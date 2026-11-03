Seconda vittoria consecutiva in Europa e qualificazione alla fase successiva che torna ampiamente possibile per i nerazzurri. In attesa delle gare di domani, l'ottavo posto ora dista soli due punti che potranno diventare al massimo tre. Dopo l'avvio negativo con Real e Bruges, la squadra di Chivu ha saputo riprendersi e il successo di stasera, su un campo non semplice, lascia ben sperare per il futuro europeo. Il Feyenoord rimane invece a quota tre in classifica, al trentesimo posto momentaneo.

L'Inter rialza la testa dopo il derby con una vittoria netta e mai in discussione. Dopo il 2-0 del primo tempo firmato Bisseck ed Esposito, in apertura di secondo è Zielinski a pescare il jolly dalla distanza che chiude di fatto la gara. Il Feyenoord non riesce praticamente mai a rendersi pericoloso dalle parti di Martinez e incassa la terza sconfitta in questa Champions League.

Al De Kuip di Rotterdam va in scena una gara delicata sia per i padroni di casa del Feyenoord, sia per gli ospiti nerazzurri. Le due squadre sono appaiate a tre punti in classifica e devono necessariamente cercare la vittoria per continuare a sperare nella qualificazione diretta agli ottavi di finale. Gli olandesi sono primi in Eredivisie ma reduci da due pareggi in campionato e dalla sconfitta col Betis nello scorso turno di Champions, l'Inter ha invece ceduto la vetta alla Lazio dopo il tonfo nel derby di Milano. Entrambe non stanno attraversando un momento brillante, la gara di stasera rappresenta quindi uno snodo importante per le rispettive stagioni. Fischio d'inizio alle ore 21.15:32

Sul campo ci sarà un team arbitrale tutto svedese con Nyberg alla direzione, la coppia Beigi-Soderkvist ad assisterlo e Ladeback come quarto ufficiale. In sala VAR ci saranno invece il polacco Kwiatkowski e l'inglese Attwell.15:34

Un solo cambio in casa olandese rispetto al pareggio di campionato con il Sittard: nella linea difensiva davanti a Ernst trova posto Kraaijeveld al posto di Watanabe. Confermati tutti gli altri con Read a destra e Lopez a sinistra, Marmol completa il reparto arretrato. A centrocampo sempre titolari Zechiel, Vanhoutte e Targhalline, così come il trio Hadji Moussa-Nacho Ferri-Valente in avanti.20:33

Chivu fa ruotare, nei limiti del possibile causa infortuni e squalifiche, i propri uomini rispetto alla sconfitta nel derby. Tra i pali viene confermato Martinez mentre nel trio di difesa le scelte sono obbligate dopo il rosso rimediato da Bastoni contro lo Shakhtar, saranno infatti Bisseck, Akanji e Carlos Augusto a comporre il reparto arretrato, con Pavard e il giovane Bovio unici rimpiazzi a disposizione. Il centrocampo sarà formato da Barella, Calhanoglu e Zielinski con Mkhitaryan, Sucic e Stankovic pronti al subentro. Sulla sinistra torna titolare Dimarco mentre a destra viene confermato Spence. Davanti si rivede Pio Esposito dal 1' in coppia con l'onnipresente Thuram. Sempre assenti per infortunio Lautaro Martinez, Luis Henrique, Stones e Jones.21:43

E' tutto pronto a Rotterdam, le due squadre stanno facendo il proprio ingresso in campo in attesa del fischio iniziale.20:57

Fallo di Zielinski su Zechiel e punizione per il Feyenoord sulla trequarti offensiva. Vanhoutte è pronto a scodellare la palla in area.21:15

Ora è il Feyenoord che fa girare palla nel campo nerazzurro ma gli uomini di Chivu finora sono riusciti a non concedere spazio agli avversari nei pressi della propria area.21:21

Baricentro molto basso per l'Inter col Feyenoord che ha preso campo e coraggio, senza però creare nulla di concreto dalle parti di Martinez.21:32

Pio Esposito spinge vistosamente Targhalline e spreca un'opportunità per far valere il proprio vantaggio fisico rispetto all'avversario. Non ci sarebbero stati altri giocatori del Feyenoord tra l'attaccante nerazzurro e il portiere avversario.21:36

Fine primo tempo. L'Inter è avanti 2-0 al De Kuip grazie alle reti di Bisseck all'8' e Pio Esposito al 34'.21:50

Doppio vantaggio per l'Inter che passa subito con il sinistro chirurgico di Bisseck, su assist di Spence, contiene i tentativi dei padroni di casa e raddoppia con Pio Esposito dopo un'altra iniziativa dell'esterno inglese. Il Feyenoord prova la reazione ma non riesce mai a impensierire Martinez, dalla parte opposta è invece Zielinski a sfiorare per due volte il 3-0 che avrebbe di fatto chiuso la gara.21:52

