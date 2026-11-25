Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:51

PREPARTITA

Slavia Praga-Villarreal è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.

Si gioca mercoledì 25 novembre alle 18:45 allo stadio Fortuna Arena di Prague (19.084 posti).

Arbitra Rade Obrenovic, con gli assistenti Jure Praprotnik e Grega Kordez; quarto ufficiale Martin Matosa. Al VAR Matej Jug, assistito da Alen Borosak.

Lo Slavia Praga è 34° nella classifica della fase campionato con 2 punti in 5 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte), con 5 gol fatti e 9 subiti.

Il Villarreal è 29° con 4 punti in 5 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 8 gol fatti e 14 subiti.

In casa lo Slavia Praga ha fatto 1 punto in 3 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); fuori casa il Villarreal ne ha fatto 1 in 3 (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Le ultime 4 partite dello Slavia Praga in Champions League (dalla più recente): Slavia Praga-Arsenal 1-2, Fenerbahçe-Slavia Praga 2-2, Sabah-Slavia Praga 2-0, Slavia Praga-Lens 2-3 (P-N-P-P).

Le ultime 4 partite del Villarreal in Champions League (dalla più recente): Villarreal-Paris Saint-Germain 0-6, Liverpool-Villarreal 4-3, Villarreal-Napoli 3-1, Borussia Dortmund-Villarreal 3-2 (P-P-V-P).

Il miglior marcatore dello Slavia Praga in Champions League: Danijel Sturm con 2 gol.

I migliori marcatori del Villarreal in Champions League: Georges Mikautadze, Santiago Mouriño e Tani Oluwaseyi con 2 gol.

In panchina Jindrich Trpisovsky per lo Slavia Praga e Iñigo Pérez per il Villarreal.

È il primo incontro fra Slavia Praga e Villarreal in Champions League.

In altre competizioni si sono incontrate 2 volte. L'ultima: Slavia Praga-Villarreal 0-2 del 2 novembre 2017 (Europa League).

Slavia Praga-Villarreal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Slavia Praga e il Villarreal si sono affrontati in due occasioni precedenti, con il Sottomarino Giallo rimasto imbattuto nella fase a gironi della UEFA Europa League 2017/18 (2-2 in casa, 2-0 in trasferta).

Il Villarreal non ha mai perso contro una squadra ceca e questa sarà la decima sfida del genere (6V, 3N). Le nove partite senza sconfitte contro avversarie ceche rappresentano già la striscia più lunga di imbattibilità del club contro squadre di una singola nazione.

Lo Slavia Praga non vince da 23 partite di UEFA Champions League (8N, 15P); in caso di mancata vittoria, stabilirà il nuovo record negativo di gare consecutive senza successi nella storia della Coppa dei Campioni dal 1955, superando l'AEK Atene (1989-2006) e lo Steaua Bucarest (2006-2013), fermi a 23.

Il Villarreal ha perso 12 delle ultime 14 partite di UEFA Champions League (1V, 1N); in particolare, la sconfitta per 6-0 contro il PSG nella quarta giornata è stata la più ampia mai subita dal club nelle competizioni europee (inclusi i preliminari).

Lo Slavia Praga non vince da 19 partite nelle principali competizioni europee (6N, 13P) tra UEFA Europa League e Champions League, eguagliando la sua peggior striscia di sempre (19 tra il 2007 e il 2009). Solo 12 squadre hanno registrato una serie di 20 o più partite senza vittorie in queste competizioni, la più recente delle quali è stata la Dinamo Kiev tra il 2021 e il 2025 (21).

Il Villarreal ha perso sette partite consecutive in trasferta in UEFA Champions League; le sei sconfitte esterne nelle ultime due stagioni rappresentano il record negativo del periodo assieme al Galatasaray. Quella del Villarreal, inoltre, è la striscia di sconfitte esterne più lunga mai registrata da una squadra spagnola nella storia della Coppa dei Campioni dal 1955.

Nelle partite dello Slavia Praga il pallone è rimasto in gioco solo per il 54% del tempo totale in questa UEFA Champions League, la percentuale più bassa tra tutte le squadre. Le gare della squadra ceca, inoltre, hanno anche registrato il maggior numero di interruzioni (200) nelle prime quattro giornate di questa edizione.

Santiago Mouriño ha commesso il maggior numero di falli in questa UEFA Champions League (13) e detiene la media più alta di falli per 90 minuti (2.4) tra tutti i giocatori del Villarreal nella storia della competizione (con almeno 500 minuti giocati).

Le 18 partite senza vittorie in UEFA Champions League dell'allenatore dello Slavia Praga Jindrich Trpisovsky (6N, 12P) rappresentano la striscia senza successi più lunga per un tecnico nella storia della competizione dal 1992/93.

Dall'inizio della stagione 2021/22, Péter Gulácsi del Villarreal ha il peggior differenziale tra gol subiti (esclusi gli autogol) e xG in porta affrontati tra tutti i portieri in UEFA Champions League (-7, con 46 gol subiti a fronte di 39 xGoT).

Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita

Slavia Praga Villarreal Partite giocate 4 4 Vittorie 0 1 Pareggi 1 0 Sconfitte 3 3 Gol segnati 5 8 Gol subiti 9 14 Gol subiti per partita 2.2 3.5 Possesso palla (%) 46.8 44.2 Passaggi 1455 1778 Passaggi riusciti 1158 1486 Precisione nei passaggi (%) 79.6 83.6 Tiri 44 36 Tiri in porta 23 17 Tiri in porta sul totale (%) 52.3 47.2 Cross 68 34 Cross riusciti 21 9 Duelli vinti 182 175 Duelli persi 233 186 Calci d'angolo a favore 21 17 Calci d'angolo contro 18 29 Falli subiti 44 41 Falli commessi 52 47 Contrasti 62 76 Contrasti vinti (%) 66.1 61.8 Fuorigioco 11 11 Ammonizioni 4 11 Espulsioni 1 0

La classifica completa di Champions League e il calendario.

Dove vedere Slavia Praga-Villarreal in diretta tv e streaming

Slavia Praga-Villarreal si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.