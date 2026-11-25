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Dove si gioca la partita:
Stadio: Fortuna Arena
Città: Praga
Capienza: 19084 spettatori17:51
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:51
Inizia il Primo tempo.18:45
Tentativo fallito. Mubarak Suleiman (Slavia Praga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jakub Markovic.18:45
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Luiz Júnior (Villarreal).18:45
Fallo di Wiktor Nowak (Slavia Praga).18:48
Carlos Maciá (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:48
Fallo di Michal Sadílek (Slavia Praga).18:49
Santiago Mouriño (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:49
Michal Sadílek (Slavia Praga) e' ammonito per fallo.18:49
Mojmír Chytil (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Fallo di Pape Gueye (Villarreal).18:50
Fallo di Renato Veiga (Villarreal).18:52
Mojmír Chytil (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:52
Slavia Praga-Villarreal è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.
Si gioca mercoledì 25 novembre alle 18:45 allo stadio Fortuna Arena di Prague (19.084 posti).
Arbitra Rade Obrenovic, con gli assistenti Jure Praprotnik e Grega Kordez; quarto ufficiale Martin Matosa. Al VAR Matej Jug, assistito da Alen Borosak.
Lo Slavia Praga è 34° nella classifica della fase campionato con 2 punti in 5 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte), con 5 gol fatti e 9 subiti.
Il Villarreal è 29° con 4 punti in 5 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 8 gol fatti e 14 subiti.
In casa lo Slavia Praga ha fatto 1 punto in 3 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); fuori casa il Villarreal ne ha fatto 1 in 3 (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Le ultime 4 partite dello Slavia Praga in Champions League (dalla più recente): Slavia Praga-Arsenal 1-2, Fenerbahçe-Slavia Praga 2-2, Sabah-Slavia Praga 2-0, Slavia Praga-Lens 2-3 (P-N-P-P).
Le ultime 4 partite del Villarreal in Champions League (dalla più recente): Villarreal-Paris Saint-Germain 0-6, Liverpool-Villarreal 4-3, Villarreal-Napoli 3-1, Borussia Dortmund-Villarreal 3-2 (P-P-V-P).
Il miglior marcatore dello Slavia Praga in Champions League: Danijel Sturm con 2 gol.
I migliori marcatori del Villarreal in Champions League: Georges Mikautadze, Santiago Mouriño e Tani Oluwaseyi con 2 gol.
In panchina Jindrich Trpisovsky per lo Slavia Praga e Iñigo Pérez per il Villarreal.
È il primo incontro fra Slavia Praga e Villarreal in Champions League.
In altre competizioni si sono incontrate 2 volte. L'ultima: Slavia Praga-Villarreal 0-2 del 2 novembre 2017 (Europa League).
Slavia Praga-Villarreal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita
|Slavia Praga
|Villarreal
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|0
|1
|Pareggi
|1
|0
|Sconfitte
|3
|3
|Gol segnati
|5
|8
|Gol subiti
|9
|14
|Gol subiti per partita
|2.2
|3.5
|Possesso palla (%)
|46.8
|44.2
|Passaggi
|1455
|1778
|Passaggi riusciti
|1158
|1486
|Precisione nei passaggi (%)
|79.6
|83.6
|Tiri
|44
|36
|Tiri in porta
|23
|17
|Tiri in porta sul totale (%)
|52.3
|47.2
|Cross
|68
|34
|Cross riusciti
|21
|9
|Duelli vinti
|182
|175
|Duelli persi
|233
|186
|Calci d'angolo a favore
|21
|17
|Calci d'angolo contro
|18
|29
|Falli subiti
|44
|41
|Falli commessi
|52
|47
|Contrasti
|62
|76
|Contrasti vinti (%)
|66.1
|61.8
|Fuorigioco
|11
|11
|Ammonizioni
|4
|11
|Espulsioni
|1
|0
La classifica completa di Champions League e il calendario.
Dove vedere Slavia Praga-Villarreal in diretta tv e streaming
Slavia Praga-Villarreal si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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