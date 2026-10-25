De Zerbi è riuscito a cambiare l'anima del Tottenham, il retroscena sulla vittoria col Chelsea

Il Tottenham espugna Stamford Bridge per la prima volta dal 2018 e conferma i progressi delle ultime settimane. De Zerbi punta sul rapporto con i giocatori

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Tottenham di Roberto De Zerbi ha trovato una vittoria che va oltre il risultato. Il 2-0 sul Chelsea a Stamford Bridge, maturato nel finale grazie a un’autorete del portiere Mike Penders e al sigillo di Mathys Tel, ha mostrato una squadra più solida nei momenti di tensione e capace di non perdere la testa quando la partita si è accesa. Un segnale importante per gli Spurs, spesso in difficoltà quando le gare diventano complicate. Il successo arriva dopo il pareggio in inferiorità numerica contro il Manchester United e la vittoria sul Coventry, risultati che hanno contribuito a restituire fiducia al gruppo.

De Zerbi e il nuovo rapporto con la squadra

Il retroscena della svolta è nelle parole dello stesso De Zerbi. Dopo la partita, l’allenatore ha spiegato che il cambiamento non riguarda tanto l’atteggiamento quanto il rapporto costruito con i giocatori. Un’intesa diversa che, a suo giudizio, ha modificato lo spirito del gruppo e si è riflessa nelle prestazioni. Il tecnico ha parlato di una squadra finalmente più completa, capace di esprimersi meglio anche sul piano del gioco. La strada resta lunga, ma il Tottenham sembra aver ritrovato una base da cui ripartire. E che era già stata inaugurata nel turno precedente.

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La prova di maturità contro il Chelsea

A Stamford Bridge gli Spurs hanno gestito a lungo il pallone, arrivando a sfiorare il 70% di possesso, e sono riusciti a mantenere la calma quando la gara si è fatta nervosa. Il vantaggio è arrivato con una deviazione decisiva di Mike Penders, che ha spedito nella propria porta un calcio d’angolo di Mateus Fernandes sotto la pressione di Jan-Paul van Hecke. Poco dopo, Cole Palmer ha lasciato il Chelsea in dieci per una seconda ammonizione, dopo aver rischiato l’espulsione già in precedenza. Gli ospiti hanno sfruttato il momento senza farsi trascinare dalle proteste e dalle provocazioni.

Tel chiude i conti, l’unica nota negativa è Maddison

Nel finale è stato Mathys Tel a mettere il risultato al sicuro con una grande iniziativa personale, conclusa da un tiro preciso e rasoterra all’87’. Una rete che ha premiato la prestazione del Tottenham e acceso la festa dei tifosi, dopo una lunga serie di risultati negativi in casa del Chelsea. L’unica nota stonata per De Zerbi è stato l’infortunio di James Maddison, costretto a uscire nella ripresa per un problema all’inguine. Il centrocampista era appena tornato a giocare dall’inizio contro il Coventry, segnando dopo un lungo periodo condizionato dagli infortuni.

La missione di De Zerbi: cambiare la mentalità degli Spurs

Il successo permette al Tottenham di consolidare la risalita verso una posizione più tranquilla a metà classifica dopo l’avvio da incubo, ma soprattutto offre un segnale sul piano caratteriale. De Zerbi ha ricordato quanto i risultati deludenti delle ultime stagioni abbiano pesato sui giocatori rimasti nel gruppo, citando anche due piazzamenti al diciassettesimo posto. L’obiettivo è cambiare questa eredità e riportare il club a esprimere personalità, qualità e ambizione. La vittoria contro il Chelsea non risolve ogni problema, ma dimostra che gli Spurs possono affrontare le difficoltà con uno spirito diverso.