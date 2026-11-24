Nel Como dietro a Douvikas spazio a Baturina con Nico Paz e Da Cunha. Milla e Perrone guideranno la metà campo. In porta gioca Sanchez. Nell'Aek Atene ci sono diversi volti noti al calcio italiano. Tra i pali Strakosha, in mezzo al campo Marin e in attacco come punta c'è Jovic a far coppia con Kutesa.21:34

PREPARTITA

Como-AEK Athens è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.

Si gioca martedì 24 novembre alle 21:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como (13.602 posti).

Arbitra Javier Alberola Rojas, con gli assistenti Alfredo Rodríguez Moreno e Carlos Álvarez Fernández; quarto ufficiale Victor García Verdura. Al VAR Guillermo Cuadra Fernández, assistito da Carlos del Cerro Grande.

Il Como è 5° nella classifica della fase campionato con 10 punti in 5 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), con 19 gol fatti e 6 subiti.

L'AEK Athens è 29° con 4 punti in 5 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 5 gol fatti e 11 subiti.

In casa il Como ha fatto 7 punti in 3 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa l'AEK Athens ne ha fatto 1 in 3 (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Le ultime 4 partite del Como in Champions League (dalla più recente): Lens-Como 1-9, Como-Manchester United 4-1, Feyenoord-Como 3-2, Como-Lipsia 4-1 (V-V-P-V).

Le ultime 4 partite dell'AEK Athens in Champions League (dalla più recente): AEK Athens-Real Madrid 2-3, Manchester City-AEK Athens 5-1, Shakhtar Donetsk-AEK Athens 3-1, AEK Athens-LASK 1-0 (P-P-P-V).

Il miglior marcatore del Como in Champions League: Tasos Douvikas con 6 gol.

Il miglior marcatore dell'AEK Athens in Champions League: Stavros Pilios con 2 gol.

In panchina Cesc Fàbregas per il Como e Marko Nikolic per l'AEK Athens.

È il primo incontro fra Como e AEK Athens in Champions League.

Como-AEK Athens ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la 19ª volta che una squadra greca affronterà un'avversaria italiana in trasferta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League e solo due sono riuscite a vincere finora (3N, 13P): l'Olympiakos per 2-1 contro la Lazio nel novembre 2007 e il Panathinaikos per 1-0 contro l'Inter nel novembre 2008.

L'AEK Atene è imbattuto nelle ultime cinque partite contro squadre italiane (2V, 3N); l'ultima squadra a batterlo è stato il Milan nel settembre 2006 (vittoria per 3-0 in UEFA Champions League).

Il Como ha segnato 19 gol nelle sue quattro partite di UEFA Champions League. Nella storia della Coppa dei Campioni dal 1955, solo tre squadre hanno segnato 20 o più gol nelle prime cinque gare: Spartak Trnava, Leeds United e Borussia Mönchengladbach detengono il record, tutte a quota 23 nelle prime cinque partite.

Il Como ha vinto entrambe le partite casalinghe di questa UEFA Champions League; l'ultima squadra italiana a vincere le sue prime tre gare interne in Coppa dei Campioni/Champions League è stata la Sampdoria nel 1991/92 (che arrivò a quattro).

L'AEK Atene non ha mai vinto in 17 trasferte di UEFA Champions League (5N, 12P) ed è la squadra che in assoluto ha giocato più gare fuori casa senza mai vincere dal 1992/93. In questa stagione ha subito otto gol in due trasferte, perdendo 3-1 contro lo Shakhtar Donetsk e 5-1 contro il Manchester City.

Il Como ha segnato più gol su azione di qualsiasi altra squadra in questa UEFA Champions League (17). La media di 4.25 gol su azione a partita è attualmente la più alta mai registrata da una squadra in una singola edizione (dal 1992/93).

Tra la seconda, la terza e la quarta giornata di questa stagione, solo il Lens (14) ha subito più gol in UEFA Champions League dell'AEK Atene (11), che ha incassato almeno tre reti in ogni sconfitta.

Il Como è stato in vantaggio per il 69.4% del tempo nelle partite di UEFA Champions League finora disputate in questa stagione, la seconda percentuale più alta nella competizione dietro solo al PSG (75.3%).

Tasos Douvikas del Como potrebbe diventare il quinto giocatore a segnare nelle sue prime cinque presenze in UEFA Champions League, dopo Alessandro Del Piero (1995), Diego Costa (2013/14), Erling Haaland (2019) e Sébastien Haller (2021). In particolare, gli unici due giocatori a esserci riusciti nelle prime cinque partite di una squadra nelle principali competizioni europee sono stati Metin Oktay con il Galatasaray (1956-62) e Stan Bowles con il QPR (1976).

Nico Paz del Como è il giocatore con più coinvolgimenti a rete in questa UEFA Champions League (8 – 3 gol, 5 assist). Prima di lui, l'ultimo giocatore che aveva partecipato a così tante reti nelle prime quattro partite di una edizione del torneo con un club di Serie A era stato Samuel Eto’o nel 2010/11 (10 con l'Inter – 7 gol, 3 assist).

Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita

Como AEK Athens Partite giocate 4 4 Vittorie 3 1 Pareggi 0 0 Sconfitte 1 3 Gol segnati 19 5 Gol subiti 6 11 Gol subiti per partita 1.5 2.8 Possesso palla (%) 53.8 40.4 Passaggi 2404 1437 Passaggi riusciti 2166 1237 Precisione nei passaggi (%) 90.1 86.1 Tiri 48 34 Tiri in porta 31 15 Tiri in porta sul totale (%) 64.6 44.1 Cross 38 42 Cross riusciti 8 12 Duelli vinti 201 214 Duelli persi 183 171 Calci d'angolo a favore 8 12 Calci d'angolo contro 19 23 Falli subiti 52 52 Falli commessi 48 43 Contrasti 74 74 Contrasti vinti (%) 68.9 62.2 Fuorigioco 8 5 Ammonizioni 6 6 Espulsioni 0 1

La classifica completa di Champions League e il calendario.

Dove vedere Como-AEK Athens in diretta tv e streaming

Como-AEK Athens si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.