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Dove si gioca la partita:
Stadio: Estádio José Alvalade
Città: Lisbona
Capienza: 50044 spettatori20:30
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:30
Sporting Lisbona-Manchester United è valida per la giornata 5 della fase campionato di Champions League 2026/2027.
Si gioca mercoledì 25 novembre alle 21:00 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon (50.044 posti).
Arbitra Szymon Marciniak, con gli assistenti Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik; quarto ufficiale Wojciech Myc. Al VAR Piotr Lasyk, assistito da Christian Dingert.
Lo Sporting Lisbona è 12° nella classifica della fase campionato con 9 punti in 4 partite (3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta), con 8 gol fatti e 4 subiti.
Il Manchester United è 19° con 6 punti in 4 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte), con 8 gol fatti e 8 subiti.
In casa lo Sporting Lisbona ha fatto 3 punti in 2 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il Manchester United ne ha fatti 0 in 2 (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Le ultime 4 partite dello Sporting Lisbona in Champions League (dalla più recente): Shakhtar Donetsk-Sporting Lisbona 0-1, Sporting Lisbona-LASK 2-3, Lens-Sporting Lisbona 0-2, Sporting Lisbona-Galatasaray 3-1 (V-P-V-V).
Le ultime 4 partite del Manchester United in Champions League (dalla più recente): Manchester United-Roma 3-2, Como-Manchester United 4-1, Atletico Madrid-Manchester United 2-0, Manchester United-Sabah 4-0 (V-P-P-V).
Il miglior marcatore dello Sporting Lisbona in Champions League: Luis Suárez con 4 gol.
Il miglior marcatore del Manchester United in Champions League: Matheus Cunha con 3 gol.
In panchina Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca per lo Sporting Lisbona e Mauricio Pochettino per il Manchester United.
In Champions League Sporting Lisbona e Manchester United si sono affrontate 2 volte: 0 vittorie dello Sporting Lisbona, 2 vittorie del Manchester United e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Manchester United-Sporting Lisbona 2-1 del 27 novembre 2007 (Champions League).
In altre competizioni si sono incontrate 2 volte. L'ultima: Sporting Lisbona-Manchester United 5-0 del 18 marzo 1964.
Sporting Lisbona-Manchester United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Champions League 2026/2027 prima della partita
|Sporting Lisbona
|Manchester United
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|3
|2
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|1
|2
|Gol segnati
|8
|8
|Gol subiti
|4
|8
|Gol subiti per partita
|1.0
|2.0
|Possesso palla (%)
|47.5
|49.3
|Passaggi
|1743
|2136
|Passaggi riusciti
|1490
|1859
|Precisione nei passaggi (%)
|85.5
|87.0
|Tiri
|35
|43
|Tiri in porta
|17
|24
|Tiri in porta sul totale (%)
|48.6
|55.8
|Cross
|39
|53
|Cross riusciti
|15
|15
|Duelli vinti
|207
|215
|Duelli persi
|188
|161
|Calci d'angolo a favore
|13
|19
|Calci d'angolo contro
|21
|6
|Falli subiti
|51
|45
|Falli commessi
|53
|47
|Contrasti
|71
|82
|Contrasti vinti (%)
|57.7
|53.7
|Fuorigioco
|6
|4
|Ammonizioni
|5
|8
|Espulsioni
|0
|2
La classifica completa di Champions League e il calendario.
Dove vedere Sporting Lisbona-Manchester United in diretta tv e streaming
Sporting Lisbona-Manchester United si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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