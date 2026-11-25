Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:30

PREPARTITA

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.

Si gioca mercoledì 25 novembre alle 21:00 allo stadio Stamford Bridge di London (40.044 posti).

Arbitra Michael Oliver, con gli assistenti Stuart Burt e James Mainwaring; quarto ufficiale Andy Madley. Al VAR Stuart Attwell, assistito da Darren England.

Lo Shakhtar Donetsk è 25° nella classifica della fase campionato con 4 punti in 4 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 4 gol fatti e 4 subiti.

Il Fenerbahçe è 23° con 5 punti in 4 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 6 gol fatti e 11 subiti.

In casa lo Shakhtar Donetsk ha fatto 3 punti in 2 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il Fenerbahçe ne ha fatti 0 in 1 (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Le ultime 4 partite dello Shakhtar Donetsk in Champions League (dalla più recente): Shakhtar Donetsk-Sporting Lisbona 0-1, Inter-Shakhtar Donetsk 1-0, Shakhtar Donetsk-AEK Athens 3-1, PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk 1-1 (P-P-V-N).

Le ultime 4 partite del Fenerbahçe in Champions League (dalla più recente): Fenerbahçe-Liverpool 3-2, Fenerbahçe-Slavia Praga 2-2, Aston Villa-Fenerbahçe 6-0, Fenerbahçe-Roma 1-1 (V-N-P-N).

Il miglior marcatore dello Shakhtar Donetsk in Champions League: Gleiker Mendoza con 2 gol.

I migliori marcatori del Fenerbahçe in Champions League: Mason Greenwood e Archie Brown con 2 gol.

In panchina Arda Turan per lo Shakhtar Donetsk e Emre Belözoglu per il Fenerbahçe.

È il primo incontro fra Shakhtar Donetsk e Fenerbahçe in Champions League.

In altre competizioni si sono incontrate 3 volte. L'ultima: Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk 1-0 del 19 aprile 2022.

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Shakhtar Donetsk e il Fenerbahçe si sono affrontati due volte in competizioni europee, con la squadra ucraina che ha superato il turno nelle qualificazioni di UEFA Champions League 2015/16 (0-0 in Turchia, 3-0 a Leopoli).

Il Fenerbahçe ha perso solo una delle sei partite nelle grandi competizioni europee contro squadre ucraine (3V, 2N), vincendo le ultime tre e segnando esattamente due gol in ciascuna di esse.

Nelle competizioni europee, lo Shakhtar Donetsk ha vinto 10 delle 11 partite contro squadre turche (1N), subendo complessivamente solo tre gol.

Dopo aver battuto il Liverpool 3-2 nell'ultima gara di UEFA Champions League, il Fenerbahçe punta a vincere due partite consecutive nella competizione per la prima volta dal febbraio 2008.

Tra le squadre che hanno disputato almeno 125 partite di UEFA Champions League, solo due hanno una percentuale di sconfitte peggiore dello Shakhtar Donetsk (46.2%). La formazione ucraina subisce inoltre una media di 1.73 gol a partita nel torneo, il dato più alto a pari merito tra queste squadre.

Il Fenerbahçe non vince una trasferta di UEFA Champions League da 12 partite (3N, 9P), ovvero dal successo per 1-0 contro lo Sparta Praga nel novembre 2004. In questa serie senza vittorie, ha segnato solo sei gol subendone 27.

Lo Shakhtar Donetsk ha segnato solo quattro gol in questa edizione di UEFA Champions League; solo PSV (3) e Slovan Bratislava (1) hanno fatto peggio. Inoltre, solo quattro squadre hanno accumulato un valore di xG inferiore al loro 4.2 nella competizione.

Lo Shakhtar Donetsk è rimasto in vantaggio per appena il 5.4% dei minuti in questa UEFA Champions League, il terzo dato più basso della competizione davanti solo a Lipsia (5.1%) e Lens (1.2%).

Nelle prime quattro giornate di questa UEFA Champions League, Pedro Henrique dello Shakhtar Donetsk ha recuperato il possesso più volte di qualsiasi altro giocatore (32), effettuando inoltre il maggior numero di intercetti (14).

Escludendo gli autogol, Ederson del Fenerbahçe detiene il terzo peggior differenziale tra gol subiti (11) e xG on target affrontati (8) tra tutti i portieri in questa UEFA Champions League (-3).

Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe Partite giocate 4 4 Vittorie 1 1 Pareggi 1 2 Sconfitte 2 1 Gol segnati 4 6 Gol subiti 4 11 Gol subiti per partita 1.0 2.8 Possesso palla (%) 52.5 44.6 Passaggi 1809 1586 Passaggi riusciti 1582 1318 Precisione nei passaggi (%) 87.5 83.1 Tiri 30 45 Tiri in porta 14 19 Tiri in porta sul totale (%) 46.7 42.2 Cross 41 55 Cross riusciti 10 10 Duelli vinti 192 191 Duelli persi 207 164 Calci d'angolo a favore 19 15 Calci d'angolo contro 12 29 Falli subiti 54 55 Falli commessi 51 43 Contrasti 77 69 Contrasti vinti (%) 49.4 62.3 Fuorigioco 7 6 Ammonizioni 10 10 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Champions League e il calendario.

Dove vedere Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe in diretta tv e streaming

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.