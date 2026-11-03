L'Inter rialza la testa dopo il derby con una vittoria netta e mai in discussione. Dopo il 2-0 del primo tempo firmato Bisseck ed Esposito, in apertura di secondo è Zielinski a pescare il jolly dalla distanza che chiude di fatto la gara. Il Feyenoord non riesce praticamente mai a rendersi pericoloso dalle parti di Martinez e incassa la terza sconfitta in questa Champions League.
Seconda vittoria consecutiva in Europa e qualificazione alla fase successiva che torna ampiamente possibile per i nerazzurri. In attesa delle gare di domani, l'ottavo posto ora dista soli due punti che potranno diventare al massimo tre. Dopo l'avvio negativo con Real e Bruges, la squadra di Chivu ha saputo riprendersi e il successo di stasera, su un campo non semplice, lascia ben sperare per il futuro europeo. Il Feyenoord rimane invece a quota tre in classifica, al trentesimo posto momentaneo.
Dopo la pausa per le nazionali, l'Inter ospiterà lo Stoccarda a San Siro mentre per il Feyenoord ci sarà il Porto al De Kuip.
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Feyenoord-Inter 0-3 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Champions League 2026/27.23:12
90'+4'
Triplice fischio di Nyberg. L'Inter vince 3-0 a Rotterdam, reti di Bisseck all'8', Esposito al 34' e Zielinski al 54'.22:57
90'+4'
Possesso palla prolungato dell'Inter e risultato in ghiaccio.22:55
90'+3'
Chiude avanti la squadra di Van Bronckhorst con l'Inter tutta racchiusa a difesa della propria area.22:54
90'
Quattro minuti di recupero.22:51
88'
Mkhitaryan lancia ancora una volta Dimarco nello spazio a sinistra, l'esterno nerazzurro alza la testa e crossa in mezzo ma non ci sono compagni in traiettoria.22:49
86'
Protezione della palla di Esposito che costringe Watanabe al fallo.22:48
86'
Punizione per il Feyenoord, Pavard libera la propria area dopo una respinta di petto.22:47
85'
Sostituzione Inter: esce Manuel Akanji, entra Benjamin Pavard.22:46
83'
Sembra aver preso entusiasmo il Feyenoord in questo finale, senza però riuscire a creare qualcosa di pericoloso dalle parti di Martinez.22:45
82'
Numero di Bonny all'interno della propria area che poi perde però palla, il Feyenoord non riesce ad approfittarne con Moussa.22:43
81'
Uscita difettosa di Martinez, ostacolato da un avversario, la palla danza in area piccola ma viene spazzata in corner dalla difesa nerazzurra.22:42
80'
Scorre inesorabilmente il cronometro per il Feyenoord che guadagna un calcio d'angolo e fa salire tutti i propri effettivi in area avversaria.22:42
78'
Sostituzione Feyenoord: fuori Thijs Kraaijeveld, dentro Mats Deijl.22:39
78'
Sostituzione Inter: esce anche Piotr Zielinski, entra Aleksandar Stankovic.22:39
78'
Sostituzione Inter: fuori Nicolò Barella, dentro Petar Sucic.22:39
77'
Possesso prolungato del Feyenoord, chiuso dal destro altissimo di Targhalline.22:38
75'
Si distende ancora in contropiede l'Inter ma Bonny è in fuorigioco sull'apertura a sinistra di Barella.22:36
73'
Giravolta e lancio felpato di Mkhitaryan per Dimarco, l'esterno nerazzurro cerca Pio Esposito sul secondo palo ma Ernst capisce tutto e blocca la sfera con presa sicura.22:34
72'
Si riparte con Nyberg che scodella il pallone per i giocatori di casa.22:33
70'
Gioco fermo al De Kuip per la caduta di materiale pirotecnico in campo e sul tetto dell'impianto olandese.22:32
70'
