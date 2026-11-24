Manchester City che fa la partita, domina il possesso palla, ma fatica a creare vere occasioni: Napoli che si difende e riparte, nel finale ha l'occasione ghiotta con Beukema ma si supera Donnarumma. Si va negli spogliatoi a reti inviolate.21:48

Buona la gara di Beukema e Rrahmani, sempre primi sui cross di Allan e Cherki.21:44

Sia Fernandez che Anderson hanno molto spazio per inserirsi, con Cherki ad inventare sulla trequarti.21:31

Lang sta reggendo contro gli uno contro uno di Cherki, con il City sta cercando di isolare il francese sulla destra.21:21

Il Manchester sta facendo la partita, 75% di possesso palla in questi primi 15 minuti di partita.21:17

Incursione di Politano, Hojlund é solo al centro ma il cross del capitano partenopeo é respinto da Gvardiol.21:14

Rivalitá recente, con il Manchester City ha vinto tutti e tre i precedenti contro il Napoli, segnando 8 gol.20:15

Allegri che schiera un Napoli prudente, con Lang alle spalle di Hojlund, Politano e Spinazzola da quinti di un centrocampo che vede De Bruyne e McTominay accompagnare Gilmour. In difesa Olivera come terzo di sinistra, Rrahmani al centro.20:15

Maresca che opta per Allan a sinistra e Cherki a destra per accompagnare Haaland. A centrocampo Enzo Fernandez, Anderson e Bouaddi, difesa con Nunes a destra, Gvardiol con Guehi centrali.20:13

PREPARTITA

Manchester City-Napoli è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.

Si gioca martedì 24 novembre alle 21:00 allo stadio Etihad Stadium di Manchester (61.470 posti).

Arbitra István Kovács, con gli assistenti Mihai Marica e Ferencz Tunyogi; quarto ufficiale Florin Andrei. Al VAR Tomasz Kwiatkowski, assistito da Dennis Higler.

Il Manchester City è 6° nella classifica della fase campionato con 10 punti in 5 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), con 12 gol fatti e 7 subiti.

Il Napoli è 28° con 4 punti in 5 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 6 gol fatti e 11 subiti.

In casa il Manchester City ha fatto 4 punti in 3 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa il Napoli ne ha fatto 1 in 3 (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Le ultime 4 partite del Manchester City in Champions League (dalla più recente): Lipsia-Manchester City 2-3, Manchester City-AEK Athens 5-1, Manchester City-Paris Saint-Germain 2-4, FC Porto-Manchester City 0-2 (V-V-P-V).

Le ultime 4 partite del Napoli in Champions League (dalla più recente): FC Porto-Napoli 4-1, Napoli-Bodø/Glimt 4-3, Villarreal-Napoli 3-1, Napoli-Arsenal 0-1 (P-V-P-P).

Il miglior marcatore del Manchester City in Champions League: Erling Haaland con 5 gol.

Il miglior marcatore del Napoli in Champions League: Scott McTominay con 3 gol.

In panchina Enzo Maresca per il Manchester City e Massimiliano Allegri per il Napoli.

In Champions League Manchester City e Napoli si sono affrontate 5 volte: 3 vittorie del Manchester City, 1 vittoria del Napoli e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Manchester City-Napoli 2-0 del 18 settembre 2025 (Champions League).

Manchester City-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Tutti i cinque precedenti tra Manchester City e Napoli si sono disputati nella fase a gironi o campionato di UEFA Champions League; dopo non essere riusciti a vincere né in casa né in trasferta nel 2011/12 (1N, 1P), i Citizens hanno vinto ciascuno degli ultimi tre incontri.

Il Manchester City è imbattuto in casa contro il Napoli (2V, 1N), con il successo più recente arrivato per 2-0 nella fase campionato della scorsa stagione (gol di Erling Haaland e Jérémy Doku).

Nel confronto della scorsa stagione (vinto per 2-0 dal Manchester City), il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è stato espulso dopo soli 21'. Dopo il cartellino rosso, il Manchester City ha registrato 19 tiri in più (19-0), 33 palle giocate in più nell'area avversaria (35-2) e completato 435 passaggi in più (606-171) rispetto ai partenopei.

Il tecnico del Manchester City, Enzo Maresca, ha perso l'unico precedente europeo contro una squadra italiana (Atalanta-Chelsea 2-1 nel dicembre 2025 in UEFA Champions League). Complessivamente, nella sua carriera da allenatore, ha vinto solo quattro delle 15 partite contro avversarie italiane (5N, 6P).

Il Manchester City punta a vincere tre partite consecutive nella fase a gironi/campionato di UEFA Champions League per la prima volta dalla stagione 2023/24, quando ne vinse tutte e sei sotto la guida di Pep Guardiola.

Il Napoli è la squadra che ha ricevuto più cartellini in questa edizione di UEFA Champions League (13 – 12 gialli, un rosso), inclusi cinque nella sconfitta contro il Porto nello scorso turno. Solo in un'altra occasione la squadra partenopea ha ricevuto più cartellini in una singola partita di Champions League (6 contro lo Sporting Braga nel settembre 2023).

Se Erling Haaland dovesse segnare in questa partita, per la quarta volta il norvegese registrerebbe una serie di cinque presenze consecutive a segno in UEFA Champions League. L'unico giocatore finora ad aver collezionato una tale striscia realizzativa più di tre volte nella competizione è stato Cristiano Ronaldo (5).

Il Manchester City è la squadra che Scott McTominay del Napoli ha affrontato più volte in carriera, segnando appena una volta in 16 partite (marzo 2020 all'Old Trafford). L'Etihad Stadium è lo stadio in cui ha giocato più partite in trasferta senza mai segnare (zero gol in sette gare).

Elliot Anderson è il migliore tra i giocatori del Manchester City in questa UEFA Champions League per pressioni ad alta intensità (130), duelli vinti (24) e possessi vinti (22). In particolare, Vitinha (9) è l'unico centrocampista centrale ad aver recuperato palla e dato il via a più sequenze su azione terminate con un tiro rispetto ad Anderson in questa edizione della competizione (8).

Kevin De Bruyne del Napoli potrebbe calcare di nuovo il prato dell'Etihad Stadium; il belga ha partecipato direttamente a 41 gol in 72 presenze in UEFA Champions League con il Manchester City (16 gol, 25 assist), esattamente lo stesso numero di coinvolgimenti attivi di Erling Haaland (41 in 42 partite), dietro solo a Sergio Agüero per i Citizens nella competizione (43).

Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita

Manchester City Napoli Partite giocate 4 4 Vittorie 3 1 Pareggi 0 0 Sconfitte 1 3 Gol segnati 12 6 Gol subiti 7 11 Gol subiti per partita 1.8 2.8 Possesso palla (%) 61.6 45.5 Passaggi 2490 1866 Passaggi riusciti 2259 1594 Precisione nei passaggi (%) 90.7 85.4 Tiri 57 33 Tiri in porta 31 20 Tiri in porta sul totale (%) 54.4 60.6 Cross 68 56 Cross riusciti 25 10 Duelli vinti 191 150 Duelli persi 164 153 Calci d'angolo a favore 27 11 Calci d'angolo contro 12 21 Falli subiti 50 30 Falli commessi 40 45 Contrasti 69 55 Contrasti vinti (%) 56.5 58.2 Fuorigioco 8 8 Ammonizioni 7 12 Espulsioni 0 1

La classifica completa di Champions League e il calendario.

Dove vedere Manchester City-Napoli in diretta tv e streaming

Manchester City-Napoli si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.