De Zerbi ha svegliato il Tottenham: Tonali dominante e il Chelsea cade, per Palestra altra giornata no    

Gli Spurs si aggiudicano il derby londinese a Stamford Bridge anche grazie a una strepitosa prestazione del centrocampista. L’esterno ex Cagliari entra e i Blues naufragano

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Sembra proprio che Roberto De Zerbi sia riuscito a svegliare il Tottenham: dopo la prima vittoria col Coventry gli Spurs hanno vinto il derby londinese in casa del Chelsea per 2-0 anche grazie alla superba prestazione di Sandro Tonali. Tra i Blues gara sfortunata per Marco Palestra: l’esterno entra e il team di Xabi Alonso naufraga.

Il risveglio del Tottenham di De Zerbi

Il Tottenham sembra essersi definitivamente risvegliato e l’ha fatto in un match di grande importanza per la tifoseria degli Spurs: la squadra di Roberto De Zerbi si è imposto nel derby di Londra contro il Chelsea, battuto a Stamford Bridge per 2-0 grazie all’autogol del portiere Penders (77’) e a una prodezza di Tel (87’). Tra i gol, anche l’espulsione di Cole Palmer per i Blues.

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Un risultato storico – la seconda vittoria degli Spurs a Stamford Bridge negli ultimi 36 anni – e meritato per il Tottenham, che ha giocato meglio del Chelsea e mostrato sprazzi del proprio ampio potenziale. La vittoria contro Xabi Alonso permetterà a De Zerbi di respirare dopo un inizio di stagione complicatissimo: dopo aver collezionato 3 punti nelle prime 6 giornate, gli Spurs hanno confermato i progressi mostrati nella prima vittoria stagionale (3-1 sul Coventry) e fermato la corsa del Chelsea, arrivato al derby dopo 3 vittorie di fila.

Tonali trascina gli Spurs

Sulla scalata alla classifica del Tottenham – ora 12esimo a quota 9 in attesa delle gare di Newcastle, Manchester United e Crystal palace che potrebbero scavalcarlo – ha inciso in maniera determinante Sandro Tonali, tra i migliori in campo a Stamford Bridge. Schierato da mediano insieme a Mateus Fernandes nel 4-2-3-1 di De Zerbi, l’ex centrocampista di Brescia e Milan ha dominato in mezzo al campo, mettendosi in evidenza soprattutto in fase difensiva (7 duelli vinti, 19 interventi positivi in totale), ma s’è fatto notare anche palla al piede, tra aperture al millimetro, tiri dal limite e chance create per i compagni. Insomma, nel Tottenham di De Zerbi Tonali è assolutamente imprescindibile.

Giornata no per Palestra

Diverso il discorso per l’altro azzurro in campo, Marco Palestra. Spedito in panchina da Xabi Alonso per la terza volta su tre da quando ha superato l’infortunio di inizio stagione, il laterale ex Cagliari è entrato in campo al 65’, sul punteggio di 0-0, sostituendo l’olandese Jorrel Hato sulla fascia sinistra, di certo non la sua posizione preferita. Palestra non è riuscito a incidere, beccandosi una valanga di critiche sui social: dopo l’ottimo pre-campionato, i tifosi dei Blues si aspettavano tutt’altro approccio con la Premier League da parte dell’azzurro. Che, però, finora ha messo insieme appena 44’ in questa stagione.