Altra grande azione dell'Inter, con Dimarco che tocca di esterno al centro dell'area per Barella, chiuso dalla difesa olandese al momento del tiro.22:31
69'
Destro teso dal limite di Valente, bloccato in due tempi da Martinez.22:30
68'
Fuorigioco confermato dal VAR. Si rimane sul 3-0 per l'Inter.22:29
66'
GOL ANNULLATO! Azione perfetta palla a terra dell'Inter con Pio Esposito che deposita il pallone in rete a porta vuota su assist di Dimarco dalla sinistra. Si alza però la bandierina dell'asssitente di Nyberg.22:28
65'
Schaken si libera di Akanji ed entra in area dove viene fermato dalla diagonale difensiva perfetta di Carlos Augusto.22:26
64'
Proiezione offensiva di Bisseck su servizio di Barella, il tedesco lotta con Kraaijeveld ma finisce col toccare la palla in rimessa dal fondo.22:25
62'
Sostituzione Feyenoord: termina la partita di Givairo Read, inizia quella di Jerayno Schaken.22:23
62'
Sostituzione Feyenoord: fuori anche Nacho Ferri, al suo posto entra Sem Steijn.22:23
Sinistro dal limite di Valente, bloccato senza problemi da Martinez.22:21
59'
L'Inter si distende in ripartenza con Mkhitaryan che apre a sinistra per Dimarco, il cui cross rasoterra non è però preciso e viene gestito senza problemi dalla difesa olandese.22:20
58'
Subito un buono spunto di Bonny che prova a partire nello stretto a sinistra e guadagna una rimesa laterale all'altezza della metà campo.22:19
57'
Sostituzione Inter: esce anche Hakan Calhanoglu, al suo posto entra Henrikh Mkhitaryan.22:18
57'
Sostituzione Inter: fuori Marcus Thuram, dentro Ange-Yoan Bonny.22:17
54'
GOL! Feyenoord-INTER 0-3! Rete di Zielinski. Il polacco riceve palla da Barella centralmente, la porta fino al limite dell'area e la scaglia in porta con un sinistro preciso che bacia il palo e si insacca alle spalle di Ernst. L'Inter cala il tris al De Kuip!
Grande lavoro di Spence che doma un campanile nel campo avversario e guadagna una rimessa laterale facendo carambolare la palla sui piedi di un avversario.22:14
52'
Cross basso dalla sinistra di Javi Lopez, allontanato da Akanji.22:13
51'
Javi Lopez va a terra sulla trequarti dopo un pestone di Barella, Nyberg lascia correre poi lo stesso centrocampista nerazzurro perde palla in ripartenza.22:12
49'
Manovra lenta del Feyenoord che, come già nel primo tempo, fatica a trovare spazi tra le linee nerazzurre.22:10
47'
SPENCE! Doppio passo e destro da dentro l'area, diretto alla figura di Ernst che non vacilla e manda la palla in corner.22:08
46'
Si ricomincia!22:07
45'
Sostituzione Feyenoord: fuori Charles Vanhoutte, dentro Tobias van den Elshout.22:06
Doppio vantaggio per l'Inter che passa subito con il sinistro chirurgico di Bisseck, su assist di Spence, contiene i tentativi dei padroni di casa e raddoppia con Pio Esposito dopo un'altra iniziativa dell'esterno inglese. Il Feyenoord prova la reazione ma non riesce mai a impensierire Martinez, dalla parte opposta è invece Zielinski a sfiorare per due volte il 3-0 che avrebbe di fatto chiuso la gara.21:52
45'+2'
Fine primo tempo. L'Inter è avanti 2-0 al De Kuip grazie alle reti di Bisseck all'8' e Pio Esposito al 34'.21:50
45'+2'
Inter che fa girare la palla in sicurezza mentre il Feyenoord ha rinunciato a pressare in questo finale di frazione.21:49
45'+1'
Affondo di forza di Thuram che viene però chiuso in fallo laterale da Marmol.21:49
45'
Due minuti di recupero.21:48
45'
ANCORA ZIELINSKI! Altro sinistro dalla distanza del polacco e risposta in tuffo alla propria sinistra di Ernst.21:47
