Rimonta davvero incredibile del Manchester United che batte la Roma con un risultato di 3-2. Nonostante un primo tempo perfetto della Roma, chiuso sul risultato di 0-2 grazie alle reti di Soulè e Malen, gli inglesi riescono a ribaltare completamente la squadra di Gasperini. Prima Bruno Fernandes su rigore e poi la doppietta di Cunha, decisivo con due reti e poi anche protagonista di un'espulsione. La Roma perde punti importanti, lo United risorge.
Nel prossimo turno di campionato, prima della sosta, la Roma dovrà affrontare il Sassuolo.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito con noi la diretta di Manchester United-Roma, arrivederci al prossimo turno di Champions League.22:55
90'+5'
Fine partite: MANCHESTER UNITED-ROMA 3-2 (11' Soulé, 18' Malen, 58' Fernandes, 83', 86' Cunha).22:54
90'+1'
Secondo cartellino giallo ed espulsione per Matheus Cunha dopo un bruttissimo fallo su Balerdi. Manchester United in 10 uomini.22:50
90'
Sono stati concessi 5 minuti di recupero!22:50
88'
Sostituzione Roma: esce Bruno Fernandes, entra Mason Mount.22:48
88'
Sostituzione Manchester United: esce Harry Maguire, entra Matthijs de Ligt.22:48
87'
Cartellino giallo per Matheus Cunha.22:47
86'
GOL! MANCHESTER UNITED-Roma 3-2! Rete di Matheus CUNHA! Passaggio vincente di Lacey per Cunha, perfetto nel liberare un destro potentissimo e praticamente imparabile per Vasquez. Rimonta completata per lo United.22:47
83'
GOL! MANCHESTER UNITED-Roma 2-2! Rete di Matheus CUNHA! Cross dalla lunga distanza, liscio incredibile di Balerdi e conclusione vincente, al volo, di Cunha che batte Vasquez. 22:45
79'
Cartellino giallo per Harry Maguire.22:38
78'
Sostituzione Roma: esce Donyell Malen, entra Santiago Castro.22:38
76'
Sostituzione Manchester United: esce Ayden Heaven, entra Lisandro Martínez.22:36
76'
Sostituzione Manchester United: esce Amad Diallo, entra Shea Lacey.22:35
75'
Sostituzione Roma: esce Mario Hermoso, entra Evan Ndicka.22:36
Momento di difficoltà della Roma che non riesce ad uscire. Manchester United super aggressivo, ma non concreto per il momento.22:33
70'
Cartellino giallo per Ayden Heaven.22:29
67'
Insiste lo United, colpisce di testa Maguire da posizione ravvicinata, fondamentale l'intervento di Wesley quasi sulla linea.22:26
63'
Spunto di Dalot che tenta il cross con il mancino, bravo Lulli a chiudere in angolo.22:23
60'
Clamorosa occasione per il pareggio per lo United con Mbeumo che, tutto solo dinanzi a Vasquez, colpisce un doppio palo. Si salva la Roma.22:20
58'
GOL! MANCHESTER UNITED-Roma 1-2! Rete di Bruno FERNANDES! Questa volta il numero 8 dello United non sbaglia e spiazza completamente Vasquez.22:19
57'
Calcio di rigore tirato da Bruno Fernandes e parato da Vasquez, poi rinviato da Cristante. L'arbitro però fa ripetere l'esecuzione poichè il centrocampista della Roma era entrato in area prima del fischio.22:21
55'
Cunha entra in area di rigore, incrocio di gambe con Mancini e dischetto immediatamente indicato dall'arbitro. E' rigore per lo United!22:15
51'
Sostituzione Manchester United: esce Carlos Baleba per infortunio, al suo posto Youri Tielemans.22:10
47'
Inizia il secondo tempo di MANCHESTER UNITED-ROMA!22:05
46'
Sostituzione Roma: esce Rodrigo Mora, entra Niccolò Pisilli.22:04
Ovviamente in casa United occhio a Tielemans e Mount per il secondo tempo, nella Roma scalpita Pisilli.21:50
Una Roma praticamente perfetta chiude la prima frazione in vantaggio per 0-2 all'Old Trafford. Uno United in enorme difficoltà, in balia dei giallorossi fin dai primi minuti. Prima Soulè e poi Malen, entrambi glaciali e decisivi per un uno-due terrificiante. Diverse buone occasioni per la squadra di Gasperini che non riesce però a trovare il terzo gol. Manchester United in crisi.21:49
45'+2'
Finisce il primo tempo di MANCHESTER UNITED-ROMA!21:47
45'+1'
Soulé si libera dalla distanza e tenta una conclusione a giro splendida che termina di pochissimo fuori a lato.21:49
45'
Splendida giocata di Malen che incrocia con il destro, ottima parata di Lammens. Si salva lo United.21:46
42'
Cartellino giallo per Donyell Malen.21:43
39'
Splendido filtrante di Soulè per Mora, intervento decisivo di Yoro che chiude in angolo.21:41
35'
Cartellino giallo per Emanuele Lulli.21:36
32'
Si allarga Lulli e tenta il cross con il destro, Wesley non arriva sul pallone per pochi centimetri.21:34
29'
Prova a scappare in contropiede Diallo, perfetto Wesley in chiusura.21:31
26'
Sussulto dello United con Baleba che ci prova dalla lunga distanza con il mancino, palla abbondantemente alta sopra la travsersa.21:27
22'
Sostituzione Roma: esce Devyne Rensch a causa di un problema muscolare, al suo posto entra Emanuele Lulli.21:25
20'
Cartellino giallo per Matías Soulé.21:21
20'
Cartellino giallo per Bruno Fernandes.21:21
18'
GOL! Manchester United-ROMA 0-2! Rete di Donyell MALEN! L'olandese risulta freddissimo dal dischetto, spiazza Lammens e raddoppia per la Roma.
