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Bodø/Glimt-Lille: 0-0 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Aspmyra Stadion di Bodø/Glimt
3 Novembre 2026 ore 21:00
Bodø/Glimt
0
Lille
0
Partita finita
Arbitro: João Pedro Silva Pinheiro
    0'
    45'
    90'
    90'
    92'

    Incontro terminato, Bodø / Glimt 0, Lilla 0.

    1. 90'+3'

      Secondo tempo terminato, Bodø / Glimt 0, Lilla 0.22:48

    3. 90'+2'

      Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

    4. 90'+2'

      Fallo di Benjamin André (Lilla).22:48

    5. 90'+1'

      Fallo di Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).22:46

    6. 90'+1'

      Benjamin André (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

    7. 90'

      Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:46

    9. 88'

      Nikita Haikin (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

    10. 88'

      Fallo di Olivier Giroud (Lilla).22:43

    11. 88'

      Tiro respinto. Benjamin André (Lilla) un colpo di testa da centro area. Assist di Calvin Verdonk.22:43

    12. 88'

      Sostituzione, Bodø / Glimt. Jostein Gundersen sostituisce Haitam Aleesami per infortunio.22:43

    13. 86'

      Sostituzione, Lilla. Gaëtan Perrin sostituisce Dilane Bakwa.22:41

    15. 86'

      Tentativo fallito. Hákon Haraldsson (Lilla) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Calvin Verdonk in seguito a un contropiede.22:41

    16. 84'

      Tiro parato. Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Patrick Berg con cross.22:40

    17. 83'

      Nathan Ngoy (Lilla) e' ammonito per fallo.22:39

    18. 83'

      Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:39

    19. 83'

      Fallo di Nathan Ngoy (Lilla).22:39

    21. 81'

      Sostituzione, Lilla. Osame Sahraoui sostituisce Soriba Diaoune.22:36

    22. 81'

      Sostituzione, Bodø / Glimt. Ulrik Saltnes sostituisce Sondre Auklend.22:36

    23. 80'

      Fallo di Haitam Aleesami (Bodø / Glimt).22:36

    24. 80'

      Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:36

    25. 79'

      Tiro parato. Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Fredrik Sjøvold con cross.22:34

    27. 76'

      Fallo di Sondre Fet (Bodø / Glimt).22:31

    28. 76'

      Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

    29. 75'

      Fallo di Sondre Auklend (Bodø / Glimt).22:31

    30. 75'

      Benjamin André (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

    31. 73'

      Fuorigioco. Haitam Aleesami(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Ola Brynhildsen e' colto in fuorigioco.22:29

    33. 72'

      Sondre Auklend (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

    34. 72'

      Fallo di Calvin Verdonk (Lilla).22:27

    35. 70'

      Sostituzione, Lilla. Olivier Giroud sostituisce Maurits Kjærgaard.22:26

    36. 70'

      Sostituzione, Bodø / Glimt. Ola Brynhildsen sostituisce Andreas Helmersen.22:25

    37. 69'

      Fuorigioco. Patrick Berg(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Odin Bjørtuft e' colto in fuorigioco.22:25

    39. 69'

      Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Calvin Verdonk (Lilla).22:24

    40. 68'

      Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Benjamin André (Lilla).22:24

    41. 67'

      Tiro parato. Sondre Auklend (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Jens Petter Hauge.22:22

    42. 64'

      Gara riprende.22:19

    43. 63'

      Gara momentaneamente sospesa, Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt) per infortunio.22:19

    45. 63'

      Tiro parato. Maurits Kjærgaard (Lilla) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Soriba Diaoune.22:18

    46. 62'

      Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Nathan Ngoy (Lilla).22:17

    47. 60'

      Tentativo fallito. Soriba Diaoune (Lilla) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Calvin Verdonk.22:15

    48. 59'

      Tiro parato. Sondre Fet (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jens Petter Hauge.22:15

    49. 58'

      Tentativo fallito. Tanguy Nianzou (Lilla) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola tira alto. Assist di Soriba Diaoune con cross da calcio d'angolo.22:14

    51. 58'

      Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Andreas Helmersen (Bodø / Glimt).22:13

    52. 57'

      Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).22:13

    53. 55'

      Tentativo fallito. Nathan Ngoy (Lilla) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Soriba Diaoune con cross da calcio d'angolo.22:10

    54. 54'

      Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).22:09

    55. 46'

      Fuorigioco. Fredrik Sjøvold(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Ole Didrik Blomberg e' colto in fuorigioco.22:01

    57. Inizia il Secondo tempo Bodø / Glimt 0, Lilla 0.22:01

    58. 45'+1'

      Primo tempo terminato, Bodø / Glimt 0, Lilla 0.21:46

    59. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:46

    60. 43'

      Soriba Diaoune (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

    61. 43'

      Fallo di Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).21:44

    63. 41'

      Nathan Ngoy (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

    64. 41'

      Fallo di Andreas Helmersen (Bodø / Glimt).21:41

    65. 39'

      Fallo di Dilane Bakwa (Lilla).21:39

    66. 39'

      Sondre Fet (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

    67. 38'

      Soriba Diaoune (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

    69. 38'

      Fallo di Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).21:38

    70. 37'

      Soriba Diaoune (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:37

    71. 37'

      Fallo di Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).21:37

    72. 33'

      Tiro respinto. Hákon Haraldsson (Lilla) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ngal'ayel Mukau.21:33

    73. 31'

      Tiro parato. Dilane Bakwa (Lilla) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Soriba Diaoune.21:31

    75. 30'

      Benjamin André (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

    76. 30'

      Fallo di Andreas Helmersen (Bodø / Glimt).21:31

    77. 30'

      Ngal'ayel Mukau (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:30

    78. 30'

      Fallo di Sondre Fet (Bodø / Glimt).21:30

    79. 24'

      Fallo di Calvin Verdonk (Lilla).21:24

    81. 24'

      Sondre Auklend (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

    82. 18'

      Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Sondre Fet (Bodø / Glimt).21:18

    83. 15'

      Fallo di Ngal'ayel Mukau (Lilla).21:15

    84. 15'

      Sondre Fet (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

    85. 13'

      Fallo di mano di Soriba Diaoune (Lilla).21:13

    87. 8'

      Tentativo fallito. Soriba Diaoune (Lilla) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Maurits Kjærgaard.21:09

    88. 4'

      Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

    89. 4'

      Fallo di Haitam Aleesami (Bodø / Glimt).21:04

    90. 2'

      Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

    91. 2'

      Fallo di Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt).21:02

    93. Inizia il Primo tempo.21:01

    94. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

    96. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Aspmyra Stadion
      Città: Bodø/Glimt
      Capienza: 7800 spettatori19:55

    Formazioni Bodø/Glimt - Lille

    Bodø/Glimt
    Lille
    TITOLARI BODø/GLIMT
    • (12) NIKITA HAIKIN (P)
    • (20) FREDRIK SJØVOLD (D)
    • (15) FREDRIK BJØRKAN (D)
    • (5) HAITAM ALEESAMI (D)
    • (4) ODIN BJØRTUFT (D)
    • (7) PATRICK BERG (C)
    • (19) SONDRE FET (C)
    • (8) SONDRE AUKLEND (C)
    • (9) ANDREAS HELMERSEN (A)
    • (10) JENS PETTER HAUGE (A)
    • (11) OLE DIDRIK BLOMBERG (A)
    PANCHINA BODø/GLIMT
    • (17) OLA BRYNHILDSEN (A)
    • (2) VILLADS NIELSEN (D)
    • (22) JOEL MVUKA (C)
    • (25) ISAK MÄÄTTÄ (D)
    • (23) MAGNUS RIISNÆS (C)
    • (16) JOSHUA KITOLANO (C)
    • (1) JULIAN FAYE LUND (P)
    • (6) JOSTEIN GUNDERSEN (D)
    • (14) ULRIK SALTNES (C)
    ALLENATORE BODø/GLIMT
    • Kjetil Knutsen
    TITOLARI LILLE
    • (1) BERKE ÖZER (P)
    • (24) CALVIN VERDONK (D)
    • (23) TANGUY NIANZOU (D)
    • (26) ISAAC COSSIER (D)
    • (3) NATHAN NGOY (D)
    • (21) BENJAMIN ANDRÉ (C)
    • (17) NGAL'AYEL MUKAU (C)
    • (14) MAURITS KJÆRGAARD (C)
    • (10) HÁKON HARALDSSON (A)
    • (35) SORIBA DIAOUNE (A)
    • (7) DILANE BAKWA (A)
    PANCHINA LILLE
    • (9) OLIVIER GIROUD (A)
    • (4) ALEXSANDRO (D)
    • (12) ORLANDO GILL (P)
    • (2) LOUN SRDANOVIC (D)
    • (11) OSAME SAHRAOUI (A)
    • (28) GAËTAN PERRIN (A)
    • (43) YÉLI TRAORÉ (A)
    • (38) MAXIMA GOFFI (D)
    • (40) ZADIG LANSSADE (P)
    ALLENATORE LILLE
    • Davide Ancelotti
    PREPARTITA

    Bodø/Glimt - Lille è valevole per la della competizione Champions League 2026/2027.
    La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 21:00 allo stadio .

    Attualmente il Bodø/Glimt si trova 23° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Lille si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
    Il Bodø/Glimt ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9; il Lille ha segnato 4 gol e ne ha subiti 10.

    Bodø/Glimt e Lille è la prima che si affrontano in campionato.

    Bodø/Glimt-Lille ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • Sarà il primo incontro tra il Bodø/Glimt e il Lille, e solo la terza volta che i norvegesi affrontano una squadra francese (entrambe le precedenti partite nel 2025 – pareggio 1-1 contro il Nizza e sconfitta 1-0 contro il Monaco).
    • L'unica partita di UEFA Champions League del Bodø/Glimt contro una squadra francese risale alla fase campionato della scorsa stagione, persa 1-0 in casa contro il Monaco nel novembre 2025, nonostante il 64% di possesso palla, più tiri (17 contro nove) e un xG superiore (1.67 contro 1.29) rispetto agli avversari.
    • Il Bodø/Glimt ha vinto tutte le sei partite casalinghe europee disputate nel 2026 (quattro in UEFA Champions League, due nei turni di qualificazione). Sono una delle tre squadre ad aver giocato sei gare europee in casa nel 2026 vincendole tutte, insieme a Friburgo e Aston Villa.
    • Il Lille ha perso tutte e tre le partite di UEFA Champions League in questa stagione. Le uniche squadre francesi ad aver perso le prime quattro gare in una singola edizione sono state lo stesso Lille nel 2012/13 e il Marsiglia nel 2013/14 e nel 2020/21.
    • Sebbene il Bodø/Glimt abbia subito nove gol in UEFA Champions League in questa stagione – il terzo dato più alto a pari merito tra tutte le squadre– tutti e nove sono arrivati in trasferta. L'ultima squadra a registrare due clean sheet nelle prime due gare casalinghe subendo 9 o più gol nelle prime due trasferte stagionali è stata la Stella Rossa nel 2018/19.
    • L'allenatore del Lille Davide Ancelotti ha perso tutte e tre le sue partite di UEFA Champions League, eguagliando la striscia di sconfitte più lunga di suo padre Carlo, che coincise con le sue ultime tre gare nel 2024/25 alla guida del Real Madrid. L'unico allenatore italiano ad aver perso le sue prime quattro partite nella competizione è stato Gian Piero Gasperini.
    • Contro il Napoli nella terza giornata, il Bodø/Glimt ha registrato il proprio record di passaggi riusciti nella trequarti avversaria (205) e di precisione nei passaggi (91.3%) in una partita di UEFA Champions League, oltre al secondo miglior totale di passaggi riusciti (601). I 113 passaggi riusciti di Odin Bjørtuft rappresentano il dato più alto per un giocatore norvegese dal 2003/04.
    • Escludendo gli autogol, Berke Özer del Lille ha subito nove reti a fronte di 5.5 xGOT (Expected Goals su tiri nello specchio) in questa UEFA Champions League, la peggior differenza tra tutti i portieri nella competizione in questa stagione.
    • Jens Petter Hauge ha partecipato a nove gol nelle sue ultime 12 gare da titolare in UEFA Champions League con il Bodø/Glimt (sette gol, due assist). Tra i giocatori che hanno disputato 1000 o più minuti per un club norvegese nella competizione, vanta la miglior media minuti per coinvolgimento in gol (uno ogni 131 minuti).
    • Alexsandro del Lille ha vinto 18 dei suoi 23 duelli in UEFA Champions League in questa stagione (78.3%), registrando la percentuale di duelli vinti più alta tra tutti i giocatori (con minimo 20 duelli disputati).

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    Bodø/GlimtLille
    Partite giocate33
    Numero di partite vinte10
    Numero di partite perse23
    Numero di partite pareggiate00
    Gol totali segnati44
    Gol totali subiti910
    Media gol subiti per partita3.03.3
    Percentuale possesso palla46.347.4
    Numero totale di passaggi15631374
    Numero totale di passaggi riusciti13531185
    Tiri nello specchio della porta97
    Percentuale di tiri in porta40.946.7
    Numero totale di cross2728
    Numero medio di cross riusciti54
    Duelli per partita vinti122144
    Duelli per partita persi125143
    Corner subiti1815
    Corner guadagnati128
    Numero di punizioni a favore1832
    Numero di punizioni concesse2029
    Tackle totali4855
    Percentuale di successo nei tackle62.556.4
    Fuorigiochi totali213
    Numero totale di cartellini gialli15
    Numero totale di cartellini rossi11

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