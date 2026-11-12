De Bruyne non conosce crisi col Belgio: l'asso del Napoli e De Ketelaere rimontano la Turchia e mettono alle strette l'Italia

I diavoli rossi salgono a quota 9 punti in classifica scavalcando gli azzurri di Mancini che ora dovranno battere la Francia

L’Italia ha dunque l’obbligo di vincere stasera contro la Francia se vuole tornare almeno al secondo posto (in realtà, battendo i francesi gli azzurri di Mancini potrebbero diventare anche primi). Un successo meritato, quello della selezione di Van Bommel, che ha vinto grazie ai gol degli “italiani” De Bruyne e De Ketelaere.

Belgio vincente in Turchia

Padroni di casa in vantaggio al 20′ del primo tempo grazie ad una bella punizione di Arda Guler, dopo soltanto sette minuti è arrivato il pareggio di Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Napoli, rimasto in campo per 69 minuti, proprio oggi è tornato al centro dell’attenzione per delle voci di mercato che lo vorrebbero via dall’Italia sin da gennaio. Il 2-1 è arrivato solo tre minuti grazie a De Ketelaere, schierato come prima punta, che sta confermando il suo ottimo momento di forma.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Calhanoglu sfiora il 2-2

Da segnalare l’ingresso, tra le fila turche, di Hakan Calhanoglu al 58′ al posto di Kocku: il giocatore dell’Inter ha sfiorato il gol del 2-2 nel finale. In campo anche Celik, che ha preso il posto di Aydin al 70′. Nel Belgio ottima prova anche di Moreira, in campo per 68 minuti.