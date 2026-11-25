Cambiare orario, ma non abitudini
Come risparmiare in bolletta senza rinunceLEGGI
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41
Inizia il Primo tempo.18:45
Fallo di Du Queiroz (Sabah).18:49
Gabriel Jesus (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:49
Sabah-Barcellona è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.
Si gioca mercoledì 25 novembre alle 18:45 allo stadio Baku Olympic Stadium di Baku.
Arbitra Nick Walsh, con gli assistenti Francis Connor e Daniel McFarlane; quarto ufficiale Don Robertson. Al VAR Andrew Dallas, assistito da Steven McLean.
Il Sabah è 30° nella classifica della fase campionato con 4 punti in 5 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 4 gol fatti e 10 subiti.
Il Barcellona è 6° con 10 punti in 5 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), con 14 gol fatti e 6 subiti.
In casa il Sabah ha fatto 4 punti in 3 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa il Barcellona ne ha fatti 4 in 3 (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Le ultime 4 partite del Sabah in Champions League (dalla più recente): Viking-Sabah 4-1, Sabah-Borussia Dortmund 1-2, Sabah-Slavia Praga 2-0, Manchester United-Sabah 4-0 (P-P-V-P).
Le ultime 4 partite del Barcellona in Champions League (dalla più recente): Barcellona-Aston Villa 3-0, Paris Saint-Germain-Barcellona 4-2, Galatasaray-Barcellona 1-4, Barcellona-Feyenoord 5-1 (V-P-V-V).
Il miglior marcatore del Barcellona in Champions League: Raphinha con 4 gol.
In panchina Valdas Dambrauskas per il Sabah e Hansi Flick per il Barcellona.
È il primo incontro fra Sabah e Barcellona in Champions League.
Sabah-Barcellona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita
|Sabah
|Barcellona
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|1
|3
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|3
|1
|Gol segnati
|4
|14
|Gol subiti
|10
|6
|Gol subiti per partita
|2.5
|1.5
|Possesso palla (%)
|45.4
|65.2
|Passaggi
|1670
|2626
|Passaggi riusciti
|1345
|2398
|Precisione nei passaggi (%)
|80.5
|91.3
|Tiri
|36
|64
|Tiri in porta
|14
|33
|Tiri in porta sul totale (%)
|38.9
|51.6
|Cross
|43
|36
|Cross riusciti
|11
|10
|Duelli vinti
|169
|183
|Duelli persi
|178
|170
|Calci d'angolo a favore
|16
|17
|Calci d'angolo contro
|32
|12
|Falli subiti
|39
|42
|Falli commessi
|45
|44
|Contrasti
|56
|58
|Contrasti vinti (%)
|66.1
|63.8
|Fuorigioco
|11
|11
|Ammonizioni
|10
|3
|Espulsioni
|1
|0
La classifica completa di Champions League e il calendario.
Dove vedere Sabah-Barcellona in diretta tv e streaming
Sabah-Barcellona si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
Come risparmiare in bolletta senza rinunceLEGGI
ULTIME NOTIZIE
Dai legumi alla frutta secca, facciamo chiarezza tra falsi miti e veritàLEGGI