Rimonta davvero incredibile del Manchester United che batte la Roma con un risultato di 3-2. Nonostante un primo tempo perfetto della Roma, chiuso sul risultato di 0-2 grazie alle reti di Soulè e Malen, gli inglesi riescono a ribaltare completamente la squadra di Gasperini. Prima Bruno Fernandes su rigore e poi la doppietta di Cunha, decisivo con due reti e poi anche protagonista di un'espulsione. La Roma perde punti importanti, lo United risorge.

Le scelte di Gasperini: Malen confermaissimo con Soulé e Mora a supporto. A centrocampo Cristante e De Roon, panchina per Pisilli. In difesa gioca Balerdi dal 1'.20:24

Manchester United e Roma si sono affrontate otto volte in Europa, con i Red Devils che hanno vinto cinque di questi incontri (1N,2P). L'ultimo precedente, tuttavia, è stato vinto dalla Roma (3-2 nel maggio 2021 in UEFA Europa League).20:25

Il Manchester United ha vinto tutte e quattro le partite casalinghe contro la Roma, il proprio miglior dato tra le avversarie contro cui vanta il 100% di vittorie interne nelle principali competizioni europee (4 su 4 anche contro l'Anderlecht).20:25

Al momento è la Roma a gestire ritmi e possesso, lo United si limita a difendersi.21:09

Una Roma praticamente perfetta chiude la prima frazione in vantaggio per 0-2 all'Old Trafford. Uno United in enorme difficoltà, in balia dei giallorossi fin dai primi minuti. Prima Soulè e poi Malen, entrambi glaciali e decisivi per un uno-due terrificiante. Diverse buone occasioni per la squadra di Gasperini che non riesce però a trovare il terzo gol. Manchester United in crisi.21:49

Cunha entra in area di rigore, incrocio di gambe con Mancini e dischetto immediatamente indicato dall'arbitro. E' rigore per lo United!22:15

Calcio di rigore tirato da Bruno Fernandes e parato da Vasquez, poi rinviato da Cristante. L'arbitro però fa ripetere l'esecuzione poichè il centrocampista della Roma era entrato in area prima del fischio.22:21

PREPARTITA

Manchester United - Roma è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 21:00 allo stadio Old Trafford di Manchester.

Arbitro di Manchester United - Roma sarà Jesús Gil Manzano. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Attualmente il Manchester United si trova 17° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece la Roma si trova 19° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Manchester United ha segnato 8 gol e ne ha subiti 8; la Roma ha segnato 10 gol e ne ha subiti 8.

Manchester United e Roma si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Manchester United ha vinto 4 volte, la Roma ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Manchester United-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Manchester United e Roma si sono affrontate otto volte in Europa, con i Red Devils che hanno vinto cinque di questi incontri (1N,2P). L'ultimo precedente, tuttavia, è stato vinto dalla Roma (3-2 nel maggio 2021 in UEFA Europa League).

Il Manchester United ha vinto tutte e quattro le partite casalinghe contro la Roma, il proprio miglior dato tra le avversarie contro cui vanta il 100% di vittorie interne nelle principali competizioni europee (4 su 4 anche contro l'Anderlecht).

Le squadre italiane hanno affrontato il Manchester United in trasferta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League in 17 occasioni, perdendone 13 (3V,1N). Le uniche tre vittorie sono arrivate tutte con il punteggio di 1-0: Juventus nel 2018 e nel 1996, Milan nel 2005.

Il Manchester United ha perso sette delle ultime 10 partite di UEFA Champions League (2V,1N), la loro peggior serie di sempre in un arco di 10 gare in Coppa dei Campioni/Champions League. I Red Devils hanno perso tre partite consecutive nella stessa edizione della competizione solo un'altra volta, nel 2004/05.

La Roma ha vinto solo due delle ultime 20 trasferte di UEFA Champions League (6N,12P) e ha subito gol in ognuna delle ultime 32 partite esterne dal successo per 2-0 contro il Lione nel marzo 2007; si tratta della striscia più lunga senza un clean sheet in trasferta nella storia della Coppa dei Campioni.

Solo il Barcellona (65.4%) ha una media possesso palla superiore alla Roma (61.3%) nella UEFA Champions League 2026/27, mentre solo Slovan Bratislava (2026) e Feyenoord (1864) hanno concesso più passaggi agli avversari in questa edizione della competizione rispetto al Manchester United (1781).

La Roma ha il PPDA (Passaggi Concessi per Azione Difensiva) più basso in questa stagione di UEFA Champions League, concedendo agli avversari una media di soli 9.4 passaggi per azione difensiva.

L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha vinto quattro delle sue 11 partite contro squadre inglesi in tutte le competizioni (3N,4P - tutte alla guida dell'Atalanta); ognuna delle ultime tre vittorie è arrivata in trasferta: 5-1 contro l'Everton nel novembre 2017, 2-0 contro il Liverpool nel novembre 2020 e 3-0 contro il Liverpool nell'aprile 2024.

Bruno Fernandes ha effettuato il secondo maggior numero di pressioni ad alta intensità nella metà campo avversaria in questa UEFA Champions League (112, dietro le 129 di Guus Til) ed è inoltre il giocatore del Manchester United con il maggior numero di pressioni ad alta intensità totali (153).

Donyell Malen della Roma è uno dei cinque giocatori con cinque o più coinvolgimenti in gol in questa UEFA Champions League (tre gol e due assist), eguagliando il suo record in una singola stagione europea dopo quanto fatto in UEFA Europa League 2020/21 con il PSV. L'olandese ha inoltre registrato il maggior numero di tocchi in area avversaria nella competizione finora (26).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: