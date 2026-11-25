Cambiare orario, ma non abitudini
Come risparmiare in bolletta senza rinunceLEGGI
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stamford Bridge
Città: Londra
Capienza: 40044 spettatori20:30
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:30
Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.
Si gioca mercoledì 25 novembre alle 21:00 allo stadio Stamford Bridge di London (40.044 posti).
Arbitra Michael Oliver, con gli assistenti Stuart Burt e James Mainwaring; quarto ufficiale Andy Madley. Al VAR Stuart Attwell, assistito da Darren England.
Lo Shakhtar Donetsk è 25° nella classifica della fase campionato con 4 punti in 4 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 4 gol fatti e 4 subiti.
Il Fenerbahçe è 23° con 5 punti in 4 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 6 gol fatti e 11 subiti.
In casa lo Shakhtar Donetsk ha fatto 3 punti in 2 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il Fenerbahçe ne ha fatti 0 in 1 (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Le ultime 4 partite dello Shakhtar Donetsk in Champions League (dalla più recente): Shakhtar Donetsk-Sporting Lisbona 0-1, Inter-Shakhtar Donetsk 1-0, Shakhtar Donetsk-AEK Athens 3-1, PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk 1-1 (P-P-V-N).
Le ultime 4 partite del Fenerbahçe in Champions League (dalla più recente): Fenerbahçe-Liverpool 3-2, Fenerbahçe-Slavia Praga 2-2, Aston Villa-Fenerbahçe 6-0, Fenerbahçe-Roma 1-1 (V-N-P-N).
Il miglior marcatore dello Shakhtar Donetsk in Champions League: Gleiker Mendoza con 2 gol.
I migliori marcatori del Fenerbahçe in Champions League: Mason Greenwood e Archie Brown con 2 gol.
In panchina Arda Turan per lo Shakhtar Donetsk e Emre Belözoglu per il Fenerbahçe.
È il primo incontro fra Shakhtar Donetsk e Fenerbahçe in Champions League.
In altre competizioni si sono incontrate 3 volte. L'ultima: Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk 1-0 del 19 aprile 2022.
Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita
|Shakhtar Donetsk
|Fenerbahçe
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|1
|1
|Pareggi
|1
|2
|Sconfitte
|2
|1
|Gol segnati
|4
|6
|Gol subiti
|4
|11
|Gol subiti per partita
|1.0
|2.8
|Possesso palla (%)
|52.5
|44.6
|Passaggi
|1809
|1586
|Passaggi riusciti
|1582
|1318
|Precisione nei passaggi (%)
|87.5
|83.1
|Tiri
|30
|45
|Tiri in porta
|14
|19
|Tiri in porta sul totale (%)
|46.7
|42.2
|Cross
|41
|55
|Cross riusciti
|10
|10
|Duelli vinti
|192
|191
|Duelli persi
|207
|164
|Calci d'angolo a favore
|19
|15
|Calci d'angolo contro
|12
|29
|Falli subiti
|54
|55
|Falli commessi
|51
|43
|Contrasti
|77
|69
|Contrasti vinti (%)
|49.4
|62.3
|Fuorigioco
|7
|6
|Ammonizioni
|10
|10
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Champions League e il calendario.
Dove vedere Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe in diretta tv e streaming
Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
Come risparmiare in bolletta senza rinunceLEGGI
ULTIME NOTIZIE
Dai legumi alla frutta secca, facciamo chiarezza tra falsi miti e veritàLEGGI