Il portiere argentino, che era nel mirino dei bianconeri, rivela che continua a giocare col dolore dopo i due brutti infortuni subìti e spiega come è cambiata la sua vita

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Sono passate poco meno di due settimane dal brutto scontro che ha coinvolto Emiliano “Dibu” Martínez durante la partita tra Chelsea ed Everton, un episodio che ha subito messo in allarme anche la nazionale argentina. Quel giorno, il portiere uscì per intercettare un cross e si scontrò frontalmente con Jarrad Branthwaite, rimanendo a terra per oltre dieci minuti. Ora, in fase di recupero, il portiere ha rivelato alcuni dettagli significativi sul percorso che ha dovuto affrontare e sulle difficoltà che questo ha comportato nella sua vita privata.

Le confessioni di Martinez

E’ il secondo brutto infortunio rimediato dal giocatore, a lungo seguito anche dalla Juventus. Dibu Martínez ha giocato ai Mondiali senza poter chiudere la mano a causa di una frattura a un dito durante il riscaldamento prima di scendere in campo con l’Aston Villa nella finale di Europa League vinta contro il Friburgo a maggio. In un’intervista a Los Edul , l’ex giocatore dell’Aston Villa ha ricordato l’accaduto allo stadio Hill Dickinson e si è persino concesso un momento per scherzare sulla situazione. “È meglio che venga colpita la mascella che la testa, onestamente. È stato uno dei knockout più belli . Nell’UFC sarebbe stato il knockout della serata; ho visto uccelli per giorni….”, ha esordito. Ha poi aggiunto: “L’unica cosa che ricordo è il fallo commesso da Caicedo perché dopo non ricordo di aver lasciato lo stadio, il pugno o l’uscita”.

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Il portiere può mangiare solo cibi frullati

Dibu ha poi rivelato alcuni dettagli sul suo intervento chirurgico e sugli aspetti della vita quotidiana che ancora non riesce a svolgere normalmente. “Mi hanno messo una placca con quattro viti e fissato tre denti. Hanno inserito una vite all’esterno e le altre all’interno. Ora non posso mangiare niente, solo cibi frullati; sono come un bambino. Non ho perso peso. Sto gestendo la situazione con l’aiuto di un nutrizionista che mi aiuta a mantenermi in salute, ma a volte mi manca la forza durante gli allenamenti”.

“I medici hanno stretto tutto perché non sapevano se la mia testa fosse mobile, non sapevano se fosse la nuca o la testa. Dato che sanguinavo molto dalla bocca, non sapevano cosa fosse. Volevo finire la mia carriera senza interventi chirurgici; non mi era mai successo prima. Alla fine ne ho subiti due in due mesi, ma questo è il calcio “, ha concluso.

Il motivo del no della Juventus

“Non tornerò mai più come prima”, ha detto Martinez. “Continuo a giocare con il dolore. Il giorno prima della partenza per l’Algeria mi stavo tuffando con un braccio solo, mi tuffavo come uno zombie. Se abbassavo la mano vedevo le stelle. Era terribile. Ogni singola notte piangevo perché il mio dito sembrava una salsiccia.” Martinez ha aggiunto che il trasferimento estivo in Italia – con la Juventus che aveva messo nel mirino il giocatore – è infine saltato a causa dell’infortunio.

“Mi hanno fatto una radiografia e si è scoperto che era di nuovo rotto”, ha detto Martinez. “È stato allora che il trasferimento è saltato a causa del dito. Dicevano che avrei potuto giocare in quelle condizioni, che avevo bisogno di un intervento chirurgico, ma il Chelsea non era d’accordo, non gliene importava. Un giorno avrò bisogno di un intervento chirurgico.’

Martinez, passato al Chelsea per 7,5 milioni di sterline in estate, si sta attualmente riprendendo da una frattura alla mascella subita nella partita vinta contro l’Everton.all’inizio di questo mese.