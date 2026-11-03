Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35

PREPARTITA

Galatasaray - Stoccarda è valevole per la della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 18:45 allo stadio .

Attualmente il Galatasaray si trova 17° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece lo Stoccarda si trova 10° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Galatasaray ha segnato 8 gol e ne ha subiti 9; lo Stoccarda ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4.

Galatasaray e Stoccarda è la prima che si affrontano in campionato.

Galatasaray-Stoccarda ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Galatasaray e Stoccarda si affrontano per la prima volta in questa competizione; i turchi hanno perso sei delle ultime sette sfide contro squadre tedesche in Champions League (1N), con l'ultima vittoria risalente al 3-2 contro lo Schalke 04 nel marzo 2013.

L'unico precedente dello Stoccarda contro una squadra turca risale alla scorsa stagione, con una sconfitta esterna per 1-0 contro il Fenerbahçe in Europa League lo scorso ottobre.

Il Galatasaray non ha mai vinto in nessuna delle sette occasioni in cui ha ospitato una squadra tedesca in Coppa dei Campioni/Champions League (4N,3P), perdendo la più recente contro il Bayern Monaco nell'ottobre 2023 (3-1).

Il Galatasaray ha vinto 4-2 contro il Lille nell'ultimo turno, interrompendo una serie di sei partite senza vittorie nella fase campionato di Champions League (1N,5P). I quattro gol segnati in quella gara sono più di quanti ne avesse realizzati nelle precedenti sei partite senza successi (tre).

Lo Stoccarda è una delle sole sette squadre ancora imbattute in questa Champions League (2V 1N), avendo conquistato sette punti in tre partite. Il loro record di punti ottenuti nelle prime quattro gare di un'edizione di Champions League è di nove (3V,1P nel 2003/04).

Il Galatasaray ha perso l'ultima partita casalinga in Champions League (4-1 contro il Barcellona), ma non perde due gare interne consecutive nelle principali competizioni europee dall'ottobre 2019 (una serie di quattro).

Lo Stoccarda ha subito il minor numero di gol in questa Champions League (due), a pari merito con Arsenal e PSV, mentre è primo in assoluto per Expected Goals concessi (2.3).

Victor Osimhen è diventato il terzo miglior marcatore del Galatasaray in UEFA Champions League (otto gol), dietro soltanto a Hakan Sükür (13) e Burak Yilmaz (10). La sua media minuti per gol è tuttavia la migliore di qualsiasi giocatore del club nella competizione (con almeno 10 presenze), con una rete ogni 127 minuti.

I quattro gol di Ermedin Demirovic in questa Champions League rappresentano già il record per un giocatore dello Stoccarda in una singola edizione; solo Enzo Millot nel 2024/25 (cinque) ha partecipato a più gol per la squadra in una singola stagione rispetto ai quattro di Demirovic in questa competizione.

Il centrocampista dello Stoccarda Angelo Stiller guida la classifica dei giocatori di questa Champions League per passaggi completati (256) e line-breaking passes (73).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: