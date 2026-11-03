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Barcellona-Aston Villa: 3-0 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Spotify Camp Nou di Barcelona
3 Novembre 2026 ore 21:00
Barcellona
3
Aston Villa
0
Partita finita
Arbitro: Davide Massa
  1. 7' 1-0 Lamine Yamal
  2. 52' 2-0 Raphinha
  3. 64' 3-0 Raphinha
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Barcellona 3, Aston Villa 0.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Barcellona 3, Aston Villa 0.22:53

  3. 90'+3'

    Tiro parato. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di João Cancelo.22:53

  4. 90'+3'

    Gara riprende.22:53

  5. 90'+3'

    Gara momentaneamente sospesa, (Barcellona).22:53

  6. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:51

  7. 90'+1'

    Tentativo fallito. Ross Barkley (Aston Villa) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Leon Goretzka.22:51

  9. 90'

    Tentativo fallito. Ibrahim Mbaye (Aston Villa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Ian Maatsen.22:50

  10. 89'

    Tentativo fallito. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Gabriel Jesus.22:49

  11. 88'

    Anthony Gordon (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:48

  12. 88'

    Fallo di Boubacar Kamara (Aston Villa).22:48

  13. 86'

    Fallo di Gavi (Barcellona).22:45

  15. 86'

    Boubacar Kamara (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  16. 85'

    Fuorigioco. Marc Bernal(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Lamine Yamal e' colto in fuorigioco.22:44

  17. 83'

    Tentativo fallito. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Gavi.22:42

  18. 82'

    Sostituzione, Barcellona. Alejandro Balde sostituisce Brian Fariñas.22:42

  19. 82'

    Fallo di Anthony Gordon (Barcellona).22:41

  21. 82'

    Alysson (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  22. 81'

    Tentativo fallito. Anthony Gordon (Barcellona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Gerard Martín.22:41

  23. 79'

    Fallo di Brian Fariñas (Barcellona).22:39

  24. 79'

    Ibrahim Mbaye (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  25. 78'

    Tentativo fallito. Tammy Abraham (Aston Villa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ibrahim Mbaye con cross.22:38

  27. 77'

    Sostituzione, Aston Villa. Alysson sostituisce John McGinn.22:37

  28. 77'

    Sostituzione, Aston Villa. Tammy Abraham sostituisce Nicolas Jackson.22:36

  29. 76'

    Fallo di Lamine Yamal (Barcellona).22:36

  30. 76'

    Pau Torres (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  31. 75'

    Fallo di Anthony Gordon (Barcellona).22:35

  33. 75'

    Boubacar Kamara (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  34. 72'

    Fallo di Gerard Martín (Barcellona).22:32

  35. 72'

    John McGinn (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32

  36. 71'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Gabriel Jesus (Barcellona).22:31

  37. 70'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Pau Cubarsí (Barcellona).22:30

  39. 70'

    Sostituzione, Barcellona. Gabriel Jesus sostituisce Raphinha.22:30

  40. 70'

    Sostituzione, Barcellona. Gavi sostituisce Fermín López.22:30

  41. 70'

    Sostituzione, Barcellona. Frenkie de Jong sostituisce Pedri.22:29

  42. 69'

    Leon Goretzka (Aston Villa) colpisce il palo destro con un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Ibrahim Mbaye con cross da calcio d'angolo.22:29

  43. 69'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Fermín López (Barcellona).22:28

  45. 68'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Anthony Gordon (Barcellona).22:28

  46. 67'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Zion Suzuki (Aston Villa).22:26

  47. 67'

    Tiro parato. Fermín López (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa.22:26

  48. 66'

    Fallo di Raphinha (Barcellona).22:26

  49. 66'

    Ian Maatsen (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  51. 64'

    Gol! Barcellona 3, Aston Villa 0. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di João Cancelo.22:24

  52. 64'

    Fallo di mano di Pau Torres (Aston Villa).22:24

  53. 62'

    Sostituzione, Aston Villa. Ross Barkley sostituisce João Gomes.22:22

  54. 62'

