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LASK-Slovan Bratislava: 4-0 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Raiffeisen Arena di Linz
3 Novembre 2026 ore 21:00
LASK
4
Slovan Bratislava
0
Partita finita
Arbitro: Donatas Rumsas
  1. 19' 1-0 Kasper Jørgensen
  2. 37' 2-0 Kasper Jørgensen
  3. 44' 3-0 Robert Ljubicic
  4. 48' 4-0 Samuel Adeniran
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, LASK Linz 4, Slovan Bratislava 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, LASK Linz 4, Slovan Bratislava 0.22:53

  3. 90'+3'

    Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da Svetozar Markovic (Slovan Bratislava).22:52

  4. 90'+1'

    Sasa Kalajdzic (LASK Linz) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa da centro area.22:50

  5. 90'+1'

    Tiro respinto. Andrés Andrade (LASK Linz) un tiro di destro da centro area.22:50

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:49

  7. 89'

    Fallo di Melayro Bogarde (LASK Linz).22:48

  9. 89'

    Alen Mustafic (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  10. 88'

    Fuorigioco. Alessandro Schöpf(LASK Linz) prova il lancio lungo, ma Yvan Dibango e' colto in fuorigioco.22:47

  11. 87'

    Tentativo fallito. Christoph Lang (LASK Linz) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra.22:46

  12. 87'

    Tiro respinto. Christoph Lang (LASK Linz) un tiro di destro da fuori area. Assist di Andrés Andrade.22:46

  13. 87'

    Tiro parato. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:46

  15. 86'

    Fallo di Daniel Elfadli (LASK Linz).22:45

  16. 86'

    Alen Mustafic (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:45

  17. 84'

    Fuorigioco. Tigran Barseghyan(Slovan Bratislava) prova il lancio lungo, ma Leo Hofstädter e' colto in fuorigioco.22:43

  18. 83'

    Tiro respinto. Sasa Kalajdzic (LASK Linz) un tiro di destro da centro area. Assist di Christoph Lang.22:42

  19. 82'

    Tiro parato. Leo Hofstädter (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tigran Barseghyan.22:41

  21. 81'

    Fallo di Sasa Kalajdzic (LASK Linz).22:40

  22. 81'

    Sandro Cruz (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:40

  23. 81'

    Sostituzione, LASK Linz. Alessandro Schöpf sostituisce Sascha Horvath.22:40

  24. 80'

    Fuorigioco. Sascha Horvath(LASK Linz) prova il lancio lungo, ma Kasper Jørgensen e' colto in fuorigioco.22:39

  25. 78'

    Sasa Kalajdzic (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  27. 78'

    Fallo di Sahmkou Camara (Slovan Bratislava).22:37

  28. 77'

    Tiro parato. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:35

  29. 75'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Peter Pokorny sostituisce Cristian Martínez.22:34

  30. 75'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Tigran Barseghyan sostituisce Andraz Sporar.22:34

  31. 75'

    Gara riprende.22:34

  33. 75'

    Sostituzione, LASK Linz. Christoph Lang sostituisce Moses Usor per infortunio.22:34

  34. 73'

    Gara momentaneamente sospesa, Moses Usor (LASK Linz) per infortunio.22:32

  35. 73'

    Tentativo fallito. Sasa Kalajdzic (LASK Linz) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Krystof Danek in seguito a un contropiede.22:32

  36. 71'

    Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da Aleksandar Popovic (Slovan Bratislava).22:30

  37. 71'

    Tiro parato. Sasa Kalajdzic (LASK Linz) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Krystof Danek.22:30

  39. 69'

    Tentativo fallito. Sascha Horvath (LASK Linz) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Kasper Jørgensen.22:28

  40. 68'

    Tiro parato. Sasa Kalajdzic (LASK Linz) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kasper Jørgensen.22:27

  41. 67'

    Tiro respinto. Melayro Bogarde (LASK Linz) un tiro di destro da fuori area.22:26

  42. 66'

    Melayro Bogarde (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  43. 66'

    Fallo di Nino Marcelli (Slovan Bratislava).22:25

  45. 65'

    Fallo di Krystof Danek (LASK Linz).22:24

  46. 65'

    Sandro Cruz (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  47. 64'

    Fallo di mano di Moses Usor (LASK Linz).22:23

  48. 63'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Leo Hofstädter sostituisce Alexej Maros.22:22

  49. 63'

    Sostituzione, LASK Linz. Sasa Kalajdzic sostituisce Samuel Adeniran.22:22

  51. 63'

    Sostituzione, LASK Linz. Krystof Danek sostituisce Robert Ljubicic.22:22

  52. 63'