44'
Azione in velocità del Feyenoord, Zechiel tocca a rimorchio per Read che calcia malissimo dal limite col sinistro.21:46
43'
Continua a premere il Feyenoord che sta cercando di riaprire il match entro l'intervallo.21:46
42'
Sinistro sballato di Read, la palla arriva a Valente che colpisce male a sua volta col mancino ma guadagna calcio d'angolo.21:44
41'
Serie di palloni in area da parte del Feyenoord, tiene la difesa interista che respinge tutto.21:44
39'
Arriva il giallo anche per Akanji.21:42
39'
Zechiel va a muso duro con Akanji e viene ammonito dal direttore di gara.21:42
38'
ZIELINSKI! Sinistro di prima intenzione del polacco dalla lunetta dell'area avversaria e palla fuori di un soffio alla sinistra di Ernst. Inter vicinissima al 3-0.21:41
36'
Possesso palla prolungato dell'Inter che sta provando a congelare il risultato in questo finale di primo tempo.21:39
34'
GOL! Feyenoord-INTER 0-2! Rete di Esposito. Destro basso di Spence dopo l'ingresso in area in velocità, la palla si impenna dopo la deviazione di Javi Lopez e viene insaccata di testa da Pio Esposito, perfetto nel sovrastare Kraaijeveld in area piccola.
Pio Esposito spinge vistosamente Targhalline e spreca un'opportunità per far valere il proprio vantaggio fisico rispetto all'avversario. Non ci sarebbero stati altri giocatori del Feyenoord tra l'attaccante nerazzurro e il portiere avversario.21:36
31'
MARTINEZ! Numero di Moussa che salta netto Dimarco in area nerazzurra ma viene chiuso in uscita bassa dal portiere nerazzurro!21:35
30'
Dimarco guadagna un calcio di punizione con esperienza nel campo avversario. Nyberg intanto ammonisce un componente della panchina olandese.21:33
30'
Baricentro molto basso per l'Inter col Feyenoord che ha preso campo e coraggio, senza però creare nulla di concreto dalle parti di Martinez.21:32
29'
Palla che danza pericolosamente al limite dell'area piccola nerazzurra, si chiude però perfettamente la difesa interista con Martinez che fa sua la sfera.21:31
27'
Zielinski finisce a terra dopo un tackle di Vanhoutte sotto gli occhi di Nyberg che non fischia nulla. Qualche protesta dei giocatori nerazzurri ma il direttore di gara svedese è irremovibile.21:30
25'
Zielinski spazza lontano il tiro dalla bandierina di Vanhoutte dalla destra. Si alleggerisce la pressione sull'Inter.21:27
24'
Nacho Ferri prova a entrare in area dalla destra ma viene contenuto da Akanji, lo svizzero concede però calcio d'angolo ai padroni di casa.21:27
23'
Lungo possesso palla del Feyenoord ma gli olandesi non riescono a trovare spazio tra le linee serrate della squadra di Chivu.21:26
21'
Recupero di Esposito nel cerchio di centrocampo, la ripartenza dell'Inter si chiude con un sinistro masticato di Thuram che spreca da ottima posizione.21:24
20'
Incomprensione tra Akanji e Martinez col portiere spagnolo che esce in modo scriteriato dalla propria area, fortunatamente per l'Inter i giocatori del Feyenoord non riescono ad approfittarne.21:23
19'
Errore di Ernst, ne approfitta Thuram che recupera palla poi serve Zielinski alle spalle. I nerazzurri non riescono però a trovare la battuta a rete con la difesa scoperta, poi arriva la conclusione di Thuram troppo debole e centrale.21:22
18'
Ora è il Feyenoord che fa girare palla nel campo nerazzurro ma gli uomini di Chivu finora sono riusciti a non concedere spazio agli avversari nei pressi della propria area.21:21
16'
