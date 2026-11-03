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Galatasaray-Stoccarda: 2-0 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio RAMS Park di Istanbul
3 Novembre 2026 ore 18:45
Galatasaray
2
Stoccarda
0
Partita finita
Arbitro: Chris Kavanagh
  1. 12' 1-0 Aleksey Batrakov
  2. 15' 2-0 Aleksey Batrakov
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Galatasaray 2, Stoccarda 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Galatasaray 2, Stoccarda 0.20:40

  3. 90'+4'

    Leroy Sané (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:39

  4. 90'+4'

    Fallo di Nikolas Nartey (Stoccarda).20:39

  5. 90'+3'

    Tiro parato. Tiago Tomás (Stoccarda) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Maximilian Mittelstädt con cross.20:39

  6. 90'+3'

    Tentativo fallito. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Yunus Akgün.20:38

  7. 90'+1'

    Tentativo fallito. Tiago Tomás (Stoccarda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lorenz Assignon con cross.20:36

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:36

  10. 89'

    Eren Elmali (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34

  11. 89'

    Fallo di Lorenz Assignon (Stoccarda).20:34

  12. 88'

    Fallo di Victor Osimhen (Galatasaray).20:33

  13. 88'

    Ramon Hendriks (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33

  15. 87'

    Fallo di Eren Elmali (Galatasaray).20:32

  16. 87'

    Dzenan Pejcinovic (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

  17. 86'

    Tentativo fallito. Lorenz Assignon (Stoccarda) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un contropiede.20:31

  18. 86'

    Tiro parato. Dzenan Pejcinovic (Stoccarda) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Deniz Undav.20:31

  19. 85'

    Lucas Torreira (Galatasaray) e' ammonito.20:30

  21. 84'

    Fallo di Davinson Sánchez (Galatasaray).20:30

  22. 84'

    Nikolas Nartey (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:30

  23. 83'

    Sostituzione, Galatasaray. Gabriel Sara sostituisce Mario Lemina.20:28

  24. 82'

    Sostituzione, Stoccarda. Tiago Tomás sostituisce Chris Führich.20:27

  25. 79'

    Ramon Hendriks (Stoccarda) e' ammonito per fallo.20:24

  27. 78'

    Victor Osimhen (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24

  28. 78'

    Fallo di Ramon Hendriks (Stoccarda).20:24

  29. 77'

    Sostituzione, Galatasaray. Eren Elmali sostituisce Ismail Jakobs.20:22

  30. 77'

    Sostituzione, Galatasaray. Leroy Sané sostituisce Aleksey Batrakov.20:22

  31. 75'

    Fuorigioco. Bilal El Khannouss(Stoccarda) prova il lancio lungo, ma Deniz Undav e' colto in fuorigioco.20:20

  33. 75'

    Sostituzione, Stoccarda. Lorenz Assignon sostituisce Jamie Leweling.20:20

  34. 74'

    Sostituzione, Stoccarda. Nikolas Nartey sostituisce Grischa Prömel.20:20

  35. 74'

    Sostituzione, Stoccarda. Dzenan Pejcinovic sostituisce Ermedin Demirovic.20:20

  36. 74'

    Fuorigioco. Grischa Prömel(Stoccarda) prova il lancio lungo, ma Ermedin Demirovic e' colto in fuorigioco.20:19

  37. 71'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Maximilian Mittelstädt (Stoccarda).20:16

  39. 71'

    Tentativo fallito. Rafael Leão (Galatasaray) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Victor Osimhen in seguito a un contropiede.20:16

  40. 70'

    Fuorigioco. Ismail Jakobs(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.20:15

  41. 70'

    Gioco pericoloso di Aleksey Batrakov (Galatasaray).20:15

  42. 70'

    Yanik Spalt (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15

  43. 68'

    Sostituzione, Galatasaray. Wilfried Singo sostituisce Roland Sallai.20:13

  45. 68'

    Sostituzione, Galatasaray. Rafael Leão sostituisce Baris Alper Yilmaz.20:13

  46. 66'

    Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Abdülkerim Bardakci (Galatasaray).20:11

  47. 65'

    Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Lucas Torreira (Galatasaray).20:10

  48. 65'

    Tiro parato. Chris Führich (Stoccarda) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Yanik Spalt.20:10

  49. 63'

    Tiro parato. Deniz Undav (Stoccarda) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Chris Führich.20:08

  51. 62'

    Roland Sallai (Galatasaray) e' ammonito per fallo.20:07

  52. 62'

    Fallo di Roland Sallai (Galatasaray).20:07

  53. 62'

