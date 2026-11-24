PREPARTITA

Galatasaray-Aston Villa è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.

Si gioca martedì 24 novembre alle 18:45 allo stadio RAMS Park di Istanbul (52.600 posti).

Arbitra Daniel Siebert, con gli assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn; quarto ufficiale Florian Badstübner. Al VAR Sören Storks, assistito da Johann Pfeifer.

Il Galatasaray è 16° nella classifica della fase campionato con 7 punti in 5 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 8 gol fatti e 9 subiti.

L'Aston Villa è 3° con 10 punti in 5 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), con 12 gol fatti e 6 subiti.

In casa il Galatasaray ha fatto 4 punti in 3 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa l'Aston Villa ne ha fatti 4 in 3 (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Le ultime 4 partite del Galatasaray in Champions League (dalla più recente): Galatasaray-Stoccarda 2-0, Lille-Galatasaray 2-4, Galatasaray-Barcellona 1-4, Sporting Lisbona-Galatasaray 3-1 (V-V-P-P).

Le ultime 4 partite dell'Aston Villa in Champions League (dalla più recente): Barcellona-Aston Villa 3-0, Aston Villa-Viking 3-1, Aston Villa-Fenerbahçe 6-0, Bruges-Aston Villa 2-3 (P-V-V-V).

Il miglior marcatore del Galatasaray in Champions League: Aleksey Batrakov con 4 gol.

I migliori marcatori dell'Aston Villa in Champions League: Ross Barkley e Nicolas Jackson con 3 gol.

In panchina Okan Buruk per il Galatasaray e Unai Emery per l'Aston Villa.

È il primo incontro fra Galatasaray e Aston Villa in Champions League.

Galatasaray-Aston Villa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro tra Galatasaray e Aston Villa; le squadre inglesi hanno vinto solo una delle ultime 10 trasferte contro il Galatasaray nelle principali competizioni europee (3N, 6P), con l'Arsenal vittorioso nel dicembre 2014 (4-1 in UEFA Champions League).

La vittoria europea più ampia nella storia dell'Aston Villa è arrivata contro una squadra turca all'inizio di questa stagione, battendo il Fenerbahçe 6-0 al Villa Park nella seconda giornata.

L'Aston Villa ha perso solo una delle otto partite contro squadre turche nelle competizioni europee (6V, 1N), vincendo tutte le ultime tre dopo quell'unica sconfitta (0-1 contro il Trabzonspor in Coppa UEFA nell'ottobre 1994).

L'Aston Villa è stato sconfitto dal Barcellona nell'ultimo turno, ma non perde due partite europee consecutive dalle semifinali della UEFA Conference League 2023/24 (entrambe le gare contro l'Olympiakos). Sotto la guida di Unai Emery, la squadra non ha mai perso due partite consecutive nella fase a gironi di una competizione europea (26 gare disputate).

Il Galatasaray ha vinto le ultime due partite di UEFA Champions League (4-2 contro il Lille, 2-0 contro lo Stoccarda) e potrebbe eguagliare la sua striscia di vittorie più lunga nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League (tre successi consecutivi raggiunti in tre occasioni precedenti).

Il tecnico dell'Aston Villa, Unai Emery, ha perso solo una delle ultime 18 partite di UEFA Champions League contro squadre non appartenenti ai cinque maggiori campionati europei, vincendone 16 (1N). L'unica sconfitta è arrivata in trasferta contro il Club Brugge nel novembre 2024 (1-0), con l'Aston Villa che ha vinto tutte le sei gare successive.

Dall'inizio della scorsa stagione, Nicolas Jackson dell'Aston Villa ha registrato una media di un gol o un assist ogni 78 minuti in UEFA Champions League. Tra i giocatori con 500 o più minuti giocati nelle ultime due edizioni, gli unici attaccanti con una media migliore sono Kylian Mbappé (61), Harry Kane (61) e Ousmane Dembélé (62).

Aleksey Batrakov ha segnato entrambi i gol nella vittoria per 2-0 del Galatasaray contro lo Stoccarda nella quarta giornata. Complessivamente, ha realizzato quattro gol registrando un valore di 1.06 xG in questa UEFA Champions League, il miglior scarto positivo rispetto a qualsiasi altro giocatore (+2.94).

John McGinn è il giocatore con più presenze nell'Aston Villa nelle principali competizioni europee (38), avendo superato Ollie Watkins nella partita precedente. Se dovesse scendere in campo contro il Galatasaray, eguaglierebbe anche il record di presenze in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League per l'Aston Villa (15, detenuto da Peter Withe, Gordon Cowens, Dennis Mortimer e Desmond Bremner).

Yunus Akgün ha creato cinque occasioni e ha effettuato cinque defensive line-breaking passes nella vittoria del Galatasaray contro lo Stoccarda nell'ultimo turno. L'unico altro trequartista ad aver registrato 5 o più occasioni create e 5 o più defensive line-breaking passes in una singola partita di UEFA Champions League in questa stagione è stato Martin Ødegaard (contro il Napoli a settembre).

Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita

Galatasaray Aston Villa Partite giocate 4 4 Vittorie 2 3 Pareggi 0 0 Sconfitte 2 1 Gol segnati 8 12 Gol subiti 9 6 Gol subiti per partita 2.2 1.5 Possesso palla (%) 46.8 42.6 Passaggi 1641 1575 Passaggi riusciti 1339 1359 Precisione nei passaggi (%) 81.6 86.3 Tiri 30 54 Tiri in porta 14 31 Tiri in porta sul totale (%) 46.7 57.4 Cross 56 51 Cross riusciti 13 16 Duelli vinti 185 181 Duelli persi 182 172 Calci d'angolo a favore 14 30 Calci d'angolo contro 14 21 Falli subiti 46 49 Falli commessi 46 42 Contrasti 63 67 Contrasti vinti (%) 52.4 50.7 Fuorigioco 12 8 Ammonizioni 9 6 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Champions League e il calendario.

Dove vedere Galatasaray-Aston Villa in diretta tv e streaming

Galatasaray-Aston Villa si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.