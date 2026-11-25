Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:30

PREPARTITA

Bruges-Liverpool è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.

Si gioca mercoledì 25 novembre alle 21:00 allo stadio Jan Breydelstadion di Brugge (29.975 posti).

Arbitra Alejandro José Hernández Hernández, con gli assistenti José Enrique Naranjo Pérez e Diego Sánchez Rojo; quarto ufficiale José Luis Munuera Montero. Al VAR Carlos del Cerro Grande, assistito da Guillermo Cuadra Fernández.

Il Bruges è 11° nella classifica della fase campionato con 9 punti in 4 partite (3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta), con 11 gol fatti e 7 subiti.

Il Liverpool è 10° con 9 punti in 4 partite (3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta), con 14 gol fatti e 10 subiti.

In casa il Bruges ha fatto 3 punti in 2 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il Liverpool ne ha fatti 3 in 2 (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Le ultime 4 partite del Bruges in Champions League (dalla più recente): PSV Eindhoven-Bruges 1-2, Bruges-Lens 3-0, Inter-Bruges 3-4, Bruges-Aston Villa 2-3 (V-V-V-P).

Le ultime 4 partite del Liverpool in Champions League (dalla più recente): Fenerbahçe-Liverpool 3-2, Liverpool-Villarreal 4-3, LASK-Liverpool 3-6, Liverpool-Atletico Madrid 2-1 (P-V-V-V).

Il miglior marcatore del Bruges in Champions League: Nicolò Tresoldi con 5 gol.

I migliori marcatori del Liverpool in Champions League: Alexis Mac Allister e Bradley Barcola con 3 gol.

In panchina Ivan Leko per il Bruges e Andoni Iraola per il Liverpool.

È il primo incontro fra Bruges e Liverpool in Champions League.

In altre competizioni si sono incontrate 3 volte. L'ultima: Liverpool-Bruges 1-0 del 10 maggio 1978.

Bruges-Liverpool ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro tra Club Brugge e Liverpool a partire dalla finale di Coppa dei Campioni del 1978, vinta 1-0 dai Reds a Wembley.

Nel prossimo match saranno passati 48 anni dall'ultima sfida tra Liverpool e Club Brugge (maggio 1978), il secondo intervallo più lungo tra due partite di Coppa dei Campioni/Champions League contro lo stesso avversario per i Reds. Solo contro l'Ajax (53 anni, dal 1966 al 2020) i Reds hanno infatti registrato un periodo più lungo tra due incontri tra le due competizioni.

Club Brugge e Liverpool si sono affrontati in tre occasioni, tutte in finali europee. Entrambi i trofei in palio sono stati vinti dai Reds: 4-3 in aggregato nella Coppa UEFA 1976 (3-2 in casa, 1-1 in trasferta) e 1-0 nella Coppa dei Campioni 1978.

Il Club Brugge ha vinto le ultime tre partite di Champions League; non ha mai ottenuto quattro successi consecutivi nella storia della Coppa dei Campioni.

Il Liverpool è l'unica squadra ad aver sia segnato (14) che subito (10) 10 o più gol in questa Champions League. La media attuale di sei gol a partita nei loro incontri è la più alta mai registrata dal club in una stagione europea.

Il Liverpool non perde due partite consecutive nella fase a gironi di Champions League dal novembre 2018. I Reds hanno subito tre gol in ognuna delle ultime tre gare; nessuna squadra inglese nella storia delle competizioni europee ha mai incassato 3 o più reti per quattro partite di fila.

Il Liverpool ha creato più occasioni dalla fascia sinistra rispetto a qualsiasi altra squadra in questa Champions League (34), un dato più che doppio rispetto a quello prodotto dalla fascia destra (15, oltre alle 17 dalla trequarti centrale).

Carlos Forbs del Club Brugge guida la classifica di questa Champions League per movimenti palla al piede (min. 5 metri) che terminano con un'occasione creata (7), mentre nessun giocatore conta più movimenti di lui palla al piede terminati in gol (due).

Rio Ngumoha del Liverpool ha completato più dribbling di qualsiasi altro giocatore nelle prime quattro giornate di questa Champions League (25). La sua percentuale di riuscita (73.5%) è inoltre la più alta tra i giocatori con 10 o più dribbling completati (25 su 34).

Basandosi sugli xG dei tiri nello specchio subiti (esclusi gli autogol), Yann Sommer del Club Brugge ha evitato più gol di qualsiasi altro portiere nelle prime quattro giornate di questa Champions League (+3.75, con sette gol subiti a fronte di 10.75 xG in porta).

Trey Nyoni del Liverpool ha completato il 91.3% dei passaggi sotto pressione ad alta intensità in questa Champions League, la quinta miglior percentuale tra i centrocampisti di questa edizione (minimo 75 tentati). I suoi 70 line-breaking passes sono inoltre il dato più alto per un giocatore del Liverpool nella competizione in questa stagione.

Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita

Bruges Liverpool Partite giocate 4 4 Vittorie 3 3 Pareggi 0 0 Sconfitte 1 1 Gol segnati 11 14 Gol subiti 7 10 Gol subiti per partita 1.8 2.5 Possesso palla (%) 51.3 57.4 Passaggi 2136 2067 Passaggi riusciti 1820 1816 Precisione nei passaggi (%) 85.2 87.9 Tiri 39 63 Tiri in porta 23 27 Tiri in porta sul totale (%) 59.0 42.9 Cross 51 99 Cross riusciti 13 24 Duelli vinti 176 180 Duelli persi 188 156 Calci d'angolo a favore 14 38 Calci d'angolo contro 22 14 Falli subiti 35 39 Falli commessi 46 39 Contrasti 67 48 Contrasti vinti (%) 62.7 58.3 Fuorigioco 6 13 Ammonizioni 12 2 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Champions League e il calendario.

Dove vedere Bruges-Liverpool in diretta tv e streaming

Bruges-Liverpool si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.