i pronostici più gettonati. In questo caso non è bastata neanche la presenza del numero 1 al mondo, la sconfitta di Struff contro Norrie ha complicato i piani, Sascha ha fatto il suo battendo in due set Fery ma nella sfida tra due doppi di ottimo livello ad avere la meglio è stata la coppia Patten Skupski ai danni di Grawietz e Putz. La Spagna ha osservato interessata l’incontro e ora parte con i favori del pronostico nella semifinale in programma sabato. Ma la formazione iberica ha mandato un messaggio inequivocabile anche all’Italia, Alcaraz e compagni sono a Bologna per riportare l’insalatiera a casa.

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