Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:30

PREPARTITA

Lille-Bayern Monaco è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.

Si gioca mercoledì 25 novembre alle 21:00 allo stadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy di Lille (50.186 posti).

Arbitra Marco Guida, con gli assistenti Giorgio Peretti e Giuseppe Perrotti; quarto ufficiale Fabio Maresca. Al VAR Daniele Chiffi, assistito da Marco Di Bello.

Marco Guida Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 88 Fuorigioco 26 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 10 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.5 Falli per cartellino 8.8 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 04-09-2026 Serie A Genoa-Como 1-4 19-09-2026 Serie A Bologna-Torino 1-1 18-10-2026 Serie A Udinese-Lecce 0-3 31-10-2026 Serie A Milan-Inter 3-1

Il Lille è 35° nella classifica della fase campionato con 1 punto in 4 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 4 gol fatti e 10 subiti.

Il Bayern Monaco è 14° con 8 punti in 4 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 12 gol fatti e 5 subiti.

In casa il Lille ha fatto 0 punti in 2 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa il Bayern Monaco ne ha fatti 4 in 2 (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Le ultime 4 partite del Lille in Champions League (dalla più recente): Bodø/Glimt-Lille 0-0, Lille-Galatasaray 2-4, Arsenal-Lille 3-0, Lille-Real Betis 2-3 (N-P-P-P).

Le ultime 4 partite del Bayern Monaco in Champions League (dalla più recente): Atletico Madrid-Bayern Monaco 0-2, Bayern Monaco-Arsenal 2-2, Viking-Bayern Monaco 3-3, Bayern Monaco-Bodø/Glimt 5-0 (V-N-N-V).

Il miglior marcatore del Lille in Champions League: Soriba Diaoune con 2 gol.

Il miglior marcatore del Bayern Monaco in Champions League: Harry Kane con 4 gol.

In panchina Davide Ancelotti per il Lille e Vincent Kompany per il Bayern Monaco.

In Champions League Lille e Bayern Monaco si sono affrontate 2 volte: 0 vittorie del Lille, 2 vittorie del Bayern Monaco e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Bayern Monaco-Lille 6-1 del 7 novembre 2012 (Champions League).

Lille-Bayern Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Gli unici precedenti tra Lille e Bayern Monaco risalgono alla fase a gironi della UEFA Champions League 2012/13, con i tedeschi vittoriosi sia in casa (6-1) che in trasferta (1-0).

Il Lille ha vinto solo una delle sei partite contro squadre tedesche in UEFA Champions League (2N, 3P); l'unico successo risale alla trasferta contro il Wolfsburg nel dicembre 2021 (3-1).

Ognuna delle ultime nove partite del Bayern Monaco contro squadre francesi in UEFA Champions League è stata contro il Paris Saint-Germain. Questa sarà la prima sfida contro una formazione francese diversa dal PSG dall'agosto 2020, quando i bavaresi vinsero 3-0 in semifinale contro il Lione.

Il Lille è reduce da una serie di sei partite senza vittorie in Europa (1N, 5P); solo una volta ha registrato una striscia più lunga senza successi nelle principali competizioni europee (13 gare tra dicembre 2012 e dicembre 2019).

Dall'inizio della scorsa stagione, le uniche due sconfitte del Bayern Monaco in 18 partite di UEFA Champions League (13V, 3N) sono arrivate contro i finalisti del 2026, il Paris Saint-Germain (nell'aprile di quest'anno) e l'Arsenal (nel novembre 2025).

Il Lille ha perso le ultime quattro partite casalinghe in competizioni europee, la striscia negativa più lunga della sua storia nelle principali competizioni continentali. I francesi potrebbero perdere le prime tre gare interne di una stagione di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League per la seconda volta, dopo il 2012/13, quando una delle tre sconfitte arrivò proprio contro il Bayern Monaco.

Il Bayern Monaco ha segnato in ognuna delle ultime 25 partite di UEFA Champions League, dal gennaio 2025. Solo una volta nella sua storia ha registrato una striscia realizzativa più lunga in Coppa dei Campioni/Champions League: 30 gare tra marzo 2019 e marzo 2022.

Harry Kane del Bayern Monaco potrebbe stabilire un nuovo record in UEFA Champions League di presenze consecutive con almeno un gol o un assist. Kane ha infatti partecipato ad almeno una rete in ciascuna delle sue ultime 11 gare nella competizione, eguagliando la striscia più lunga di sempre registrata in precedenza da Cristiano Ronaldo (tra il 2017 e il 2018) e Ruud van Nistelrooy (tra il 2002 e il 2003).

Soriba Diaoune è il miglior marcatore del Lille in questa UEFA Champions League (2 gol). Solo tre giocatori francesi hanno segnato di più in una singola edizione da Under 20: Kylian Mbappé (6 nel 2016/17, 4 nel 2017/18, 3 nel 2018/19), Karim Benzema (3 nel 2007/08) e Désiré Doué (5 nel 2024/25).

Nelle prime quattro giornate di questa UEFA Champions League, Michael Olise del Bayern Monaco è stato uno dei soli due giocatori, insieme a Lamine Yamal, a contare 10 o più occasioni create (14), 10 o più dribbling riusciti (13) e 10 o più defensive line-breaking passes (15).

Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita

Lille Bayern Monaco Partite giocate 4 4 Vittorie 0 2 Pareggi 1 2 Sconfitte 3 0 Gol segnati 4 12 Gol subiti 10 5 Gol subiti per partita 2.5 1.2 Possesso palla (%) 47.9 58.9 Passaggi 1910 2335 Passaggi riusciti 1658 2086 Precisione nei passaggi (%) 86.8 89.3 Tiri 22 52 Tiri in porta 9 30 Tiri in porta sul totale (%) 40.9 57.7 Cross 43 58 Cross riusciti 6 13 Duelli vinti 195 176 Duelli persi 175 188 Calci d'angolo a favore 12 28 Calci d'angolo contro 18 19 Falli subiti 44 36 Falli commessi 37 31 Contrasti 77 67 Contrasti vinti (%) 58.4 70.1 Fuorigioco 13 11 Ammonizioni 6 4 Espulsioni 1 1

La classifica completa di Champions League e il calendario.

Dove vedere Lille-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

Lille-Bayern Monaco si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.