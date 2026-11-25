Il direttore di gara sarà lo svedese Glenn Nyberg. Il fischietto classe '88 sarà coadiuvato dagli assistenti Beigi e Söderkvist e dal quarto ufficiale, il sig. Adam Ladebäck. Completano la squadra arbitrale, dalla sala VAR, il tedesco Bastian Dankert (VAR) e il polacco Tomasz Kwiatkowski (AVAR).00:50

Non ci sono precedenti in partite ufficiali tra PSG e Roma. I parigini hanno affrontato 7 club italiani nelle competizioni europee. La Roma ha vinto 4 dei 6 precedenti contro club francesi nelle maggiori competizioni europee (2 sconfitte). Due su due in Champions per i giallorossi: 2-0 al Lione nel marzo 2007 e 3-1 rifilato al Bordeaux nell'ottobre 2008.02:53

Ma chi sorprende davvero è Gian Piero Gasperini che fa turn over totale. Lascia in panchina Malen, Dybala e Rodrigo Mora. In attacco, oltre a Soulé, ci sono Castro come prima punta e Pisilli in versione trequartista come lo abbiamo visto in Nazionale. In panchina anche Cristante.20:16

PSG senza Doué e Kvaratskhelia infortunati, ma Luis Enrique lascia in panchina comunque giocatori importanti come Marquinhos e Dembélé. In difesa c'è Zabarnyi a far coppia con Pacho, mentre davanti tridente tutto nuovo: oltre a Ferran Torres ci sono anche i giovani Mayulu e Akliouche.20:15

La Roma arriva dalla roboante vittoria di Parma, con un 5-1 che proietta la squadra di Gasperini al 2° posto in campionato, a -2 dalla Lazio capolista. In Champions, però, i giallorossi balbettano. Solo una vittoria in quattro partite (quella con lo Slovan). C'è il pareggio col Fenerbahce e le assurde sconfitte - patite in rimonta - contro Real Madrid e Manchester United nonostante una prima parte di gara dominata.02:43

Il PSG ha vinto, finora, tutte le partite in questa League Phase di Champions con 4 successi su 4. E che vittorie, guardando i risultati: 6-1 allo Slovan Bratislava, 4-2 al Manchester City, 4-2 al Barcellona e 6-0 al Villarreal. La squadra di Luis Enrique deve rispondere al Real Madrid che, intanto, è balzato in testa con un 5 su 5, figurando come l'unica squadra a punteggio pieno. PSG che arriva dal successo di campionato, in rimonta, 3-2 sul Nizza. Serata in cui si è esultato poco, visto il gravissimo infortunio patito da Désiré Doué.02:41

PREPARTITA

Paris Saint-Germain-Roma è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.

Si gioca mercoledì 25 novembre alle 21:00 allo stadio Parc des Princes di Paris (48.712 posti).

Arbitra Glenn Nyberg, con gli assistenti Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist; quarto ufficiale Adam Ladebäck. Al VAR Bastian Dankert, assistito da Tomasz Kwiatkowski.

Il Paris Saint-Germain è 2° nella classifica della fase campionato con 12 punti in 4 partite (4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte), con 20 gol fatti e 5 subiti.

La Roma è 24° con 4 punti in 4 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 10 gol fatti e 8 subiti.

In casa il Paris Saint-Germain ha fatto 6 punti in 2 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa la Roma ne ha fatto 1 in 2 (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Le ultime 4 partite del Paris Saint-Germain in Champions League (dalla più recente): Villarreal-Paris Saint-Germain 0-6, Paris Saint-Germain-Barcellona 4-2, Manchester City-Paris Saint-Germain 2-4, Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava 6-1 (V-V-V-V).

Le ultime 4 partite della Roma in Champions League (dalla più recente): Manchester United-Roma 3-2, Roma-Slovan Bratislava 4-0, Roma-Real Madrid 3-4, Fenerbahçe-Roma 1-1 (P-V-P-N).

Il miglior marcatore del Paris Saint-Germain in Champions League: Fabián Ruiz con 4 gol.

Il miglior marcatore della Roma in Champions League: Donyell Malen con 4 gol.

