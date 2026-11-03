Incontro terminato, Barcellona 3, Aston Villa 0.
Ottobre mese della prevenzione del tumore al seno
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Incontro terminato, Barcellona 3, Aston Villa 0.
Secondo tempo terminato, Barcellona 3, Aston Villa 0.22:53
Tiro parato. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di João Cancelo.22:53
Gara riprende.22:53
Gara momentaneamente sospesa, (Barcellona).22:53
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:51
Tentativo fallito. Ross Barkley (Aston Villa) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Leon Goretzka.22:51
Tentativo fallito. Ibrahim Mbaye (Aston Villa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Ian Maatsen.22:50
Tentativo fallito. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Gabriel Jesus.22:49
Anthony Gordon (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:48
Fallo di Boubacar Kamara (Aston Villa).22:48
Fallo di Gavi (Barcellona).22:45
Boubacar Kamara (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Fuorigioco. Marc Bernal(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Lamine Yamal e' colto in fuorigioco.22:44
Tentativo fallito. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Gavi.22:42
Sostituzione, Barcellona. Alejandro Balde sostituisce Brian Fariñas.22:42
Fallo di Anthony Gordon (Barcellona).22:41
Alysson (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Tentativo fallito. Anthony Gordon (Barcellona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Gerard Martín.22:41
Fallo di Brian Fariñas (Barcellona).22:39
Ibrahim Mbaye (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Tentativo fallito. Tammy Abraham (Aston Villa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ibrahim Mbaye con cross.22:38
Sostituzione, Aston Villa. Alysson sostituisce John McGinn.22:37
Sostituzione, Aston Villa. Tammy Abraham sostituisce Nicolas Jackson.22:36
Fallo di Lamine Yamal (Barcellona).22:36
Pau Torres (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Fallo di Anthony Gordon (Barcellona).22:35
Boubacar Kamara (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Fallo di Gerard Martín (Barcellona).22:32
John McGinn (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Gabriel Jesus (Barcellona).22:31
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Pau Cubarsí (Barcellona).22:30
Sostituzione, Barcellona. Gabriel Jesus sostituisce Raphinha.22:30
Sostituzione, Barcellona. Gavi sostituisce Fermín López.22:30
Sostituzione, Barcellona. Frenkie de Jong sostituisce Pedri.22:29
Leon Goretzka (Aston Villa) colpisce il palo destro con un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Ibrahim Mbaye con cross da calcio d'angolo.22:29
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Fermín López (Barcellona).22:28
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Anthony Gordon (Barcellona).22:28
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Zion Suzuki (Aston Villa).22:26
Tiro parato. Fermín López (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa.22:26
Fallo di Raphinha (Barcellona).22:26
Ian Maatsen (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Gol! Barcellona 3, Aston Villa 0. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di João Cancelo.22:24
Fallo di mano di Pau Torres (Aston Villa).22:24
Sostituzione, Aston Villa. Ross Barkley sostituisce João Gomes.22:22
Sostituzione, Aston Villa. Leon Goretzka sostituisce Johan Manzambi.22:22
Sostituzione, Aston Villa. Ibrahim Mbaye sostituisce Emiliano Buendía.22:22
Joan García (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fallo di Emiliano Buendía (Aston Villa).22:21
Fallo di Marc Bernal (Barcellona).22:19
Emiliano Buendía (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19
Tentativo fallito. João Cancelo (Barcellona) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Anthony Gordon.22:17
Fuorigioco. Matty Cash(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma Nicolas Jackson e' colto in fuorigioco.22:14
Fallo di Fermín López (Barcellona).22:14
Ian Maatsen (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:14
Gol! Barcellona 2, Aston Villa 0. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Fermín López.22:12
João Cancelo (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di John McGinn (Aston Villa).22:09
Fallo di Lamine Yamal (Barcellona).22:08
Ian Maatsen (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Tentativo fallito. Fermín López (Barcellona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:08
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Boubacar Kamara (Aston Villa).22:07
Tiro respinto. Fermín López (Barcellona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.22:07
Tiro parato. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedri.22:06
