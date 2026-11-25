PREPARTITA

Inter-Stoccarda è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.

Si gioca mercoledì 25 novembre alle 21:00 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano (75.817 posti).

Arbitra François Letexier, con gli assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni; quarto ufficiale Romain Lissorgue. Al VAR Dennis Higler, assistito da Pol van Boekel.

L'Inter è 17° nella classifica della fase campionato con 6 punti in 4 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte), con 8 gol fatti e 6 subiti.

Lo Stoccarda è 15° con 7 punti in 4 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), con 7 gol fatti e 4 subiti.

In casa l'Inter ha fatto 3 punti in 2 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa lo Stoccarda ne ha fatti 3 in 2 (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Le ultime 4 partite dell'Inter in Champions League (dalla più recente): Feyenoord-Inter 0-3, Inter-Shakhtar Donetsk 1-0, Inter-Bruges 3-4, Real Madrid-Inter 2-1 (V-V-P-P).

Le ultime 4 partite dello Stoccarda in Champions League (dalla più recente): Galatasaray-Stoccarda 2-0, Stoccarda-Atletico Madrid 1-1, Slovan Bratislava-Stoccarda 0-3, Stoccarda-Viking 3-1 (P-N-V-V).

I migliori marcatori dell'Inter in Champions League: Lautaro Martínez e Carlos Augusto con 2 gol.

Il miglior marcatore dello Stoccarda in Champions League: Ermedin Demirovic con 4 gol.

In panchina Cristian Chivu per l'Inter e Sebastian Hoeneß per lo Stoccarda.

È il primo incontro fra Inter e Stoccarda in Champions League.

Inter-Stoccarda ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Inter e lo Stoccarda si affronteranno per la prima volta. I nerazzurri sono imbattuti nelle ultime tre gare contro squadre tedesche in UEFA Champions League (2V, 1N) e solo tra il 2002 e il 2004 hanno registrato una striscia più lunga, arrivando a quattro partite consecutive senza sconfitta contro formazioni della Bundesliga nella competizione (3V, 1N).

Lo Stoccarda ha vinto solo una delle nove trasferte contro squadre italiane (2N, 6P), sebbene tale successo sia arrivato proprio nell'ultima gara giocata del genere in UEFA Champions League (1-0 contro la Juventus nell'ottobre 2024).

Tre delle quattro vittorie esterne ottenute da squadre tedesche in casa dell'Inter in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League portano la firma del Bayern Monaco. Escludendo i bavaresi, le formazioni tedesche hanno vinto solo una volta su dieci incontri complessivi sul campo dei nerazzurri (2N, 7P), grazie al successo dello Schalke 04 nell'aprile 2011 (5-2).

L'Inter ha vinto le ultime due partite di UEFA Champions League senza subire gol (1-0 contro lo Shakhtar Donetsk e 3-0 contro il Feyenoord), registrando più vittorie e più clean sheet di quanti ne avesse ottenuti nelle precedenti otto gare complessive nella competizione (uno per ciascun dato).

Lo Stoccarda è rimasto imbattuto nelle prime tre partite di questa edizione di UEFA Champions League (2V, 1N), prima di perdere nell'ultimo turno contro il Galatasaray (2-0). I tedeschi non restano a secco di gol per due partite consecutive nella competizione dall'ottobre 2007 (contro Barcellona e Lione).

La metà dei gol segnati dall'Inter in questa UEFA Champions League è arrivata nei 15 minuti finali di gioco (4 su 8). Nelle prime quattro giornate, solo il Real Madrid (7) ha realizzato più reti dei nerazzurri (4) in questo segmento di gara.

Francesco Pio Esposito è andato a segno nella vittoria dell'Inter contro il Feyenoord alla quarta giornata; l'attaccante è a quota tre gol in UEFA Champions League, meno solo di Obafemi Martins (9) tra i giocatori che hanno segnato con l'Inter all'età di 21 anni o meno.

Chris Führich dello Stoccarda ha effettuato 15 defensive line-breaking passes in questa UEFA Champions League. Si tratta del secondo dato più alto tra tutti i giocatori nelle prime quattro giornate di questa edizione, dietro solo a Martin Ødegaard dell'Arsenal (17).

Solo Wesley Sneijder (9) ha fornito più assist con l'Inter in UEFA Champions League rispetto a Federico Dimarco (7, a pari merito con Samuel Eto'o). Nelle ultime cinque edizioni (dal 2022/23), Dimarco guida inoltre la classifica della competizione per cross riusciti su azione (33).

Ermedin Demirovic dello Stoccarda ha segnato quattro gol in questa UEFA Champions League a fronte di un xG totale di appena 1.5; il suo scarto positivo di +2.5 xG è il terzo più alto tra tutti i giocatori nella competizione.

Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita

Inter Stoccarda Partite giocate 4 4 Vittorie 2 2 Pareggi 0 1 Sconfitte 2 1 Gol segnati 8 7 Gol subiti 6 4 Gol subiti per partita 1.5 1.0 Possesso palla (%) 52.4 57.0 Passaggi 2109 2098 Passaggi riusciti 1871 1821 Precisione nei passaggi (%) 88.7 86.8 Tiri 57 52 Tiri in porta 30 21 Tiri in porta sul totale (%) 52.6 40.4 Cross 72 93 Cross riusciti 20 22 Duelli vinti 164 170 Duelli persi 161 196 Calci d'angolo a favore 24 25 Calci d'angolo contro 17 16 Falli subiti 38 43 Falli commessi 38 59 Contrasti 53 47 Contrasti vinti (%) 56.6 61.7 Fuorigioco 10 11 Ammonizioni 9 9 Espulsioni 1 0

La classifica completa di Champions League e il calendario.

Dove vedere Inter-Stoccarda in diretta tv e streaming

Inter-Stoccarda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.