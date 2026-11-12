De Bruyne non conosce crisi col Belgio: l'asso del Napoli e De Ketelaere rimontano la Turchia e mettono alle strette l'Italia

L’Italia ha dunque l’obbligo di vincere stasera contro la Francia se vuole tornare almeno al secondo posto (in realtà, battendo i francesi gli azzurri di Mancini potrebbero diventare anche primi). Un successo meritato, quello della selezione di Van Bommel, che ha vinto grazie ai gol degli “italiani” De Bruyne e De Ketelaere.
Belgio vincente in Turchia
Padroni di casa in vantaggio al 20′ del primo tempo grazie ad una bella punizione di Arda Guler, dopo soltanto sette minuti è arrivato il pareggio di Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Napoli, rimasto in campo per 69 minuti, proprio oggi è tornato al centro dell’attenzione per delle voci di mercato che lo vorrebbero via dall’Italia sin da gennaio. Il 2-1 è arrivato solo tre minuti grazie a De Ketelaere, schierato come prima punta, che sta confermando il suo ottimo momento di forma.
Calhanoglu sfiora il 2-2
Da segnalare l’ingresso, tra le fila turche, di Hakan Calhanoglu al 58′ al posto di Kocku: il giocatore dell’Inter ha sfiorato il gol del 2-2 nel finale. In campo anche Celik, che ha preso il posto di Aydin al 70′. Nel Belgio ottima prova anche di Moreira, in campo per 68 minuti.