Sostituzione, Barcellona. Marc Bernal sostituisce Rodri.22:04
Inizia il Secondo tempo Barcellona 1, Aston Villa 0.22:05
Primo tempo terminato, Barcellona 1, Aston Villa 0.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:47
Raphinha (Barcellona) e' ammonito.21:46
Nicolas Jackson (Aston Villa) e' ammonito per fallo.21:46
Pau Cubarsí (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:45
Fallo di Nicolas Jackson (Aston Villa).21:45
Tiro parato. Fermín López (Barcellona) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Raphinha con cross.21:41
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Boubacar Kamara (Aston Villa).21:41
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Brian Fariñas (Barcellona).21:37
Tiro respinto. Nicolas Jackson (Aston Villa) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Matty Cash.21:37
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Pau Torres (Aston Villa).21:36
Fallo di Lamine Yamal (Barcellona).21:34
Ian Maatsen (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Tiro parato. Johan Manzambi (Aston Villa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Emiliano Buendía.21:33
Emiliano Buendía (Aston Villa) e' ammonito per fallo.21:32
Fuorigioco. John McGinn(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma Johan Manzambi e' colto in fuorigioco.21:28
Tiro parato. Anthony Gordon (Barcellona) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedri.21:27
Fallo di João Cancelo (Barcellona).21:26
John McGinn (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di mano di Nicolas Jackson (Aston Villa).21:26
Tentativo fallito. Johan Manzambi (Aston Villa) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nicolas Jackson.21:20
Fallo di Lamine Yamal (Barcellona).21:19
Ian Maatsen (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Tentativo fallito. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Anthony Gordon con cross.21:17
Anthony Gordon (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:13
Fallo di Matty Cash (Aston Villa).21:13
Ian Maatsen (Aston Villa) e' ammonito per fallo.21:12
Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:12
Fallo di Ian Maatsen (Aston Villa).21:12
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da João Cancelo (Barcellona).21:11
Tiro respinto. João Gomes (Aston Villa) un tiro di destro da centro area.21:11
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Pedri (Barcellona).21:11
Tentativo fallito. Matty Cash (Aston Villa) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Emiliano Buendía con cross da calcio d'angolo.21:11
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Gerard Martín (Barcellona).21:10
Gol! Barcellona 1, Aston Villa 0. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:09
Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:07
Fallo di Emiliano Buendía (Aston Villa).21:07
Tiro respinto. Anthony Gordon (Barcellona) un tiro di destro da centro area. Assist di Fermín López.21:06
Fuorigioco. Victor Lindelöf(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma Nicolas Jackson e' colto in fuorigioco.21:03
Boubacar Kamara (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Fermín López (Barcellona).21:02
Inizia il Primo tempo.21:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48
Dove si gioca la partita:
Stadio: Spotify Camp Nou
Città: Barcelona
Capienza: 99354 spettatori19:48
Barcellona - Aston Villa è valevole per la della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 21:00 allo stadio .
Attualmente il Barcellona si trova 2° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Aston Villa si trova 3° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Barcellona ha segnato 14 gol e ne ha subiti 6; l'Aston Villa ha segnato 12 gol e ne ha subiti 6.
Barcellona e Aston Villa è la prima che si affrontano in campionato.
Barcellona-Aston Villa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Barcellona
|Aston Villa
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|2
|3
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|11
|12
|Gol totali subiti
|6
|3
|Media gol subiti per partita
|2.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|65.2
|45.1
|Numero totale di passaggi
|2024
|1255
|Numero totale di passaggi riusciti
|1845
|1101
|Tiri nello specchio della porta
|25
|30
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|63.8
|Numero totale di cross
|25
|38
|Numero medio di cross riusciti
|7
|13
|Duelli per partita vinti
|134
|130
|Duelli per partita persi
|119
|123
|Corner subiti
|4
|17
|Corner guadagnati
|13
|22
|Numero di punizioni a favore
|35
|35
|Numero di punizioni concesse
|30
|33
|Tackle totali
|39
|47
|Percentuale di successo nei tackle
|71.8
|51.1
|Fuorigiochi totali
|10
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Grazie alla ricerca diagnosi e cure sono sempre più mirateLEGGI
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