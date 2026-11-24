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Dove si gioca la partita:
Stadio: Aspmyra Stadion
Città: Bodø/Glimt
Capienza: 7800 spettatori17:34
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:34
Inizia il Primo tempo.18:46
Fallo di Robert Ljubicic (LASK Linz).18:49
Sondre Auklend (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49
Yvan Dibango (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Fallo di Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt).18:50
Christoph Lang (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Fallo di Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).18:56
Fallo di Alessandro Schöpf (LASK Linz).19:00
Sondre Auklend (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:00
Fallo di Robert Ljubicic (LASK Linz).19:02
Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Fallo di Christoph Lang (LASK Linz).19:06
Jostein Gundersen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Krystof Danek (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di Sondre Fet (Bodø / Glimt).19:07
Fuorigioco. Sondre Auklend(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Fredrik Bjørkan e' colto in fuorigioco.19:17
Tiro respinto. Ola Brynhildsen (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jens Petter Hauge.19:18
Miguel Freckleton (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Fallo di Ola Brynhildsen (Bodø / Glimt).19:18
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Yvan Dibango (LASK Linz).19:20
Tentativo fallito. Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Patrick Berg con cross da calcio d'angolo.19:21
Tentativo fallito. Sondre Auklend (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jens Petter Hauge.19:27
Tiro respinto. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area. Assist di Ola Brynhildsen.19:29
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:31
Primo tempo terminato, Bodø / Glimt 0, LASK Linz 0.19:31
Inizia il Secondo tempo Bodø / Glimt 0, LASK Linz 0.19:46
Fallo di mano di Samuel Adeniran (LASK Linz).19:48
Tentativo fallito. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.19:53
Bodø/Glimt-LASK è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.
Si gioca martedì 24 novembre alle 18:45 allo stadio Aspmyra Stadion di Bodø/Glimt (7.800 posti).
Arbitra Halil Umut Meler, con gli assistenti Ibrahim Caglar Uyarcan e Abdullah Özkara; quarto ufficiale Kadir Saglam. Al VAR Fedayi San, assistito da Bram van Driessche.
Il Bodø/Glimt è 20° nella classifica della fase campionato con 5 punti in 5 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 4 gol fatti e 9 subiti.
Il LASK è 15° con 7 punti in 5 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 10 gol fatti e 9 subiti.
In casa il Bodø/Glimt ha fatto 5 punti in 3 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il LASK ne ha fatti 4 in 3 (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Le ultime 4 partite del Bodø/Glimt in Champions League (dalla più recente): Bodø/Glimt-Lille 0-0, Napoli-Bodø/Glimt 4-3, Bodø/Glimt-Borussia Dortmund 1-0, Bayern Monaco-Bodø/Glimt 5-0 (N-P-V-P).
Le ultime 4 partite del LASK in Champions League (dalla più recente): LASK-Slovan Bratislava 4-0, Sporting Lisbona-LASK 2-3, LASK-Liverpool 3-6, AEK Athens-LASK 1-0 (V-V-P-P).
I migliori marcatori del LASK in Champions League: Florian Flecker, Robert Ljubicic e Kasper Jørgensen con 2 gol.
In panchina Kjetil Knutsen per il Bodø/Glimt e Dietmar Kühbauer per il LASK.
È il primo incontro fra Bodø/Glimt e LASK in Champions League.
Bodø/Glimt-LASK ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita
|Bodø/Glimt
|LASK
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|1
|2
|Pareggi
|1
|0
|Sconfitte
|2
|2
|Gol segnati
|4
|10
|Gol subiti
|9
|9
|Gol subiti per partita
|2.2
|2.2
|Possesso palla (%)
|47.4
|46.1
|Passaggi
|2122
|1638
|Passaggi riusciti
|1845
|1361
|Precisione nei passaggi (%)
|86.9
|83.1
|Tiri
|26
|49
|Tiri in porta
|13
|24
|Tiri in porta sul totale (%)
|50.0
|49.0
|Cross
|37
|63
|Cross riusciti
|8
|13
|Duelli vinti
|154
|163
|Duelli persi
|176
|199
|Calci d'angolo a favore
|15
|18
|Calci d'angolo contro
|22
|27
|Falli subiti
|25
|28
|Falli commessi
|32
|49
|Contrasti
|59
|84
|Contrasti vinti (%)
|59.3
|59.5
|Fuorigioco
|5
|11
|Ammonizioni
|1
|8
|Espulsioni
|1
|0
La classifica completa di Champions League e il calendario.
Dove vedere Bodø/Glimt-LASK in diretta tv e streaming
Bodø/Glimt-LASK si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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