    Sostituzione, Aston Villa. Leon Goretzka sostituisce Johan Manzambi.22:22

  55. 62'

    Sostituzione, Aston Villa. Ibrahim Mbaye sostituisce Emiliano Buendía.22:22

  57. 61'

    Joan García (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  58. 61'

    Fallo di Emiliano Buendía (Aston Villa).22:21

  59. 59'

    Fallo di Marc Bernal (Barcellona).22:19

  60. 59'

    Emiliano Buendía (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19

  61. 57'

    Tentativo fallito. João Cancelo (Barcellona) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Anthony Gordon.22:17

  63. 55'

    Fuorigioco. Matty Cash(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma Nicolas Jackson e' colto in fuorigioco.22:14

  64. 54'

    Fallo di Fermín López (Barcellona).22:14

  65. 54'

    Ian Maatsen (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:14

  66. 52'

    Gol! Barcellona 2, Aston Villa 0. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Fermín López.22:12

  67. 50'

    João Cancelo (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  69. 50'

    Fallo di John McGinn (Aston Villa).22:09

  70. 48'

    Fallo di Lamine Yamal (Barcellona).22:08

  71. 48'

    Ian Maatsen (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  72. 48'

    Tentativo fallito. Fermín López (Barcellona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:08

  73. 47'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Boubacar Kamara (Aston Villa).22:07

  75. 47'

    Tiro respinto. Fermín López (Barcellona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.22:07

  76. 46'

    Tiro parato. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedri.22:06

  77. 45'

    Sostituzione, Barcellona. Marc Bernal sostituisce Rodri.22:04

  78. Inizia il Secondo tempo Barcellona 1, Aston Villa 0.22:05

  79. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Barcellona 1, Aston Villa 0.21:48

  81. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:47

  82. 45'

    Raphinha (Barcellona) e' ammonito.21:46

  83. 45'

    Nicolas Jackson (Aston Villa) e' ammonito per fallo.21:46

  84. 43'

    Pau Cubarsí (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:45

  85. 43'

    Fallo di Nicolas Jackson (Aston Villa).21:45

  87. 40'

    Tiro parato. Fermín López (Barcellona) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Raphinha con cross.21:41

  88. 39'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Boubacar Kamara (Aston Villa).21:41

  89. 36'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Brian Fariñas (Barcellona).21:37

  90. 36'

    Tiro respinto. Nicolas Jackson (Aston Villa) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Matty Cash.21:37

  91. 35'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Pau Torres (Aston Villa).21:36

  93. 33'

    Fallo di Lamine Yamal (Barcellona).21:34

  94. 33'

    Ian Maatsen (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  95. 31'

    Tiro parato. Johan Manzambi (Aston Villa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Emiliano Buendía.21:33

  96. 31'

    Emiliano Buendía (Aston Villa) e' ammonito per fallo.21:32

  97. 27'

    Fuorigioco. John McGinn(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma Johan Manzambi e' colto in fuorigioco.21:28

  99. 26'

    Tiro parato. Anthony Gordon (Barcellona) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedri.21:27

  100. 25'

    Fallo di João Cancelo (Barcellona).21:26

  101. 25'

    John McGinn (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  102. 24'

    Fallo di mano di Nicolas Jackson (Aston Villa).21:26

  103. 19'

    Tentativo fallito. Johan Manzambi (Aston Villa) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nicolas Jackson.21:20

  105. 18'

    Fallo di Lamine Yamal (Barcellona).21:19

  106. 18'

    Ian Maatsen (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  107. 16'

    Tentativo fallito. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Anthony Gordon con cross.21:17

  108. 12'

    Anthony Gordon (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:13

  109. 12'

    Fallo di Matty Cash (Aston Villa).21:13

  111. 11'

    Ian Maatsen (Aston Villa) e' ammonito per fallo.21:12

  112. 11'

    Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:12

  113. 11'

    Fallo di Ian Maatsen (Aston Villa).21:12

  114. 10'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da João Cancelo (Barcellona).21:11

  115. 10'

