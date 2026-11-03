Incontro terminato, Galatasaray 2, Stoccarda 0.
Ottobre mese della prevenzione del tumore al seno
Grazie alla ricerca diagnosi e cure sono sempre più mirateLEGGI
Incontro terminato, Galatasaray 2, Stoccarda 0.
Secondo tempo terminato, Galatasaray 2, Stoccarda 0.20:40
Leroy Sané (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:39
Fallo di Nikolas Nartey (Stoccarda).20:39
Tiro parato. Tiago Tomás (Stoccarda) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Maximilian Mittelstädt con cross.20:39
Tentativo fallito. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Yunus Akgün.20:38
Tentativo fallito. Tiago Tomás (Stoccarda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lorenz Assignon con cross.20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:36
Eren Elmali (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Fallo di Lorenz Assignon (Stoccarda).20:34
Fallo di Victor Osimhen (Galatasaray).20:33
Ramon Hendriks (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33
Fallo di Eren Elmali (Galatasaray).20:32
Dzenan Pejcinovic (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Tentativo fallito. Lorenz Assignon (Stoccarda) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un contropiede.20:31
Tiro parato. Dzenan Pejcinovic (Stoccarda) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Deniz Undav.20:31
Lucas Torreira (Galatasaray) e' ammonito.20:30
Fallo di Davinson Sánchez (Galatasaray).20:30
Nikolas Nartey (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:30
Sostituzione, Galatasaray. Gabriel Sara sostituisce Mario Lemina.20:28
Sostituzione, Stoccarda. Tiago Tomás sostituisce Chris Führich.20:27
Ramon Hendriks (Stoccarda) e' ammonito per fallo.20:24
Victor Osimhen (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24
Fallo di Ramon Hendriks (Stoccarda).20:24
Sostituzione, Galatasaray. Eren Elmali sostituisce Ismail Jakobs.20:22
Sostituzione, Galatasaray. Leroy Sané sostituisce Aleksey Batrakov.20:22
Fuorigioco. Bilal El Khannouss(Stoccarda) prova il lancio lungo, ma Deniz Undav e' colto in fuorigioco.20:20
Sostituzione, Stoccarda. Lorenz Assignon sostituisce Jamie Leweling.20:20
Sostituzione, Stoccarda. Nikolas Nartey sostituisce Grischa Prömel.20:20
Sostituzione, Stoccarda. Dzenan Pejcinovic sostituisce Ermedin Demirovic.20:20
Fuorigioco. Grischa Prömel(Stoccarda) prova il lancio lungo, ma Ermedin Demirovic e' colto in fuorigioco.20:19
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Maximilian Mittelstädt (Stoccarda).20:16
Tentativo fallito. Rafael Leão (Galatasaray) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Victor Osimhen in seguito a un contropiede.20:16
Fuorigioco. Ismail Jakobs(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.20:15
Gioco pericoloso di Aleksey Batrakov (Galatasaray).20:15
Yanik Spalt (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Sostituzione, Galatasaray. Wilfried Singo sostituisce Roland Sallai.20:13
Sostituzione, Galatasaray. Rafael Leão sostituisce Baris Alper Yilmaz.20:13
Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Abdülkerim Bardakci (Galatasaray).20:11
Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Lucas Torreira (Galatasaray).20:10
Tiro parato. Chris Führich (Stoccarda) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Yanik Spalt.20:10
Tiro parato. Deniz Undav (Stoccarda) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Chris Führich.20:08
Roland Sallai (Galatasaray) e' ammonito per fallo.20:07
Fallo di Roland Sallai (Galatasaray).20:07
Jamie Leweling (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07
Grischa Prömel (Stoccarda) e' ammonito per fallo.20:06
Aleksey Batrakov (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:06
Fallo di Grischa Prömel (Stoccarda).20:06
Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Fallo di Maximilian Mittelstädt (Stoccarda).20:05
Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04
Fallo di Ramon Hendriks (Stoccarda).20:04
Tiro parato. Bilal El Khannouss (Stoccarda) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ramon Hendriks.20:03
Tentativo fallito. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Yunus Akgün con passaggio filtrante.20:02
Tentativo fallito. Chris Führich (Stoccarda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Ermedin Demirovic.20:02
Tiro parato. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Baris Alper Yilmaz.20:01
Fallo di Ismail Jakobs (Galatasaray).19:59
Jamie Leweling (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Lucas Torreira (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Fallo di Ermedin Demirovic (Stoccarda).19:58
Fallo di Roland Sallai (Galatasaray).19:57
Chris Führich (Stoccarda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:57
Fallo di Aleksey Batrakov (Galatasaray).19:56
Bilal El Khannouss (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Tiro respinto. Victor Osimhen (Galatasaray) un colpo di testa da centro area. Assist di Aleksey Batrakov con cross.19:56
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Jeff Chabot (Stoccarda).19:55
Tiro respinto. Lucas Torreira (Galatasaray) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Yunus Akgün.19:55
Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Fallo di Chris Führich (Stoccarda).19:54
Fallo di Aleksey Batrakov (Galatasaray).19:53
Ramon Hendriks (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Davinson Sánchez (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:53
Fallo di Ermedin Demirovic (Stoccarda).19:53
Inizia il Secondo tempo Galatasaray 2, Stoccarda 0.19:51
Primo tempo terminato, Galatasaray 2, Stoccarda 0.19:35
Yanik Spalt (Stoccarda) e' ammonito per fallo.19:34
Aleksey Batrakov (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:34
Fallo di Yanik Spalt (Stoccarda).19:34
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Jeff Chabot (Stoccarda).19:33
Fallo di Yunus Akgün (Galatasaray).19:32
Maximilian Mittelstädt (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32
Tiro respinto. Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ismail Jakobs.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:32
Fallo di Davinson Sánchez (Galatasaray).19:31
Ramon Hendriks (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Ramon Hendriks (Stoccarda).19:30
Tiro respinto. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro da centro area. Assist di Baris Alper Yilmaz.19:30
Fuorigioco. Jeff Chabot(Stoccarda) prova il lancio lungo, ma Ermedin Demirovic e' colto in fuorigioco.19:29
Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Roland Sallai (Galatasaray).19:28
Tiro respinto. Chris Führich (Stoccarda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Deniz Undav.19:28
Gara riprende.19:27
Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) e' ammonito.19:25
Deniz Undav (Stoccarda) e' ammonito.19:24
Gara momentaneamente sospesa, Aleksey Batrakov (Galatasaray) per infortunio.19:24
Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Ismail Jakobs (Galatasaray).19:22
Tiro respinto. Bilal El Khannouss (Stoccarda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Chris Führich.19:19
Tentativo fallito. Victor Osimhen (Galatasaray) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Yunus Akgün con cross da calcio d'angolo.19:19
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Ramon Hendriks (Stoccarda).19:18
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Jeff Chabot (Stoccarda).19:17
Davinson Sánchez (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Fallo di Ermedin Demirovic (Stoccarda).19:17
Aleksey Batrakov (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Fallo di Grischa Prömel (Stoccarda).19:15
Lucas Torreira (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Fallo di Ramon Hendriks (Stoccarda).19:14
Tentativo fallito. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Yunus Akgün in seguito a un contropiede.19:10
Fuorigioco. Aleksey Batrakov(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.19:08
Tiro parato. Aleksey Batrakov (Galatasaray) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Baris Alper Yilmaz.19:08
Tentativo fallito. Jamie Leweling (Stoccarda) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Chris Führich con cross.19:06
Fallo di Baris Alper Yilmaz (Galatasaray).19:05
Jeff Chabot (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Sostituzione, Stoccarda. Yanik Spalt sostituisce Atakan Karazor per infortunio.19:04
Gara riprende.19:04
Gara momentaneamente sospesa, Atakan Karazor (Stoccarda) per infortunio.19:02
Gol! Galatasaray 2, Stoccarda 0. Aleksey Batrakov (Galatasaray) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Davinson Sánchez.19:01
Tentativo fallito. Deniz Undav (Stoccarda) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:00
Gol! Galatasaray 1, Stoccarda 0. Aleksey Batrakov (Galatasaray) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra.18:58
Jamie Leweling (Stoccarda) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Maximilian Mittelstädt con cross.18:54
Fallo di Victor Osimhen (Galatasaray).18:53
Ramon Hendriks (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:53
Yunus Akgün (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:50
Fallo di Maximilian Mittelstädt (Stoccarda).18:50
Gara riprende.18:49
Gara momentaneamente sospesa, Mario Lemina (Galatasaray) per infortunio.18:48
Atakan Karazor (Stoccarda) e' ammonito per fallo.18:48
Fallo di Atakan Karazor (Stoccarda).18:48
Mario Lemina (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Fallo di Ermedin Demirovic (Stoccarda).18:47
Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Inizia il Primo tempo.18:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35
Dove si gioca la partita:
Stadio: RAMS Park
Città: Istanbul
Capienza: 52600 spettatori17:35
Galatasaray - Stoccarda è valevole per la della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 18:45 allo stadio .
Attualmente il Galatasaray si trova 17° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece lo Stoccarda si trova 10° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Galatasaray ha segnato 8 gol e ne ha subiti 9; lo Stoccarda ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4.
Galatasaray e Stoccarda è la prima che si affrontano in campionato.
Galatasaray-Stoccarda ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Galatasaray
|Stoccarda
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|2
|Numero di partite perse
|2
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|6
|7
|Gol totali subiti
|9
|2
|Media gol subiti per partita
|3.0
|0.7
|Percentuale possesso palla
|45.0
|60.1
|Numero totale di passaggi
|1265
|1763
|Numero totale di passaggi riusciti
|1053
|1555
|Tiri nello specchio della porta
|10
|16
|Percentuale di tiri in porta
|47.6
|39.0
|Numero totale di cross
|43
|72
|Numero medio di cross riusciti
|11
|17
|Duelli per partita vinti
|132
|126
|Duelli per partita persi
|138
|143
|Corner subiti
|10
|10
|Corner guadagnati
|8
|21
|Numero di punizioni a favore
|30
|30
|Numero di punizioni concesse
|33
|43
|Tackle totali
|47
|35
|Percentuale di successo nei tackle
|51.1
|57.1
|Fuorigiochi totali
|10
|8
|Numero totale di cartellini gialli
|6
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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