Al momento è la Roma a gestire ritmi e possesso, lo United si limita a difendersi.21:09
4'
Subito spunto di Soulé che prova a colpire con il mancino, bravo Dalot a bloccarlo.21:06
1'
Inizia il primo tempo di MANCHESTER UNITED-ROMA!21:02
Il Manchester United ha vinto tutte e quattro le partite casalinghe contro la Roma, il proprio miglior dato tra le avversarie contro cui vanta il 100% di vittorie interne nelle principali competizioni europee (4 su 4 anche contro l'Anderlecht).20:25
Manchester United e Roma si sono affrontate otto volte in Europa, con i Red Devils che hanno vinto cinque di questi incontri (1N,2P). L'ultimo precedente, tuttavia, è stato vinto dalla Roma (3-2 nel maggio 2021 in UEFA Europa League).20:25
Le scelte di Gasperini: Malen confermaissimo con Soulé e Mora a supporto. A centrocampo Cristante e De Roon, panchina per Pisilli. In difesa gioca Balerdi dal 1'.20:24
Le scelte di Carrick: gioca Mbeumo avanti con Diallo e Cunha a supporto, titolare anche Fernandez. In difesa gioca Yoro nel ruolo di terzino destro.20:23
Panchina Roma: De Marzi, Koulierakis, Ndicka, Pisilli, Ghilardi, Molina, Lulli, Di Nunzio, Castro. 20:21
Panchina Manchester United: Darlow, Heaton, Mazraoui, De Ligt, Martinez, Mount, Tielemans, Santos, Lacey, Fletcher, Amass, Zirkzee.20:22
Formazione ROMA (3-4-2-1): Vasquez; Mancini, Balerdi, Hermoso; Rensch, Cristante, de Roon, Wesley; Soulè, Mora; Malen.20:21
Formazione MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Mainoo, Baleba; Cunha, Fernandes, Diallo; Mbeumo. 20:21
Il Manchester United arriva da una sconfitta per 2-0 con il Chelsea, mentre la Roma è reduce dalla vittoria in campionato per 1-4 sull'Udinese.20:18
Benvenuti alla diretta del match tra Manchester United e Roma, valevole per la 4a giornata della League Phase della Uefa Champions League.20:17
Dove si gioca la partita:
Stadio: Old Trafford Città: Manchester Capienza: 74244 spettatori20:17
Formazioni Manchester United - Roma
Manchester United
Roma
TITOLARI MANCHESTER UNITED
(1) SENNE LAMMENS (P)
(26) AYDEN HEAVEN (D)
(5) HARRY MAGUIRE (D)
(15) LENY YORO (D)
(2) DIOGO DALOT (D)
(8) BRUNO FERNANDES (C)
(20) CARLOS BALEBA (C)
(37) KOBBIE MAINOO (C)
(16) AMAD DIALLO (C)
(10) MATHEUS CUNHA (C)
(19) BRYAN MBEUMO (A)
PANCHINA MANCHESTER UNITED
(22) TOM HEATON (P)
(11) JOSHUA ZIRKZEE (A)
(3) NOUSSAIR MAZRAOUI (D)
(6) LISANDRO MARTÍNEZ (D)
(4) MATTHIJS DE LIGT (D)
(39) TYLER FLETCHER (C)
(17) ANDREY SANTOS (C)
(7) MASON MOUNT (C)
(18) YOURI TIELEMANS (C)
(31) SHEA LACEY (A)
(41) HARRY AMASS (D)
(12) KARL DARLOW (P)
ALLENATORE MANCHESTER UNITED
Michael Carrick
TITOLARI ROMA
(32) DEVIS VÁSQUEZ (P)
(23) GIANLUCA MANCINI (D)
(22) MARIO HERMOSO (D)
(26) LEONARDO BALERDI (D)
(4) BRYAN CRISTANTE (C)
(43) WESLEY (C)
(15) MARTEN DE ROON (C)
(2) DEVYNE RENSCH (C)
(18) MATÍAS SOULÉ (A)
(86) RODRIGO MORA (A)
(14) DONYELL MALEN (A)
PANCHINA ROMA
(20) NAHUEL MOLINA (D)
(9) SANTIAGO CASTRO (A)
(87) DANIELE GHILARDI (D)
(5) EVAN NDICKA (D)
(3) KONSTANTINOS KOULIERAKIS (D)
(63) ALESSANDRO DI NUNZIO (C)
(61) NICCOLÒ PISILLI (C)
(70) GIORGIO DE MARZI (P)
(77) EMANUELE LULLI (D)
ALLENATORE ROMA
Gian Piero Gasperini
PREPARTITA
Manchester United - Roma è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027. La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 21:00 allo stadio Old Trafford di Manchester. Arbitro di Manchester United - Roma sarà Jesús Gil Manzano. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.
