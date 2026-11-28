Rafa sbriga la pratica contro Cameron in due set, ora Carlitos può chiudere contro Fery. Prestazione da urlo del giovane campioncino, che chiude in 92 minuti.

Questa Spagna fa paura, ancor prima di staccare ufficialmente il biglietto per la finale di Coppa Davis contro l’Italia. Dopo aver travolto l’Austria nei quarti di finale, le Furie Rosse si avviano a far altrettanto contro la Gran Bretagna nella semifinale del sabato. E pensare che deve ancora scendere in campo Carlos Alcaraz, il pezzo da novanta a disposizione degli iberici per azzannare l’Insalatiera. A dare spinta agli iberici ci ha pensato ancora una volta Rafa Jodar, che ha trasformato il match contro Cameron Norrie quasi in un allenamento. Almeno per un set e pezzo, visto che il match si è un po’ movimentato giusto nel finale.

Spagna-Gran Bretagna, Jodar spiazza Norrie

Vittoria in due set per l’astro nascente del tennis iberico, che ha impiegato complessivamente 92 minuti per avere ragione del suo avversario, venuto fuori alla distanza dopo essere crollato di schianto nel primo parziale, alle prime difficoltà. Dopo due scambi in battuta vinti in modo piuttosto perentorio, infatti, Norrie ha perso la bussola dopo aver ceduto il servizio nel quinto gioco. Jodar ha preso break e fiducia, ha accelerato ed è riuscito a chiudere i conti piuttosto presto, piazzando un altro break e portando a casa la prima frazione sul punteggio di 6-2, tra gli applausi convinti del pubblico tinto di rosso.

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Jodar firma il primo punto e chiama Alcaraz

Anche nel secondo set Jodar ha guadagnato un break di vantaggio, allungando fino al 4-2. Stavolta, però, Norrie ha avuto un sussulto d’orgoglio, riuscendo a piazzare il controbreak al settimo game e rimettendo in discussione l’esito del parziale e della partita. L’inglese ha messo anche il naso avanti sul punteggio di 5-4, ma non è andato oltre. Jodar ha sistemato le cose in battuta e ha riguadagnato il break sul 6-5, chiudendo nel game successivo. Ora Alcaraz ha l’opportunità di chiudere i conti con Fery, evitando alla Spagna pericolosi fuori programma nel doppio: quella britannica sarebbe una coppia temibile.

Unico contrattempo: bimba in lacrime per Jodar

Con la nuova arena di Bologna trasformata per l’occasione in una succursale di Madrid, visti i tantissimi sostenitori della Spagna al seguito, l’unico momento “particolare” si è vissuto all’inizio del secondo set quando il gioco è stato interrotto dal giudice di sedia per un motivo curioso: il pianto di una bambina, particolarmente fragoroso ogni volta che Jodar si accingeva a battere verso il campo avversario. Non è chiaro se la piccola fosse al seguito del tifo spagnolo o britannico, fatto sta che dopo alcuni minuti la situazione è tornata normale, dopo che gli stessi Jodar e Norrie si erano sincerati dell’accaduto.