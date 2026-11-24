Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

PREPARTITA

Real Madrid-PSV Eindhoven è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.

Si gioca martedì 24 novembre alle 21:00 allo Estadio Bernabéu di Madrid (83.186 posti).

Arbitra Espen Eskås, con gli assistenti Jan Erik Engan e Alf Olav Rossland; quarto ufficiale Usman Aslam. Al VAR Darren England, assistito da Stuart Attwell.

Il Real Madrid è 3° nella classifica della fase campionato con 12 punti in 5 partite (4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta), con 13 gol fatti e 8 subiti.

Il PSV Eindhoven è 16° con 7 punti in 5 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 4 gol fatti e 4 subiti.

In casa il Real Madrid ha fatto 6 punti in 3 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il PSV Eindhoven ne ha fatti 6 in 3 (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Le ultime 4 partite del Real Madrid in Champions League (dalla più recente): AEK Athens-Real Madrid 2-3, Real Madrid-Lipsia 4-1, Roma-Real Madrid 3-4, Real Madrid-Inter 2-1 (V-V-V-V).

Le ultime 4 partite del PSV Eindhoven in Champions League (dalla più recente): PSV Eindhoven-Bruges 1-2, FC Porto-PSV Eindhoven 0-1, Lipsia-PSV Eindhoven 1-0, PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk 1-1 (P-V-P-N).

Il miglior marcatore del Real Madrid in Champions League: Kylian Mbappé con 4 gol.

I migliori marcatori del PSV Eindhoven in Champions League: Guus Til, Sergiño Dest e Kodai Sano con 1 gol.

In panchina José Mário dos Santos Mourinho Félix per il Real Madrid e Peter Bosz per il PSV Eindhoven.

È il primo incontro fra Real Madrid e PSV Eindhoven in Champions League.

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Real Madrid-PSV Eindhoven 2-1 del 15 marzo 1989.

Real Madrid-PSV Eindhoven ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro tra Real Madrid e PSV dopo 37 anni, dalla sfida nei quarti di finale della Coppa dei Campioni 1988/89 (il Real Madrid vinse 3-2 in aggregato – 1-1 in trasferta, 2-1 in casa).

Il PSV ha vinto solo uno degli otto precedenti totali contro il Real Madrid (4N, 3P) e non ha mai vinto nelle quattro sfide giocate in Spagna (1N, 3P). L'unica vittoria contro i Blancos risale al novembre 1971 in Coppa UEFA (2-0 in casa).

Tutte le tre vittorie esterne ottenute da squadre olandesi contro il Real Madrid portano la firma dell'Ajax (1973, 1995, 2019). Tutte le altre squadre olandesi hanno affrontato i Blancos in trasferta in sette occasioni complessive (Feyenoord, PSV, Utrecht e Vitesse), perdendo sei volte (1N).

Il Real Madrid ha vinto tutte le quattro partite di Champions League in questa stagione; solo nelle edizioni 2011/12, 2014/15 e 2023/24 ha iniziato con cinque vittorie consecutive, vincendo il trofeo in quest'ultima occasione.

Sotto la guida di José Mourinho, il Real Madrid ha vinto 17 delle 20 partite di Champions League giocate al Santiago Bernabéu (2N, 1P), subendo l'unica sconfitta contro il Barcellona nell'andata della semifinale 2010/11. Si tratta della miglior percentuale di vittorie casalinghe (85%) per un allenatore in un singolo club (minimo 20 partite) nella storia della Champions League.

Il PSV ha trasformato in gol solo una delle nove chiare occasioni da gol avute in questa Champions League, registrando la percentuale realizzativa su grande occasione più bassa tra tutte le squadre di questa edizione (11%).

Nelle ultime due stagioni, il Real Madrid ha vinto cinque partite di Champions League dopo essere passato in svantaggio (2P), più di qualsiasi altra squadra. In questa stagione è andato sotto 1-0 in due occasioni, rimontando e vincendo 4-3 contro la Roma e 3-2 contro l'AEK Atene.

Solo il PSG (50) ha tentato più tiri nello specchio in questa Champions League rispetto al Real Madrid (35); i Blancos stanno tenendo una media di 8.8 tiri nello specchio a partita, il loro dato più alto in una singola stagione dal 2003/04.

Kylian Mbappé ha segnato in sei presenze consecutive in Champions League con il Real Madrid; nella storia della competizione dal 1955 (quindi inclusa la Coppa dei Campioni), solo Cristiano Ronaldo ha registrato una striscia più lunga con il club (due volte), andando a segno per 11 gare di fila (giugno 2017 – aprile 2018) e per otto (settembre 2013 – aprile 2014).

Ivan Perisic del PSV ha creato 11 occasioni in questa Champions League; solo due giocatori di almeno 37 anni ne hanno create di più in una singola stagione dal 2003/04: Pavel Horváth con il Viktoria Plzen nel 2013/14 (12) e Luka Modric con il Real Madrid (17 sia nel 2023/24 che nel 2024/25).

Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita

Real Madrid PSV Eindhoven Partite giocate 4 4 Vittorie 4 1 Pareggi 0 1 Sconfitte 0 2 Gol segnati 13 3 Gol subiti 7 4 Gol subiti per partita 1.8 1.0 Possesso palla (%) 53.9 58.0 Passaggi 2187 2122 Passaggi riusciti 1951 1809 Precisione nei passaggi (%) 89.2 85.2 Tiri 63 48 Tiri in porta 35 19 Tiri in porta sul totale (%) 55.6 39.6 Cross 64 85 Cross riusciti 11 18 Duelli vinti 182 206 Duelli persi 166 157 Calci d'angolo a favore 27 27 Calci d'angolo contro 17 16 Falli subiti 45 42 Falli commessi 49 43 Contrasti 67 74 Contrasti vinti (%) 73.1 64.9 Fuorigioco 8 10 Ammonizioni 4 7 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Champions League e il calendario.

Dove vedere Real Madrid-PSV Eindhoven in diretta tv e streaming

Real Madrid-PSV Eindhoven si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.