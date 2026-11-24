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Dove si gioca la partita:
Stadio: Giuseppe Sinigaglia
Città: Como
Capienza: 13602 spettatori20:08
Il Como con già tre vittorie nel maxigirone di Champions League, va a caccia del pass per i play off ospitando tra le mura amiche l'Aek Atene, che si trova con soli 3 punti in classifica.20:08
Il Como ha segnato 19 gol nelle sue quattro partite di UEFA Champions League. Nella storia della Coppa dei Campioni dal 1955, solo tre squadre hanno segnato 20 o più gol nelle prime cinque gare: Spartak Trnava, Leeds United e Borussia Mönchengladbach detengono il record, tutte a quota 23 nelle prime cinque partite.20:08
Formazione COMO (4-2-3-1): Sanchez - Couto, Chalobah, Ramon, Valle - Milla, Perrone - Da Cunha, Nico Paz, Baturina - Douvikas. A disposizione: Smolcic, Kaiki, Dossena, Kempf, Ricci, Liberali, Papaccioli, Mazzara, Butez, Ginelli.20:15
Formazione AEK ATENE (4-4-2): Strakosha - Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios - Gacinovic, Vitalis, Marin, Majer, Kutesa, Jovic. A disposizione: Vida, Lykogiannis, Mantalos, Kairinen, Mario, Zine, Varga, Balamotis, Brignoli.21:34
Nel Como dietro a Douvikas spazio a Baturina con Nico Paz e Da Cunha. Milla e Perrone guideranno la metà campo. In porta gioca Sanchez. Nell'Aek Atene ci sono diversi volti noti al calcio italiano. Tra i pali Strakosha, in mezzo al campo Marin e in attacco come punta c'è Jovic a far coppia con Kutesa.21:34
FISCHIO D’INIZIO DI COMO - AEK ATENE. Arbitra Rojas.21:03
Jovic per Kutesa che ci prova di prima, conclusione alta.21:04
Prova a spingere il Como con il posesso del pallone, l'Aek Atene sta sulle difensive.21:08
Punizoine da posizione defilata per il Como, Da Cunha crossa in area, Strakosha smanaccia non benissimo ma la difesa greca spazza.21:10
Imbucata d'esterno di Nico Paz per Douvikas, il greco ci prova ma viene chiuso da Rota.21:12
Cartellino giallo per Nico Paz per una sbracciata ai danni di Pilios.21:16
Qualche problema per l'arbitro a cui non sembra funzionare la comunicazione con la sala VAR. Break per entrambe le squadre.21:22
Partita ripresa ma al momento bloccata e senza grandi occasioni da rete.21:25
Nico Paz nello stretto salta Relvas e prova il tiro a giro, Strakosha blocca sneza problemi.21:29
CALCIO DI RIGORE PER IL COMO! Pestone di Majer su Valle, Rojas indica il dischetto.21:33
SBAGLIA DA CUNHA! Il francese prova a piazzarla, ma angola troppo e manda a lato alla destra di Strakosha.21:33
Da Cunha dalla destra pennella in area per Ramon, colpo di testa alto sopra la traversa.21:36
Uno due tra Perrone e Valle ma la conclusione non è delle migliori.21:40
Como che continua a provare a spingere, ma manca concretezza negli ultimi metri.21:45
SANCHEZ! Doppio grande intervento del portiere del Como, prima su Gacinovic e subito dopo su Rota.21:50
Ci saranno 2 minuti di recupero21:49
Fine primo tempo: COMO - AEK ATENE 0-0.21:50
Primo tempo intenso con il Como che prova a fare la partita, alla mezz'ora Da Cunha ha la palla per sbloccare la gara su rigore, ma dal dischetto non inquadra la porta, nel finale si sveglia l'Aek Atene e Sanchez regala un doppio grande intervento.21:52
Inizia il secondo tempo di COMO - AEK ATENE. Si riparte senza sostituzioni.22:06
Como-AEK Athens è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.
Si gioca martedì 24 novembre alle 21:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como (13.602 posti).
Arbitra Javier Alberola Rojas, con gli assistenti Alfredo Rodríguez Moreno e Carlos Álvarez Fernández; quarto ufficiale Victor García Verdura. Al VAR Guillermo Cuadra Fernández, assistito da Carlos del Cerro Grande.
Il Como è 5° nella classifica della fase campionato con 10 punti in 5 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), con 19 gol fatti e 6 subiti.
L'AEK Athens è 29° con 4 punti in 5 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 5 gol fatti e 11 subiti.
In casa il Como ha fatto 7 punti in 3 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa l'AEK Athens ne ha fatto 1 in 3 (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Le ultime 4 partite del Como in Champions League (dalla più recente): Lens-Como 1-9, Como-Manchester United 4-1, Feyenoord-Como 3-2, Como-Lipsia 4-1 (V-V-P-V).
Le ultime 4 partite dell'AEK Athens in Champions League (dalla più recente): AEK Athens-Real Madrid 2-3, Manchester City-AEK Athens 5-1, Shakhtar Donetsk-AEK Athens 3-1, AEK Athens-LASK 1-0 (P-P-P-V).
Il miglior marcatore del Como in Champions League: Tasos Douvikas con 6 gol.
Il miglior marcatore dell'AEK Athens in Champions League: Stavros Pilios con 2 gol.
In panchina Cesc Fàbregas per il Como e Marko Nikolic per l'AEK Athens.
È il primo incontro fra Como e AEK Athens in Champions League.
Como-AEK Athens ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita
|Como
|AEK Athens
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|3
|1
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|1
|3
|Gol segnati
|19
|5
|Gol subiti
|6
|11
|Gol subiti per partita
|1.5
|2.8
|Possesso palla (%)
|53.8
|40.4
|Passaggi
|2404
|1437
|Passaggi riusciti
|2166
|1237
|Precisione nei passaggi (%)
|90.1
|86.1
|Tiri
|48
|34
|Tiri in porta
|31
|15
|Tiri in porta sul totale (%)
|64.6
|44.1
|Cross
|38
|42
|Cross riusciti
|8
|12
|Duelli vinti
|201
|214
|Duelli persi
|183
|171
|Calci d'angolo a favore
|8
|12
|Calci d'angolo contro
|19
|23
|Falli subiti
|52
|52
|Falli commessi
|48
|43
|Contrasti
|74
|74
|Contrasti vinti (%)
|68.9
|62.2
|Fuorigioco
|8
|5
|Ammonizioni
|6
|6
|Espulsioni
|0
|1
La classifica completa di Champions League e il calendario.
Dove vedere Como-AEK Athens in diretta tv e streaming
Como-AEK Athens si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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