Cambiare orario, ma non abitudini
Come risparmiare in bolletta senza rinunceLEGGI
Dove si gioca la partita:
Stadio: Red Bull Arena
Città: Lipsia
Capienza: 42558 spettatori19:55
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Inizia il Primo tempo.21:00
Tentativo fallito. Antonio Nusa (RB Lipsia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Maxime Estève.21:04
Fallo di Amadou Haidara (Lens).21:05
Tidiam Gomis (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05
Gol! RB Lipsia 1, Lens 0. David Raum (RB Lipsia) trasforma il calcio di punizione con un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:06
Tiro respinto. Tidiam Gomis (RB Lipsia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Brajan Gruda.21:07
Calcio d'angolo,RB Lipsia. Calcio d'angolo causato da Samson Baidoo (Lens).21:07
Tiro respinto. Antonio Nusa (RB Lipsia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di David Raum.21:08
Tentativo fallito. Brajan Gruda (RB Lipsia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.21:08
Gol! RB Lipsia 2, Lens 0. Antonio Nusa (RB Lipsia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:09
Tentativo fallito. Tidiam Gomis (RB Lipsia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Antonio Nusa.21:10
Fallo di Ismaëlo Ganiou (Lens).21:11
Christoph Baumgartner (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:11
Calcio d'angolo,RB Lipsia. Calcio d'angolo causato da Yacine Titraoui (Lens).21:11
Tentativo fallito. Neil El Aynaoui (RB Lipsia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Rocco Reitz con cross da calcio d'angolo.21:12
Fallo di Saud Abdulhamid (Lens).21:14
Antonio Nusa (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:14
Tentativo fallito. Rocco Reitz (RB Lipsia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di David Raum con cross in seguito a un calcio da fermo.21:15
Fallo di Florian Sotoca (Lens).21:16
Rocco Reitz (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Tiro parato. Ridle Baku (RB Lipsia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tidiam Gomis.21:19
Fallo di Matthieu Udol (Lens).21:19
Christoph Baumgartner (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:19
Florian Sotoca (Lens) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:22
Fallo di Willi Orbán (RB Lipsia).21:22
Tentativo fallito. Florian Sotoca (Lens) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Saud Abdulhamid con cross.21:24
Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Willi Orbán (RB Lipsia).21:26
Tentativo fallito. Yacine Titraoui (Lens) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:27
Fuorigioco. Saud Abdulhamid(Lens) prova il lancio lungo, ma Yacine Titraoui e' colto in fuorigioco.21:29
Florian Sotoca (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Ridle Baku (RB Lipsia).21:31
Tiro respinto. Tidiam Gomis (RB Lipsia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Brajan Gruda.21:34
Gara momentaneamente sospesa, (RB Lipsia).21:34
Gara riprende.21:34
Fallo di Ismaëlo Ganiou (Lens).21:35
Tidiam Gomis (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:35
Ismaëlo Ganiou (Lens) e' ammonito per fallo.21:35
Yacine Titraoui (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di Christoph Baumgartner (RB Lipsia).21:37
Calcio d'angolo,RB Lipsia. Calcio d'angolo causato da Jean-Clair Todibo (Lens).21:39
Fallo di Florian Sotoca (Lens).21:42
Brajan Gruda (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:42
Florian Sotoca (Lens) e' ammonito per fallo.21:42
Fallo di Saud Abdulhamid (Lens).21:43
Antonio Nusa (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:43
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45
Primo tempo terminato, RB Lipsia 2, Lens 0.21:45
Inizia il Secondo tempo RB Lipsia 2, Lens 0.22:01
Tiro parato. Brajan Gruda (RB Lipsia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rocco Reitz.22:02
Tiro parato. Antonio Nusa (RB Lipsia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di David Raum con cross.22:05
Calcio d'angolo,RB Lipsia. Calcio d'angolo causato da Ismaëlo Ganiou (Lens).22:05
Florian Sotoca (Lens) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:06
Lipsia-Lens è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.
Si gioca martedì 24 novembre alle 21:00 allo stadio Red Bull Arena di Leipzig (42.558 posti).
Arbitra Ivan Kruzliak, con gli assistenti Branislav Hancko e Jan Pozor; quarto ufficiale Peter Kralovic. Al VAR Tiago Bruno Lopes Martins, assistito da Alan Kijas.
Il Lipsia è 22° nella classifica della fase campionato con 6 punti in 5 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte), con 7 gol fatti e 11 subiti.
Il Lens è 33° con 3 punti in 5 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte), con 4 gol fatti e 18 subiti.
In casa il Lipsia ha fatto 6 punti in 3 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il Lens ne ha fatti 3 in 3 (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Le ultime 4 partite del Lipsia in Champions League (dalla più recente): Lipsia-Manchester City 2-3, Real Madrid-Lipsia 4-1, Lipsia-PSV Eindhoven 1-0, Como-Lipsia 4-1 (P-P-V-P).
Le ultime 4 partite del Lens in Champions League (dalla più recente): Lens-Como 1-9, Bruges-Lens 3-0, Lens-Sporting Lisbona 0-2, Slavia Praga-Lens 2-3 (P-P-P-V).
Il miglior marcatore del Lens in Champions League: Ruben Aguilar con 2 gol.
In panchina Martín Demichelis per il Lipsia e Didier Digard per il Lens.
È il primo incontro fra Lipsia e Lens in Champions League.
Lipsia-Lens ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita
|Lipsia
|Lens
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|1
|1
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|3
|3
|Gol segnati
|5
|4
|Gol subiti
|11
|16
|Gol subiti per partita
|2.8
|4.0
|Possesso palla (%)
|40.9
|51.2
|Passaggi
|1614
|1961
|Passaggi riusciti
|1393
|1677
|Precisione nei passaggi (%)
|86.3
|85.5
|Tiri
|48
|57
|Tiri in porta
|23
|24
|Tiri in porta sul totale (%)
|47.9
|42.1
|Cross
|59
|103
|Cross riusciti
|15
|25
|Duelli vinti
|146
|187
|Duelli persi
|211
|193
|Calci d'angolo a favore
|17
|25
|Calci d'angolo contro
|24
|15
|Falli subiti
|40
|36
|Falli commessi
|55
|38
|Contrasti
|51
|88
|Contrasti vinti (%)
|60.8
|58.0
|Fuorigioco
|6
|1
|Ammonizioni
|9
|7
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Champions League e il calendario.
Dove vedere Lipsia-Lens in diretta tv e streaming
Lipsia-Lens si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
Come risparmiare in bolletta senza rinunceLEGGI
ULTIME NOTIZIE