Attualmente il Manchester United si trova 17° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece la Roma si trova 19° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Manchester United ha segnato 8 gol e ne ha subiti 8; la Roma ha segnato 10 gol e ne ha subiti 8.
Manchester United e Roma si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Manchester United ha vinto 4 volte, la Roma ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Manchester United-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Manchester United e Roma si sono affrontate otto volte in Europa, con i Red Devils che hanno vinto cinque di questi incontri (1N,2P). L'ultimo precedente, tuttavia, è stato vinto dalla Roma (3-2 nel maggio 2021 in UEFA Europa League).
Il Manchester United ha vinto tutte e quattro le partite casalinghe contro la Roma, il proprio miglior dato tra le avversarie contro cui vanta il 100% di vittorie interne nelle principali competizioni europee (4 su 4 anche contro l'Anderlecht).
Le squadre italiane hanno affrontato il Manchester United in trasferta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League in 17 occasioni, perdendone 13 (3V,1N). Le uniche tre vittorie sono arrivate tutte con il punteggio di 1-0: Juventus nel 2018 e nel 1996, Milan nel 2005.
Il Manchester United ha perso sette delle ultime 10 partite di UEFA Champions League (2V,1N), la loro peggior serie di sempre in un arco di 10 gare in Coppa dei Campioni/Champions League. I Red Devils hanno perso tre partite consecutive nella stessa edizione della competizione solo un'altra volta, nel 2004/05.
La Roma ha vinto solo due delle ultime 20 trasferte di UEFA Champions League (6N,12P) e ha subito gol in ognuna delle ultime 32 partite esterne dal successo per 2-0 contro il Lione nel marzo 2007; si tratta della striscia più lunga senza un clean sheet in trasferta nella storia della Coppa dei Campioni.
Solo il Barcellona (65.4%) ha una media possesso palla superiore alla Roma (61.3%) nella UEFA Champions League 2026/27, mentre solo Slovan Bratislava (2026) e Feyenoord (1864) hanno concesso più passaggi agli avversari in questa edizione della competizione rispetto al Manchester United (1781).
La Roma ha il PPDA (Passaggi Concessi per Azione Difensiva) più basso in questa stagione di UEFA Champions League, concedendo agli avversari una media di soli 9.4 passaggi per azione difensiva.
L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha vinto quattro delle sue 11 partite contro squadre inglesi in tutte le competizioni (3N,4P - tutte alla guida dell'Atalanta); ognuna delle ultime tre vittorie è arrivata in trasferta: 5-1 contro l'Everton nel novembre 2017, 2-0 contro il Liverpool nel novembre 2020 e 3-0 contro il Liverpool nell'aprile 2024.
Bruno Fernandes ha effettuato il secondo maggior numero di pressioni ad alta intensità nella metà campo avversaria in questa UEFA Champions League (112, dietro le 129 di Guus Til) ed è inoltre il giocatore del Manchester United con il maggior numero di pressioni ad alta intensità totali (153).
Donyell Malen della Roma è uno dei cinque giocatori con cinque o più coinvolgimenti in gol in questa UEFA Champions League (tre gol e due assist), eguagliando il suo record in una singola stagione europea dopo quanto fatto in UEFA Europa League 2020/21 con il PSV. L'olandese ha inoltre registrato il maggior numero di tocchi in area avversaria nella competizione finora (26).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: