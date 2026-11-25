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Dove si gioca la partita:
Stadio: Jan Breydelstadion
Città: Brugge
Capienza: 29975 spettatori20:30
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:30
Bruges-Liverpool è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.
Si gioca mercoledì 25 novembre alle 21:00 allo stadio Jan Breydelstadion di Brugge (29.975 posti).
Arbitra Alejandro José Hernández Hernández, con gli assistenti José Enrique Naranjo Pérez e Diego Sánchez Rojo; quarto ufficiale José Luis Munuera Montero. Al VAR Carlos del Cerro Grande, assistito da Guillermo Cuadra Fernández.
Il Bruges è 11° nella classifica della fase campionato con 9 punti in 4 partite (3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta), con 11 gol fatti e 7 subiti.
Il Liverpool è 10° con 9 punti in 4 partite (3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta), con 14 gol fatti e 10 subiti.
In casa il Bruges ha fatto 3 punti in 2 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il Liverpool ne ha fatti 3 in 2 (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Le ultime 4 partite del Bruges in Champions League (dalla più recente): PSV Eindhoven-Bruges 1-2, Bruges-Lens 3-0, Inter-Bruges 3-4, Bruges-Aston Villa 2-3 (V-V-V-P).
Le ultime 4 partite del Liverpool in Champions League (dalla più recente): Fenerbahçe-Liverpool 3-2, Liverpool-Villarreal 4-3, LASK-Liverpool 3-6, Liverpool-Atletico Madrid 2-1 (P-V-V-V).
Il miglior marcatore del Bruges in Champions League: Nicolò Tresoldi con 5 gol.
I migliori marcatori del Liverpool in Champions League: Alexis Mac Allister e Bradley Barcola con 3 gol.
In panchina Ivan Leko per il Bruges e Andoni Iraola per il Liverpool.
È il primo incontro fra Bruges e Liverpool in Champions League.
In altre competizioni si sono incontrate 3 volte. L'ultima: Liverpool-Bruges 1-0 del 10 maggio 1978.
Bruges-Liverpool ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita
|Bruges
|Liverpool
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|3
|3
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|1
|1
|Gol segnati
|11
|14
|Gol subiti
|7
|10
|Gol subiti per partita
|1.8
|2.5
|Possesso palla (%)
|51.3
|57.4
|Passaggi
|2136
|2067
|Passaggi riusciti
|1820
|1816
|Precisione nei passaggi (%)
|85.2
|87.9
|Tiri
|39
|63
|Tiri in porta
|23
|27
|Tiri in porta sul totale (%)
|59.0
|42.9
|Cross
|51
|99
|Cross riusciti
|13
|24
|Duelli vinti
|176
|180
|Duelli persi
|188
|156
|Calci d'angolo a favore
|14
|38
|Calci d'angolo contro
|22
|14
|Falli subiti
|35
|39
|Falli commessi
|46
|39
|Contrasti
|67
|48
|Contrasti vinti (%)
|62.7
|58.3
|Fuorigioco
|6
|13
|Ammonizioni
|12
|2
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Champions League e il calendario.
Dove vedere Bruges-Liverpool in diretta tv e streaming
Bruges-Liverpool si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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