PREPARTITA

Atletico Madrid-Viking è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.

Si gioca mercoledì 25 novembre alle 21:00 allo stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid (70.460 posti).

Arbitra Erik Lambrechts, con gli assistenti Jo De Weirdt e Kevin Monteny; quarto ufficiale Wim Smet. Al VAR Bram van Driessche, assistito da Jan Boterberg.

L'Atletico Madrid è 27° nella classifica della fase campionato con 4 punti in 4 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 4 gol fatti e 5 subiti.

Il Viking è 26° con 4 punti in 4 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 9 gol fatti e 10 subiti.

In casa l'Atletico Madrid ha fatto 3 punti in 2 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il Viking ne ha fatti 0 in 2 (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Le ultime 4 partite dell'Atletico Madrid in Champions League (dalla più recente): Atletico Madrid-Bayern Monaco 0-2, Stoccarda-Atletico Madrid 1-1, Atletico Madrid-Manchester United 2-0, Liverpool-Atletico Madrid 2-1 (P-N-V-P).

Le ultime 4 partite del Viking in Champions League (dalla più recente): Viking-Sabah 4-1, Aston Villa-Viking 3-1, Viking-Bayern Monaco 3-3, Stoccarda-Viking 3-1 (V-P-N-P).

I migliori marcatori del Viking in Champions League: Zlatko Tripic, Erik Botheim e Peter Christiansen con 2 gol.

In panchina Diego Simeone per l'Atletico Madrid e Morten Jensen per il Viking.

È il primo incontro fra Atletico Madrid e Viking in Champions League.

Atletico Madrid-Viking ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Atlético Madrid ha vinto le prime sei partite europee contro squadre norvegesi, ma ha perso la settima e più recente nel gennaio di quest'anno, in casa contro il Bodø/Glimt (1-2 in Champions League).

Questa sarà la quinta volta che il Viking affronterà un'avversaria spagnola, dopo non aver mai vinto nei quattro precedenti (2N, 2P) e aver segnato appena un gol. Entrambe le trasferte in Spagna si sono concluse con una sconfitta senza reti all'attivo: 3-0 contro il Celta Vigo nell'ottobre 2002 (Coppa UEFA) e 1-0 contro il Barcellona nel settembre 1992 (qualificazioni alla Champions League).

Questa sarà appena la nona volta che una squadra norvegese affronterà una compagine spagnola in trasferta in Coppa dei Campioni/Champions League; dopo non aver vinto nessuno dei primi sei incontri (1N, 5P), le formazioni norvegesi hanno vinto ciascuno degli ultimi due (Atlético Madrid-Bodø/Glimt 1-2 nel gennaio di quest'anno, Valencia-Rosenborg 0-2 nel novembre 2007).

L'Atlético Madrid ha vinto solo una delle ultime sei partite della fase a gironi di Champions League (2N, 3P), dopo averne vinte nove delle precedenti 11 (2P). Gli spagnoli hanno perso tre delle ultime cinque gare del girone, solo una sconfitta in meno rispetto a quelle subite nelle precedenti 21 (14V, 3N, 4P).

Il Viking ha segnato nove gol in questa stagione di Champions League, suo record in una singola stagione europea. Si tratta della media gol a partita più alta (2.25) per una squadra norvegese in una stagione di Coppa dei Campioni dal Lyn Oslo nel 1965-66 (sei gol in due partite, tre a gara).

L'Atlético Madrid ha subito 60 tiri nelle quattro partite di Champions League di questa stagione, una media di 15 a gara. È il dato più alto in una stagione sotto la guida di Diego Simeone e il più elevato dal 2008-09, quando ne subì 15.6 a partita.

Il 62% delle occasioni create dal Viking in questa Champions League è nato dalla fascia destra, la percentuale più alta tra tutte le squadre. Il club norvegese ha creato 21 occasioni da destra, contro le sole sei da sinistra (sette dalla trequarti centrale).

Erik Botheim ha partecipato a 15 gol nelle sue 17 gare da titolare nelle principali competizioni europee, vestendo le maglie di Bodø/Glimt, Malmö FF e dell'attuale squadra, il Viking (10 gol, 5 assist).

Julián Alvarez dell'Atlético Madrid ha partecipato a 12 gol in 15 presenze in Champions League contro squadre provenienti da campionati al di fuori dei cinque maggiori tornei europei (10 gol, 2 assist).

Zlatko Tripic del Viking guida la classifica di questa edizione di Champions League per passaggi effettuati nell'area di rigore avversaria (61), 19 in più rispetto a qualsiasi altro giocatore nella competizione.

Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita

Atletico Madrid Viking Partite giocate 4 4 Vittorie 1 1 Pareggi 1 1 Sconfitte 2 2 Gol segnati 4 9 Gol subiti 5 10 Gol subiti per partita 1.2 2.5 Possesso palla (%) 50.0 42.1 Passaggi 2070 1559 Passaggi riusciti 1756 1233 Precisione nei passaggi (%) 84.8 79.1 Tiri 32 30 Tiri in porta 15 19 Tiri in porta sul totale (%) 46.9 63.3 Cross 37 86 Cross riusciti 14 23 Duelli vinti 172 173 Duelli persi 189 156 Calci d'angolo a favore 15 28 Calci d'angolo contro 25 33 Falli subiti 40 36 Falli commessi 41 44 Contrasti 62 78 Contrasti vinti (%) 58.1 67.9 Fuorigioco 6 7 Ammonizioni 3 7 Espulsioni 1 0

La classifica completa di Champions League e il calendario.

Dove vedere Atletico Madrid-Viking in diretta tv e streaming

Atletico Madrid-Viking si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.