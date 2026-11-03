Incontro terminato, LASK Linz 4, Slovan Bratislava 0.
Ottobre mese della prevenzione del tumore al seno
Grazie alla ricerca diagnosi e cure sono sempre più mirateLEGGI
Incontro terminato, LASK Linz 4, Slovan Bratislava 0.
Secondo tempo terminato, LASK Linz 4, Slovan Bratislava 0.22:53
Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da Svetozar Markovic (Slovan Bratislava).22:52
Sasa Kalajdzic (LASK Linz) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa da centro area.22:50
Tiro respinto. Andrés Andrade (LASK Linz) un tiro di destro da centro area.22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:49
Fallo di Melayro Bogarde (LASK Linz).22:48
Alen Mustafic (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fuorigioco. Alessandro Schöpf(LASK Linz) prova il lancio lungo, ma Yvan Dibango e' colto in fuorigioco.22:47
Tentativo fallito. Christoph Lang (LASK Linz) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra.22:46
Tiro respinto. Christoph Lang (LASK Linz) un tiro di destro da fuori area. Assist di Andrés Andrade.22:46
Tiro parato. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:46
Fallo di Daniel Elfadli (LASK Linz).22:45
Alen Mustafic (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:45
Fuorigioco. Tigran Barseghyan(Slovan Bratislava) prova il lancio lungo, ma Leo Hofstädter e' colto in fuorigioco.22:43
Tiro respinto. Sasa Kalajdzic (LASK Linz) un tiro di destro da centro area. Assist di Christoph Lang.22:42
Tiro parato. Leo Hofstädter (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tigran Barseghyan.22:41
Fallo di Sasa Kalajdzic (LASK Linz).22:40
Sandro Cruz (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:40
Sostituzione, LASK Linz. Alessandro Schöpf sostituisce Sascha Horvath.22:40
Fuorigioco. Sascha Horvath(LASK Linz) prova il lancio lungo, ma Kasper Jørgensen e' colto in fuorigioco.22:39
Sasa Kalajdzic (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Sahmkou Camara (Slovan Bratislava).22:37
Tiro parato. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:35
Sostituzione, Slovan Bratislava. Peter Pokorny sostituisce Cristian Martínez.22:34
Sostituzione, Slovan Bratislava. Tigran Barseghyan sostituisce Andraz Sporar.22:34
Gara riprende.22:34
Sostituzione, LASK Linz. Christoph Lang sostituisce Moses Usor per infortunio.22:34
Gara momentaneamente sospesa, Moses Usor (LASK Linz) per infortunio.22:32
Tentativo fallito. Sasa Kalajdzic (LASK Linz) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Krystof Danek in seguito a un contropiede.22:32
Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da Aleksandar Popovic (Slovan Bratislava).22:30
Tiro parato. Sasa Kalajdzic (LASK Linz) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Krystof Danek.22:30
Tentativo fallito. Sascha Horvath (LASK Linz) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Kasper Jørgensen.22:28
Tiro parato. Sasa Kalajdzic (LASK Linz) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kasper Jørgensen.22:27
Tiro respinto. Melayro Bogarde (LASK Linz) un tiro di destro da fuori area.22:26
Melayro Bogarde (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Fallo di Nino Marcelli (Slovan Bratislava).22:25
Fallo di Krystof Danek (LASK Linz).22:24
Sandro Cruz (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di mano di Moses Usor (LASK Linz).22:23
Sostituzione, Slovan Bratislava. Leo Hofstädter sostituisce Alexej Maros.22:22
Sostituzione, LASK Linz. Sasa Kalajdzic sostituisce Samuel Adeniran.22:22
Sostituzione, LASK Linz. Krystof Danek sostituisce Robert Ljubicic.22:22
Sostituzione, LASK Linz. Daniel Elfadli sostituisce Xavier Mbuyamba.22:22
Tiro parato. Moses Usor (LASK Linz) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yvan Dibango con cross.22:21
Tiro respinto. Samuel Adeniran (LASK Linz) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Sascha Horvath.22:18
Tiro parato. Alexej Maros (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alen Mustafic con passaggio filtrante.22:17
Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da Sandro Cruz (Slovan Bratislava).22:16
Tiro respinto. Samuel Adeniran (LASK Linz) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Sascha Horvath con cross.22:16
Tentativo fallito. Robert Ljubicic (LASK Linz) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Melayro Bogarde con passaggio filtrante.22:15
Gara riprende.22:13
Gara momentaneamente sospesa, Svetozar Markovic (Slovan Bratislava) per infortunio.22:12
Tiro respinto. Xavier Mbuyamba (LASK Linz) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata.22:12
Tiro respinto. Andrés Andrade (LASK Linz) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Samuel Adeniran con suggerimento di testa.22:11
Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da Samuel Kozlovsky (Slovan Bratislava).22:11
Samuel Adeniran (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09
Fallo di Svetozar Markovic (Slovan Bratislava).22:09
Gol! LASK Linz 4, Slovan Bratislava 0. Samuel Adeniran (LASK Linz) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area sotto la traversa. Assist di Sascha Horvath in seguito a un contropiede.22:07
Inizia il Secondo tempo LASK Linz 3, Slovan Bratislava 0.22:04
Sostituzione, Slovan Bratislava. Sandro Cruz sostituisce Kevin Wimmer.22:04
Primo tempo terminato, LASK Linz 3, Slovan Bratislava 0.21:49
