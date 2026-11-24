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Dove si gioca la partita:
Stadio: Etihad Stadium
Città: Manchester
Capienza: 61470 spettatori20:07
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Manchester City - Napoli, sfida valevole per la quinta giornata di Champions League.20:07
Trasferta impegnativa per la squadra di Allegri, che viaggia a Manchester per affrontare la formazione ex di Guardiola e ora allenata da Maresca.20:08
Sono ufficiali le formazioni del match: MANCHESTER CITY (4-2-3-1), Donnarumma - Nunes, Guehi, Gvardiol O’Reilly - Fernandez, Anderson - Allan,Bouaddi, Cherki - Haaland20:10
La formazione del NAPOLI (3-5-1-1): Milinkovic-Savic - Beukema, Rrahmani, Olivera - Politano, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Spinazzola - Lang - Hojlund20:12
Maresca che opta per Allan a sinistra e Cherki a destra per accompagnare Haaland. A centrocampo Enzo Fernandez, Anderson e Bouaddi, difesa con Nunes a destra, Gvardiol con Guehi centrali.20:13
Allegri che schiera un Napoli prudente, con Lang alle spalle di Hojlund, Politano e Spinazzola da quinti di un centrocampo che vede De Bruyne e McTominay accompagnare Gilmour. In difesa Olivera come terzo di sinistra, Rrahmani al centro.20:15
Rivalitá recente, con il Manchester City ha vinto tutti e tre i precedenti contro il Napoli, segnando 8 gol.20:15
Dirige il match l'arbitro rumeno István Kovács.20:16
INIZIA MAN CITY - NAPOLI! Primo pallone per i locali.21:02
City con una maglia color arancione, Napoli in completo scuro.21:03
ANDERSON! Subito una conclusione per il mediano inglese, Milinkovic Savic in tuffo respinge.21:03
Spinazzola largo a destra, difesa a quattro per i partenopei.21:05
Possesso palla per il Manchester City, Napoli che aspetta.21:06
Primo corner per il Manchester City: schema per la conclusione di Enzo Fernandez, ribattuta da Rrahmani.21:08
OCCASIONE NAPOLI! Punizione di Politano, McTominay sul secondo palo manda di poco a lato ostacolato da Anderson.21:09
McTominay ancora conclude da buona posizione, una deviazione in angolo salva Donnarumma.21:10
MANCHESTER PERICOLOSO! O'Reilly si inserisce e colpisce di testa, mandando di poco alto!21:12
Incursione di Politano, Hojlund é solo al centro ma il cross del capitano partenopeo é respinto da Gvardiol.21:14
Il Manchester sta facendo la partita, 75% di possesso palla in questi primi 15 minuti di partita.21:17
Napoli che poi fatica contro la pressione della squadra di Maresca, che sta recuperando in fretta la sfera dopo averla persa.21:18
Lang sta reggendo contro gli uno contro uno di Cherki, con il City sta cercando di isolare il francese sulla destra.21:21
ALLAN! Conclusione dell'esterno dopo una mischia in area, respinge Rrahmani.21:21
Si lamenta moltissimo Haaland per una precedente trattenuta in area, ma Kovacs dice che non é successo nulla.21:22
Punizione dal limite destro per il City: Enzo Fernandez forte sul primo palo, ancora una respinta della difesa partenopea.21:23
Nonostante il forcing dei locali, sta reggendo il Napoli, concedendo poco al forte attacco inglese.21:26
Cross di Allan, Rrahmani in spaccata anticipa Haaland.21:26
Chiusura di Olivera su Bouaddi, che lo aveva puntato sulla destra. L'ex Getafe subisce anche il fallo.21:28
HOJLUND! Recupero di Gilmour, verticale per la punta che conclude da posizione defilata: blocca Donnarumma.21:29
Sia Fernandez che Anderson hanno molto spazio per inserirsi, con Cherki ad inventare sulla trequarti.21:31
Cross di Cherki, Haaland prova la spaccata volante sul secondo palo, senza trovare il pallone.21:32
Gran palla di De Bruyne per Politano, l'esterno da buona posizione cerca il cross basso non trovando compagni.21:34
Anderson si libera e crossa forte sul primo palo, attento ancora Rrahmani.21:36