    Tiro respinto. João Gomes (Aston Villa) un tiro di destro da centro area.21:11

  117. 9'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Pedri (Barcellona).21:11

  118. 9'

    Tentativo fallito. Matty Cash (Aston Villa) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Emiliano Buendía con cross da calcio d'angolo.21:11

  119. 9'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Gerard Martín (Barcellona).21:10

  120. 7'

    Gol! Barcellona 1, Aston Villa 0. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:09

  121. 5'

    Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:07

  123. 5'

    Fallo di Emiliano Buendía (Aston Villa).21:07

  124. 5'

    Tiro respinto. Anthony Gordon (Barcellona) un tiro di destro da centro area. Assist di Fermín López.21:06

  125. 2'

    Fuorigioco. Victor Lindelöf(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma Nicolas Jackson e' colto in fuorigioco.21:03

  126. Boubacar Kamara (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  127. Fallo di Fermín López (Barcellona).21:02

  129. Inizia il Primo tempo.21:02

  130. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

  132. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Spotify Camp Nou
    Città: Barcelona
    Capienza: 99354 spettatori19:48

Formazioni Barcellona - Aston Villa

Barcellona
Aston Villa
TITOLARI BARCELLONA
  • (1) JOAN GARCÍA (P)
  • (2) JOÃO CANCELO (D)
  • (18) GERARD MARTÍN (D)
  • (5) PAU CUBARSÍ (D)
  • (4) BRIAN FARIÑAS (D)
  • (16) RODRI (C)
  • (17) ANTHONY GORDON (C)
  • (8) PEDRI (C)
  • (7) FERMÍN LÓPEZ (C)
  • (10) LAMINE YAMAL (C)
  • (11) RAPHINHA (A)
PANCHINA BARCELLONA
  • (32) ORIAN GOREN (C)
  • (40) GUILLEM VÍCTOR (D)
  • (22) MARC BERNAL (C)
  • (29) HAMZA ABDELKARIM (A)
  • (13) WOJCIECH SZCZESNY (P)
  • (41) ÁLEX CAMPOS (D)
  • (6) GAVI (C)
  • (3) ALEJANDRO BALDE (D)
  • (14) KARIM ADEYEMI (A)
  • (21) FRENKIE DE JONG (C)
  • (9) GABRIEL JESUS (A)
  • (25) DOMINIK LIVAKOVIC (P)
ALLENATORE BARCELLONA
  • Hansi Flick
TITOLARI ASTON VILLA
  • (1) ZION SUZUKI (P)
  • (3) VICTOR LINDELÖF (D)
  • (2) MATTY CASH (D)
  • (14) PAU TORRES (D)
  • (22) IAN MAATSEN (D)
  • (7) JOHN MCGINN (C)
  • (44) JOHAN MANZAMBI (C)
  • (10) EMILIANO BUENDÍA (C)
  • (8) BOUBACAR KAMARA (C)
  • (35) JOÃO GOMES (C)
  • (11) NICOLAS JACKSON (A)
PANCHINA ASTON VILLA
  • (4) TAYLOR HARWOOD-BELLIS (D)
  • (47) ALYSSON (A)
  • (19) IBRAHIM MBAYE (A)
  • (53) GEORGE HEMMINGS (C)
  • (17) ALEJANDRO GARNACHO (A)
  • (42) JAMES WRIGHT (P)
  • (40) MARCO BIZOT (P)
  • (18) TAMMY ABRAHAM (A)
  • (5) TYRONE MINGS (D)
  • (27) LEON GORETZKA (C)
  • (6) ROSS BARKLEY (C)
ALLENATORE ASTON VILLA
  • Unai Emery
PREPARTITA

Barcellona - Aston Villa è valevole per la della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 21:00 allo stadio .

Attualmente il Barcellona si trova 2° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Aston Villa si trova 3° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Barcellona ha segnato 14 gol e ne ha subiti 6; l'Aston Villa ha segnato 12 gol e ne ha subiti 6.

Barcellona e Aston Villa è la prima che si affrontano in campionato.

