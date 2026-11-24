PREPARTITA

Slovan Bratislava-Real Betis è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.

Si gioca martedì 24 novembre alle 21:00 allo stadio Národny Futbalovy Stadión di Bratislava (22.500 posti).

Arbitra Jerome Brisard, con gli assistenti Aurelien Berthomieu e Benjamin Pages; quarto ufficiale Jeremy Stinat. Al VAR Robert Schröder, assistito da Mathieu Vernice.

Lo Slovan Bratislava è 36° nella classifica della fase campionato con 0 punti in 5 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte), con 1 gol fatti e 18 subiti.

Il Real Betis è 4° con 12 punti in 5 partite (4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta), con 9 gol fatti e 6 subiti.

In casa lo Slovan Bratislava ha fatto 0 punti in 2 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa il Real Betis ne ha fatti 6 in 3 (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Le ultime 4 partite dello Slovan Bratislava in Champions League (dalla più recente): LASK-Slovan Bratislava 4-0, Roma-Slovan Bratislava 4-0, Slovan Bratislava-Stoccarda 0-3, Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava 6-1 (P-P-P-P).

Le ultime 4 partite del Real Betis in Champions League (dalla più recente): Borussia Dortmund-Real Betis 2-1, Real Betis-Feyenoord 1-0, Real Betis-FC Porto 3-2, Lille-Real Betis 2-3 (P-V-V-V).

Il miglior marcatore dello Slovan Bratislava in Champions League: Suleiman Camara con 1 gol.

I migliori marcatori del Real Betis in Champions League: Isco e Marc Bartra con 2 gol.

In panchina Yaya Touré per lo Slovan Bratislava e Manuel Pellegrini per il Real Betis.

È il primo incontro fra Slovan Bratislava e Real Betis in Champions League.

Slovan Bratislava-Real Betis ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Slovan Bratislava e Real Betis si affrontano per la prima volta. La squadra slovacca ha vinto l'ultima sfida contro un'avversaria della Liga (2-1 contro il Rayo Vallecano nella scorsa UEFA Conference League), dopo essere rimasta senza vittorie nelle precedenti otto gare contro formazioni spagnole (2N, 6P).

Il Real Betis non ha mai affrontato un'avversaria slovacca, mentre le squadre spagnole hanno giocato in trasferta contro formazioni slovacche nelle principali competizioni europee solo quattro volte in questo secolo: FK Púchov-Barcellona 1-1 (2003), FC Petrzalka 1898-Espanyol 2-2 (2006), Slovan Bratislava-Athletic Club 1-2 (2011) e Slovan Bratislava-Rayo Vallecano 2-1 (2025).

Le squadre spagnole hanno vinto 10 delle 13 partite disputate nelle principali competizioni europee contro avversarie slovacche (2N, 1P); lo Slovan Bratislava è stato protagonista delle uniche due sfide in Coppa dei Campioni, perdendo 2-0 contro il Girona e 3-1 contro l'Atlético de Madrid nella stagione 2024/25.

Il Real Betis è stato sconfitto 2-1 dal Borussia Dortmund nella quarta giornata di UEFA Champions League; gli spagnoli non perdono due gare consecutive nelle principali competizioni europee da una serie di tre ko tra novembre e febbraio nella stagione 2023/24, mentre non hanno mai perso due partite di fila in Champions League.

Lo Slovan Bratislava è la squadra con il minor numero di gol (1), xG (2.04), tiri (32) e la più bassa percentuale realizzativa (3%) in questa edizione di UEFA Champions League. Allo stesso tempo, la formazione slovacca ha subito più gol (17), ha il valore di xG contro più alto (14.4) e ha concesso il maggior numero di tiri (106) e grandi occasioni (26).

Lo Slovan Bratislava ha perso tutte le quattro partite di UEFA Champions League disputate in questa stagione, sempre con almeno tre gol di scarto. L'ultima squadra a perdere cinque gare consecutive con un margine di 3 o più gol è stato il Malmö FF tra novembre 2015 e ottobre 2021.

Lo Slovan Bratislava è l'unica squadra ancora a zero punti in questa UEFA Champions League, oltre ad essere quella che ha trascorso più minuti in svantaggio (293:36, il 78% del tempo totale di gioco).

Quella contro lo Slovan Bratislava sarà la 47ª partita nella fase a gironi di UEFA Champions League per il tecnico del Real Betis Manuel Pellegrini; nonostante la sconfitta per 2-1 contro il Borussia Dortmund nell'ultimo turno, il tecnico cileno non ha mai perso due gare consecutive in questa fase della competizione.

Nelle prime quattro partite di UEFA Champions League sotto la guida di Yaya Touré, lo Slovan Bratislava ha subito 17 gol. Solo due allenatori hanno incassato 20 o più gol nelle loro prime cinque panchine nella competizione: Aleksandr Yermakovich con il BATE Borisov nel 2014 (22) e Michal Bílek con il Viktoria Plzen nel 2022 (20).

L'ala del Real Betis Antony è il giocatore che ha effettuato più tiri in questa UEFA Champions League senza ancora trovare il gol (13 tiri, 0.52 xG), centrando lo specchio della porta in sole due occasioni.

Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita

Slovan Bratislava Real Betis Partite giocate 4 4 Vittorie 0 3 Pareggi 0 0 Sconfitte 4 1 Gol segnati 1 8 Gol subiti 17 6 Gol subiti per partita 4.2 1.5 Possesso palla (%) 32.7 51.5 Passaggi 1262 1988 Passaggi riusciti 967 1717 Precisione nei passaggi (%) 76.6 86.4 Tiri 23 53 Tiri in porta 10 26 Tiri in porta sul totale (%) 43.5 49.1 Cross 25 58 Cross riusciti 4 17 Duelli vinti 159 179 Duelli persi 167 198 Calci d'angolo a favore 6 19 Calci d'angolo contro 31 12 Falli subiti 37 47 Falli commessi 36 48 Contrasti 64 54 Contrasti vinti (%) 59.4 61.1 Fuorigioco 4 4 Ammonizioni 7 12 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Champions League e il calendario.

Dove vedere Slovan Bratislava-Real Betis in diretta tv e streaming

Slovan Bratislava-Real Betis si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.