SPENCE! Doppio passo e destro da dentro l'area, diretto alla figura di Ernst che non vacilla e manda la palla in corner.22:08

Grande lavoro di Spence che doma un campanile nel campo avversario e guadagna una rimessa laterale facendo carambolare la palla sui piedi di un avversario.22:14

GOL! Feyenoord-INTER 0-3! Rete di Zielinski. Il polacco riceve palla da Barella centralmente, la porta fino al limite dell'area e la scaglia in porta con un sinistro preciso che bacia il palo e si insacca alle spalle di Ernst. L'Inter cala il tris al De Kuip! Guarda la scheda del giocatore Piotr Zielinski 22:21

L'Inter si distende in ripartenza con Mkhitaryan che apre a sinistra per Dimarco, il cui cross rasoterra non è però preciso e viene gestito senza problemi dalla difesa olandese.22:20

Giravolta e lancio felpato di Mkhitaryan per Dimarco, l'esterno nerazzurro cerca Pio Esposito sul secondo palo ma Ernst capisce tutto e blocca la sfera con presa sicura.22:34

Mkhitaryan lancia ancora una volta Dimarco nello spazio a sinistra, l'esterno nerazzurro alza la testa e crossa in mezzo ma non ci sono compagni in traiettoria.22:49

PREPARTITA

Feyenoord - Inter è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Feijenoord di Rotterdam.

Arbitro di Feyenoord - Inter sarà Glenn Nyberg. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Attualmente il Feyenoord si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece l'Inter si trova 14° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Feyenoord ha segnato 4 gol e ne ha subiti 11; l'Inter ha segnato 8 gol e ne ha subiti 6.

Feyenoord e Inter si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Feyenoord non ha mai vinto, l'Inter ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Feyenoord-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Gli unici precedenti tra Feyenoord e Inter in UEFA Champions League risalgono alla stagione 2024/25, con l'Inter che ha vinto entrambe le sfide degli ottavi di finale (2-0 in trasferta e 2-1 in casa).

L'Inter ha perso la sua prima partita in assoluto contro un'avversaria olandese, 0-2 contro l'Ajax nella finale di Coppa dei Campioni del 1972. Da allora, i nerazzurri non hanno più perso nessuno dei 13 incontri contro squadre olandesi in Coppa dei Campioni/Champions League, vincendone 10 (3N).

Il Feyenoord ha perso 10 delle ultime 13 partite nelle principali competizioni europee, ma le altre tre sono state tutte vittorie casalinghe: contro Panathinaikos (3-1) e Sturm Graz (3-0) nella scorsa UEFA Europa League e contro il Como (3-2) in questa edizione della UEFA Champions League.

L'Inter ha perso le ultime due trasferte di UEFA Champions League; l'ultima volta che ha registrato una striscia più lunga di sconfitte esterne è stata tra ottobre 2018 e novembre 2019 (quattro di fila).

L'Inter si è portata sull'1-0 in sole due delle ultime nove partite di UEFA Champions League, vincendole entrambe e perdendo le altre sette. I nerazzurri hanno vinto 32 delle ultime 35 gare in cui hanno segnato il primo gol (2N,1P), incluse 16 delle ultime 17 dalla sconfitta per 2-1 contro l'Atlético Madrid nel marzo 2024.

Oltre ad avere la seconda formazione titolare più giovane per età media (24 anni e 193 giorni), il Feyenoord ha effettuato il minor numero di cambi nell'undici iniziale in questa UEFA Champions League (uno).

Il tecnico del Feyenoord Giovanni van Bronckhorst ha vinto solo due delle sue 15 partite di UEFA Champions League (13P), ma entrambi i successi sono arrivati in casa contro squadre italiane: 2-1 contro il Napoli nel dicembre 2017 e 3-2 contro il Como nella seconda giornata di questa stagione, sempre alla guida del Feyenoord. Detiene il record di partite disputate da allenatore senza mai aver registrato un clean sheet nella storia della Champions League.

Anis Hadj Moussa del Feyenoord ha effettuato più tiri a seguito di un movimento palla al piede di qualsiasi altro giocatore in questa UEFA Champions League (10), ed è anche primo a pari merito per numero di movimenti palla al piede in area di rigore avversaria (14, come Rio Ngumoha).

Il difensore dell'Inter Carlos Augusto ha partecipato a cinque gol nelle sue ultime otto gare da titolare in UEFA Champions League (tre gol, due assist), andando a segno nelle ultime due con i suoi unici due tiri effettuati.

Mika Mármol del Feyenoord ha completato 44 line-breaking passes dalla trequarti difensiva in questa UEFA Champions League: il secondo dato più alto tra i difensori, dietro solo a Jacobo Ramón del Como (45).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: