Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

PREPARTITA

Barcellona - Aston Villa è valevole per la della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 21:00 allo stadio .

Attualmente il Barcellona si trova 2° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Aston Villa si trova 3° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Barcellona ha segnato 14 gol e ne ha subiti 6; l'Aston Villa ha segnato 12 gol e ne ha subiti 6.

Barcellona e Aston Villa è la prima che si affrontano in campionato.

Barcellona-Aston Villa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro tra Barcellona e Aston Villa dalla finale di Supercoppa Europea (giocata su due gare) del gennaio 1983, con una vittoria complessiva di 3-1 per i Villans (sconfitta 1-0 in trasferta, vittoria 3-0 in casa).

I quattro precedenti tra Barcellona e Aston Villa si sono disputati tra il 1978 e il 1983; dopo essere rimasto imbattuto nei primi tre (2V,1N), il Barcellona è stato sconfitto nel quarto (3-0 nella gara di ritorno della finale di Supercoppa Europea).

Il tecnico dell'Aston Villa Unai Emery ha affrontato il Barcellona in 30 occasioni nel corso della sua carriera da allenatore, vincendone solo tre (6N,21P). Tra le squadre affrontate cinque o più volte, la sua percentuale di vittorie contro il Barcellona è la più bassa che ha contro qualsiasi avversario (10%).

La sconfitta più larga di Unai Emery nelle competizioni europee è arrivata in trasferta contro il Barcellona allo Spotify Camp Nou (6-1 alla guida del Paris SG nel marzo 2017). Questa rimane anche l'unica volta in cui il tecnico dell'Aston Villa ha visto una delle sue squadre subire più di cinque gol in una partita europea.

Il Barcellona sta vivendo la striscia aperta più lunga senza clean sheet tra tutte le squadre in questa edizione della UEFA Champions League (18 partite). Tuttavia, la media di 2.97 gol a partita nella competizione sotto la guida di Hansi Flick è la più alta del Barcellona con qualsiasi allenatore (86 gol in 29 gare).

L'Aston Villa è la squadra che ha condotto nel punteggio per più minuti in questa UEFA Champions League (240:09) ed è una delle sole tre formazioni a non essersi mai ritrovate in svantaggio, insieme a Paris Saint-Germain e Stoccarda.

L'esterno del Barcellona Lamine Yamal è stato direttamente coinvolto in 26 gol in 36 presenze in UEFA Champions League. I suoi 13 gol rappresentano il record congiunto per un Under 20 nella storia della competizione (a pari merito con Kylian Mbappé), mentre i suoi 13 assist sono già il record per un Under 20.

Emiliano Buendía sta vivendo la striscia realizzativa più lunga di qualsiasi giocatore dell'Aston Villa nelle principali competizioni europee, avendo segnato in ognuna delle sue ultime quattro presenze (quattro gol). Ha affrontato il Barcellona in due occasioni in carriera, perdendo 6-0 in entrambe (da giocatore del Getafe nell'aprile 2015 e nel marzo 2016).

Pau Cubarsí del Barcellona ha effettuato il terzo numero più alto di line-breaking passes tra tutti i difensori in questa UEFA Champions League (55 – Jacobo Ramón 60 e Mario Hermoso 57); inoltre, vanta la percentuale di realizzazione più alta tra tutti i giocatori che hanno tentato 200 o più passaggi nella competizione in questa stagione (95.5%).

Ross Barkley è primo tra i giocatori dell'Aston Villa per coinvolgimento in gol in questa UEFA Champions League (quattro – tre gol, un assist), cifra che rappresenta già il suo record in una singola stagione nelle principali competizioni europee.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: