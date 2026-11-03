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Atletico Madrid-Bayern Monaco: 0-2 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid
3 Novembre 2026 ore 21:00
Atletico Madrid
0
Bayern Monaco
2
Partita finita
Arbitro: François Letexier
  1. 54' 0-1 Lennart Karl
  2. 74' 0-2 Konrad Laimer
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Atletico Madrid 0, Bayern Monaco 2.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Atletico Madrid 0, Bayern Monaco 2.22:52

  3. 90'+3'

    Tiro parato. Dávid Hancko (Atletico Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ademola Lookman.22:51

  4. 90'+2'

    Harry Kane (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  5. 90'+2'

    Fallo di Marc Pubill (Atletico Madrid).22:50

  6. 90'+1'

    Josip Stanisic (Bayern Monaco) e' ammonito.22:49

  7. 90'+1'

    Fuorigioco. Sacha Boey(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Josip Stanisic e' colto in fuorigioco.22:49

  9. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:49

  10. 89'

    Fallo di Tom Bischof (Bayern Monaco).22:48

  11. 89'

    Rodrigo Mendoza (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  12. 89'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Sacha Boey sostituisce Konrad Laimer.22:47

  13. 88'

    Tentativo fallito. Dávid Hancko (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Marcos Llorente.22:47

  15. 87'

    Tentativo fallito. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Tom Bischof.22:46

  16. 86'

    Tiro parato. Nathaniel Brown (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kim Min-Jae.22:45

  17. 84'

    Fuorigioco. Manuel Neuer(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Harry Kane e' colto in fuorigioco.22:43

  18. 81'

    Fallo di Konrad Laimer (Bayern Monaco).22:39

  19. 81'

    Jan Oblak (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  21. 80'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Marc Pubill (Atletico Madrid).22:38

  22. 79'

    Giuliano Simeone (Atletico Madrid) e' ammonito per fallo.22:38

  23. 79'

    Tom Bischof (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  24. 79'

    Fallo di Giuliano Simeone (Atletico Madrid).22:38

  25. 79'

    Tiro parato. Giuliano Simeone (Atletico Madrid) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Jonathan David.22:37

  27. 79'

    Tentativo fallito. Jonathan David (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Alejandro Grimaldo con cross da calcio d'angolo.22:37

  28. 79'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Kim Min-Jae sostituisce Alphonso Davies.22:37

  29. 78'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Michael Olise (Bayern Monaco).22:37

  30. 75'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Jonathan David sostituisce Julián Alvarez.22:34

  31. 75'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Rodrigo Mendoza sostituisce Pablo Barrios.22:33

  33. 74'

    Gol! Atletico Madrid 0, Bayern Monaco 2. Konrad Laimer (Bayern Monaco) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra sotto la traversa. Assist di Harry Kane.22:32

  34. 73'

    Tiro parato. Dayot Upamecano (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.22:31

  35. 70'

    Fuorigioco. Michael Olise(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Harry Kane e' colto in fuorigioco.22:28

  36. 70'

    Tiro respinto. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jonathan Tah.22:28

  37. 69'

    Tentativo fallito. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Tom Bischof.22:27

  39. 68'

    Fallo di mano di Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid).22:27

  40. 68'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Nathaniel Brown sostituisce Lennart Karl.22:26

  41. 67'

    Tentativo fallito. Konrad Laimer (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Michael Olise in seguito a un contropiede.22:26

  42. 66'

    Tiro parato. Marcos Llorente (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Julián Alvarez con passaggio filtrante.22:24

  43. 64'

    Tentativo fallito. Tom Bischof (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Alphonso Davies da calcio d'angolo.22:22

  45. 63'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid).22:22

  46. 59'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Ademola Lookman sostituisce Alexander Sørloth.22:17

  47. 59'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Koke sostituisce Robin Le Normand.22:17

  48. 59'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Lee Kang-In sostituisce Álex Baena.22:17

  49. 59'

    Joshua Kimmich (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  51. 59'

    Fallo di Álex Baena (Atletico Madrid).22:17

  52. 56'

    Joshua Kimmich (Bayern Monaco) e' ammonito.22:15

  53. 54'

    Gol! Atletico Madrid 0, Bayern Monaco 1. Lennart Karl (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.22:12

  54. 54'

    Tiro respinto. Tom Bischof (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area.22:12

  55. 53'

    Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  57. 53'

    Fallo di Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid).22:11

  58. 52'

    Tentativo fallito. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Tom Bischof in seguito a un contropiede.22:10

  59. 51'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Giuliano Simeone (Atletico Madrid).22:09

  60. 49'

    Joshua Kimmich (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:07

  61. 49'

    Fallo di Alexander Sørloth (Atletico Madrid).22:07

  63. 46'

    Tiro parato. Joshua Kimmich (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Michael Olise.22:04

  64. Inizia il Secondo tempo Atletico Madrid 0, Bayern Monaco 0.22:04

  65. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Atletico Madrid 0, Bayern Monaco 0.21:46

  66. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:46

  67. 45'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Marcos Llorente (Atletico Madrid).21:46

  69. 39'

    Alphonso Davies (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:39

  70. 39'

    Fallo di Giuliano Simeone (Atletico Madrid).21:39

  71. 38'

    Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:39

  72. 38'

    Fallo di Álex Baena (Atletico Madrid).21:39

  73. 36'

    Tentativo fallito. Josip Stanisic (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Lennart Karl.21:37

  75. 34'

    Tiro respinto. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area. Assist di Alphonso Davies.21:35

  76. 34'

    Tentativo fallito. Alphonso Davies (Bayern Monaco) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Konrad Laimer con cross.21:35

  77. 30'

    Manuel Neuer (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  78. 30'

    Fallo di Álex Baena (Atletico Madrid).21:31

  79. 27'

    Tentativo fallito. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Konrad Laimer.21:28

  81. 27'

    Tiro respinto. Josip Stanisic (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area. Assist di Lennart Karl.21:28

  82. 26'

    Fallo di Dayot Upamecano (Bayern Monaco).21:27

  83. 26'

    Alexander Sørloth (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27

  84. 25'

    Tiro respinto. Pablo Barrios (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area. Assist di Alexander Sørloth.21:26

  85. 24'

    Tentativo fallito. Konrad Laimer (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Michael Olise.21:25

  87. 23'

    Tentativo fallito. Lennart Karl (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Harry Kane.21:24

  88. 21'

    Fuorigioco. Michael Olise(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Konrad Laimer e' colto in fuorigioco.21:22

  89. 20'

    Tentativo fallito. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra. Assist di Giuliano Simeone in seguito a un contropiede.21:21

  90. 17'

    Harry Kane (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  91. 17'

    Fallo di Robin Le Normand (Atletico Madrid).21:17

  93. 15'

    Harry Kane (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  94. 15'

    Fallo di Alexander Sørloth (Atletico Madrid).21:16

  95. 14'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Jonathan Tah (Bayern Monaco).21:15

  96. 14'

    Tiro respinto. Pablo Barrios (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dávid Hancko.21:15

  97. 14'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Josip Stanisic (Bayern Monaco).21:15

  99. 13'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Dayot Upamecano (Bayern Monaco).21:14

  100. 11'

    Fallo di mano di Giuliano Simeone (Atletico Madrid).21:11

  101. 10'

    Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  102. 10'

    Fallo di Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid).21:10

  103. 2'

    Tentativo fallito. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Giuliano Simeone.21:03

  105. Inizia il Primo tempo.21:01

  106. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53

  108. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Riyadh Air Metropolitano
    Città: Madrid
    Capienza: 70460 spettatori19:53

Formazioni Atletico Madrid - Bayern Monaco

Atletico Madrid
Bayern Monaco
TITOLARI ATLETICO MADRID
  • (13) JAN OBLAK (P)
  • (18) MARC PUBILL (D)
  • (17) DÁVID HANCKO (D)
  • (24) ROBIN LE NORMAND (D)
  • (22) ALEJANDRO GRIMALDO (D)
  • (14) MARCOS LLORENTE (C)
  • (10) ÁLEX BAENA (C)
  • (20) GIULIANO SIMEONE (C)
  • (8) PABLO BARRIOS (C)
  • (9) ALEXANDER SØRLOTH (A)
  • (19) JULIÁN ALVAREZ (A)
PANCHINA ATLETICO MADRID
  • (30) DANI MARTINEZ (D)
  • (6) KOKE (C)
  • (46) JORGE CASTILLO (C)
  • (4) RODRIGO MENDOZA (C)
  • (26) ROMEO HUESO (D)
  • (27) JORGE DOMÍNGUEZ (D)
  • (16) ARNAU ORTIZ (A)
  • (3) OBED VARGAS (C)
  • (7) LEE KANG-IN (C)
  • (15) JONATHAN DAVID (A)
  • (11) ADEMOLA LOOKMAN (A)
  • (1) JUAN MUSSO (P)
ALLENATORE ATLETICO MADRID
  • Diego Simeone
TITOLARI BAYERN MONACO
  • (1) MANUEL NEUER (P)
  • (27) KONRAD LAIMER (D)
  • (4) JONATHAN TAH (D)
  • (2) DAYOT UPAMECANO (D)
  • (44) JOSIP STANISIC (D)
  • (42) LENNART KARL (C)
  • (8) TOM BISCHOF (C)
  • (17) MICHAEL OLISE (C)
  • (19) ALPHONSO DAVIES (C)
  • (6) JOSHUA KIMMICH (C)
  • (9) HARRY KANE (A)
PANCHINA BAYERN MONACO
  • (21) HIROKI ITO (D)
  • (3) KIM MIN-JAE (D)
  • (23) SACHA BOEY (D)
  • (40) JONAS URBIG (P)
  • (11) NATHANIEL BROWN (D)
  • (45) ALEKSANDAR PAVLOVIC (C)
  • (47) DAVID SANTOS DAIBER (C)
  • (46) TIM BINDER (A)
  • (26) SVEN ULREICH (P)
ALLENATORE BAYERN MONACO
  • Vincent Kompany
PREPARTITA

Atletico Madrid - Bayern Monaco è valevole per la della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 21:00 allo stadio .

Attualmente l'Atletico Madrid si trova 22° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Bayern Monaco si trova 8° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
L'Atletico Madrid ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5; il Bayern Monaco ha segnato 12 gol e ne ha subiti 5.

Atletico Madrid e Bayern Monaco si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atletico Madrid ha vinto 2 volte, il Bayern Monaco ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Atletico Madrid-Bayern Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Atlético Madrid ha affrontato il Bayern Monaco in otto occasioni in Coppa dei Campioni/Champions League, vincendo solo due volte (2N,4P) e nessuna delle ultime tre (1N,2P).
  • Nonostante abbia vinto solo due degli otto incontri contro il Bayern Monaco nelle competizioni europee, l'Atlético Madrid è imbattuto in casa contro i bavaresi (2V 1N). Le due vittorie sono arrivate nel vecchio stadio Vicente Calderón, mentre l'unico precedente al Riyadh Air Metropolitano è terminato 1-1.
  • L'Atlético Madrid ha vinto solo una delle cinque partite della fase campionato di UEFA Champions League nel 2026 (2N,2P), dopo averne vinte nove delle precedenti 11 prima del 2026 (2P).
  • Il Bayern Monaco ha pareggiato le ultime due partite in questa competizione (3-3 contro il Viking, 2-2 contro l'Arsenal) e non registra tre pareggi consecutivi in UEFA Champions League da quasi 20 anni, dall'ultima volta tra ottobre e dicembre 2006 (tre).
  • L'Atlético Madrid ha registrato 38 clean sheet nelle prime 69 partite di UEFA Champions League sotto la guida di Diego Simeone (55%). Nelle 65 gare disputate nella competizione da allora, ha chiuso senza subire gol in sole 12 occasioni (18%).
  • Il Bayern Monaco è la squadra che ha effettuato più cambi nell'undici titolare tra una gara e l'altra in questa Champions League (12); le sette variazioni contro l'Arsenal nell'ultimo turno rappresentano il massimo per una singola partita in questa edizione.
  • Il Bayern Monaco ha effettuato il maggior numero di line-breaking passes che hanno portato a un tiro in questa Champions League (50). I bavaresi contano cinque giocatori diversi che ne hanno realizzati cinque o più in questa edizione (Pavlovic nove, Olise otto, Kane sei, Laimer e Bischof cinque), più di qualsiasi altra squadra.
  • Harry Kane ha segnato in ognuna delle sue ultime 10 presenze con il Bayern Monaco in questa competizione. Se dovesse andare a segno in questa partita, eguaglierebbe la striscia realizzativa più lunga nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League: 11 gare consecutive di Cristiano Ronaldo con il Real Madrid, tra giugno 2017 e aprile 2018.
  • Julián Alvarez dell'Atlético Madrid ha segnato 26 gol in 45 partite di Champions League; è attualmente il quarto miglior marcatore argentino nella storia della competizione, a una sola rete da Lautaro Martínez, terzo (27 gol in 68 presenze).
  • In questa Champions League, Pablo Barrios dell'Atlético Madrid ha completato il 91% dei suoi passaggi in avanti effettuati sotto pressione ad alta intensità (20/22); si tratta della percentuale di realizzazione più alta tra tutti i giocatori (minimo 20 tentati).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Atletico MadridBayern Monaco
Partite giocate33
Numero di partite vinte11
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate12
Gol totali segnati410
Gol totali subiti35
Media gol subiti per partita1.01.7
Percentuale possesso palla52.959.0
Numero totale di passaggi16221699
Numero totale di passaggi riusciti13941518
Tiri nello specchio della porta1225
Percentuale di tiri in porta48.067.6
Numero totale di cross2444
Numero medio di cross riusciti911
Duelli per partita vinti124115
Duelli per partita persi128140
Corner subiti2115
Corner guadagnati1124
Numero di punizioni a favore3725
Numero di punizioni concesse2828
Tackle totali3637
Percentuale di successo nei tackle52.859.5
Fuorigiochi totali67
Numero totale di cartellini gialli22
Numero totale di cartellini rossi11

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