Fallo in attacco di Carlos Augusto e punizione per i padroni di casa. Si spegne così la spinta nerazzurra di quest'ultima manciata di minuti.21:19
15'
Rimane in attacco l'Inter che guadagna un altro calcio d'angolo dopo il precedente che non era sfociato in nulla di pericoloso.21:18
14'
OCCASIONE INTER! Spence crossa dalla destra pescando Dimarco sul palo lungo, l'esterno nerazzurro controlla e calcia in porta col sinistro, trovando la risposta di Ernst vicino alla base del palo.21:17
13'
Palla direttamente tra le braccia di Martinez che la blocca e fa ripartire dal basso la manovra nerazzurra.21:15
12'
Fallo di Zielinski su Zechiel e punizione per il Feyenoord sulla trequarti offensiva. Vanhoutte è pronto a scodellare la palla in area.21:15
11'
Inter aggressiva a tutto campo in questo avvio di gara, una novità rispetto alle precedenti uscite stagionali.21:14
10'
Attacca ancora l'Inter con Dimarco al cross dalla sinistra, Esposito non ci arriva di testa all'altezza del dischetto.21:12
8'
GOL! Feyenoord-INTER 0-1! Rete di Bisseck. Spence serve Bisseck al limite dell'area avversaria, il difensore tedesco si gira sul sinistro e insacca la palla all'angolino basso dalla parte opposta con una conclusione a giro imparabile.
Corner di Calhanoglu, la palla schizza su Zielinski che non riesce a controllarla alla perfezione e viene anticipato al momento della battuta col sinistro dal cuore dell'area.21:10
6'
Thuram doma un lancio di Calhanoglu, alle sue spalle arriva Dimarco che cerca la porta col mancino dal limite trovando la deviazione in corner della difesa biancorossa.21:09
5'
Primi minuti di studio da ambo le parti, nessuna delle due squadre sta prendendo nettamente in mano il pallino del gioco.21:08
3'
Intervento in ritardo di Calhanoglu su Nacho Ferri e ammonizione per il turco.21:05
Entrata di Nacho Ferri su Bisseck e punizione per l'Inter. Subito grande aggressività dei giocatori di casa che vogliono provare a intimidire da subito i nerazzurri, forti anche della spinta del proprio pubblico.21:04
Si comincia!21:02
Viene osservato un minuto di silenzio in memoria di Jesus de Miguel Alameda, giocatore del Tenerife scomparso dopo uno scontro di gioco in campo.21:02
E' tutto pronto a Rotterdam, le due squadre stanno facendo il proprio ingresso in campo in attesa del fischio iniziale.20:57
Chivu fa ruotare, nei limiti del possibile causa infortuni e squalifiche, i propri uomini rispetto alla sconfitta nel derby. Tra i pali viene confermato Martinez mentre nel trio di difesa le scelte sono obbligate dopo il rosso rimediato da Bastoni contro lo Shakhtar, saranno infatti Bisseck, Akanji e Carlos Augusto a comporre il reparto arretrato, con Pavard e il giovane Bovio unici rimpiazzi a disposizione. Il centrocampo sarà formato da Barella, Calhanoglu e Zielinski con Mkhitaryan, Sucic e Stankovic pronti al subentro. Sulla sinistra torna titolare Dimarco mentre a destra viene confermato Spence. Davanti si rivede Pio Esposito dal 1' in coppia con l'onnipresente Thuram. Sempre assenti per infortunio Lautaro Martinez, Luis Henrique, Stones e Jones.21:43
Un solo cambio in casa olandese rispetto al pareggio di campionato con il Sittard: nella linea difensiva davanti a Ernst trova posto Kraaijeveld al posto di Watanabe. Confermati tutti gli altri con Read a destra e Lopez a sinistra, Marmol completa il reparto arretrato. A centrocampo sempre titolari Zechiel, Vanhoutte e Targhalline, così come il trio Hadji Moussa-Nacho Ferri-Valente in avanti.20:33