    Sostituzione, LASK Linz. Daniel Elfadli sostituisce Xavier Mbuyamba.22:22

  53. 62'

    Tiro parato. Moses Usor (LASK Linz) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yvan Dibango con cross.22:21

  54. 59'

    Tiro respinto. Samuel Adeniran (LASK Linz) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Sascha Horvath.22:18

  55. 58'

    Tiro parato. Alexej Maros (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alen Mustafic con passaggio filtrante.22:17

  57. 57'

    Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da Sandro Cruz (Slovan Bratislava).22:16

  58. 57'

    Tiro respinto. Samuel Adeniran (LASK Linz) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Sascha Horvath con cross.22:16

  59. 56'

    Tentativo fallito. Robert Ljubicic (LASK Linz) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Melayro Bogarde con passaggio filtrante.22:15

  60. 54'

    Gara riprende.22:13

  61. 53'

    Gara momentaneamente sospesa, Svetozar Markovic (Slovan Bratislava) per infortunio.22:12

  63. 53'

    Tiro respinto. Xavier Mbuyamba (LASK Linz) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata.22:12

  64. 53'

    Tiro respinto. Andrés Andrade (LASK Linz) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Samuel Adeniran con suggerimento di testa.22:11

  65. 52'

    Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da Samuel Kozlovsky (Slovan Bratislava).22:11

  66. 50'

    Samuel Adeniran (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09

  67. 50'

    Fallo di Svetozar Markovic (Slovan Bratislava).22:09

  69. 48'

    Gol! LASK Linz 4, Slovan Bratislava 0. Samuel Adeniran (LASK Linz) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area sotto la traversa. Assist di Sascha Horvath in seguito a un contropiede.22:07

  70. Inizia il Secondo tempo LASK Linz 3, Slovan Bratislava 0.22:04

  71. 45'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Sandro Cruz sostituisce Kevin Wimmer.22:04

  72. 45'+4'

    Primo tempo terminato, LASK Linz 3, Slovan Bratislava 0.21:49

  73. 45'+3'

    Fuorigioco. Robert Ljubicic(LASK Linz) prova il lancio lungo, ma Samuel Adeniran e' colto in fuorigioco.21:49

  75. 45'+2'

    Fallo di mano di Andraz Sporar (Slovan Bratislava).21:48

  76. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46

  77. 45'

    Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Andrés Andrade (LASK Linz).21:46

  78. 44'

    Gol! LASK Linz 3, Slovan Bratislava 0. Robert Ljubicic (LASK Linz) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.21:44

  79. 44'

    Tiro respinto. Robert Ljubicic (LASK Linz) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata. Assist di Alemão.21:44

  81. 44'

    Tiro respinto. Alemão (LASK Linz) un tiro di destro da centro area.21:44

  82. 44'

    Tentativo fallito. Alemão (LASK Linz) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Sascha Horvath con cross da calcio d'angolo.21:44

  83. 43'

    Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da César Blackman (Slovan Bratislava).21:44

  84. 41'

    Tiro parato. Andraz Sporar (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nino Marcelli.21:42

  85. 37'

    Gol! LASK Linz 2, Slovan Bratislava 0. Kasper Jørgensen (LASK Linz) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:38

  87. 36'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Nino Marcelli sostituisce Suleiman Camara per infortunio.21:37

  88. 36'

    Kevin Wimmer (Slovan Bratislava) e' ammonito per fallo.21:36

  89. 36'

    Robert Ljubicic (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:36

  90. 36'

    Fallo di Kevin Wimmer (Slovan Bratislava).21:36

  91. 35'

    Yvan Dibango (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  93. 35'

    Fallo di Alexej Maros (Slovan Bratislava).21:35

  94. 34'

    Tentativo fallito. Moses Usor (LASK Linz) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Melayro Bogarde.21:34

  95. 33'

    Gara riprende.21:34

  96. 31'

    Gara momentaneamente sospesa, Suleiman Camara (Slovan Bratislava) per infortunio.21:32

  97. 30'

    Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da César Blackman (Slovan Bratislava).21:30

  99. 29'

    Gara riprende.21:29

  100. 28'

    Gara momentaneamente sospesa, Samuel Kozlovsky (Slovan Bratislava) per infortunio.21:28

  101. 27'

    Tentativo fallito. Yvan Dibango (LASK Linz) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Robert Ljubicic in seguito a un contropiede.21:27

  102. 25'

    Cristian Martínez (Slovan Bratislava) e' ammonito per fallo.21:25

  103. 24'

