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Dove si gioca la partita:
Stadio: Parc des Princes
Città: Parigi
Capienza: 48712 spettatori00:41
Benvenuti alla diretta scritta di PSG-Roma, gara valida per la Giornata 5 della League Phase di Champions League 2026-2027. Si gioca al Parc des Princes di Parigi.00:41
Il PSG ha vinto, finora, tutte le partite in questa League Phase di Champions con 4 successi su 4. E che vittorie, guardando i risultati: 6-1 allo Slovan Bratislava, 4-2 al Manchester City, 4-2 al Barcellona e 6-0 al Villarreal. La squadra di Luis Enrique deve rispondere al Real Madrid che, intanto, è balzato in testa con un 5 su 5, figurando come l'unica squadra a punteggio pieno. PSG che arriva dal successo di campionato, in rimonta, 3-2 sul Nizza. Serata in cui si è esultato poco, visto il gravissimo infortunio patito da Désiré Doué.02:41
La Roma arriva dalla roboante vittoria di Parma, con un 5-1 che proietta la squadra di Gasperini al 2° posto in campionato, a -2 dalla Lazio capolista. In Champions, però, i giallorossi balbettano. Solo una vittoria in quattro partite (quella con lo Slovan). C'è il pareggio col Fenerbahce e le assurde sconfitte - patite in rimonta - contro Real Madrid e Manchester United nonostante una prima parte di gara dominata.02:43
FORMAZIONI UFFICIALI: Il PSG scende in campo con un 4-3-3 in cui figurano: Safonov - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes - João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz - Akliouche, Ferran Torres, Mayulu. All. Luis Enrique. A disposizione: Chevalier, Bar - Boly, Beraldo, Marquinhos, Digne, Lucas Hernández - Dro Fernández, Zaïre-Emery - Ndjantou, Godts, O.Dembélé.20:10
FORMAZIONI UFFICIALI: La Roma si schiera con un 3-4-2-1 in cui figurano: Svilar - G.Mancini, Ndicka, Mario Hermoso - Wesley, de Roon, M.Koné, Molina - Pisilli, Soulé - S.Castro. All. Gian Piero Gasperini. A disposizione: Gollini, De Marzi - Koulierakis, Balerdi, Ghilardi - Lulli, Cristante, Rodrigo Mora - Dybala, Malen.20:13
PSG senza Doué e Kvaratskhelia infortunati, ma Luis Enrique lascia in panchina comunque giocatori importanti come Marquinhos e Dembélé. In difesa c'è Zabarnyi a far coppia con Pacho, mentre davanti tridente tutto nuovo: oltre a Ferran Torres ci sono anche i giovani Mayulu e Akliouche.20:15
Ma chi sorprende davvero è Gian Piero Gasperini che fa turn over totale. Lascia in panchina Malen, Dybala e Rodrigo Mora. In attacco, oltre a Soulé, ci sono Castro come prima punta e Pisilli in versione trequartista come lo abbiamo visto in Nazionale. In panchina anche Cristante.20:16
Non ci sono precedenti in partite ufficiali tra PSG e Roma. I parigini hanno affrontato 7 club italiani nelle competizioni europee. La Roma ha vinto 4 dei 6 precedenti contro club francesi nelle maggiori competizioni europee (2 sconfitte). Due su due in Champions per i giallorossi: 2-0 al Lione nel marzo 2007 e 3-1 rifilato al Bordeaux nell'ottobre 2008.02:53
Il direttore di gara sarà lo svedese Glenn Nyberg. Il fischietto classe '88 sarà coadiuvato dagli assistenti Beigi e Söderkvist e dal quarto ufficiale, il sig. Adam Ladebäck. Completano la squadra arbitrale, dalla sala VAR, il tedesco Bastian Dankert (VAR) e il polacco Tomasz Kwiatkowski (AVAR).00:50
Paris Saint-Germain-Roma è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.
Si gioca mercoledì 25 novembre alle 21:00 allo stadio Parc des Princes di Paris (48.712 posti).
Arbitra Glenn Nyberg, con gli assistenti Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist; quarto ufficiale Adam Ladebäck. Al VAR Bastian Dankert, assistito da Tomasz Kwiatkowski.
Il Paris Saint-Germain è 2° nella classifica della fase campionato con 12 punti in 4 partite (4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte), con 20 gol fatti e 5 subiti.
La Roma è 24° con 4 punti in 4 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 10 gol fatti e 8 subiti.
In casa il Paris Saint-Germain ha fatto 6 punti in 2 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa la Roma ne ha fatto 1 in 2 (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Le ultime 4 partite del Paris Saint-Germain in Champions League (dalla più recente): Villarreal-Paris Saint-Germain 0-6, Paris Saint-Germain-Barcellona 4-2, Manchester City-Paris Saint-Germain 2-4, Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava 6-1 (V-V-V-V).
Le ultime 4 partite della Roma in Champions League (dalla più recente): Manchester United-Roma 3-2, Roma-Slovan Bratislava 4-0, Roma-Real Madrid 3-4, Fenerbahçe-Roma 1-1 (P-V-P-N).
Il miglior marcatore del Paris Saint-Germain in Champions League: Fabián Ruiz con 4 gol.
Il miglior marcatore della Roma in Champions League: Donyell Malen con 4 gol.
In panchina Luis Enrique Martínez García per il Paris Saint-Germain e Gian Piero Gasperini per la Roma.
È il primo incontro fra Paris Saint-Germain e Roma in Champions League.
In altre competizioni si sono incontrate 1 volta. L'ultima: Roma-Paris Saint-Germain 1-1 del 20 luglio 2017.
Paris Saint-Germain-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita
|Paris Saint-Germain
|Roma
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|4
|1
|Pareggi
|0
|1
|Sconfitte
|0
|2
|Gol segnati
|20
|10
|Gol subiti
|5
|8
|Gol subiti per partita
|1.2
|2.0
|Possesso palla (%)
|58.9
|58.1
|Passaggi
|2396
|2286
|Passaggi riusciti
|2132
|1995
|Precisione nei passaggi (%)
|89.0
|87.3
|Tiri
|74
|43
|Tiri in porta
|50
|24
|Tiri in porta sul totale (%)
|67.6
|55.8
|Cross
|36
|67
|Cross riusciti
|10
|16
|Duelli vinti
|155
|160
|Duelli persi
|166
|207
|Calci d'angolo a favore
|19
|17
|Calci d'angolo contro
|20
|14
|Falli subiti
|45
|37
|Falli commessi
|34
|58
|Contrasti
|67
|56
|Contrasti vinti (%)
|59.7
|64.3
|Fuorigioco
|7
|7
|Ammonizioni
|1
|8
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Champions League e il calendario.
Dove vedere Paris Saint-Germain-Roma in diretta tv e streaming
Paris Saint-Germain-Roma si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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