PREPARTITA

Bodø/Glimt-LASK è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.

Si gioca martedì 24 novembre alle 18:45 allo stadio Aspmyra Stadion di Bodø/Glimt (7.800 posti).

Arbitra Halil Umut Meler, con gli assistenti Ibrahim Caglar Uyarcan e Abdullah Özkara; quarto ufficiale Kadir Saglam. Al VAR Fedayi San, assistito da Bram van Driessche.

Il Bodø/Glimt è 20° nella classifica della fase campionato con 5 punti in 5 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 4 gol fatti e 9 subiti.

Il LASK è 15° con 7 punti in 5 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 10 gol fatti e 9 subiti.

In casa il Bodø/Glimt ha fatto 5 punti in 3 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il LASK ne ha fatti 4 in 3 (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Le ultime 4 partite del Bodø/Glimt in Champions League (dalla più recente): Bodø/Glimt-Lille 0-0, Napoli-Bodø/Glimt 4-3, Bodø/Glimt-Borussia Dortmund 1-0, Bayern Monaco-Bodø/Glimt 5-0 (N-P-V-P).

Le ultime 4 partite del LASK in Champions League (dalla più recente): LASK-Slovan Bratislava 4-0, Sporting Lisbona-LASK 2-3, LASK-Liverpool 3-6, AEK Athens-LASK 1-0 (V-V-P-P).

I migliori marcatori del LASK in Champions League: Florian Flecker, Robert Ljubicic e Kasper Jørgensen con 2 gol.

In panchina Kjetil Knutsen per il Bodø/Glimt e Dietmar Kühbauer per il LASK.

È il primo incontro fra Bodø/Glimt e LASK in Champions League.

Bodø/Glimt-LASK ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà solo la terza volta che il Bodø/Glimt affronta una squadra austriaca, dopo la vittoria complessiva per 6-2 contro lo Sturm Graz nelle qualificazioni di Champions League della scorsa stagione (vittoria 5-0 in casa, sconfitta 2-1 in trasferta).

Il LASK ha vinto tutte e quattro le partite europee contro avversarie norvegesi, battendo il Lillestrøm due volte nelle qualificazioni di Europa League 2018/19 e il Rosenborg due volte nella fase a gironi dell'Europa League 2019/20.

Questo sarà solo il terzo confronto tra squadre norvegesi e austriache in Coppa dei Campioni/Champions League, dopo Rapid Vienna-Rosenborg (due incontri nel 1968/69) e Austria Vienna-Lillestrøm (due incontri nel 1978/79).

Il Bodø/Glimt ha pareggiato 0-0 contro il Lille nell'ultimo turno e ha già mantenuto la porta inviolata in due delle quattro partite nel torneo in corso, più di quanto fatto nelle 12 gare della scorsa Champions League (1).

Il LASK ha vinto le ultime due partite di Champions League (3-2 contro lo Sporting CP e 4-0 contro lo Slovan Bratislava), tante vittorie quante ne aveva ottenute nelle precedenti 16 gare nelle maggiori competizioni europee (2V, 3N, 11P).

Il Bodø/Glimt ha segnato solo quattro gol in quattro partite di questa Champions League (in media uno a gara), dopo averne realizzati 22 in 12 uscite nella scorsa stagione (1.83 a partita). Anche la media di Expected Goals è scesa da 1.75 della scorsa stagione a 1.19 di quella attuale.

Il Bodø/Glimt ha la percentuale di tempo con la palla in gioco più alta di qualsiasi altra squadra in questa Champions League (69.1%). Le sue partite hanno anche registrato il minor numero di interruzioni in questa edizione (152, a pari merito con il Barcellona).

Jens Petter Hauge guida tutti i giocatori del Bodø/Glimt in Champions League per coinvolgimento in gol (9), gol (7), occasioni create (35), dribbling riusciti (34) e passaggi che rompono la linea difensiva (41).

Yvan Dibango ha fornito tre assist in questa UEFA Champions League, un record per un giocatore del LASK in una singola stagione di una principale competizione europea dal 2019/20 (3 di Reinhold Ranftl e Peter Michorl in Europa League).

Patrick Berg e Fredrik Sjøvold sono gli unici giocatori ad aver giocato ogni minuto per il Bodø/Glimt in Champions League nelle ultime due stagioni (1470). Nel frattempo, solo il portiere Nikita Haikin (53) precede ora Berg (51) per presenze nelle maggiori competizioni europee con il club.

Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita

Bodø/Glimt LASK Partite giocate 4 4 Vittorie 1 2 Pareggi 1 0 Sconfitte 2 2 Gol segnati 4 10 Gol subiti 9 9 Gol subiti per partita 2.2 2.2 Possesso palla (%) 47.4 46.1 Passaggi 2122 1638 Passaggi riusciti 1845 1361 Precisione nei passaggi (%) 86.9 83.1 Tiri 26 49 Tiri in porta 13 24 Tiri in porta sul totale (%) 50.0 49.0 Cross 37 63 Cross riusciti 8 13 Duelli vinti 154 163 Duelli persi 176 199 Calci d'angolo a favore 15 18 Calci d'angolo contro 22 27 Falli subiti 25 28 Falli commessi 32 49 Contrasti 59 84 Contrasti vinti (%) 59.3 59.5 Fuorigioco 5 11 Ammonizioni 1 8 Espulsioni 1 0

La classifica completa di Champions League e il calendario.

Dove vedere Bodø/Glimt-LASK in diretta tv e streaming

Bodø/Glimt-LASK si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.