    Melayro Bogarde (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  105. 24'

    Fallo di Cristian Martínez (Slovan Bratislava).21:25

  106. 24'

    Tiro respinto. Robert Ljubicic (LASK Linz) un tiro di sinistro da centro area.21:24

  107. 22'

    Tentativo fallito. Andraz Sporar (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:22

  108. 19'

    Gol! LASK Linz 1, Slovan Bratislava 0. Kasper Jørgensen (LASK Linz) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Moses Usor con cross da calcio d'angolo.21:19

  109. 19'

    Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da Aleksandar Popovic (Slovan Bratislava).21:19

  111. 19'

    Tiro parato. Moses Usor (LASK Linz) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lukas Jungwirth.21:19

  112. 17'

    Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da Aleksandar Popovic (Slovan Bratislava).21:17

  113. 17'

    Tiro parato. Andrés Andrade (LASK Linz) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa.21:17

  114. 15'

    Xavier Mbuyamba (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  115. 15'

    Fallo di Suleiman Camara (Slovan Bratislava).21:16

  117. 14'

    Tentativo fallito. Samuel Adeniran (LASK Linz) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Andrés Andrade in seguito a un contropiede.21:15

  118. 10'

    Fuorigioco. Sascha Horvath(LASK Linz) prova il lancio lungo, ma Alemão e' colto in fuorigioco.21:10

  119. 9'

    Robert Ljubicic (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09

  120. 9'

    Fallo di Alen Mustafic (Slovan Bratislava).21:09

  121. 4'

    Fuorigioco. Robert Ljubicic(LASK Linz) prova il lancio lungo, ma Moses Usor e' colto in fuorigioco.21:05

  123. 4'

    Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Xavier Mbuyamba (LASK Linz).21:04

  124. 2'

    Tentativo fallito. Andraz Sporar (Slovan Bratislava) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Alexej Maros con cross.21:03

  125. Inizia il Primo tempo.21:01

  126. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

  128. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Raiffeisen Arena
    Città: Linz
    Capienza: 19080 spettatori19:49

Formazioni LASK - Slovan Bratislava

LASK
Slovan Bratislava
TITOLARI LASK
  • (1) LUKAS JUNGWIRTH (P)
  • (16) ANDRÉS ANDRADE (D)
  • (4) XAVIER MBUYAMBA (D)
  • (43) ALEMÃO (D)
  • (30) SASCHA HORVATH (C)
  • (6) MELAYRO BOGARDE (C)
  • (10) ROBERT LJUBICIC (C)
  • (20) KASPER JØRGENSEN (C)
  • (25) YVAN DIBANGO (C)
  • (8) MOSES USOR (A)
  • (7) SAMUEL ADENIRAN (A)
PANCHINA LASK
  • (45) NAEL KANE (C)
  • (21) MANOËL VERHAEGHE (D)
  • (3) MIGUEL FRECKLETON (D)
  • (23) DANIEL ELFADLI (C)
  • (50) FABIAN SCHILLINGER (P)
  • (27) CHRISTOPH LANG (A)
  • (9) KRYSTOF DANEK (C)
  • (11) SASA KALAJDZIC (A)
  • (29) FLORIAN FLECKER (A)
  • (33) TOBIAS SCHÜTZENAUER (P)
  • (18) ALESSANDRO SCHÖPF (C)
ALLENATORE LASK
  • Dietmar Kühbauer
TITOLARI SLOVAN BRATISLAVA
  • (1) ALEKSANDAR POPOVIC (P)
  • (49) SAHMKOU CAMARA (D)
  • (15) SVETOZAR MARKOVIC (D)
  • (6) KEVIN WIMMER (D)
  • (2) SAMUEL KOZLOVSKY (C)
  • (70) CRISTIAN MARTÍNEZ (C)
  • (28) CÉSAR BLACKMAN (C)
  • (20) ALEN MUSTAFIC (C)
  • (99) ANDRAZ SPORAR (A)
  • (29) ALEXEJ MAROS (A)
  • (21) SULEIMAN CAMARA (A)
PANCHINA SLOVAN BRATISLAVA
  • (3) PETER POKORNY (C)
  • (7) LEO HOFSTÄDTER (C)
  • (26) RÓBERT TOMÁNEK (D)
  • (10) NINO MARCELLI (C)
  • (5) RAHIM IBRAHIM (C)
  • (8) ARTUR GAJDOS (C)
  • (88) DAIKI MATSUOKA (C)
  • (71) DOMINIK TAKÁC (P)
  • (57) SANDRO CRUZ (D)
  • (44) MATÚS MACÍK (P)
  • (12) KENAN BAJRIC (D)
  • (11) TIGRAN BARSEGHYAN (C)
ALLENATORE SLOVAN BRATISLAVA
  • Yaya Touré
PREPARTITA

LASK - Slovan Bratislava è valevole per la della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 21:00 allo stadio .

