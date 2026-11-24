Cambiare orario, ma non abitudini
Come risparmiare in bolletta senza rinunceLEGGI
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estadio Bernabéu
Città: Madrid
Capienza: 83186 spettatori19:55
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Inizia il Primo tempo.21:00
Tentativo fallito. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ivan Perisic con cross.21:02
Éder Militão (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Sven Mijnans (PSV Eindhoven).21:03
Tentativo fallito. Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Sven Mijnans.21:04
Tentativo fallito. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Kodai Sano.21:08
Fuorigioco. Kylian Mbappé(Real Madrid) prova il lancio lungo, ma Vinícius Júnior e' colto in fuorigioco.21:09
Vinícius Júnior (Real Madrid) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Aurélien Tchouaméni.21:10
Tiro respinto. Yan Diomande (Real Madrid) un tiro di destro da centro area. Assist di Arda Güler.21:13
Tentativo fallito. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Guus Til.21:15
Tentativo fallito. Kodai Sano (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ruben van Bommel.21:27
Rigore per PSV Eindhoven. Sven Mijnans e'stato atterrato in area di rigore.21:27
Rigore concesso da Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) per un fallo in area.21:27
Decisione VAR: rigore PSV Eindhoven.21:29
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) e' ammonito per fallo.21:30
Gol! Real Madrid 0, PSV Eindhoven 1. Ivan Perisic (PSV Eindhoven) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:31
Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Marc Cucurella in seguito a un contropiede.21:33
Fuorigioco. Kylian Mbappé(Real Madrid) prova il lancio lungo, ma Vinícius Júnior e' colto in fuorigioco.21:38
Tentativo fallito. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Ruben van Bommel.21:39
Fallo di Guus Til (PSV Eindhoven).21:40
Antonio Rüdiger (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Fallo di Sergiño Dest (PSV Eindhoven).21:40
Kylian Mbappé (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Fallo di mano di Éder Militão (Real Madrid).21:41
Filip Kostic (PSV Eindhoven) e' ammonito.21:41
Fallo di Ruben van Bommel (PSV Eindhoven).21:42
Marc Cucurella (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Guus Til (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:43
Fallo di Antonio Rüdiger (Real Madrid).21:43
Antonio Rüdiger (Real Madrid) e' ammonito per fallo.21:43
Fallo di Paul Wanner (PSV Eindhoven).21:44
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:44
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45
Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Yan Diomande.21:46
Tentativo fallito. Kodai Sano (PSV Eindhoven) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Guus Til con cross.21:47
Primo tempo terminato, Real Madrid 0, PSV Eindhoven 1.21:48
Sostituzione, PSV Eindhoven. Esmir Bajraktarevic sostituisce Ivan Perisic.22:01
Inizia il Secondo tempo Real Madrid 0, PSV Eindhoven 1.22:04
Sostituzione, Real Madrid. Ibrahima Konaté sostituisce Antonio Rüdiger.22:01
Sostituzione, Real Madrid. Jude Bellingham sostituisce Aurélien Tchouaméni.22:01
Sostituzione, Real Madrid. Dean Huijsen sostituisce Éder Militão.22:01
Guus Til (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:04
Fallo di Dean Huijsen (Real Madrid).22:04
Fallo di Guus Til (PSV Eindhoven).22:05
Federico Valverde (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Federico Valverde.22:05
Fallo di Armando Obispo (PSV Eindhoven).22:07
Kylian Mbappé (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Real Madrid-PSV Eindhoven è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.
Si gioca martedì 24 novembre alle 21:00 allo Estadio Bernabéu di Madrid (83.186 posti).
Arbitra Espen Eskås, con gli assistenti Jan Erik Engan e Alf Olav Rossland; quarto ufficiale Usman Aslam. Al VAR Darren England, assistito da Stuart Attwell.
Il Real Madrid è 3° nella classifica della fase campionato con 12 punti in 5 partite (4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta), con 13 gol fatti e 8 subiti.
Il PSV Eindhoven è 16° con 7 punti in 5 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 4 gol fatti e 4 subiti.
In casa il Real Madrid ha fatto 6 punti in 3 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il PSV Eindhoven ne ha fatti 6 in 3 (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Le ultime 4 partite del Real Madrid in Champions League (dalla più recente): AEK Athens-Real Madrid 2-3, Real Madrid-Lipsia 4-1, Roma-Real Madrid 3-4, Real Madrid-Inter 2-1 (V-V-V-V).
Le ultime 4 partite del PSV Eindhoven in Champions League (dalla più recente): PSV Eindhoven-Bruges 1-2, FC Porto-PSV Eindhoven 0-1, Lipsia-PSV Eindhoven 1-0, PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk 1-1 (P-V-P-N).
Il miglior marcatore del Real Madrid in Champions League: Kylian Mbappé con 4 gol.
I migliori marcatori del PSV Eindhoven in Champions League: Guus Til, Sergiño Dest e Kodai Sano con 1 gol.
In panchina José Mário dos Santos Mourinho Félix per il Real Madrid e Peter Bosz per il PSV Eindhoven.
È il primo incontro fra Real Madrid e PSV Eindhoven in Champions League.
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Real Madrid-PSV Eindhoven 2-1 del 15 marzo 1989.
Real Madrid-PSV Eindhoven ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita
|Real Madrid
|PSV Eindhoven
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|4
|1
|Pareggi
|0
|1
|Sconfitte
|0
|2
|Gol segnati
|13
|3
|Gol subiti
|7
|4
|Gol subiti per partita
|1.8
|1.0
|Possesso palla (%)
|53.9
|58.0
|Passaggi
|2187
|2122
|Passaggi riusciti
|1951
|1809
|Precisione nei passaggi (%)
|89.2
|85.2
|Tiri
|63
|48
|Tiri in porta
|35
|19
|Tiri in porta sul totale (%)
|55.6
|39.6
|Cross
|64
|85
|Cross riusciti
|11
|18
|Duelli vinti
|182
|206
|Duelli persi
|166
|157
|Calci d'angolo a favore
|27
|27
|Calci d'angolo contro
|17
|16
|Falli subiti
|45
|42
|Falli commessi
|49
|43
|Contrasti
|67
|74
|Contrasti vinti (%)
|73.1
|64.9
|Fuorigioco
|8
|10
|Ammonizioni
|4
|7
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Champions League e il calendario.
Dove vedere Real Madrid-PSV Eindhoven in diretta tv e streaming
Real Madrid-PSV Eindhoven si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
Come risparmiare in bolletta senza rinunceLEGGI
ULTIME NOTIZIE