Barcellona-Aston Villa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questo sarà il primo incontro tra Barcellona e Aston Villa dalla finale di Supercoppa Europea (giocata su due gare) del gennaio 1983, con una vittoria complessiva di 3-1 per i Villans (sconfitta 1-0 in trasferta, vittoria 3-0 in casa).
  • I quattro precedenti tra Barcellona e Aston Villa si sono disputati tra il 1978 e il 1983; dopo essere rimasto imbattuto nei primi tre (2V,1N), il Barcellona è stato sconfitto nel quarto (3-0 nella gara di ritorno della finale di Supercoppa Europea).
  • Il tecnico dell'Aston Villa Unai Emery ha affrontato il Barcellona in 30 occasioni nel corso della sua carriera da allenatore, vincendone solo tre (6N,21P). Tra le squadre affrontate cinque o più volte, la sua percentuale di vittorie contro il Barcellona è la più bassa che ha contro qualsiasi avversario (10%).
  • La sconfitta più larga di Unai Emery nelle competizioni europee è arrivata in trasferta contro il Barcellona allo Spotify Camp Nou (6-1 alla guida del Paris SG nel marzo 2017). Questa rimane anche l'unica volta in cui il tecnico dell'Aston Villa ha visto una delle sue squadre subire più di cinque gol in una partita europea.
  • Il Barcellona sta vivendo la striscia aperta più lunga senza clean sheet tra tutte le squadre in questa edizione della UEFA Champions League (18 partite). Tuttavia, la media di 2.97 gol a partita nella competizione sotto la guida di Hansi Flick è la più alta del Barcellona con qualsiasi allenatore (86 gol in 29 gare).
  • L'Aston Villa è la squadra che ha condotto nel punteggio per più minuti in questa UEFA Champions League (240:09) ed è una delle sole tre formazioni a non essersi mai ritrovate in svantaggio, insieme a Paris Saint-Germain e Stoccarda.
  • L'esterno del Barcellona Lamine Yamal è stato direttamente coinvolto in 26 gol in 36 presenze in UEFA Champions League. I suoi 13 gol rappresentano il record congiunto per un Under 20 nella storia della competizione (a pari merito con Kylian Mbappé), mentre i suoi 13 assist sono già il record per un Under 20.
  • Emiliano Buendía sta vivendo la striscia realizzativa più lunga di qualsiasi giocatore dell'Aston Villa nelle principali competizioni europee, avendo segnato in ognuna delle sue ultime quattro presenze (quattro gol). Ha affrontato il Barcellona in due occasioni in carriera, perdendo 6-0 in entrambe (da giocatore del Getafe nell'aprile 2015 e nel marzo 2016).
  • Pau Cubarsí del Barcellona ha effettuato il terzo numero più alto di line-breaking passes tra tutti i difensori in questa UEFA Champions League (55 – Jacobo Ramón 60 e Mario Hermoso 57); inoltre, vanta la percentuale di realizzazione più alta tra tutti i giocatori che hanno tentato 200 o più passaggi nella competizione in questa stagione (95.5%).
  • Ross Barkley è primo tra i giocatori dell'Aston Villa per coinvolgimento in gol in questa UEFA Champions League (quattro – tre gol, un assist), cifra che rappresenta già il suo record in una singola stagione nelle principali competizioni europee.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BarcellonaAston Villa
Partite giocate33
Numero di partite vinte23
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati1112
Gol totali subiti63
Media gol subiti per partita2.01.0
Percentuale possesso palla65.245.1
Numero totale di passaggi20241255
Numero totale di passaggi riusciti18451101
Tiri nello specchio della porta2530
Percentuale di tiri in porta50.063.8
Numero totale di cross2538
Numero medio di cross riusciti713
Duelli per partita vinti134130
Duelli per partita persi119123
Corner subiti417
Corner guadagnati1322
Numero di punizioni a favore3535
Numero di punizioni concesse3033
Tackle totali3947
Percentuale di successo nei tackle71.851.1
Fuorigiochi totali105
Numero totale di cartellini gialli23
Numero totale di cartellini rossi00

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