Cambiare orario, ma non abitudini
Come risparmiare in bolletta senza rinunceLEGGI
Dove si gioca la partita:
Stadio: Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
Città: Lilla
Capienza: 50186 spettatori20:30
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:30
Lille-Bayern Monaco è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.
Si gioca mercoledì 25 novembre alle 21:00 allo stadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy di Lille (50.186 posti).
Arbitra Marco Guida, con gli assistenti Giorgio Peretti e Giuseppe Perrotti; quarto ufficiale Fabio Maresca. Al VAR Daniele Chiffi, assistito da Marco Di Bello.
Marco Guida
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|4
|Falli fischiati
|88
|Fuorigioco
|26
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|10
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|2.5
|Falli per cartellino
|8.8
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|04-09-2026
|Serie A
|Genoa-Como 1-4
|19-09-2026
|Serie A
|Bologna-Torino 1-1
|18-10-2026
|Serie A
|Udinese-Lecce 0-3
|31-10-2026
|Serie A
|Milan-Inter 3-1
Il Lille è 35° nella classifica della fase campionato con 1 punto in 4 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 4 gol fatti e 10 subiti.
Il Bayern Monaco è 14° con 8 punti in 4 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 12 gol fatti e 5 subiti.
In casa il Lille ha fatto 0 punti in 2 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa il Bayern Monaco ne ha fatti 4 in 2 (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Le ultime 4 partite del Lille in Champions League (dalla più recente): Bodø/Glimt-Lille 0-0, Lille-Galatasaray 2-4, Arsenal-Lille 3-0, Lille-Real Betis 2-3 (N-P-P-P).
Le ultime 4 partite del Bayern Monaco in Champions League (dalla più recente): Atletico Madrid-Bayern Monaco 0-2, Bayern Monaco-Arsenal 2-2, Viking-Bayern Monaco 3-3, Bayern Monaco-Bodø/Glimt 5-0 (V-N-N-V).
Il miglior marcatore del Lille in Champions League: Soriba Diaoune con 2 gol.
Il miglior marcatore del Bayern Monaco in Champions League: Harry Kane con 4 gol.
In panchina Davide Ancelotti per il Lille e Vincent Kompany per il Bayern Monaco.
In Champions League Lille e Bayern Monaco si sono affrontate 2 volte: 0 vittorie del Lille, 2 vittorie del Bayern Monaco e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Bayern Monaco-Lille 6-1 del 7 novembre 2012 (Champions League).
Lille-Bayern Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita
|Lille
|Bayern Monaco
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|0
|2
|Pareggi
|1
|2
|Sconfitte
|3
|0
|Gol segnati
|4
|12
|Gol subiti
|10
|5
|Gol subiti per partita
|2.5
|1.2
|Possesso palla (%)
|47.9
|58.9
|Passaggi
|1910
|2335
|Passaggi riusciti
|1658
|2086
|Precisione nei passaggi (%)
|86.8
|89.3
|Tiri
|22
|52
|Tiri in porta
|9
|30
|Tiri in porta sul totale (%)
|40.9
|57.7
|Cross
|43
|58
|Cross riusciti
|6
|13
|Duelli vinti
|195
|176
|Duelli persi
|175
|188
|Calci d'angolo a favore
|12
|28
|Calci d'angolo contro
|18
|19
|Falli subiti
|44
|36
|Falli commessi
|37
|31
|Contrasti
|77
|67
|Contrasti vinti (%)
|58.4
|70.1
|Fuorigioco
|13
|11
|Ammonizioni
|6
|4
|Espulsioni
|1
|1
La classifica completa di Champions League e il calendario.
Dove vedere Lille-Bayern Monaco in diretta tv e streaming
Lille-Bayern Monaco si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
Come risparmiare in bolletta senza rinunceLEGGI
ULTIME NOTIZIE
Dai legumi alla frutta secca, facciamo chiarezza tra falsi miti e veritàLEGGI