    Jamie Leweling (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07

  54. 61'

    Grischa Prömel (Stoccarda) e' ammonito per fallo.20:06

  55. 61'

    Aleksey Batrakov (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:06

  57. 61'

    Fallo di Grischa Prömel (Stoccarda).20:06

  58. 60'

    Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05

  59. 60'

    Fallo di Maximilian Mittelstädt (Stoccarda).20:05

  60. 59'

    Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04

  61. 59'

    Fallo di Ramon Hendriks (Stoccarda).20:04

  63. 58'

    Tiro parato. Bilal El Khannouss (Stoccarda) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ramon Hendriks.20:03

  64. 57'

    Tentativo fallito. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Yunus Akgün con passaggio filtrante.20:02

  65. 57'

    Tentativo fallito. Chris Führich (Stoccarda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Ermedin Demirovic.20:02

  66. 56'

    Tiro parato. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Baris Alper Yilmaz.20:01

  67. 54'

    Fallo di Ismail Jakobs (Galatasaray).19:59

  69. 54'

    Jamie Leweling (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59

  70. 53'

    Lucas Torreira (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58

  71. 53'

    Fallo di Ermedin Demirovic (Stoccarda).19:58

  72. 52'

    Fallo di Roland Sallai (Galatasaray).19:57

  73. 52'

    Chris Führich (Stoccarda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:57

  75. 51'

    Fallo di Aleksey Batrakov (Galatasaray).19:56

  76. 51'

    Bilal El Khannouss (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56

  77. 51'

    Tiro respinto. Victor Osimhen (Galatasaray) un colpo di testa da centro area. Assist di Aleksey Batrakov con cross.19:56

  78. 50'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Jeff Chabot (Stoccarda).19:55

  79. 50'

    Tiro respinto. Lucas Torreira (Galatasaray) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Yunus Akgün.19:55

  81. 49'

    Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  82. 49'

    Fallo di Chris Führich (Stoccarda).19:54

  83. 48'

    Fallo di Aleksey Batrakov (Galatasaray).19:53

  84. 48'

    Ramon Hendriks (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53

  85. 48'

    Davinson Sánchez (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:53

  87. 48'

    Fallo di Ermedin Demirovic (Stoccarda).19:53

  88. Inizia il Secondo tempo Galatasaray 2, Stoccarda 0.19:51

  89. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Galatasaray 2, Stoccarda 0.19:35

  90. 45'+3'

    Yanik Spalt (Stoccarda) e' ammonito per fallo.19:34

  91. 45'+2'

    Aleksey Batrakov (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:34

  93. 45'+2'

    Fallo di Yanik Spalt (Stoccarda).19:34

  94. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Jeff Chabot (Stoccarda).19:33

  95. 45'+1'

    Fallo di Yunus Akgün (Galatasaray).19:32

  96. 45'+1'

    Maximilian Mittelstädt (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32

  97. 45'+1'

    Tiro respinto. Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ismail Jakobs.19:32

  99. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:32

  100. 45'

    Fallo di Davinson Sánchez (Galatasaray).19:31

  101. 45'

    Ramon Hendriks (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31

  102. 44'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Ramon Hendriks (Stoccarda).19:30

  103. 44'

    Tiro respinto. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro da centro area. Assist di Baris Alper Yilmaz.19:30

  105. 43'

    Fuorigioco. Jeff Chabot(Stoccarda) prova il lancio lungo, ma Ermedin Demirovic e' colto in fuorigioco.19:29

  106. 42'

    Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Roland Sallai (Galatasaray).19:28

  107. 42'

    Tiro respinto. Chris Führich (Stoccarda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Deniz Undav.19:28

  108. 41'

    Gara riprende.19:27

  109. 39'

    Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) e' ammonito.19:25

  111. 38'

    Deniz Undav (Stoccarda) e' ammonito.19:24

  112. 38'

    Gara momentaneamente sospesa, Aleksey Batrakov (Galatasaray) per infortunio.19:24

  113. 36'

    Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Ismail Jakobs (Galatasaray).19:22

  114. 33'

    Tiro respinto. Bilal El Khannouss (Stoccarda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Chris Führich.19:19

  115. 33'

    Tentativo fallito. Victor Osimhen (Galatasaray) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Yunus Akgün con cross da calcio d'angolo.19:19

  117. 32'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Ramon Hendriks (Stoccarda).19:18

  118. 31'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Jeff Chabot (Stoccarda).19:17

  119. 30'

    Davinson Sánchez (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17

  120. 30'

    Fallo di Ermedin Demirovic (Stoccarda).19:17

  121. 29'

    Aleksey Batrakov (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  123. 29'

    Fallo di Grischa Prömel (Stoccarda).19:15

  124. 28'

    Lucas Torreira (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  125. 28'

    Fallo di Ramon Hendriks (Stoccarda).19:14

  126. 24'

    Tentativo fallito. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Yunus Akgün in seguito a un contropiede.19:10

  127. 22'

    Fuorigioco. Aleksey Batrakov(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.19:08

  129. 22'

    Tiro parato. Aleksey Batrakov (Galatasaray) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Baris Alper Yilmaz.19:08

  130. 20'

    Tentativo fallito. Jamie Leweling (Stoccarda) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Chris Führich con cross.19:06

  131. 19'

    Fallo di Baris Alper Yilmaz (Galatasaray).19:05

  132. 19'

    Jeff Chabot (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05

  133. 18'

    Sostituzione, Stoccarda. Yanik Spalt sostituisce Atakan Karazor per infortunio.19:04

  135. 18'

    Gara riprende.19:04

  136. 16'

    Gara momentaneamente sospesa, Atakan Karazor (Stoccarda) per infortunio.19:02

  137. 15'

    Gol! Galatasaray 2, Stoccarda 0. Aleksey Batrakov (Galatasaray) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Davinson Sánchez.19:01

  138. 14'

    Tentativo fallito. Deniz Undav (Stoccarda) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:00

  139. 12'

    Gol! Galatasaray 1, Stoccarda 0. Aleksey Batrakov (Galatasaray) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra.18:58

  141. 8'

    Jamie Leweling (Stoccarda) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Maximilian Mittelstädt con cross.18:54

  142. 7'

    Fallo di Victor Osimhen (Galatasaray).18:53

  143. 7'

    Ramon Hendriks (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:53

  144. 4'

    Yunus Akgün (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:50

  145. 4'

    Fallo di Maximilian Mittelstädt (Stoccarda).18:50

  147. 3'

    Gara riprende.18:49

  148. 2'

    Gara momentaneamente sospesa, Mario Lemina (Galatasaray) per infortunio.18:48

  149. 2'

    Atakan Karazor (Stoccarda) e' ammonito per fallo.18:48

  150. 2'

    Fallo di Atakan Karazor (Stoccarda).18:48

  151. 2'

    Mario Lemina (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48

  153. Fallo di Ermedin Demirovic (Stoccarda).18:47

  154. Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

  155. Inizia il Primo tempo.18:47

  156. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35

  158. Dove si gioca la partita:

    Stadio: RAMS Park
    Città: Istanbul
    Capienza: 52600 spettatori17:35

Formazioni Galatasaray - Stoccarda

Galatasaray
Stoccarda
TITOLARI GALATASARAY
  • (1) UGURCAN ÇAKIR (P)
  • (42) ABDÜLKERIM BARDAKCI (D)
  • (6) DAVINSON SÁNCHEZ (D)
  • (7) ROLAND SALLAI (D)
  • (4) ISMAIL JAKOBS (D)
  • (99) MARIO LEMINA (C)
  • (83) ALEKSEY BATRAKOV (C)
  • (34) LUCAS TORREIRA (C)
  • (11) YUNUS AKGÜN (C)
  • (53) BARIS ALPER YILMAZ (C)
  • (45) VICTOR OSIMHEN (A)
PANCHINA GALATASARAY
  • (8) GABRIEL SARA (C)
  • (74) RENATO NHAGA (C)
  • (21) DENIZ GÜL (A)
  • (24) JANKAT YILMAZ (P)
  • (3) EL CHADAILLE BITSHIABU (D)
  • (18) LESLEY UGOCHUKWU (C)
  • (17) EREN ELMALI (D)
  • (90) WILFRIED SINGO (D)
  • (20) ILKAY GÜNDOGAN (C)
  • (27) RAFAEL LEÃO (A)
  • (10) LEROY SANÉ (A)
  • (19) GÜNAY GÜVENÇ (P)
ALLENATORE GALATASARAY
  • Okan Buruk
TITOLARI STOCCARDA
  • (1) FABIAN BREDLOW (P)
  • (7) MAXIMILIAN MITTELSTÄDT (D)
  • (3) RAMON HENDRIKS (D)
  • (24) JEFF CHABOT (D)
  • (10) CHRIS FÜHRICH (C)
  • (18) JAMIE LEWELING (C)
  • (16) ATAKAN KARAZOR (C)
  • (21) GRISCHA PRÖMEL (C)
  • (9) ERMEDIN DEMIROVIC (A)
  • (26) DENIZ UNDAV (A)
  • (11) BILAL EL KHANNOUSS (A)
PANCHINA STOCCARDA
  • (33) MARIUS FUNK (P)
  • (43) JARZINHO MALANGA (C)
  • (14) LUCA JAQUEZ (D)
  • (29) FINN JELTSCH (D)
  • (17) DZENAN PEJCINOVIC (A)
  • (47) YANIK SPALT (D)
  • (41) DENNIS SEIMEN (P)
  • (22) LORENZ ASSIGNON (D)
  • (2) AMEEN AL-DAKHIL (D)
  • (8) TIAGO TOMÁS (A)
  • (28) NIKOLAS NARTEY (C)
ALLENATORE STOCCARDA
  • Sebastian Hoeneß
PREPARTITA

Galatasaray - Stoccarda è valevole per la della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 18:45 allo stadio .

Attualmente il Galatasaray si trova 17° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece lo Stoccarda si trova 10° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Galatasaray ha segnato 8 gol e ne ha subiti 9; lo Stoccarda ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4.

Galatasaray e Stoccarda è la prima che si affrontano in campionato.

Galatasaray-Stoccarda ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Galatasaray e Stoccarda si affrontano per la prima volta in questa competizione; i turchi hanno perso sei delle ultime sette sfide contro squadre tedesche in Champions League (1N), con l'ultima vittoria risalente al 3-2 contro lo Schalke 04 nel marzo 2013.
  • L'unico precedente dello Stoccarda contro una squadra turca risale alla scorsa stagione, con una sconfitta esterna per 1-0 contro il Fenerbahçe in Europa League lo scorso ottobre.
  • Il Galatasaray non ha mai vinto in nessuna delle sette occasioni in cui ha ospitato una squadra tedesca in Coppa dei Campioni/Champions League (4N,3P), perdendo la più recente contro il Bayern Monaco nell'ottobre 2023 (3-1).
  • Il Galatasaray ha vinto 4-2 contro il Lille nell'ultimo turno, interrompendo una serie di sei partite senza vittorie nella fase campionato di Champions League (1N,5P). I quattro gol segnati in quella gara sono più di quanti ne avesse realizzati nelle precedenti sei partite senza successi (tre).
  • Lo Stoccarda è una delle sole sette squadre ancora imbattute in questa Champions League (2V 1N), avendo conquistato sette punti in tre partite. Il loro record di punti ottenuti nelle prime quattro gare di un'edizione di Champions League è di nove (3V,1P nel 2003/04).
  • Il Galatasaray ha perso l'ultima partita casalinga in Champions League (4-1 contro il Barcellona), ma non perde due gare interne consecutive nelle principali competizioni europee dall'ottobre 2019 (una serie di quattro).
  • Lo Stoccarda ha subito il minor numero di gol in questa Champions League (due), a pari merito con Arsenal e PSV, mentre è primo in assoluto per Expected Goals concessi (2.3).
  • Victor Osimhen è diventato il terzo miglior marcatore del Galatasaray in UEFA Champions League (otto gol), dietro soltanto a Hakan Sükür (13) e Burak Yilmaz (10). La sua media minuti per gol è tuttavia la migliore di qualsiasi giocatore del club nella competizione (con almeno 10 presenze), con una rete ogni 127 minuti.
  • I quattro gol di Ermedin Demirovic in questa Champions League rappresentano già il record per un giocatore dello Stoccarda in una singola edizione; solo Enzo Millot nel 2024/25 (cinque) ha partecipato a più gol per la squadra in una singola stagione rispetto ai quattro di Demirovic in questa competizione.
  • Il centrocampista dello Stoccarda Angelo Stiller guida la classifica dei giocatori di questa Champions League per passaggi completati (256) e line-breaking passes (73).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

GalatasarayStoccarda
Partite giocate33
Numero di partite vinte12
Numero di partite perse20
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati67
Gol totali subiti92
Media gol subiti per partita3.00.7
Percentuale possesso palla45.060.1
Numero totale di passaggi12651763
Numero totale di passaggi riusciti10531555
Tiri nello specchio della porta1016
Percentuale di tiri in porta47.639.0
Numero totale di cross4372
Numero medio di cross riusciti1117
Duelli per partita vinti132126
Duelli per partita persi138143
Corner subiti1010
Corner guadagnati821
Numero di punizioni a favore3030
Numero di punizioni concesse3343
Tackle totali4735
Percentuale di successo nei tackle51.157.1
Fuorigiochi totali108
Numero totale di cartellini gialli64
Numero totale di cartellini rossi00

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