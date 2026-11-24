PREPARTITA

Lipsia-Lens è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.

Si gioca martedì 24 novembre alle 21:00 allo stadio Red Bull Arena di Leipzig (42.558 posti).

Arbitra Ivan Kruzliak, con gli assistenti Branislav Hancko e Jan Pozor; quarto ufficiale Peter Kralovic. Al VAR Tiago Bruno Lopes Martins, assistito da Alan Kijas.

Il Lipsia è 22° nella classifica della fase campionato con 6 punti in 5 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte), con 7 gol fatti e 11 subiti.

Il Lens è 33° con 3 punti in 5 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte), con 4 gol fatti e 18 subiti.

In casa il Lipsia ha fatto 6 punti in 3 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il Lens ne ha fatti 3 in 3 (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Le ultime 4 partite del Lipsia in Champions League (dalla più recente): Lipsia-Manchester City 2-3, Real Madrid-Lipsia 4-1, Lipsia-PSV Eindhoven 1-0, Como-Lipsia 4-1 (P-P-V-P).

Le ultime 4 partite del Lens in Champions League (dalla più recente): Lens-Como 1-9, Bruges-Lens 3-0, Lens-Sporting Lisbona 0-2, Slavia Praga-Lens 2-3 (P-P-P-V).

Il miglior marcatore del Lens in Champions League: Ruben Aguilar con 2 gol.

In panchina Martín Demichelis per il Lipsia e Didier Digard per il Lens.

È il primo incontro fra Lipsia e Lens in Champions League.

Lipsia-Lens ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lipsia e Lens si affronteranno per la prima volta, con la squadra tedesca che arriva a questa sfida avendo vinto solo una delle ultime otto gare ufficiali contro avversarie francesi (2N, 5P).

Includendo le qualificazioni, il Lens ha vinto solo una delle otto trasferte contro squadre tedesche (3N, 4P) e non vince fuori casa da sei incontri (3N, 3P), ossia dal successo per 4-1 sul campo del Kaiserslautern nel dicembre 1999 in Coppa UEFA.

Il Lens ha affrontato in precedenza una sola squadra tedesca in UEFA Champions League: nella stagione 2002/03 ha pareggiato sia in casa (1-1) che in trasferta (3-3) contro il Bayern Monaco, rimontando due gol di svantaggio nel match fuori casa.

Il Lipsia ha perso 10 delle ultime 12 partite di UEFA Champions League (2V), sette delle quali con un solo gol di scarto. Nel quarto turno ha perso 3-2 contro il Manchester City, dopo aver pareggiato il conto due volte nel corso della gara.

Il Lens è stato in vantaggio per appena l'1.2% dei minuti giocati in questa UEFA Champions League, la percentuale più bassa dell'intera competizione.

La sconfitta per 9-1 del Lens contro il Como nel quarto turno rappresenta la 24esima volta nella storia della Coppa dei Campioni (dal 1955) che una squadra subisce nove gol in una partita. Solo una squadra, dopo aver giocato un altro incontro nella competizione, è riuscita a vincere la partita successiva (3N, 15P): l'Omonia Nicosia, che vinse 4-0 contro l'Ajax dopo aver perso 10-0 contro lo stesso avversario due settimane prima.

Il Lipsia ha la percentuale di duelli vinti più bassa (40.9%) tra tutte le squadre in questa UEFA Champions League, oltre a detenere il minor numero totale di duelli vinti (146) nella competizione.

Florian Thauvin del Lens ha creato 17 occasioni in questa UEFA Champions League, più di qualsiasi altro giocatore. È inoltre secondo per passaggi effettuati nell'area di rigore avversaria (42).

Rômulo del Lipsia ha effettuato 59 pressioni ad alta intensità nella metà campo avversaria contro il Manchester City nell'ultimo turno, il dato più alto per un singolo giocatore in una partita di UEFA Champions League in questa stagione. Complessivamente, solo Guus Til del PSV (173) ne ha esercitate più di Rômulo (166) nella competizione quest'anno.

Escludendo gli autogol, Robin Risser del Lens ha il peggior differenziale tra gol subiti (16) ed Expected Goals on Target (xGOT) affrontati (10.8) tra tutti i portieri in questa UEFA Champions League (-5.2). La sua percentuale di parate (36%) è inoltre la più bassa tra i portieri con più di una presenza in questa edizione.

Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita

Lipsia Lens Partite giocate 4 4 Vittorie 1 1 Pareggi 0 0 Sconfitte 3 3 Gol segnati 5 4 Gol subiti 11 16 Gol subiti per partita 2.8 4.0 Possesso palla (%) 40.9 51.2 Passaggi 1614 1961 Passaggi riusciti 1393 1677 Precisione nei passaggi (%) 86.3 85.5 Tiri 48 57 Tiri in porta 23 24 Tiri in porta sul totale (%) 47.9 42.1 Cross 59 103 Cross riusciti 15 25 Duelli vinti 146 187 Duelli persi 211 193 Calci d'angolo a favore 17 25 Calci d'angolo contro 24 15 Falli subiti 40 36 Falli commessi 55 38 Contrasti 51 88 Contrasti vinti (%) 60.8 58.0 Fuorigioco 6 1 Ammonizioni 9 7 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Champions League e il calendario.

Dove vedere Lipsia-Lens in diretta tv e streaming

Lipsia-Lens si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.