Incontro terminato, Bodø / Glimt 0, Lilla 0.
Ottobre mese della prevenzione del tumore al seno
Grazie alla ricerca diagnosi e cure sono sempre più mirateLEGGI
Incontro terminato, Bodø / Glimt 0, Lilla 0.
Secondo tempo terminato, Bodø / Glimt 0, Lilla 0.22:48
Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fallo di Benjamin André (Lilla).22:48
Fallo di Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).22:46
Benjamin André (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:46
Nikita Haikin (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Fallo di Olivier Giroud (Lilla).22:43
Tiro respinto. Benjamin André (Lilla) un colpo di testa da centro area. Assist di Calvin Verdonk.22:43
Sostituzione, Bodø / Glimt. Jostein Gundersen sostituisce Haitam Aleesami per infortunio.22:43
Sostituzione, Lilla. Gaëtan Perrin sostituisce Dilane Bakwa.22:41
Tentativo fallito. Hákon Haraldsson (Lilla) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Calvin Verdonk in seguito a un contropiede.22:41
Tiro parato. Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Patrick Berg con cross.22:40
Nathan Ngoy (Lilla) e' ammonito per fallo.22:39
Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:39
Fallo di Nathan Ngoy (Lilla).22:39
Sostituzione, Lilla. Osame Sahraoui sostituisce Soriba Diaoune.22:36
Sostituzione, Bodø / Glimt. Ulrik Saltnes sostituisce Sondre Auklend.22:36
Fallo di Haitam Aleesami (Bodø / Glimt).22:36
Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:36
Tiro parato. Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Fredrik Sjøvold con cross.22:34
Fallo di Sondre Fet (Bodø / Glimt).22:31
Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di Sondre Auklend (Bodø / Glimt).22:31
Benjamin André (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fuorigioco. Haitam Aleesami(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Ola Brynhildsen e' colto in fuorigioco.22:29
Sondre Auklend (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Fallo di Calvin Verdonk (Lilla).22:27
Sostituzione, Lilla. Olivier Giroud sostituisce Maurits Kjærgaard.22:26
Sostituzione, Bodø / Glimt. Ola Brynhildsen sostituisce Andreas Helmersen.22:25
Fuorigioco. Patrick Berg(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Odin Bjørtuft e' colto in fuorigioco.22:25
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Calvin Verdonk (Lilla).22:24
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Benjamin André (Lilla).22:24
Tiro parato. Sondre Auklend (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Jens Petter Hauge.22:22
Gara riprende.22:19
Gara momentaneamente sospesa, Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt) per infortunio.22:19
Tiro parato. Maurits Kjærgaard (Lilla) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Soriba Diaoune.22:18
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Nathan Ngoy (Lilla).22:17
Tentativo fallito. Soriba Diaoune (Lilla) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Calvin Verdonk.22:15
Tiro parato. Sondre Fet (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jens Petter Hauge.22:15
Tentativo fallito. Tanguy Nianzou (Lilla) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola tira alto. Assist di Soriba Diaoune con cross da calcio d'angolo.22:14
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Andreas Helmersen (Bodø / Glimt).22:13
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).22:13
Tentativo fallito. Nathan Ngoy (Lilla) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Soriba Diaoune con cross da calcio d'angolo.22:10
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).22:09
Fuorigioco. Fredrik Sjøvold(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Ole Didrik Blomberg e' colto in fuorigioco.22:01
Inizia il Secondo tempo Bodø / Glimt 0, Lilla 0.22:01
Primo tempo terminato, Bodø / Glimt 0, Lilla 0.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:46
Soriba Diaoune (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Fallo di Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).21:44
Nathan Ngoy (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Fallo di Andreas Helmersen (Bodø / Glimt).21:41
Fallo di Dilane Bakwa (Lilla).21:39
Sondre Fet (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Soriba Diaoune (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Fallo di Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).21:38
Soriba Diaoune (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:37
Fallo di Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).21:37
Tiro respinto. Hákon Haraldsson (Lilla) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ngal'ayel Mukau.21:33
Tiro parato. Dilane Bakwa (Lilla) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Soriba Diaoune.21:31
Benjamin André (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Andreas Helmersen (Bodø / Glimt).21:31
Ngal'ayel Mukau (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:30
Fallo di Sondre Fet (Bodø / Glimt).21:30
Fallo di Calvin Verdonk (Lilla).21:24
Sondre Auklend (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Sondre Fet (Bodø / Glimt).21:18
Fallo di Ngal'ayel Mukau (Lilla).21:15
Sondre Fet (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Fallo di mano di Soriba Diaoune (Lilla).21:13
Tentativo fallito. Soriba Diaoune (Lilla) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Maurits Kjærgaard.21:09
Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Haitam Aleesami (Bodø / Glimt).21:04
Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt).21:02
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Dove si gioca la partita:
Stadio: Aspmyra Stadion
Città: Bodø/Glimt
Capienza: 7800 spettatori19:55
Bodø/Glimt - Lille è valevole per la della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 21:00 allo stadio .
Attualmente il Bodø/Glimt si trova 23° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Lille si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Il Bodø/Glimt ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9; il Lille ha segnato 4 gol e ne ha subiti 10.
Bodø/Glimt e Lille è la prima che si affrontano in campionato.
Bodø/Glimt-Lille ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Bodø/Glimt
|Lille
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|2
|3
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|4
|4
|Gol totali subiti
|9
|10
|Media gol subiti per partita
|3.0
|3.3
|Percentuale possesso palla
|46.3
|47.4
|Numero totale di passaggi
|1563
|1374
|Numero totale di passaggi riusciti
|1353
|1185
|Tiri nello specchio della porta
|9
|7
|Percentuale di tiri in porta
|40.9
|46.7
|Numero totale di cross
|27
|28
|Numero medio di cross riusciti
|5
|4
|Duelli per partita vinti
|122
|144
|Duelli per partita persi
|125
|143
|Corner subiti
|18
|15
|Corner guadagnati
|12
|8
|Numero di punizioni a favore
|18
|32
|Numero di punizioni concesse
|20
|29
|Tackle totali
|48
|55
|Percentuale di successo nei tackle
|62.5
|56.4
|Fuorigiochi totali
|2
|13
|Numero totale di cartellini gialli
|1
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
Grazie alla ricerca diagnosi e cure sono sempre più mirateLEGGI
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