Angolo di Enzo Fernandez per Gvardiol, che di testa la rimette al centro: allontana Politano.21:37
Cross di Politano, McTominay sul secondo palo trova il colpo di testa ma non la porta di Donnarumma. Buon Napoli in questo finale di primo tempo.21:41
Colpo di testa in torsione di Haaland, facile la presa per Milinkovic Savic.21:41
Buona la gara di Beukema e Rrahmani, sempre primi sui cross di Allan e Cherki.21:44
MIRACOLO DI DONNARUMMA! Su angolo, colpo di testa a botta sicura di Beukema ma il portierone italiano, di istinto, respinge!21:46
Conclusione di potenza dal limite di Lang, palla alta sopra la traversa.21:46
FINISCE IL PRIMO TEMPO DI MANCHESTER CITY - NAPOLI! Risultato bloccato sullo 0-0.21:47
Manchester City che fa la partita, domina il possesso palla, ma fatica a creare vere occasioni: Napoli che si difende e riparte, nel finale ha l'occasione ghiotta con Beukema ma si supera Donnarumma. Si va negli spogliatoi a reti inviolate.21:48
INIZIA IL SECONDO TEMPO!22:03
Nessun cambio per i due allenatori nell'intervallo, in campo gli stessi 22 della prima frazione.22:04
Grandissima palla di Hojlund per Lang che si invola ma perde il momento del tiro, con Gvardiol che recupera.22:06
Manchester City-Napoli è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.
Si gioca martedì 24 novembre alle 21:00 allo stadio Etihad Stadium di Manchester (61.470 posti).
Arbitra István Kovács, con gli assistenti Mihai Marica e Ferencz Tunyogi; quarto ufficiale Florin Andrei. Al VAR Tomasz Kwiatkowski, assistito da Dennis Higler.
Il Manchester City è 6° nella classifica della fase campionato con 10 punti in 5 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), con 12 gol fatti e 7 subiti.
Il Napoli è 28° con 4 punti in 5 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 6 gol fatti e 11 subiti.
In casa il Manchester City ha fatto 4 punti in 3 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa il Napoli ne ha fatto 1 in 3 (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Le ultime 4 partite del Manchester City in Champions League (dalla più recente): Lipsia-Manchester City 2-3, Manchester City-AEK Athens 5-1, Manchester City-Paris Saint-Germain 2-4, FC Porto-Manchester City 0-2 (V-V-P-V).
Le ultime 4 partite del Napoli in Champions League (dalla più recente): FC Porto-Napoli 4-1, Napoli-Bodø/Glimt 4-3, Villarreal-Napoli 3-1, Napoli-Arsenal 0-1 (P-V-P-P).
Il miglior marcatore del Manchester City in Champions League: Erling Haaland con 5 gol.
Il miglior marcatore del Napoli in Champions League: Scott McTominay con 3 gol.
In panchina Enzo Maresca per il Manchester City e Massimiliano Allegri per il Napoli.
In Champions League Manchester City e Napoli si sono affrontate 5 volte: 3 vittorie del Manchester City, 1 vittoria del Napoli e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Manchester City-Napoli 2-0 del 18 settembre 2025 (Champions League).
Manchester City-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita
|Manchester City
|Napoli
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|3
|1
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|1
|3
|Gol segnati
|12
|6
|Gol subiti
|7
|11
|Gol subiti per partita
|1.8
|2.8
|Possesso palla (%)
|61.6
|45.5
|Passaggi
|2490
|1866
|Passaggi riusciti
|2259
|1594
|Precisione nei passaggi (%)
|90.7
|85.4
|Tiri
|57
|33
|Tiri in porta
|31
|20
|Tiri in porta sul totale (%)
|54.4
|60.6
|Cross
|68
|56
|Cross riusciti
|25
|10
|Duelli vinti
|191
|150
|Duelli persi
|164
|153
|Calci d'angolo a favore
|27
|11
|Calci d'angolo contro
|12
|21
|Falli subiti
|50
|30
|Falli commessi
|40
|45
|Contrasti
|69
|55
|Contrasti vinti (%)
|56.5
|58.2
|Fuorigioco
|8
|8
|Ammonizioni
|7
|12
|Espulsioni
|0
|1
La classifica completa di Champions League e il calendario.
Dove vedere Manchester City-Napoli in diretta tv e streaming
Manchester City-Napoli si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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