FORMAZIONE UFFICIALE INTER: 3-5-2 per i nerazzurri. Martinez - Bisseck, Akanji, Carlos Augusto - Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco - Esposito, Thuram. A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Sucic, Bonny, Diouf, Mkhitaryan, Pavard, Stante, Bovio, Mosconi, Lavelli.20:30
FORMAZIONE UFFICIALE FEYENOORD: 4-3-3 per gli uomini di Van Bronckhorst. Ernst - Read, Kraaijeveld, Marmol, Javi Lopez - Zechiel, Vanhoutte, Targhalline - Moussa, Ferri, Valente. A disposizione: Kastenmeier, Bossin, Watanabe, Borges, Steijn, Nelson, Deijl, Van den Elshout, Diarra, Van Persie, Schaken, Slory.20:27
Sul campo ci sarà un team arbitrale tutto svedese con Nyberg alla direzione, la coppia Beigi-Soderkvist ad assisterlo e Ladeback come quarto ufficiale. In sala VAR ci saranno invece il polacco Kwiatkowski e l'inglese Attwell.15:34
Al De Kuip di Rotterdam va in scena una gara delicata sia per i padroni di casa del Feyenoord, sia per gli ospiti nerazzurri. Le due squadre sono appaiate a tre punti in classifica e devono necessariamente cercare la vittoria per continuare a sperare nella qualificazione diretta agli ottavi di finale. Gli olandesi sono primi in Eredivisie ma reduci da due pareggi in campionato e dalla sconfitta col Betis nello scorso turno di Champions, l'Inter ha invece ceduto la vetta alla Lazio dopo il tonfo nel derby di Milano. Entrambe non stanno attraversando un momento brillante, la gara di stasera rappresenta quindi uno snodo importante per le rispettive stagioni. Fischio d'inizio alle ore 21.15:32
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Feyenoord-Inter, gara valida per la quarta giornata del girone unico della Champions League 2026/27.15:08
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadion Feijenoord Città: Rotterdam Capienza: 47500 spettatori15:08
Formazioni Feyenoord - Inter
Feyenoord
Inter
TITOLARI FEYENOORD
(1) TJARK ERNST (P)
(35) MIKA MÁRMOL (D)
(24) THIJS KRAAIJEVELD (D)
(26) GIVAIRO READ (D)
(16) JAVI LÓPEZ (D)
(8) GJIVAI ZECHIËL (C)
(28) OUSSAMA TARGHALLINE (C)
(34) CHARLES VANHOUTTE (C)
(10) LUCIANO VALENTE (A)
(19) NACHO FERRI (A)
(23) ANIS HADJ MOUSSA (A)
PANCHINA FEYENOORD
(65) DANI SLORY (D)
(49) SHAQUEEL VAN PERSIE (A)
(57) JERAYNO SCHAKEN (C)
(22) TOBIAS VAN DEN ELSHOUT (C)
(27) GAOUSSOU DIARRA (A)
(17) REISS NELSON (A)
(11) GONÇALO BORGES (A)
(14) SEM STEIJN (C)
(4) TSUYOSHI WATANABE (D)
(33) FLORIAN KASTENMEIER (P)
(39) LIAM BOSSIN (P)
(20) MATS DEIJL (D)
ALLENATORE FEYENOORD
Giovanni van Bronckhorst
TITOLARI INTER
(1) JOSEP MARTÍNEZ (P)
(31) YANN BISSECK (D)
(30) CARLOS AUGUSTO (D)
(25) MANUEL AKANJI (D)
(20) HAKAN ÇALHANOGLU (C)
(99) DJED SPENCE (C)
(32) FEDERICO DIMARCO (C)
(7) PIOTR ZIELINSKI (C)
(23) NICOLÒ BARELLA (C)
(9) MARCUS THURAM (A)
(94) FRANCESCO PIO ESPOSITO (A)
PANCHINA INTER
(17) ANDY DIOUF (C)
(46) LEONARDO BOVIO (D)
(53) MATTEO LAVELLI (A)
(45) FRANCESCO STANTE (D)
(8) PETAR SUCIC (C)
(48) MATTIA MOSCONI (A)
(5) ALEKSANDAR STANKOVIC (C)
(14) ANGE-YOAN BONNY (A)
(22) HENRIKH MKHITARYAN (C)
(12) RAFFAELE DI GENNARO (P)
(49) IVAN PROVEDEL (P)
(28) BENJAMIN PAVARD (D)
ALLENATORE INTER
Cristian Chivu
PREPARTITA
Feyenoord - Inter è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027. La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Feijenoord di Rotterdam. Arbitro di Feyenoord - Inter sarà Glenn Nyberg. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.
