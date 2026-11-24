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Dove si gioca la partita:
Stadio: RAMS Park
Città: Istanbul
Capienza: 52600 spettatori17:33
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:33
Inizia il Primo tempo.18:45
Fallo di Eren Elmalı (Galatasaray).18:46
Taylor Harwood-Bellis (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Tentativo fallito. Nicolas Jackson (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.18:49
Yunus Akgün (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:51
Fallo di João Gomes (Aston Villa).18:51
Fallo di Mario Lemina (Galatasaray).18:56
João Gomes (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Barış Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Fallo di Victor Lindelöf (Aston Villa).18:57
Yunus Akgün (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Fallo di Ian Maatsen (Aston Villa).19:01
Fallo di Wilfried Singo (Galatasaray).19:01
João Gomes (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:01
Fallo di Barış Alper Yilmaz (Galatasaray).19:03
Boubacar Kamara (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Fallo di Lucas Torreira (Galatasaray).19:05
Boubacar Kamara (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Fuorigioco. Taylor Harwood-Bellis(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma Nicolas Jackson e' colto in fuorigioco.19:07
Fallo di Mario Lemina (Galatasaray).19:09
João Gomes (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Fallo di Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray).19:10
John McGinn (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Wilfried Singo (Galatasaray).19:11
Tentativo fallito. Taylor Harwood-Bellis (Aston Villa) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di John McGinn con cross da calcio d'angolo.19:12
Tiro respinto. Yunus Akgün (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area.19:14
Davinson Sánchez (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Fallo di Nicolas Jackson (Aston Villa).19:14
Fallo di Lucas Torreira (Galatasaray).19:18
João Gomes (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Davinson Sánchez (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Fallo di João Gomes (Aston Villa).19:20
Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Fallo di John McGinn (Aston Villa).19:21
Lucas Torreira (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Fallo di João Gomes (Aston Villa).19:21
Tiro respinto. John McGinn (Aston Villa) un tiro di destro da oltre 25 metri.19:23
Yunus Akgün (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Fallo di Ian Maatsen (Aston Villa).19:26
Nicolas Jackson (Aston Villa) e' ammonito.19:26
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Alysson (Aston Villa).19:27
Fallo di Mario Lemina (Galatasaray).19:30
Taylor Harwood-Bellis (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:30
Primo tempo terminato, Galatasaray 0, Aston Villa 0.19:30
Inizia il Secondo tempo Galatasaray 0, Aston Villa 0.19:46
Fallo di Lucas Torreira (Galatasaray).19:50
Boubacar Kamara (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Victor Lindelöf (Aston Villa).19:52
Aleksey Batrakov (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Fallo di John McGinn (Aston Villa).19:53
John McGinn (Aston Villa) e' ammonito.19:53
Aleksey Batrakov (Galatasaray) e' ammonito.19:54
Galatasaray-Aston Villa è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.
Si gioca martedì 24 novembre alle 18:45 allo stadio RAMS Park di Istanbul (52.600 posti).
Arbitra Daniel Siebert, con gli assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn; quarto ufficiale Florian Badstübner. Al VAR Sören Storks, assistito da Johann Pfeifer.
Il Galatasaray è 16° nella classifica della fase campionato con 7 punti in 5 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 8 gol fatti e 9 subiti.
L'Aston Villa è 3° con 10 punti in 5 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), con 12 gol fatti e 6 subiti.
In casa il Galatasaray ha fatto 4 punti in 3 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa l'Aston Villa ne ha fatti 4 in 3 (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Le ultime 4 partite del Galatasaray in Champions League (dalla più recente): Galatasaray-Stoccarda 2-0, Lille-Galatasaray 2-4, Galatasaray-Barcellona 1-4, Sporting Lisbona-Galatasaray 3-1 (V-V-P-P).
Le ultime 4 partite dell'Aston Villa in Champions League (dalla più recente): Barcellona-Aston Villa 3-0, Aston Villa-Viking 3-1, Aston Villa-Fenerbahçe 6-0, Bruges-Aston Villa 2-3 (P-V-V-V).
Il miglior marcatore del Galatasaray in Champions League: Aleksey Batrakov con 4 gol.
I migliori marcatori dell'Aston Villa in Champions League: Ross Barkley e Nicolas Jackson con 3 gol.
In panchina Okan Buruk per il Galatasaray e Unai Emery per l'Aston Villa.
È il primo incontro fra Galatasaray e Aston Villa in Champions League.
Galatasaray-Aston Villa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita
|Galatasaray
|Aston Villa
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|2
|3
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|2
|1
|Gol segnati
|8
|12
|Gol subiti
|9
|6
|Gol subiti per partita
|2.2
|1.5
|Possesso palla (%)
|46.8
|42.6
|Passaggi
|1641
|1575
|Passaggi riusciti
|1339
|1359
|Precisione nei passaggi (%)
|81.6
|86.3
|Tiri
|30
|54
|Tiri in porta
|14
|31
|Tiri in porta sul totale (%)
|46.7
|57.4
|Cross
|56
|51
|Cross riusciti
|13
|16
|Duelli vinti
|185
|181
|Duelli persi
|182
|172
|Calci d'angolo a favore
|14
|30
|Calci d'angolo contro
|14
|21
|Falli subiti
|46
|49
|Falli commessi
|46
|42
|Contrasti
|63
|67
|Contrasti vinti (%)
|52.4
|50.7
|Fuorigioco
|12
|8
|Ammonizioni
|9
|6
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Champions League e il calendario.
Dove vedere Galatasaray-Aston Villa in diretta tv e streaming
Galatasaray-Aston Villa si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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