Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

PREPARTITA

LASK - Slovan Bratislava è valevole per la della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 21:00 allo stadio .

Attualmente il LASK si trova 15° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece lo Slovan Bratislava si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).

Il LASK ha segnato 10 gol e ne ha subiti 9; lo Slovan Bratislava ha segnato 1 gol e ne ha subiti 17.

LASK e Slovan Bratislava è la prima che si affrontano in campionato.

LASK-Slovan Bratislava ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la prima sfida in assoluto in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League tra una squadra austriaca (LASK) e una slovacca (Slovan Bratislava).

L'unico precedente del LASK contro una squadra slovacca risale a un turno di qualificazione di UEFA Europa League nel settembre 2020, vinto per 7-0 contro il DAC 1904.

Lo Slovan Bratislava ha perso tutte e quattro le partite disputate contro squadre austriache nelle principali competizioni europee: due contro il Salisburgo nella stagione 2011/12 (UEFA Europa League) e due contro lo Sturm Graz nella stagione 2023/24 (UEFA Conference League).

Al quinto tentativo, il LASK ha vinto la sua prima partita in assoluto in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League nella terza giornata contro lo Sporting CP (3-2 in trasferta); la striscia di vittorie più lunga per una squadra austriaca nella competizione (dal 1992/93) è di due partite, raggiunta dal Salisburgo nel 2021/22 e dallo Sturm Graz nel 1999/00 e 2000/01.

Lo Slovan Bratislava ha perso tutte le 11 partite disputate in UEFA Champions League, registrando la peggior percentuale di sconfitte (100%) tra tutte le squadre. Le uniche formazioni ad aver giocato più partite nella competizione senza mai vincere sono il Genk (18), il Partizan Belgrado (12) e il Rapid Vienna (12).

Il LASK ha segnato tre o più gol in due partite consecutive nelle principali competizioni europee per la prima volta dal dicembre 2020, non essendoci mai riuscito per tre gare di fila. La loro percentuale realizzativa del 18% è attualmente la migliore nelle sei campagne europee disputate in questo secolo.

Lo Slovan Bratislava ha subito il maggior numero di tiri (77) e di tiri nello specchio (32) in questa UEFA Champions League, registrando al contempo il minor numero di tiri (25, a pari merito) e di tiri nello specchio (cinque); gli avversari hanno inoltre completato il maggior numero di sequenze di almeno 10 passaggi su azione (70) e hanno la durata media delle azioni più lunga (14.7 secondi).

Yaya Touré dello Slovan Bratislava potrebbe diventare il primo allenatore a perdere ciascuna delle sue prime quattro partite di UEFA Champions League con almeno tre gol di scarto; gli unici altri tecnici ad aver perso le prime tre gare con tale margine sono Anatolij Demjanenko della Dinamo Kiev (2006/07) e Jon Dahl Tomasson del Malmö FF (2021/22).

Sasa Kalajdzic ha segnato in entrambe le due partite giocate da titolare nelle principali competizioni europee, con l'Eintracht Francoforte nella UEFA Conference League 2023/24 e nella terza giornata di questa UEFA Champions League con il LASK. L'ultimo austriaco a segnare nelle sue prime tre gare da titolare in queste competizioni è stato Anton Polster dell'Austria Vienna nel 1982.

Basandosi sugli expected goals (xG) dei tiri nello specchio subiti (esclusi gli autogol), Dominik Takác dello Slovan Bratislava ha evitato più gol di qualsiasi altro portiere in questa UEFA Champions League (+2.7, con 12 gol subiti a fronte di 14.7 xG in porta affrontati).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: