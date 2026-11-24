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Dove si gioca la partita:
Stadio: Emirates Stadium
Città: Londra
Capienza: 60704 spettatori19:53
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53
Inizia il Primo tempo.21:00
Fallo di Julian Ryerson (Borussia Dortmund).21:01
Myles Lewis-Skelly (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Tentativo fallito. Christos Tzolis (Arsenal) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Noni Madueke con cross.21:02
Fábio Silva (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Gabriel Magalhães (Arsenal).21:02
Tiro parato. Viktor Gyökeres (Arsenal) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:04
Fallo di Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund).21:06
Viktor Gyökeres (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:06
Tentativo fallito. Piero Hincapié (Arsenal) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ben White con cross in seguito a un calcio da fermo.21:07
Tiro respinto. Fábio Silva (Borussia Dortmund) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile!.21:08
Tiro respinto. Martin Ødegaard (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Noni Madueke.21:09
Gol! Arsenal 1, Borussia Dortmund 0. Viktor Gyökeres (Arsenal) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa. Assist di Noni Madueke.21:09
Fallo di Fábio Silva (Borussia Dortmund).21:11
Gabriel Magalhães (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11
Fallo di Julian Ryerson (Borussia Dortmund).21:13
Myles Lewis-Skelly (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Tiro parato. Christos Tzolis (Arsenal) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Piero Hincapié.21:15
Tiro respinto. Noni Madueke (Arsenal) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola.21:15
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Daniel Svensson (Borussia Dortmund).21:15
Tiro respinto. Gabriel Magalhães (Arsenal) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Martin Ødegaard con cross.21:16
Tentativo fallito. Declan Rice (Arsenal) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Martin Ødegaard da calcio d'angolo.21:16
Fuorigioco. Maximilian Beier(Borussia Dortmund) prova il lancio lungo, ma Fábio Silva e' colto in fuorigioco.21:18
Tentativo fallito. Fábio Silva (Borussia Dortmund) un tiro di destro da centro area tira alto.21:19
Tentativo fallito. Fábio Silva (Borussia Dortmund) un tiro di destro da centro area tira alto.21:19
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Piero Hincapié (Arsenal).21:21
Tentativo fallito. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Julian Ryerson.21:24
Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Myles Lewis-Skelly (Arsenal).21:26
Tiro respinto. Daniel Svensson (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Fábio Silva.21:28
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Ezri Konsa (Arsenal).21:28
Fuorigioco. Daniel Svensson(Borussia Dortmund) prova il lancio lungo, ma Maximilian Beier e' colto in fuorigioco.21:29
Fallo di Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund).21:32
Noni Madueke (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Tentativo fallito. Declan Rice (Arsenal) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Viktor Gyökeres.21:33
Fuorigioco. Maximilian Beier(Borussia Dortmund) prova il lancio lungo, ma Julian Ryerson e' colto in fuorigioco.21:33
Tiro respinto. Declan Rice (Arsenal) un tiro di destro da fuori area. Assist di Martin Ødegaard.21:34
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund).21:34
Tentativo fallito. Viktor Gyökeres (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:36
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Jobe Bellingham (Borussia Dortmund).21:36
Tentativo fallito. Christos Tzolis (Arsenal) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Martin Ødegaard da calcio d'angolo.21:36
Fallo di Julian Ryerson (Borussia Dortmund).21:37
Myles Lewis-Skelly (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Gabriel Magalhães (Arsenal).21:38
Tentativo fallito. Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Felix Nmecha da calcio d'angolo.21:39
Fallo di Maximilian Beier (Borussia Dortmund).21:39
Ezri Konsa (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Tentativo fallito. Viktor Gyökeres (Arsenal) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Noni Madueke.21:40
Fuorigioco. Noni Madueke(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Martin Ødegaard e' colto in fuorigioco.21:42
Tiro parato. Joane Gadou (Borussia Dortmund) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jobe Bellingham.21:44
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Kepa Arrizabalaga (Arsenal).21:44
Tentativo fallito. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Daniel Svensson con cross da calcio d'angolo.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45
Primo tempo terminato, Arsenal 1, Borussia Dortmund 0.21:45
Inizia il Secondo tempo Arsenal 1, Borussia Dortmund 0.22:01
Tentativo fallito. Joey Veerman (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Fábio Silva.22:04
Tentativo fallito. Noni Madueke (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ben White con suggerimento di testa.22:05
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Ben White (Arsenal).22:06
Arsenal-Borussia Dortmund è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.
Si gioca martedì 24 novembre alle 21:00 allo stadio Emirates Stadium di London (60.704 posti).
Arbitra Maurizio Mariani, con gli assistenti Daniele Bindoni e Stefano Alassio; quarto ufficiale Andrea Colombo. Al VAR Marco Di Bello, assistito da Daniele Chiffi.
Maurizio Mariani
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|3
|Falli fischiati
|79
|Fuorigioco
|14
|Rigori assegnati
|1
|Ammonizioni
|13
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|4.3
|Falli per cartellino
|6.0
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|06-09-2026
|Serie A
|Juventus-Milan 1-1
|20-09-2026
|Serie A
|Parma-Genoa 2-1
|25-10-2026
|Serie A
|Inter-Fiorentina 2-1
|07-11-2026
|Serie B
|Benevento-Avellino 1-1
L'Arsenal è 1° nella classifica della fase campionato con 13 punti in 5 partite (4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte), con 9 gol fatti e 3 subiti.
Il Borussia Dortmund è 12° con 9 punti in 5 partite (3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte), con 7 gol fatti e 6 subiti.
In casa l'Arsenal ha fatto 6 punti in 2 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Borussia Dortmund ne ha fatti 3 in 3 (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Le ultime 4 partite dell'Arsenal in Champions League (dalla più recente): Slavia Praga-Arsenal 1-2, Bayern Monaco-Arsenal 2-2, Arsenal-Lille 3-0, Napoli-Arsenal 0-1 (V-N-V-V).
Le ultime 4 partite del Borussia Dortmund in Champions League (dalla più recente): Borussia Dortmund-Real Betis 2-1, Sabah-Borussia Dortmund 1-2, Bodø/Glimt-Borussia Dortmund 1-0, Borussia Dortmund-Villarreal 3-2 (V-V-P-V).
Il miglior marcatore dell'Arsenal in Champions League: Eberechi Eze con 2 gol.
Il miglior marcatore del Borussia Dortmund in Champions League: Serhou Guirassy con 4 gol.
In panchina Mikel Arteta per l'Arsenal e Niko Kovac per il Borussia Dortmund.
In Champions League Arsenal e Borussia Dortmund si sono affrontate 8 volte: 4 vittorie dell'Arsenal, 3 vittorie del Borussia Dortmund e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Arsenal-Borussia Dortmund 2-0 del 26 novembre 2014 (Champions League).
In altre competizioni si sono incontrate 1 volta. L'ultima: Arsenal-Borussia Dortmund 2-3 del 9 agosto 2026.
Arsenal-Borussia Dortmund ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita
|Arsenal
|Borussia Dortmund
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|3
|3
|Pareggi
|1
|0
|Sconfitte
|0
|1
|Gol segnati
|8
|7
|Gol subiti
|3
|5
|Gol subiti per partita
|0.8
|1.2
|Possesso palla (%)
|56.6
|53.0
|Passaggi
|2137
|2053
|Passaggi riusciti
|1885
|1751
|Precisione nei passaggi (%)
|88.2
|85.3
|Tiri
|47
|52
|Tiri in porta
|26
|25
|Tiri in porta sul totale (%)
|55.3
|48.1
|Cross
|70
|86
|Cross riusciti
|16
|23
|Duelli vinti
|202
|177
|Duelli persi
|160
|197
|Calci d'angolo a favore
|20
|30
|Calci d'angolo contro
|7
|20
|Falli subiti
|51
|37
|Falli commessi
|40
|50
|Contrasti
|60
|70
|Contrasti vinti (%)
|58.3
|65.7
|Fuorigioco
|7
|10
|Ammonizioni
|7
|7
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Champions League e il calendario.
Dove vedere Arsenal-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming
Arsenal-Borussia Dortmund si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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