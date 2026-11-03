Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53

PREPARTITA

Atletico Madrid - Bayern Monaco è valevole per la della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 21:00 allo stadio .

Attualmente l'Atletico Madrid si trova 22° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Bayern Monaco si trova 8° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

L'Atletico Madrid ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5; il Bayern Monaco ha segnato 12 gol e ne ha subiti 5.

Atletico Madrid e Bayern Monaco si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atletico Madrid ha vinto 2 volte, il Bayern Monaco ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Atletico Madrid-Bayern Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Atlético Madrid ha affrontato il Bayern Monaco in otto occasioni in Coppa dei Campioni/Champions League, vincendo solo due volte (2N,4P) e nessuna delle ultime tre (1N,2P).

Nonostante abbia vinto solo due degli otto incontri contro il Bayern Monaco nelle competizioni europee, l'Atlético Madrid è imbattuto in casa contro i bavaresi (2V 1N). Le due vittorie sono arrivate nel vecchio stadio Vicente Calderón, mentre l'unico precedente al Riyadh Air Metropolitano è terminato 1-1.

L'Atlético Madrid ha vinto solo una delle cinque partite della fase campionato di UEFA Champions League nel 2026 (2N,2P), dopo averne vinte nove delle precedenti 11 prima del 2026 (2P).

Il Bayern Monaco ha pareggiato le ultime due partite in questa competizione (3-3 contro il Viking, 2-2 contro l'Arsenal) e non registra tre pareggi consecutivi in UEFA Champions League da quasi 20 anni, dall'ultima volta tra ottobre e dicembre 2006 (tre).

L'Atlético Madrid ha registrato 38 clean sheet nelle prime 69 partite di UEFA Champions League sotto la guida di Diego Simeone (55%). Nelle 65 gare disputate nella competizione da allora, ha chiuso senza subire gol in sole 12 occasioni (18%).

Il Bayern Monaco è la squadra che ha effettuato più cambi nell'undici titolare tra una gara e l'altra in questa Champions League (12); le sette variazioni contro l'Arsenal nell'ultimo turno rappresentano il massimo per una singola partita in questa edizione.

Il Bayern Monaco ha effettuato il maggior numero di line-breaking passes che hanno portato a un tiro in questa Champions League (50). I bavaresi contano cinque giocatori diversi che ne hanno realizzati cinque o più in questa edizione (Pavlovic nove, Olise otto, Kane sei, Laimer e Bischof cinque), più di qualsiasi altra squadra.

Harry Kane ha segnato in ognuna delle sue ultime 10 presenze con il Bayern Monaco in questa competizione. Se dovesse andare a segno in questa partita, eguaglierebbe la striscia realizzativa più lunga nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League: 11 gare consecutive di Cristiano Ronaldo con il Real Madrid, tra giugno 2017 e aprile 2018.

Julián Alvarez dell'Atlético Madrid ha segnato 26 gol in 45 partite di Champions League; è attualmente il quarto miglior marcatore argentino nella storia della competizione, a una sola rete da Lautaro Martínez, terzo (27 gol in 68 presenze).

In questa Champions League, Pablo Barrios dell'Atlético Madrid ha completato il 91% dei suoi passaggi in avanti effettuati sotto pressione ad alta intensità (20/22); si tratta della percentuale di realizzazione più alta tra tutti i giocatori (minimo 20 tentati).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: