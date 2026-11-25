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Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
Città: Milano
Capienza: 75817 spettatori14:25
Benvenuti alla diretta di Inter-Stoccarda, gara valida per la quinta giornata della Prima fase della Champions League 2026/27. 14:25
Il match del "Meazza" mette di fronte i nerazzurri, con 6 punti in classifica, ai biancorossi, a quota 7. 14:26
Dirige l'incontro il francese François Letexier, coadiuvato dai connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Quarto Ufficiale Romain Lissorgue. Al VAR Higler, AVAR van Boekel, entrambi olandesi. 14:30
Nell'ultima gara della competizione, netto 3 a 0 della compagine italiana in casa del Feyenoord mentre i tedeschi sono stati sconfitti dal Galatasaray in Turchia. 14:31
FORMAZIONE INTER (3-5-2): Martinez - Bisseck, Akanji, Bastoni - Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto - P. Esposito, Thuram. A disposizione: Provedel, Di Gennaro, Pavard, Stones, Dimarco, Bovo, Stankovic, Diouf, Jones, Lavelli, Luis Henrique, Lautaro Martinez. 20:30
FORMAZIONE STOCCARDA (3-4-3): Saimen - Jeltsch, Chabot, Hendriks - Vagnoman, Nartey, Spalt, Mittelstadt - El Khannouss, Demirovic, Fuhrich. A disposizione: Bredlow, Al-Dakhil, Stiller, Tiago Tomas, Jaquez, Atakan Karazor, Pejcinovic, Leweling, Promel, Assignon, Undav, Sauer. 20:33
Chivu torna alla difesa titolare con Bisseck, Akanji e Bastoni mentre a centrocampo spazio a Susic per l'infortunato Calhanoglu; Carlos Augusto preferito a Dimarco, confermata la coppia d'attacco P. Esposito-Thuram. Hoeness recupera Stiller ma solo per la panchina e schiera Spalt; non gioca dal 1' neanche Undav, rimpiazzato da Demirovic al centro dell'attacco con El Khannouss e Fuhrich ai lati. 20:35
Inter-Stoccarda è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.
Si gioca mercoledì 25 novembre alle 21:00 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano (75.817 posti).
Arbitra François Letexier, con gli assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni; quarto ufficiale Romain Lissorgue. Al VAR Dennis Higler, assistito da Pol van Boekel.
L'Inter è 17° nella classifica della fase campionato con 6 punti in 4 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte), con 8 gol fatti e 6 subiti.
Lo Stoccarda è 15° con 7 punti in 4 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), con 7 gol fatti e 4 subiti.
In casa l'Inter ha fatto 3 punti in 2 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa lo Stoccarda ne ha fatti 3 in 2 (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Le ultime 4 partite dell'Inter in Champions League (dalla più recente): Feyenoord-Inter 0-3, Inter-Shakhtar Donetsk 1-0, Inter-Bruges 3-4, Real Madrid-Inter 2-1 (V-V-P-P).
Le ultime 4 partite dello Stoccarda in Champions League (dalla più recente): Galatasaray-Stoccarda 2-0, Stoccarda-Atletico Madrid 1-1, Slovan Bratislava-Stoccarda 0-3, Stoccarda-Viking 3-1 (P-N-V-V).
I migliori marcatori dell'Inter in Champions League: Lautaro Martínez e Carlos Augusto con 2 gol.
Il miglior marcatore dello Stoccarda in Champions League: Ermedin Demirovic con 4 gol.
In panchina Cristian Chivu per l'Inter e Sebastian Hoeneß per lo Stoccarda.
È il primo incontro fra Inter e Stoccarda in Champions League.
Inter-Stoccarda ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita
|Inter
|Stoccarda
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|2
|2
|Pareggi
|0
|1
|Sconfitte
|2
|1
|Gol segnati
|8
|7
|Gol subiti
|6
|4
|Gol subiti per partita
|1.5
|1.0
|Possesso palla (%)
|52.4
|57.0
|Passaggi
|2109
|2098
|Passaggi riusciti
|1871
|1821
|Precisione nei passaggi (%)
|88.7
|86.8
|Tiri
|57
|52
|Tiri in porta
|30
|21
|Tiri in porta sul totale (%)
|52.6
|40.4
|Cross
|72
|93
|Cross riusciti
|20
|22
|Duelli vinti
|164
|170
|Duelli persi
|161
|196
|Calci d'angolo a favore
|24
|25
|Calci d'angolo contro
|17
|16
|Falli subiti
|38
|43
|Falli commessi
|38
|59
|Contrasti
|53
|47
|Contrasti vinti (%)
|56.6
|61.7
|Fuorigioco
|10
|11
|Ammonizioni
|9
|9
|Espulsioni
|1
|0
La classifica completa di Champions League e il calendario.
Dove vedere Inter-Stoccarda in diretta tv e streaming
Inter-Stoccarda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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