De Bruyne, la pillola presa in campo e la mancata esultanza dopo il gol. La verità sul Psv

Il centrocampista ha spiegato i motivi del malessere accusato contro la Turchia. Van Bommel chiarisce l'episodio dell'antidolorifico, mentre sul futuro spunta il PSV.

Kevin De Bruyne segna, contribuisce alla rimonta del Belgio e subito dopo chiede una pillola alla panchina. Un’immagine così non si era mai vista e ha inevitabilmente riacceso i riflettori sulle condizioni fisiche già precarie del centrocampista del Napoli. I Diavoli Rossi hanno superato la Turchia per 2-1 grazie alle reti del giocatore azzurro e di Charles De Ketelaere ma nel dopopartita il protagonista è stato soprattutto il fantasista: tra un’ammissione sulle difficoltà incontrate in campo, un problema alla caviglia e le indiscrezioni di mercato che lo vedrebbero nel mirino del PSV, De Bruyne ha raccontato una serata tutt’altro che ordinaria. Adesso l’attenzione si sposta sulla sfida contro l’Italia.

De Bruyne, il malessere e la pillola dopo il gol

La vittoria contro la Turchia non ha cancellato l’insoddisfazione personale di De Bruyne. Nonostante il gol del momentaneo pareggio, il centrocampista non ha nascosto di aver attraversato una prima parte di gara particolarmente complicata ed è per questo che non ha esultato al 27′: “Individualmente, i primi venti minuti sono stati i peggiori che abbia giocato in questa stagione”.

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Il belga ha poi spiegato di non aver attraversato un periodo semplice dal punto di vista fisico: “Nelle ultime settimane non mi sono sentito molto bene, non ero al cento per cento“. A incidere sarebbero stati anche i numerosi spostamenti e le tante ore trascorse lontano da casa. “Ho viaggiato molto negli ultimi dodici giorni, passando tanto tempo in hotel”, ha aggiunto, parlando di una condizione di debolezza ancora da individuare attraverso i dati.

L’episodio che ha attirato maggiormente l’attenzione è arrivato subito dopo la rete del pareggio. Le telecamere hanno immortalato De Bruyne mentre si avvicinava alla panchina per prendere una compressa. A chiarire il motivo della richiesta ci ha pensato Mark van Bommel, spiegando che non si trattava soltanto del malessere accusato nei giorni precedenti.

Il fastidio alla caviglia e la sostituzione

Oltre alle condizioni generali non ottimali, De Bruyne ha dovuto fare i conti anche con un problema alla caviglia. Secondo quanto riferito da Van Bommel, il centrocampista ha avvertito dolore dopo aver tentato una conclusione verso la porta, finita contro un avversario. Da qui la richiesta di un antidolorifico: “Ha sentito dolore dopo aver calciato in porta (nell’azione precedente) e ha chiesto una pillola per questo”.

La situazione è stata monitorata dallo staff belga, che ha preferito non correre rischi. De Bruyne ha lasciato il terreno di gioco intorno al 70′, con la sostituzione dettata anche dalla necessità di preservarlo in vista del prossimo impegno. Van Bommel ha infatti sottolineato: “Tra due giorni giochiamo di nuovo”.

Un dettaglio che interessa inevitabilmente anche il Napoli di Allegri. La caviglia del centrocampista era già finita sotto osservazione dopo la partita contro la Juventus, quando era stato costretto a uscire all’intervallo a causa di una distorsione. Il nuovo fastidio rappresenta quindi un elemento da seguire con attenzione, soprattutto considerando il calendario ravvicinato e gli impegni della nazionale.

Il PSV pensa a De Bruyne: la risposta sul futuro

La partita contro la Turchia ha riportato al centro dell’attenzione anche le indiscrezioni di mercato provenienti dall’Olanda. Il PSV sarebbe interessato a De Bruyne già in vista della sessione invernale e le voci su un possibile trasferimento a gennaio hanno raggiunto rapidamente il diretto interessato dopo le difficoltà di inizio stagione con il Napoli e la lite furiosa in campo con Lucca.

Il belga, però, non ha voluto alimentare le speculazioni, preferendo mantenere un profilo prudente: “Stamattina mi sono svegliato e ho ricevuto molti messaggi. Vedremo cosa succederà, ma mi conoscete: io non creo scompiglio, lascio che siano gli altri a parlare per me. Se l’interesse del PSV è gradito? È un loro interesse…”.