Attualmente il LASK si trova 15° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece lo Slovan Bratislava si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).
Il LASK ha segnato 10 gol e ne ha subiti 9; lo Slovan Bratislava ha segnato 1 gol e ne ha subiti 17.

LASK e Slovan Bratislava è la prima che si affrontano in campionato.

LASK-Slovan Bratislava ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questa sarà la prima sfida in assoluto in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League tra una squadra austriaca (LASK) e una slovacca (Slovan Bratislava).
  • L'unico precedente del LASK contro una squadra slovacca risale a un turno di qualificazione di UEFA Europa League nel settembre 2020, vinto per 7-0 contro il DAC 1904.
  • Lo Slovan Bratislava ha perso tutte e quattro le partite disputate contro squadre austriache nelle principali competizioni europee: due contro il Salisburgo nella stagione 2011/12 (UEFA Europa League) e due contro lo Sturm Graz nella stagione 2023/24 (UEFA Conference League).
  • Al quinto tentativo, il LASK ha vinto la sua prima partita in assoluto in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League nella terza giornata contro lo Sporting CP (3-2 in trasferta); la striscia di vittorie più lunga per una squadra austriaca nella competizione (dal 1992/93) è di due partite, raggiunta dal Salisburgo nel 2021/22 e dallo Sturm Graz nel 1999/00 e 2000/01.
  • Lo Slovan Bratislava ha perso tutte le 11 partite disputate in UEFA Champions League, registrando la peggior percentuale di sconfitte (100%) tra tutte le squadre. Le uniche formazioni ad aver giocato più partite nella competizione senza mai vincere sono il Genk (18), il Partizan Belgrado (12) e il Rapid Vienna (12).
  • Il LASK ha segnato tre o più gol in due partite consecutive nelle principali competizioni europee per la prima volta dal dicembre 2020, non essendoci mai riuscito per tre gare di fila. La loro percentuale realizzativa del 18% è attualmente la migliore nelle sei campagne europee disputate in questo secolo.
  • Lo Slovan Bratislava ha subito il maggior numero di tiri (77) e di tiri nello specchio (32) in questa UEFA Champions League, registrando al contempo il minor numero di tiri (25, a pari merito) e di tiri nello specchio (cinque); gli avversari hanno inoltre completato il maggior numero di sequenze di almeno 10 passaggi su azione (70) e hanno la durata media delle azioni più lunga (14.7 secondi).
  • Yaya Touré dello Slovan Bratislava potrebbe diventare il primo allenatore a perdere ciascuna delle sue prime quattro partite di UEFA Champions League con almeno tre gol di scarto; gli unici altri tecnici ad aver perso le prime tre gare con tale margine sono Anatolij Demjanenko della Dinamo Kiev (2006/07) e Jon Dahl Tomasson del Malmö FF (2021/22).
  • Sasa Kalajdzic ha segnato in entrambe le due partite giocate da titolare nelle principali competizioni europee, con l'Eintracht Francoforte nella UEFA Conference League 2023/24 e nella terza giornata di questa UEFA Champions League con il LASK. L'ultimo austriaco a segnare nelle sue prime tre gare da titolare in queste competizioni è stato Anton Polster dell'Austria Vienna nel 1982.
  • Basandosi sugli expected goals (xG) dei tiri nello specchio subiti (esclusi gli autogol), Dominik Takác dello Slovan Bratislava ha evitato più gol di qualsiasi altro portiere in questa UEFA Champions League (+2.7, con 12 gol subiti a fronte di 14.7 xG in porta affrontati).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LASKSlovan Bratislava
Partite giocate33
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse23
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati61
Gol totali subiti913
Media gol subiti per partita3.04.3
Percentuale possesso palla41.530.3
Numero totale di passaggi1090893
Numero totale di passaggi riusciti888676
Tiri nello specchio della porta145
Percentuale di tiri in porta48.331.2
Numero totale di cross4120
Numero medio di cross riusciti73
Duelli per partita vinti115123
Duelli per partita persi163119
Corner subiti2523
Corner guadagnati104
Numero di punizioni a favore2033
Numero di punizioni concesse4427
Tackle totali5944
Percentuale di successo nei tackle54.259.1
Fuorigiochi totali63
Numero totale di cartellini gialli85
Numero totale di cartellini rossi00

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