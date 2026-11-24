Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

PREPARTITA

Feyenoord-FC Porto è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.

Si gioca martedì 24 novembre alle 21:00 allo Stadion Feijenoord di Rotterdam (47.500 posti).

Arbitra Irfan Peljto, con gli assistenti Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo; quarto ufficiale Milos Gigovic. Al VAR Christian Dingert, assistito da Bastian Dankert.

Il Feyenoord è 32° nella classifica della fase campionato con 3 punti in 5 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte), con 4 gol fatti e 12 subiti.

Il FC Porto è 21° con 6 punti in 5 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte), con 7 gol fatti e 7 subiti.

In casa il Feyenoord ha fatto 3 punti in 3 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa il FC Porto ne ha fatti 3 in 2 (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Le ultime 4 partite del Feyenoord in Champions League (dalla più recente): Feyenoord-Inter 0-3, Real Betis-Feyenoord 1-0, Feyenoord-Como 3-2, Barcellona-Feyenoord 5-1 (P-P-V-P).

Le ultime 4 partite del FC Porto in Champions League (dalla più recente): FC Porto-Napoli 4-1, FC Porto-PSV Eindhoven 0-1, Real Betis-FC Porto 3-2, FC Porto-Manchester City 0-2 (V-P-P-P).

I migliori marcatori del Feyenoord in Champions League: Sem Steijn, Anis Hadj Moussa e Gjivai Zechiël con 1 gol.

I migliori marcatori del FC Porto in Champions League: Gabri Veiga e Samu Aghehowa con 2 gol.

In panchina Giovanni van Bronckhorst per il Feyenoord e Francesco Farioli per il FC Porto.

È il primo incontro fra Feyenoord e FC Porto in Champions League.

In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: FC Porto-Feyenoord 3-2 del 12 dicembre 2019 (Europa League).

Feyenoord-FC Porto ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Feyenoord e Porto si affrontano per la quinta volta; la squadra olandese ha vinto solo uno dei quattro precedenti (1N, 2P), proprio nell'ultima occasione in cui ha ospitato i portoghesi (2-0 in UEFA Europa League nell'ottobre 2019).

Il Porto non ha segnato in nessuna delle due trasferte contro il Feyenoord (0-0 nel novembre 1993 e sconfitta per 2-0 nell'ottobre 2019). Le uniche altre squadre contro cui i portoghesi non hanno trovato il gol nelle prime tre trasferte europee sono Anderlecht e Arsenal (in entrambi i casi nelle prime quattro).

Nelle ultime 13 sfide tra squadre olandesi e portoghesi in UEFA Champions League, solo due sono state vinte da formazioni della Primeira Liga (cinque vittorie olandesi e sei pareggi): Ajax-Benfica 0-1 nel marzo 2022 e Ajax-Benfica 0-2 nel novembre 2025.

Il Feyenoord ha perso cinque delle ultime sei partite di UEFA Champions League (1V), incluse due delle ultime tre giocate in casa. Dopo la sconfitta interna contro l'Inter (0-3), la squadra olandese potrebbe perdere due gare casalinghe consecutive nella competizione per la prima volta dal novembre 2024.

Il Porto ha perso le ultime tre trasferte di UEFA Champions League e potrebbe arrivare a quattro sconfitte esterne consecutive nella competizione per la prima volta dalla serie di sette registrata tra il marzo 1997 e il novembre 1998.

Il Feyenoord ha mantenuto la porta inviolata solo due volte nelle ultime 21 partite di UEFA Champions League, subendo 47 gol (media di 2.2 a partita); la squadra olandese non registra in particolare un clean sheet da sette gare nella competizione, avendo incassato 2 o più gol in cinque di queste.

Il Feyenoord ha schierato formazioni titolari con un'età media di 24 anni e 98 giorni in questa UEFA Champions League, la più bassa tra tutte le squadre nell'edizione 2026/27. Inoltre, è la squadra che ha effettuato meno cambi nell'undici iniziale finora (2).

Diogo Costa si appresta a collezionare la sua 28ª presenza in UEFA Champions League con il Porto, superando Iker Casillas (27) e posizionandosi dietro ai soli Vítor Baía (55) e Helton (51) tra i portieri con più presenze nel club nella competizione. Costa potrebbe inoltre raggiungere quota 10 clean sheet, diventando il terzo portiere del Porto a riuscirci dopo Baía (21) e Helton (19).

Mika Mármol ha completato 26 line-breaking passes in più (63) rispetto a qualsiasi altro giocatore del Feyenoord in questa UEFA Champions League (Oussama Targhalline e Charles Vanhoutte a 37); è inoltre il giocatore che ha completato più passaggi totali (235) e il secondo per intercetti (5) nel club in questa edizione.

Gabri Veiga è il giocatore del Porto con più coinvolgimenti in gol in questa UEFA Champions League (3), grazie a due reti e un assist; è anche il giocatore che ha vinto più duelli (25), mentre nessuno tra i Dragões ha creato più occasioni (5) o completato più dribbling (4) di lui in questa stagione.

Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita

Feyenoord FC Porto Partite giocate 4 4 Vittorie 1 1 Pareggi 0 0 Sconfitte 3 3 Gol segnati 4 6 Gol subiti 11 7 Gol subiti per partita 2.8 1.8 Possesso palla (%) 45.5 42.9 Passaggi 1993 1679 Passaggi riusciti 1732 1386 Precisione nei passaggi (%) 86.9 82.5 Tiri 26 42 Tiri in porta 11 17 Tiri in porta sul totale (%) 42.3 40.5 Cross 46 49 Cross riusciti 15 14 Duelli vinti 187 179 Duelli persi 184 176 Calci d'angolo a favore 15 11 Calci d'angolo contro 13 18 Falli subiti 47 51 Falli commessi 48 40 Contrasti 74 60 Contrasti vinti (%) 54.1 66.7 Fuorigioco 11 16 Ammonizioni 6 5 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Champions League e il calendario.

Dove vedere Feyenoord-FC Porto in diretta tv e streaming

Feyenoord-FC Porto si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.