Fuorigioco. Robert Ljubicic(LASK Linz) prova il lancio lungo, ma Samuel Adeniran e' colto in fuorigioco.21:49
Fallo di mano di Andraz Sporar (Slovan Bratislava).21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Andrés Andrade (LASK Linz).21:46
Gol! LASK Linz 3, Slovan Bratislava 0. Robert Ljubicic (LASK Linz) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.21:44
Tiro respinto. Robert Ljubicic (LASK Linz) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata. Assist di Alemão.21:44
Tiro respinto. Alemão (LASK Linz) un tiro di destro da centro area.21:44
Tentativo fallito. Alemão (LASK Linz) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Sascha Horvath con cross da calcio d'angolo.21:44
Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da César Blackman (Slovan Bratislava).21:44
Tiro parato. Andraz Sporar (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nino Marcelli.21:42
Gol! LASK Linz 2, Slovan Bratislava 0. Kasper Jørgensen (LASK Linz) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:38
Sostituzione, Slovan Bratislava. Nino Marcelli sostituisce Suleiman Camara per infortunio.21:37
Kevin Wimmer (Slovan Bratislava) e' ammonito per fallo.21:36
Robert Ljubicic (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:36
Fallo di Kevin Wimmer (Slovan Bratislava).21:36
Yvan Dibango (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Alexej Maros (Slovan Bratislava).21:35
Tentativo fallito. Moses Usor (LASK Linz) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Melayro Bogarde.21:34
Gara riprende.21:34
Gara momentaneamente sospesa, Suleiman Camara (Slovan Bratislava) per infortunio.21:32
Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da César Blackman (Slovan Bratislava).21:30
Gara riprende.21:29
Gara momentaneamente sospesa, Samuel Kozlovsky (Slovan Bratislava) per infortunio.21:28
Tentativo fallito. Yvan Dibango (LASK Linz) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Robert Ljubicic in seguito a un contropiede.21:27
Cristian Martínez (Slovan Bratislava) e' ammonito per fallo.21:25
Melayro Bogarde (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Cristian Martínez (Slovan Bratislava).21:25
Tiro respinto. Robert Ljubicic (LASK Linz) un tiro di sinistro da centro area.21:24
Tentativo fallito. Andraz Sporar (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:22
Gol! LASK Linz 1, Slovan Bratislava 0. Kasper Jørgensen (LASK Linz) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Moses Usor con cross da calcio d'angolo.21:19
Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da Aleksandar Popovic (Slovan Bratislava).21:19
Tiro parato. Moses Usor (LASK Linz) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lukas Jungwirth.21:19
Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da Aleksandar Popovic (Slovan Bratislava).21:17
Tiro parato. Andrés Andrade (LASK Linz) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa.21:17
Xavier Mbuyamba (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di Suleiman Camara (Slovan Bratislava).21:16
Tentativo fallito. Samuel Adeniran (LASK Linz) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Andrés Andrade in seguito a un contropiede.21:15
Fuorigioco. Sascha Horvath(LASK Linz) prova il lancio lungo, ma Alemão e' colto in fuorigioco.21:10
Robert Ljubicic (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09
Fallo di Alen Mustafic (Slovan Bratislava).21:09
Fuorigioco. Robert Ljubicic(LASK Linz) prova il lancio lungo, ma Moses Usor e' colto in fuorigioco.21:05
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Xavier Mbuyamba (LASK Linz).21:04
Tentativo fallito. Andraz Sporar (Slovan Bratislava) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Alexej Maros con cross.21:03
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49
Dove si gioca la partita:
Stadio: Raiffeisen Arena
Città: Linz
Capienza: 19080 spettatori19:49
LASK - Slovan Bratislava è valevole per la della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 21:00 allo stadio .
Attualmente il LASK si trova 15° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece lo Slovan Bratislava si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).
Il LASK ha segnato 10 gol e ne ha subiti 9; lo Slovan Bratislava ha segnato 1 gol e ne ha subiti 17.
LASK e Slovan Bratislava è la prima che si affrontano in campionato.
LASK-Slovan Bratislava ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|LASK
|Slovan Bratislava
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|2
|3
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|6
|1
|Gol totali subiti
|9
|13
|Media gol subiti per partita
|3.0
|4.3
|Percentuale possesso palla
|41.5
|30.3
|Numero totale di passaggi
|1090
|893
|Numero totale di passaggi riusciti
|888
|676
|Tiri nello specchio della porta
|14
|5
|Percentuale di tiri in porta
|48.3
|31.2
|Numero totale di cross
|41
|20
|Numero medio di cross riusciti
|7
|3
|Duelli per partita vinti
|115
|123
|Duelli per partita persi
|163
|119
|Corner subiti
|25
|23
|Corner guadagnati
|10
|4
|Numero di punizioni a favore
|20
|33
|Numero di punizioni concesse
|44
|27
|Tackle totali
|59
|44
|Percentuale di successo nei tackle
|54.2
|59.1
|Fuorigiochi totali
|6
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|8
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Grazie alla ricerca diagnosi e cure sono sempre più mirateLEGGI
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