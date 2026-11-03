Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

PREPARTITA

Bodø/Glimt - Lille è valevole per la della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 21:00 allo stadio .

Attualmente il Bodø/Glimt si trova 23° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Lille si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Bodø/Glimt ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9; il Lille ha segnato 4 gol e ne ha subiti 10.

Bodø/Glimt e Lille è la prima che si affrontano in campionato.

Bodø/Glimt-Lille ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Sarà il primo incontro tra il Bodø/Glimt e il Lille, e solo la terza volta che i norvegesi affrontano una squadra francese (entrambe le precedenti partite nel 2025 – pareggio 1-1 contro il Nizza e sconfitta 1-0 contro il Monaco).

L'unica partita di UEFA Champions League del Bodø/Glimt contro una squadra francese risale alla fase campionato della scorsa stagione, persa 1-0 in casa contro il Monaco nel novembre 2025, nonostante il 64% di possesso palla, più tiri (17 contro nove) e un xG superiore (1.67 contro 1.29) rispetto agli avversari.

Il Bodø/Glimt ha vinto tutte le sei partite casalinghe europee disputate nel 2026 (quattro in UEFA Champions League, due nei turni di qualificazione). Sono una delle tre squadre ad aver giocato sei gare europee in casa nel 2026 vincendole tutte, insieme a Friburgo e Aston Villa.

Il Lille ha perso tutte e tre le partite di UEFA Champions League in questa stagione. Le uniche squadre francesi ad aver perso le prime quattro gare in una singola edizione sono state lo stesso Lille nel 2012/13 e il Marsiglia nel 2013/14 e nel 2020/21.

Sebbene il Bodø/Glimt abbia subito nove gol in UEFA Champions League in questa stagione – il terzo dato più alto a pari merito tra tutte le squadre– tutti e nove sono arrivati in trasferta. L'ultima squadra a registrare due clean sheet nelle prime due gare casalinghe subendo 9 o più gol nelle prime due trasferte stagionali è stata la Stella Rossa nel 2018/19.

L'allenatore del Lille Davide Ancelotti ha perso tutte e tre le sue partite di UEFA Champions League, eguagliando la striscia di sconfitte più lunga di suo padre Carlo, che coincise con le sue ultime tre gare nel 2024/25 alla guida del Real Madrid. L'unico allenatore italiano ad aver perso le sue prime quattro partite nella competizione è stato Gian Piero Gasperini.

Contro il Napoli nella terza giornata, il Bodø/Glimt ha registrato il proprio record di passaggi riusciti nella trequarti avversaria (205) e di precisione nei passaggi (91.3%) in una partita di UEFA Champions League, oltre al secondo miglior totale di passaggi riusciti (601). I 113 passaggi riusciti di Odin Bjørtuft rappresentano il dato più alto per un giocatore norvegese dal 2003/04.

Escludendo gli autogol, Berke Özer del Lille ha subito nove reti a fronte di 5.5 xGOT (Expected Goals su tiri nello specchio) in questa UEFA Champions League, la peggior differenza tra tutti i portieri nella competizione in questa stagione.

Jens Petter Hauge ha partecipato a nove gol nelle sue ultime 12 gare da titolare in UEFA Champions League con il Bodø/Glimt (sette gol, due assist). Tra i giocatori che hanno disputato 1000 o più minuti per un club norvegese nella competizione, vanta la miglior media minuti per coinvolgimento in gol (uno ogni 131 minuti).

Alexsandro del Lille ha vinto 18 dei suoi 23 duelli in UEFA Champions League in questa stagione (78.3%), registrando la percentuale di duelli vinti più alta tra tutti i giocatori (con minimo 20 duelli disputati).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: