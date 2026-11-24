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Dove si gioca la partita:
Stadio: Národny Futbalovy Stadión
Città: Bratislava
Capienza: 22500 spettatori19:52
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52
Inizia il Primo tempo.21:00
Tentativo fallito. Daiki Matsuoka (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:01
Fuorigioco. César Blackman(Slovan Bratislava) prova il lancio lungo, ma Daiki Matsuoka e' colto in fuorigioco.21:05
Tiro parato. Nelson Deossa (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Isco.21:06
Andraz Sporar (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:06
Fallo di Facundo Bernal (Real Betis).21:06
Facundo Bernal (Real Betis) e' ammonito per fallo.21:06
Fallo di mano di Abde Ezzalzouli (Real Betis).21:11
Fuorigioco. Daiki Matsuoka(Slovan Bratislava) prova il lancio lungo, ma Andraz Sporar e' colto in fuorigioco.21:12
Tiro respinto. Isco (Real Betis) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Abde Ezzalzouli.21:12
Tiro parato. Andraz Sporar (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nino Marcelli.21:13
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Álvaro Valles (Real Betis).21:13
Fuorigioco. Rahim Ibrahim(Slovan Bratislava) prova il lancio lungo, ma Nino Marcelli e' colto in fuorigioco.21:14
Tentativo fallito. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nelson Deossa.21:15
Peter Pokorny (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Cucho Hernández (Real Betis).21:17
Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:18
Fallo di Nelson Deossa (Real Betis).21:18
Tentativo fallito. Cucho Hernández (Real Betis) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco alto. Assist di Antony.21:19
Tentativo fallito. Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di César Blackman.21:24
Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di César Blackman (Slovan Bratislava).21:24
Fallo di Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava).21:25
Diego Llorente (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava).21:28
Isco (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:28
Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava) e' ammonito per fallo.21:28
Fuorigioco. Abde Ezzalzouli(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Fran García e' colto in fuorigioco.21:31
Tiro parato. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Cucho Hernández.21:34
Fallo di Daiki Matsuoka (Slovan Bratislava).21:36
Isco (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Tentativo fallito. Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Nino Marcelli in seguito a un contropiede.21:36
Fuorigioco. Antony(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Ángel Ortiz e' colto in fuorigioco.21:37
Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:38
Fallo di Isco (Real Betis).21:38
Tentativo fallito. Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Sandro Cruz con cross in seguito a un calcio da fermo.21:39
Tiro parato. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Antony.21:40
Tiro respinto. Daiki Matsuoka (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Nino Marcelli.21:41
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Svetozar Markovic (Slovan Bratislava).21:41
Tentativo fallito. Cucho Hernández (Real Betis) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Isco con cross da calcio d'angolo.21:42
Gol! Slovan Bratislava 0, Real Betis 1. Cucho Hernández (Real Betis) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ángel Ortiz con cross.21:43
Tiro parato. Andraz Sporar (Slovan Bratislava) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tigran Barseghyan con suggerimento di testa.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45
Primo tempo terminato, Slovan Bratislava 0, Real Betis 1.21:45
Sostituzione, Real Betis. Marc Roca sostituisce Facundo Bernal.22:00
Inizia il Secondo tempo Slovan Bratislava 0, Real Betis 1.22:01
Tiro respinto. Cucho Hernández (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Ángel Ortiz.22:05
Slovan Bratislava-Real Betis è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.
Si gioca martedì 24 novembre alle 21:00 allo stadio Národny Futbalovy Stadión di Bratislava (22.500 posti).
Arbitra Jerome Brisard, con gli assistenti Aurelien Berthomieu e Benjamin Pages; quarto ufficiale Jeremy Stinat. Al VAR Robert Schröder, assistito da Mathieu Vernice.
Lo Slovan Bratislava è 36° nella classifica della fase campionato con 0 punti in 5 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte), con 1 gol fatti e 18 subiti.
Il Real Betis è 4° con 12 punti in 5 partite (4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta), con 9 gol fatti e 6 subiti.
In casa lo Slovan Bratislava ha fatto 0 punti in 2 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa il Real Betis ne ha fatti 6 in 3 (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Le ultime 4 partite dello Slovan Bratislava in Champions League (dalla più recente): LASK-Slovan Bratislava 4-0, Roma-Slovan Bratislava 4-0, Slovan Bratislava-Stoccarda 0-3, Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava 6-1 (P-P-P-P).
Le ultime 4 partite del Real Betis in Champions League (dalla più recente): Borussia Dortmund-Real Betis 2-1, Real Betis-Feyenoord 1-0, Real Betis-FC Porto 3-2, Lille-Real Betis 2-3 (P-V-V-V).
Il miglior marcatore dello Slovan Bratislava in Champions League: Suleiman Camara con 1 gol.
I migliori marcatori del Real Betis in Champions League: Isco e Marc Bartra con 2 gol.
In panchina Yaya Touré per lo Slovan Bratislava e Manuel Pellegrini per il Real Betis.
È il primo incontro fra Slovan Bratislava e Real Betis in Champions League.
Slovan Bratislava-Real Betis ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita
|Slovan Bratislava
|Real Betis
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|0
|3
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|4
|1
|Gol segnati
|1
|8
|Gol subiti
|17
|6
|Gol subiti per partita
|4.2
|1.5
|Possesso palla (%)
|32.7
|51.5
|Passaggi
|1262
|1988
|Passaggi riusciti
|967
|1717
|Precisione nei passaggi (%)
|76.6
|86.4
|Tiri
|23
|53
|Tiri in porta
|10
|26
|Tiri in porta sul totale (%)
|43.5
|49.1
|Cross
|25
|58
|Cross riusciti
|4
|17
|Duelli vinti
|159
|179
|Duelli persi
|167
|198
|Calci d'angolo a favore
|6
|19
|Calci d'angolo contro
|31
|12
|Falli subiti
|37
|47
|Falli commessi
|36
|48
|Contrasti
|64
|54
|Contrasti vinti (%)
|59.4
|61.1
|Fuorigioco
|4
|4
|Ammonizioni
|7
|12
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Champions League e il calendario.
Dove vedere Slovan Bratislava-Real Betis in diretta tv e streaming
Slovan Bratislava-Real Betis si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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