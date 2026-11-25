PREPARTITA

Sabah-Barcellona è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.

Si gioca mercoledì 25 novembre alle 18:45 allo stadio Baku Olympic Stadium di Baku.

Arbitra Nick Walsh, con gli assistenti Francis Connor e Daniel McFarlane; quarto ufficiale Don Robertson. Al VAR Andrew Dallas, assistito da Steven McLean.

Il Sabah è 30° nella classifica della fase campionato con 4 punti in 5 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 4 gol fatti e 10 subiti.

Il Barcellona è 6° con 10 punti in 5 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), con 14 gol fatti e 6 subiti.

In casa il Sabah ha fatto 4 punti in 3 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa il Barcellona ne ha fatti 4 in 3 (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Le ultime 4 partite del Sabah in Champions League (dalla più recente): Viking-Sabah 4-1, Sabah-Borussia Dortmund 1-2, Sabah-Slavia Praga 2-0, Manchester United-Sabah 4-0 (P-P-V-P).

Le ultime 4 partite del Barcellona in Champions League (dalla più recente): Barcellona-Aston Villa 3-0, Paris Saint-Germain-Barcellona 4-2, Galatasaray-Barcellona 1-4, Barcellona-Feyenoord 5-1 (V-P-V-V).

Il miglior marcatore del Barcellona in Champions League: Raphinha con 4 gol.

In panchina Valdas Dambrauskas per il Sabah e Hansi Flick per il Barcellona.

È il primo incontro fra Sabah e Barcellona in Champions League.

Sabah-Barcellona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Quella contro il Sabah sarà la prima partita in assoluto del Barcellona contro una squadra azera, nel 636° incontro disputato dai blaugrana tra tutte le competizioni europee (inclusi i turni preliminari).

Nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League si sono disputati solo due precedenti tra squadre azere e spagnole, entrambi con il Qarabag protagonista: due pareggi contro l'Atlético Madrid nella stagione 2017/18 (0-0 in casa, 1-1 in trasferta) e una sconfitta per 3-1 in casa dell'Athletic Club nell'ottobre 2025.

Il Sabah ha subito almeno due gol in cinque delle ultime sei partite europee (inclusi i turni preliminari), comprese tre delle quattro gare di UEFA Champions League. Solo lo Slovan Bratislava (106) e il Club Brugge (97) hanno subito inoltre più tiri del Sabah (82) in questa stagione.

Il Barcellona ha vinto 3-0 nell'ultima partita di UEFA Champions League contro l'Aston Villa, ma non mantiene la porta inviolata per due gare consecutive nella competizione dall'ottobre 2023 sotto la guida di Xavi - questa sarà la 39ª partita da allora.

Le squadre azere hanno disputato 51 partite nelle principali competizioni europee contro club dei cinque maggiori campionati europei, vincendone solo due (10N, 39P); in entrambi i casi si trattava del Qarabag, contro il Nantes nel settembre 2022 (3-0, Europa League) e contro l'Eintracht Francoforte nel gennaio 2026 (3-2, Champions League).

Il Sabah è l'unica squadra a non aver ancora registrato una sequenza su azione con almeno 10 passaggi di fila terminata con un tiro o con un tocco in area avversaria in questa UEFA Champions League, mentre il Barcellona ne ha collezionate 25, record a pari merito con il Real Madrid.

Sotto la guida di Hansi Flick, il Barcellona ha vinto 10 delle 11 partite di UEFA Champions League contro squadre non appartenenti ai cinque maggiori campionati europei (1N), segnando 45 gol e realizzandone tre o più in 10 di queste 11 gare.

Lamine Yamal ha segnato 14 gol e fornito 13 assist in UEFA Champions League, primato assoluto per gol e assist per qualsiasi Under 20 nella storia della competizione. Con una presenza in questa partita, diventerà anche il giocatore Under 20 con più presenze nella storia del torneo, superando Warren Zaïre-Emery, con cui è attualmente a pari merito a quota 37.

Raphinha ha segnato 23 gol in UEFA Champions League con il Barcellona, terzo miglior marcatore a pari merito con Robert Lewandowski; solo Lionel Messi (120) e Luis Suárez (25) hanno fatto meglio. Da quando ha segnato il suo primo gol il 10 aprile 2024, solo Harry Kane (30) e Kylian Mbappé (28) hanno realizzato più reti del brasiliano nella competizione.

L'ala del Barcellona, Anthony Gordon, ha segnato quattro gol nella sua unica precedente partita europea giocata in Azerbaigian (con il Newcastle contro il Qarabag nel febbraio di quest'anno). Tutte e quattro le reti sono arrivate nel primo tempo, in quella che è stata la prima volta per un giocatore con quattro gol segnati nella prima frazione di una partita di UEFA Champions League dall'ottobre 2014 (Luiz Adriano con lo Shakhtar Donetsk contro il BATE Borisov).

Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita

Sabah Barcellona Partite giocate 4 4 Vittorie 1 3 Pareggi 0 0 Sconfitte 3 1 Gol segnati 4 14 Gol subiti 10 6 Gol subiti per partita 2.5 1.5 Possesso palla (%) 45.4 65.2 Passaggi 1670 2626 Passaggi riusciti 1345 2398 Precisione nei passaggi (%) 80.5 91.3 Tiri 36 64 Tiri in porta 14 33 Tiri in porta sul totale (%) 38.9 51.6 Cross 43 36 Cross riusciti 11 10 Duelli vinti 169 183 Duelli persi 178 170 Calci d'angolo a favore 16 17 Calci d'angolo contro 32 12 Falli subiti 39 42 Falli commessi 45 44 Contrasti 56 58 Contrasti vinti (%) 66.1 63.8 Fuorigioco 11 11 Ammonizioni 10 3 Espulsioni 1 0

La classifica completa di Champions League e il calendario.

Dove vedere Sabah-Barcellona in diretta tv e streaming

Sabah-Barcellona si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.