In panchina Luis Enrique Martínez García per il Paris Saint-Germain e Gian Piero Gasperini per la Roma.

È il primo incontro fra Paris Saint-Germain e Roma in Champions League.

In altre competizioni si sono incontrate 1 volta. L'ultima: Roma-Paris Saint-Germain 1-1 del 20 luglio 2017.

Paris Saint-Germain-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Paris Saint-Germain ha affrontato sette diverse avversarie italiane nelle competizioni europee, ma questo sarà il primo incontro in assoluto contro la Roma.

La Roma ha vinto quattro delle sei partite disputate contro squadre francesi nelle principali competizioni europee (2P), vincendo entrambe le trasferte in UEFA Champions League (2-0 contro il Lione nel marzo 2007 e 3-1 contro il Bordeaux nell'ottobre 2008).

Nelle prime quattro giornate di questa UEFA Champions League, la Roma è la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio (8). Inoltre, dalla stagione 2019/20, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini è l'allenatore con il maggior numero di sconfitte in Champions League in partite in cui la sua squadra aveva segnato il primo gol (6).

Il Paris Saint-Germain ha segnato 20 gol nelle quattro partite di UEFA Champions League di questa stagione, realizzandone almeno quattro in ogni gara. È la prima squadra a segnare 4 o più gol in quattro partite consecutive nella competizione, mentre solo nel 2017/18 (25 in 6 partite) e nel 2025/26 (21 in 8 partite) la squadra parigina ha segnato di più in una singola fase a gironi.

La Roma ha trasformato otto delle 11 chiare occasioni da gol avute in questa UEFA Champions League, registrando la percentuale realizzativa su grande occasione più alta tra tutte le squadre nelle prime quattro giornate di questo torneo (72.7%).

Il Paris Saint-Germain ha effettuato almeno 10 tiri nello specchio in tutte le quattro partite di UEFA Champions League giocate finora in questa stagione; nessuna squadra dal 2003/04 è mai riuscita a farlo per cinque gare consecutive.

La Roma è rimasta in svantaggio solo per il 4% del tempo nelle partite di UEFA Champions League di questa stagione, la percentuale più bassa tra tutte le squadre nella competizione.

Vitinha ha giocato in tutte le 50 partite di UEFA Champions League di Luis Enrique come allenatore del Paris Saint-Germain; è l'unico caso nella storia della Champions League in cui un allenatore ha guidato una squadra per 50 o più partite avendo un giocatore sempre presente in campo.

Donyell Malen ha partecipato direttamente a sei gol in questa UEFA Champions League (4 gol, 2 assist). L'unico giocatore della Roma con più coinvolgimenti attivi in una singola edizione del torneo è stato Edin Dzeko (10 nel 2017/18 e 8 nel 2018/19).

Fabián Ruiz è il miglior giocatore del Paris Saint-Germain in questa UEFA Champions League per gol (4), line-breaking passes (75), defensive line-breaking passes (15) e pressioni sugli avversari ad alta intensità (143).

Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita

Paris Saint-Germain Roma Partite giocate 4 4 Vittorie 4 1 Pareggi 0 1 Sconfitte 0 2 Gol segnati 20 10 Gol subiti 5 8 Gol subiti per partita 1.2 2.0 Possesso palla (%) 58.9 58.1 Passaggi 2396 2286 Passaggi riusciti 2132 1995 Precisione nei passaggi (%) 89.0 87.3 Tiri 74 43 Tiri in porta 50 24 Tiri in porta sul totale (%) 67.6 55.8 Cross 36 67 Cross riusciti 10 16 Duelli vinti 155 160 Duelli persi 166 207 Calci d'angolo a favore 19 17 Calci d'angolo contro 20 14 Falli subiti 45 37 Falli commessi 34 58 Contrasti 67 56 Contrasti vinti (%) 59.7 64.3 Fuorigioco 7 7 Ammonizioni 1 8 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Champions League e il calendario.

Dove vedere Paris Saint-Germain-Roma in diretta tv e streaming

Paris Saint-Germain-Roma si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.