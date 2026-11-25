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Dove si gioca la partita:
Stadio: Riyadh Air Metropolitano
Città: Madrid
Capienza: 70460 spettatori20:30
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:30
Atletico Madrid-Viking è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.
Si gioca mercoledì 25 novembre alle 21:00 allo stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid (70.460 posti).
Arbitra Erik Lambrechts, con gli assistenti Jo De Weirdt e Kevin Monteny; quarto ufficiale Wim Smet. Al VAR Bram van Driessche, assistito da Jan Boterberg.
L'Atletico Madrid è 27° nella classifica della fase campionato con 4 punti in 4 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 4 gol fatti e 5 subiti.
Il Viking è 26° con 4 punti in 4 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 9 gol fatti e 10 subiti.
In casa l'Atletico Madrid ha fatto 3 punti in 2 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il Viking ne ha fatti 0 in 2 (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Le ultime 4 partite dell'Atletico Madrid in Champions League (dalla più recente): Atletico Madrid-Bayern Monaco 0-2, Stoccarda-Atletico Madrid 1-1, Atletico Madrid-Manchester United 2-0, Liverpool-Atletico Madrid 2-1 (P-N-V-P).
Le ultime 4 partite del Viking in Champions League (dalla più recente): Viking-Sabah 4-1, Aston Villa-Viking 3-1, Viking-Bayern Monaco 3-3, Stoccarda-Viking 3-1 (V-P-N-P).
I migliori marcatori del Viking in Champions League: Zlatko Tripic, Erik Botheim e Peter Christiansen con 2 gol.
In panchina Diego Simeone per l'Atletico Madrid e Morten Jensen per il Viking.
È il primo incontro fra Atletico Madrid e Viking in Champions League.
Atletico Madrid-Viking ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita
|Atletico Madrid
|Viking
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|1
|1
|Pareggi
|1
|1
|Sconfitte
|2
|2
|Gol segnati
|4
|9
|Gol subiti
|5
|10
|Gol subiti per partita
|1.2
|2.5
|Possesso palla (%)
|50.0
|42.1
|Passaggi
|2070
|1559
|Passaggi riusciti
|1756
|1233
|Precisione nei passaggi (%)
|84.8
|79.1
|Tiri
|32
|30
|Tiri in porta
|15
|19
|Tiri in porta sul totale (%)
|46.9
|63.3
|Cross
|37
|86
|Cross riusciti
|14
|23
|Duelli vinti
|172
|173
|Duelli persi
|189
|156
|Calci d'angolo a favore
|15
|28
|Calci d'angolo contro
|25
|33
|Falli subiti
|40
|36
|Falli commessi
|41
|44
|Contrasti
|62
|78
|Contrasti vinti (%)
|58.1
|67.9
|Fuorigioco
|6
|7
|Ammonizioni
|3
|7
|Espulsioni
|1
|0
La classifica completa di Champions League e il calendario.
Dove vedere Atletico Madrid-Viking in diretta tv e streaming
Atletico Madrid-Viking si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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