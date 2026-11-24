Cambiare orario, ma non abitudini
Come risparmiare in bolletta senza rinunceLEGGI
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadion Feijenoord
Città: Rotterdam
Capienza: 47500 spettatori19:49
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49
Inizia il Primo tempo.21:01
Autorete di Oussama Targhalline, Feyenoord. Feyenoord 0, FC Porto 1..21:03
Fallo di Javi López (Feyenoord).21:05
Pepê (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Tiro parato. Oussama Targhalline (Feyenoord) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Charles Vanhoutte.21:06
Tiro parato. Oskar Pietuszewski (FC Porto) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Gabri Veiga.21:08
Fallo di Zaidu Sanusi (FC Porto).21:09
Anis Hadj Moussa (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:09
Tiro respinto. Luciano Valente (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area. Assist di Anis Hadj Moussa.21:10
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Jakub Kiwior (FC Porto).21:10
Victor Froholdt (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Oussama Targhalline (Feyenoord).21:12
Tentativo fallito. Santiago Giménez (FC Porto) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Oskar Pietuszewski.21:12
Victor Froholdt (FC Porto) cade ma ha simulato.21:14
Victor Froholdt (FC Porto) e' ammonito.21:14
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Jakub Kiwior (FC Porto).21:15
Oskar Pietuszewski (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18
Fallo di Givairo Read (Feyenoord).21:18
Fallo di Oskar Pietuszewski (FC Porto).21:20
Givairo Read (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Tentativo fallito. Oskar Pietuszewski (FC Porto) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Santiago Giménez in seguito a un contropiede.21:20
Tiro respinto. Thijs Kraaijeveld (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area. Assist di Luciano Valente.21:22
Tentativo fallito. Luciano Valente (Feyenoord) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:22
Fallo di Alberto Costa (FC Porto).21:23
Luciano Valente (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Alberto Costa (FC Porto) e' ammonito per fallo.21:23
Tiro respinto. Mika Mármol (Feyenoord) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Gjivai Zechiël.21:25
Fallo di mano di Zaidu Sanusi (FC Porto).21:26
Tiro respinto. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Gjivai Zechiël.21:28
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Jan Bednarek (FC Porto).21:28
Tiro parato. Luciano Valente (Feyenoord) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mika Mármol.21:32
Fallo di Victor Froholdt (FC Porto).21:35
Oussama Targhalline (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Tentativo fallito. Javi López (Feyenoord) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Luciano Valente con cross.21:38
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Javi López (Feyenoord).21:41
Tiro respinto. Oskar Pietuszewski (FC Porto) un tiro di destro da centro area. Assist di Zaidu Sanusi.21:43
Tiro parato. Santiago Giménez (FC Porto) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Pablo Rosario con suggerimento di testa.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:47
Jakub Kiwior (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47
Fallo di Shaqueel van Persie (Feyenoord).21:47
Primo tempo terminato, Feyenoord 0, FC Porto 1.21:47
Inizia il Secondo tempo Feyenoord 0, FC Porto 1.22:05
Fallo di Jakub Kiwior (FC Porto).22:05
Gjivai Zechiël (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Feyenoord-FC Porto è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.
Si gioca martedì 24 novembre alle 21:00 allo Stadion Feijenoord di Rotterdam (47.500 posti).
Arbitra Irfan Peljto, con gli assistenti Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo; quarto ufficiale Milos Gigovic. Al VAR Christian Dingert, assistito da Bastian Dankert.
Il Feyenoord è 32° nella classifica della fase campionato con 3 punti in 5 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte), con 4 gol fatti e 12 subiti.
Il FC Porto è 21° con 6 punti in 5 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte), con 7 gol fatti e 7 subiti.
In casa il Feyenoord ha fatto 3 punti in 3 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa il FC Porto ne ha fatti 3 in 2 (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Le ultime 4 partite del Feyenoord in Champions League (dalla più recente): Feyenoord-Inter 0-3, Real Betis-Feyenoord 1-0, Feyenoord-Como 3-2, Barcellona-Feyenoord 5-1 (P-P-V-P).
Le ultime 4 partite del FC Porto in Champions League (dalla più recente): FC Porto-Napoli 4-1, FC Porto-PSV Eindhoven 0-1, Real Betis-FC Porto 3-2, FC Porto-Manchester City 0-2 (V-P-P-P).
I migliori marcatori del Feyenoord in Champions League: Sem Steijn, Anis Hadj Moussa e Gjivai Zechiël con 1 gol.
I migliori marcatori del FC Porto in Champions League: Gabri Veiga e Samu Aghehowa con 2 gol.
In panchina Giovanni van Bronckhorst per il Feyenoord e Francesco Farioli per il FC Porto.
È il primo incontro fra Feyenoord e FC Porto in Champions League.
In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: FC Porto-Feyenoord 3-2 del 12 dicembre 2019 (Europa League).
Feyenoord-FC Porto ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita
|Feyenoord
|FC Porto
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|1
|1
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|3
|3
|Gol segnati
|4
|6
|Gol subiti
|11
|7
|Gol subiti per partita
|2.8
|1.8
|Possesso palla (%)
|45.5
|42.9
|Passaggi
|1993
|1679
|Passaggi riusciti
|1732
|1386
|Precisione nei passaggi (%)
|86.9
|82.5
|Tiri
|26
|42
|Tiri in porta
|11
|17
|Tiri in porta sul totale (%)
|42.3
|40.5
|Cross
|46
|49
|Cross riusciti
|15
|14
|Duelli vinti
|187
|179
|Duelli persi
|184
|176
|Calci d'angolo a favore
|15
|11
|Calci d'angolo contro
|13
|18
|Falli subiti
|47
|51
|Falli commessi
|48
|40
|Contrasti
|74
|60
|Contrasti vinti (%)
|54.1
|66.7
|Fuorigioco
|11
|16
|Ammonizioni
|6
|5
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Champions League e il calendario.
Dove vedere Feyenoord-FC Porto in diretta tv e streaming
Feyenoord-FC Porto si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
Come risparmiare in bolletta senza rinunceLEGGI
ULTIME NOTIZIE