Attualmente il Feyenoord si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece l'Inter si trova 14° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Il Feyenoord ha segnato 4 gol e ne ha subiti 11; l'Inter ha segnato 8 gol e ne ha subiti 6.
Feyenoord e Inter si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Feyenoord non ha mai vinto, l'Inter ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Feyenoord-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Gli unici precedenti tra Feyenoord e Inter in UEFA Champions League risalgono alla stagione 2024/25, con l'Inter che ha vinto entrambe le sfide degli ottavi di finale (2-0 in trasferta e 2-1 in casa).
L'Inter ha perso la sua prima partita in assoluto contro un'avversaria olandese, 0-2 contro l'Ajax nella finale di Coppa dei Campioni del 1972. Da allora, i nerazzurri non hanno più perso nessuno dei 13 incontri contro squadre olandesi in Coppa dei Campioni/Champions League, vincendone 10 (3N).
Il Feyenoord ha perso 10 delle ultime 13 partite nelle principali competizioni europee, ma le altre tre sono state tutte vittorie casalinghe: contro Panathinaikos (3-1) e Sturm Graz (3-0) nella scorsa UEFA Europa League e contro il Como (3-2) in questa edizione della UEFA Champions League.
L'Inter ha perso le ultime due trasferte di UEFA Champions League; l'ultima volta che ha registrato una striscia più lunga di sconfitte esterne è stata tra ottobre 2018 e novembre 2019 (quattro di fila).
L'Inter si è portata sull'1-0 in sole due delle ultime nove partite di UEFA Champions League, vincendole entrambe e perdendo le altre sette. I nerazzurri hanno vinto 32 delle ultime 35 gare in cui hanno segnato il primo gol (2N,1P), incluse 16 delle ultime 17 dalla sconfitta per 2-1 contro l'Atlético Madrid nel marzo 2024.
Oltre ad avere la seconda formazione titolare più giovane per età media (24 anni e 193 giorni), il Feyenoord ha effettuato il minor numero di cambi nell'undici iniziale in questa UEFA Champions League (uno).
Il tecnico del Feyenoord Giovanni van Bronckhorst ha vinto solo due delle sue 15 partite di UEFA Champions League (13P), ma entrambi i successi sono arrivati in casa contro squadre italiane: 2-1 contro il Napoli nel dicembre 2017 e 3-2 contro il Como nella seconda giornata di questa stagione, sempre alla guida del Feyenoord. Detiene il record di partite disputate da allenatore senza mai aver registrato un clean sheet nella storia della Champions League.
Anis Hadj Moussa del Feyenoord ha effettuato più tiri a seguito di un movimento palla al piede di qualsiasi altro giocatore in questa UEFA Champions League (10), ed è anche primo a pari merito per numero di movimenti palla al piede in area di rigore avversaria (14, come Rio Ngumoha).
Il difensore dell'Inter Carlos Augusto ha partecipato a cinque gol nelle sue ultime otto gare da titolare in UEFA Champions League (tre gol, due assist), andando a segno nelle ultime due con i suoi unici due tiri effettuati.
Mika Mármol del Feyenoord ha completato 44 line-breaking passes dalla trequarti difensiva in questa UEFA Champions League: il secondo dato più alto tra i difensori, dietro solo a Jacobo Ramón del Como (45).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: