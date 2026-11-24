Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53

PREPARTITA

Arsenal-Borussia Dortmund è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.

Si gioca martedì 24 novembre alle 21:00 allo stadio Emirates Stadium di London (60.704 posti).

Arbitra Maurizio Mariani, con gli assistenti Daniele Bindoni e Stefano Alassio; quarto ufficiale Andrea Colombo. Al VAR Marco Di Bello, assistito da Daniele Chiffi.

Maurizio Mariani Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 79 Fuorigioco 14 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 13 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.3 Falli per cartellino 6.0 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 06-09-2026 Serie A Juventus-Milan 1-1 20-09-2026 Serie A Parma-Genoa 2-1 25-10-2026 Serie A Inter-Fiorentina 2-1 07-11-2026 Serie B Benevento-Avellino 1-1

L'Arsenal è 1° nella classifica della fase campionato con 13 punti in 5 partite (4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte), con 9 gol fatti e 3 subiti.

Il Borussia Dortmund è 12° con 9 punti in 5 partite (3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte), con 7 gol fatti e 6 subiti.

In casa l'Arsenal ha fatto 6 punti in 2 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Borussia Dortmund ne ha fatti 3 in 3 (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Le ultime 4 partite dell'Arsenal in Champions League (dalla più recente): Slavia Praga-Arsenal 1-2, Bayern Monaco-Arsenal 2-2, Arsenal-Lille 3-0, Napoli-Arsenal 0-1 (V-N-V-V).

Le ultime 4 partite del Borussia Dortmund in Champions League (dalla più recente): Borussia Dortmund-Real Betis 2-1, Sabah-Borussia Dortmund 1-2, Bodø/Glimt-Borussia Dortmund 1-0, Borussia Dortmund-Villarreal 3-2 (V-V-P-V).

Il miglior marcatore dell'Arsenal in Champions League: Eberechi Eze con 2 gol.

Il miglior marcatore del Borussia Dortmund in Champions League: Serhou Guirassy con 4 gol.

In panchina Mikel Arteta per l'Arsenal e Niko Kovac per il Borussia Dortmund.

In Champions League Arsenal e Borussia Dortmund si sono affrontate 8 volte: 4 vittorie dell'Arsenal, 3 vittorie del Borussia Dortmund e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Arsenal-Borussia Dortmund 2-0 del 26 novembre 2014 (Champions League).

In altre competizioni si sono incontrate 1 volta. L'ultima: Arsenal-Borussia Dortmund 2-3 del 9 agosto 2026.

Arsenal-Borussia Dortmund ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Arsenal e Borussia Dortmund si affronteranno per la nona volta nelle competizioni europee; tutti i precedenti otto incontri si sono svolti nella fase a gironi o nella fase campionato di UEFA Champions League (quattro vittorie dell'Arsenal, tre del Borussia Dortmund e un pareggio).

L'Arsenal ha vinto tre delle quattro partite casalinghe di UEFA Champions League contro il Borussia Dortmund (1P). L'unica sconfitta risale all'ottobre 2013, quando Robert Lewandowski segnò il gol vittoria nel finale per gli ospiti nel 2-1 finale.

Il Borussia Dortmund ha perso otto delle ultime nove trasferte di UEFA Champions League contro squadre inglesi; l'unica eccezione è la vittoria per 1-0 sul campo del Newcastle United nell'ottobre 2023.

L'Arsenal è imbattuto nelle ultime 19 partite di UEFA Champions League (14V, 5N – escluse le sconfitte ai rigori). Se dovesse evitare la sconfitta in questa gara, diventerebbe la terza squadra inglese a raggiungere 20 o più partite di fila senza perdere in Coppa dei Campioni/Champions League, dopo il Manchester United (25 – settembre 2007 - maggio 2009) e il Manchester City (26 – settembre 2022 - ottobre 2024).

Il Borussia Dortmund è stato l'avversario che Mikel Arteta ha affrontato più volte nelle principali competizioni europee durante la sua carriera da giocatore. Tutte queste sei sfide sono avvenute in UEFA Champions League quando vestiva la maglia dell'Arsenal (3V, 1N, 2P).

Il Borussia Dortmund ha mantenuto la porta inviolata solo due volte nelle ultime 18 partite di UEFA Champions League, a partire dal marzo 2025. Nello stesso periodo, l'Arsenal ha registrato invece più clean sheet di qualsiasi altra squadra nella competizione (12 in 25 partite).

David Raya dell'Arsenal ha subito solo sei gol in 19 partite di UEFA Champions League all'Emirates Stadium (0.32 a partita). Tra i portieri con 10 o più presenze in un singolo stadio nella competizione, solo Jan Oblak al Vicente Calderón ha una media gol subiti a partita inferiore (0.29 – 4 in 14 partite).

Solo tre giocatori inglesi hanno segnato un gol in UEFA Champions League in trasferta contro l'Arsenal: Frank Lampard e Wayne Bridge per il Chelsea nell'aprile 2004 (a Highbury) e Harry Kane per il Bayern Monaco nell'aprile 2024 (all'Emirates Stadium). Jobe Bellingham ed Ethan Nwaneri hanno preso parte a tutte e quattro le partite del Borussia Dortmund nella competizione in questa stagione, sebbene entrambi debbano ancora trovare la via del gol.

Il centrocampista dell'Arsenal Martin Ødegaard guida la classifica dei defensive line-breaking passes in questa edizione di UEFA Champions League (17 in quattro partite). La sua media per 90 minuti in questa stagione è di 7.2, rispetto al 3.7 della scorsa edizione (18 in otto partite).

Gregor Kobel del Borussia Dortmund potrebbe raggiungere le 50 presenze in UEFA Champions League in questa partita (attualmente è a 49). Dalla sua prima stagione al Dortmund nel 2021/22, è quinto per gol evitati nella competizione (esclusi gli autogol), basandosi sugli xG dei tiri nello specchio subiti (+7.9 – 63 gol subiti su 70.9 xGoT).

Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita

Arsenal Borussia Dortmund Partite giocate 4 4 Vittorie 3 3 Pareggi 1 0 Sconfitte 0 1 Gol segnati 8 7 Gol subiti 3 5 Gol subiti per partita 0.8 1.2 Possesso palla (%) 56.6 53.0 Passaggi 2137 2053 Passaggi riusciti 1885 1751 Precisione nei passaggi (%) 88.2 85.3 Tiri 47 52 Tiri in porta 26 25 Tiri in porta sul totale (%) 55.3 48.1 Cross 70 86 Cross riusciti 16 23 Duelli vinti 202 177 Duelli persi 160 197 Calci d'angolo a favore 20 30 Calci d'angolo contro 7 20 Falli subiti 51 37 Falli commessi 40 50 Contrasti 60 70 Contrasti vinti (%) 58.3 65.7 Fuorigioco 7 10 Ammonizioni 7 7 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Champions League e il calendario.

Dove vedere Arsenal-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

Arsenal-Borussia Dortmund si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.