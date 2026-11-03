Incontro terminato, Atletico Madrid 0, Bayern Monaco 2.
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Incontro terminato, Atletico Madrid 0, Bayern Monaco 2.
Secondo tempo terminato, Atletico Madrid 0, Bayern Monaco 2.22:52
Tiro parato. Dávid Hancko (Atletico Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ademola Lookman.22:51
Harry Kane (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Fallo di Marc Pubill (Atletico Madrid).22:50
Josip Stanisic (Bayern Monaco) e' ammonito.22:49
Fuorigioco. Sacha Boey(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Josip Stanisic e' colto in fuorigioco.22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:49
Fallo di Tom Bischof (Bayern Monaco).22:48
Rodrigo Mendoza (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Sostituzione, Bayern Monaco. Sacha Boey sostituisce Konrad Laimer.22:47
Tentativo fallito. Dávid Hancko (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Marcos Llorente.22:47
Tentativo fallito. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Tom Bischof.22:46
Tiro parato. Nathaniel Brown (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kim Min-Jae.22:45
Fuorigioco. Manuel Neuer(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Harry Kane e' colto in fuorigioco.22:43
Fallo di Konrad Laimer (Bayern Monaco).22:39
Jan Oblak (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Marc Pubill (Atletico Madrid).22:38
Giuliano Simeone (Atletico Madrid) e' ammonito per fallo.22:38
Tom Bischof (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Fallo di Giuliano Simeone (Atletico Madrid).22:38
Tiro parato. Giuliano Simeone (Atletico Madrid) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Jonathan David.22:37
Tentativo fallito. Jonathan David (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Alejandro Grimaldo con cross da calcio d'angolo.22:37
Sostituzione, Bayern Monaco. Kim Min-Jae sostituisce Alphonso Davies.22:37
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Michael Olise (Bayern Monaco).22:37
Sostituzione, Atletico Madrid. Jonathan David sostituisce Julián Alvarez.22:34
Sostituzione, Atletico Madrid. Rodrigo Mendoza sostituisce Pablo Barrios.22:33
Gol! Atletico Madrid 0, Bayern Monaco 2. Konrad Laimer (Bayern Monaco) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra sotto la traversa. Assist di Harry Kane.22:32
Tiro parato. Dayot Upamecano (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.22:31
Fuorigioco. Michael Olise(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Harry Kane e' colto in fuorigioco.22:28
Tiro respinto. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jonathan Tah.22:28
Tentativo fallito. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Tom Bischof.22:27
Fallo di mano di Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid).22:27
Sostituzione, Bayern Monaco. Nathaniel Brown sostituisce Lennart Karl.22:26
Tentativo fallito. Konrad Laimer (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Michael Olise in seguito a un contropiede.22:26
Tiro parato. Marcos Llorente (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Julián Alvarez con passaggio filtrante.22:24
Tentativo fallito. Tom Bischof (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Alphonso Davies da calcio d'angolo.22:22
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid).22:22
Sostituzione, Atletico Madrid. Ademola Lookman sostituisce Alexander Sørloth.22:17
Sostituzione, Atletico Madrid. Koke sostituisce Robin Le Normand.22:17
Sostituzione, Atletico Madrid. Lee Kang-In sostituisce Álex Baena.22:17
Joshua Kimmich (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di Álex Baena (Atletico Madrid).22:17
Joshua Kimmich (Bayern Monaco) e' ammonito.22:15
Gol! Atletico Madrid 0, Bayern Monaco 1. Lennart Karl (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.22:12
Tiro respinto. Tom Bischof (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area.22:12
Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid).22:11
Tentativo fallito. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Tom Bischof in seguito a un contropiede.22:10
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Giuliano Simeone (Atletico Madrid).22:09
Joshua Kimmich (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:07
Fallo di Alexander Sørloth (Atletico Madrid).22:07
Tiro parato. Joshua Kimmich (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Michael Olise.22:04
Inizia il Secondo tempo Atletico Madrid 0, Bayern Monaco 0.22:04
Primo tempo terminato, Atletico Madrid 0, Bayern Monaco 0.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:46
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Marcos Llorente (Atletico Madrid).21:46
Alphonso Davies (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:39
Fallo di Giuliano Simeone (Atletico Madrid).21:39
Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:39
Fallo di Álex Baena (Atletico Madrid).21:39
Tentativo fallito. Josip Stanisic (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Lennart Karl.21:37
Tiro respinto. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area. Assist di Alphonso Davies.21:35
Tentativo fallito. Alphonso Davies (Bayern Monaco) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Konrad Laimer con cross.21:35
Manuel Neuer (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Álex Baena (Atletico Madrid).21:31
Tentativo fallito. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Konrad Laimer.21:28
Tiro respinto. Josip Stanisic (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area. Assist di Lennart Karl.21:28
Fallo di Dayot Upamecano (Bayern Monaco).21:27
Alexander Sørloth (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27
Tiro respinto. Pablo Barrios (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area. Assist di Alexander Sørloth.21:26
Tentativo fallito. Konrad Laimer (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Michael Olise.21:25
Tentativo fallito. Lennart Karl (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Harry Kane.21:24
Fuorigioco. Michael Olise(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Konrad Laimer e' colto in fuorigioco.21:22
Tentativo fallito. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra. Assist di Giuliano Simeone in seguito a un contropiede.21:21
Harry Kane (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Robin Le Normand (Atletico Madrid).21:17
Harry Kane (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di Alexander Sørloth (Atletico Madrid).21:16
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Jonathan Tah (Bayern Monaco).21:15
Tiro respinto. Pablo Barrios (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dávid Hancko.21:15
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Josip Stanisic (Bayern Monaco).21:15
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Dayot Upamecano (Bayern Monaco).21:14
Fallo di mano di Giuliano Simeone (Atletico Madrid).21:11
Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid).21:10
Tentativo fallito. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Giuliano Simeone.21:03
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53
Dove si gioca la partita:
Stadio: Riyadh Air Metropolitano
Città: Madrid
Capienza: 70460 spettatori19:53
Atletico Madrid - Bayern Monaco è valevole per la della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 21:00 allo stadio .
Attualmente l'Atletico Madrid si trova 22° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Bayern Monaco si trova 8° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
L'Atletico Madrid ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5; il Bayern Monaco ha segnato 12 gol e ne ha subiti 5.
Atletico Madrid e Bayern Monaco si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atletico Madrid ha vinto 2 volte, il Bayern Monaco ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
Atletico Madrid-Bayern Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Atletico Madrid
|Bayern Monaco
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|1
|2
|Gol totali segnati
|4
|10
|Gol totali subiti
|3
|5
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.7
|Percentuale possesso palla
|52.9
|59.0
|Numero totale di passaggi
|1622
|1699
|Numero totale di passaggi riusciti
|1394
|1518
|Tiri nello specchio della porta
|12
|25
|Percentuale di tiri in porta
|48.0
|67.6
|Numero totale di cross
|24
|44
|Numero medio di cross riusciti
|9
|11
|Duelli per partita vinti
|124
|115
|Duelli per partita persi
|128
|140
|Corner subiti
|21
|15
|Corner guadagnati
|11
|24
|Numero di punizioni a favore
|37
|25
|Numero di punizioni concesse
|28
|28
|Tackle totali
|36
|37
|Percentuale di successo nei tackle
|52.8
|59.5
|Fuorigiochi totali
|6
|7
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
Grazie alla ricerca diagnosi e cure sono sempre più mirateLEGGI
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