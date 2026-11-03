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Shakhtar Donetsk-Sporting Lisbona: 0-1 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stamford Bridge di Londra
3 Novembre 2026 ore 18:45
Shakhtar Donetsk
0
Sporting Lisbona
1
Partita finita
Arbitro: Ivan Kruzliak
  1. 59' 0-1 Issa Doumbia
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Shakhtar Donetsk 0, Sporting Lisbona 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Shakhtar Donetsk 0, Sporting Lisbona 1.20:36

  3. 90'+4'

    Tentativo fallito. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.20:36

  4. 90'+3'

    Fallo di Isaque (Shakhtar Donetsk).20:34

  5. 90'+3'

    Rodrigo Zalazar (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:34

  6. 90'+2'

    Tiro respinto. Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Oleh Ocheretko.20:34

  7. 90'+2'

    Tiro respinto. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un colpo di testa dalla destra dell'area. Assist di Luca Meirelles con cross.20:33

  9. 90'+1'

    Tiro parato. Newerton (Shakhtar Donetsk) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Oleh Ocheretko con cross.20:33

  10. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:32

  11. 90'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Lucas Ferreira sostituisce Mykola Matviienko.20:32

  12. 90'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Luca Meirelles sostituisce Alisson Santana.20:32

  13. 89'

    Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31

  15. 89'

    Fallo di Silas Andersen (Sporting Lisbona).20:31

  16. 88'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. João Simões sostituisce Issa Doumbia.20:30

  17. 88'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Salvador Blopa sostituisce Maxi Araújo.20:30

  18. 88'

    Fallo di Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk).20:30

  19. 88'

    Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:30

  21. 87'

    Tentativo fallito. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Pedro Henrique.20:29

  22. 86'

    Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28

  23. 86'

    Fallo di Sergi Altimira (Sporting Lisbona).20:28

  24. 84'

    Fallo di Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk).20:26

  25. 84'

    Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  27. 83'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Lassina Traoré sostituisce Marlon Gomes.20:25

  28. 83'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Iván Fresneda sostituisce Geny Catamo.20:25

  29. 82'

    Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Vinícius Tobias.20:24

  30. 81'

    Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22

  31. 81'

    Fallo di Sergi Altimira (Sporting Lisbona).20:22

  33. 79'

    Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21

  34. 79'

    Fallo di Issa Doumbia (Sporting Lisbona).20:21

  35. 79'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Rui Silva (Sporting Lisbona).20:21

  36. 79'

    Tiro parato. Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro dalla lunga distanza parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:21

  37. 78'

    Newerton (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:20

  39. 78'

    Fallo di Geny Catamo (Sporting Lisbona).20:20

  40. 77'

    Tentativo fallito. Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.20:19

  41. 76'

    Fallo di mano di Issa Doumbia (Sporting Lisbona).20:18

  42. 74'

    Isaque (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.20:16

  43. 74'

    Silas Andersen (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16

  45. 74'

    Fallo di Isaque (Shakhtar Donetsk).20:16

  46. 72'

    Tentativo fallito. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola di poco alto. Assist di Marlon Gomes.20:14

  47. 71'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Maxi Araújo (Sporting Lisbona).20:13

  48. 70'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Rodrigo Zalazar sostituisce Fotis Ioannidis.20:12

  49. 69'

    Tentativo fallito. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Silas Andersen.20:11

  51. 67'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Isaque sostituisce Yehor Nazaryna.20:09

  52. 67'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Newerton sostituisce Gleiker Mendoza.20:09

  53. 67'

    Tentativo fallito. Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.20:09

  54. 66'

    Maxi Araújo (Sporting Lisbona) e' ammonito per fallo.20:08

  55. 66'

    Fallo di Maxi Araújo (Sporting Lisbona).20:08

  57. 66'

    Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:08

  58. 65'

    Tentativo fallito. Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.20:07

  59. 64'

    Fallo di Silas Andersen (Sporting Lisbona).20:06

  60. 64'

    Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:06

  61. 64'

    Fallo di Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona).20:06

  63. 64'

    Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:06

  64. 63'

    Tentativo fallito. Maxi Araújo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.20:05

  65. 63'

    Tiro parato. Eduardo Quaresma (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Geny Catamo con cross.20:05

  66. 62'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk).20:04

  67. 62'

    Tentativo fallito. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Maxi Araújo con cross.20:04

  69. 59'

    Gol! Shakhtar Donetsk 0, Sporting Lisbona 1. Issa Doumbia (Sporting Lisbona) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:01

  70. 56'

    Fallo di Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk).19:58

  71. 56'

    Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:58

  72. 55'

    Fuorigioco. Valerii Bondar(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Alisson Santana e' colto in fuorigioco.19:57

  73. 54'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona).19:56

  75. 54'

    Tiro respinto. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata.19:56

  76. 52'

    Fallo di Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).19:54

  77. 52'

    Fotis Ioannidis (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  78. 52'

    Gara riprende.19:54

  79. 51'

    Gara momentaneamente sospesa, Silas Andersen (Sporting Lisbona) per infortunio.19:53

  81. 47'

    Tentativo fallito. Issa Doumbia (Sporting Lisbona) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Luis Suárez.19:49

  82. Inizia il Secondo tempo Shakhtar Donetsk 0, Sporting Lisbona 0.19:47

  83. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Shakhtar Donetsk 0, Sporting Lisbona 0.19:31

  84. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:31

  85. 43'

    Fallo di Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk).19:28

  87. 43'

    Geny Catamo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  88. 42'

    Tentativo fallito. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola tira alto. Assist di Yehor Nazaryna con cross da calcio d'angolo.19:27

  89. 41'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona).19:26

  90. 38'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Eduardo Quaresma (Sporting Lisbona).19:23

  91. 36'

    Tiro respinto. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Silas Andersen con passaggio filtrante.19:21

  93. 35'

    Fallo di Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).19:20

  94. 35'

    Sergi Altimira (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:20

  95. 34'

    Fallo di Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk).19:19

  96. 34'

    Geny Catamo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:19

  97. 32'

    Mykola Matviienko (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

  99. 32'

    Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).19:18

  100. 32'

    Tentativo fallito. Silas Andersen (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Fotis Ioannidis da calcio d'angolo.19:17

  101. 32'

    Tentativo fallito. Eduardo Quaresma (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Maxi Araújo con cross da calcio d'angolo.19:17

  102. 31'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk).19:16

  103. 30'

    Gleiker Mendoza (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  105. 30'

    Fallo di Eduardo Quaresma (Sporting Lisbona).19:15

  106. 25'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Sergi Altimira (Sporting Lisbona).19:10

  107. 23'

    Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

  108. 23'

    Fallo di Eduardo Felicíssimo (Sporting Lisbona).19:08

  109. 22'

    Tentativo fallito. Mykola Matviienko (Shakhtar Donetsk) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Yehor Nazaryna con cross da calcio d'angolo.19:07

  111. 21'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Eduardo Felicíssimo (Sporting Lisbona).19:06

  112. 18'

    Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:03

  113. 18'

    Fallo di Eduardo Felicíssimo (Sporting Lisbona).19:03

  114. 17'

    Gleiker Mendoza (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:02

  115. 17'

    Fallo di Silas Andersen (Sporting Lisbona).19:02

  117. 11'

    Fallo di Kauã Elias (Shakhtar Donetsk).18:56

  118. 11'

    Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

  119. 11'

    Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

  120. 11'

    Fallo di Maxi Araújo (Sporting Lisbona).18:56

  121. 9'

    Tiro respinto. Maxi Araújo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Silas Andersen con cross.18:54

  123. 6'

    Tiro parato. Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alisson Santana.18:51

  124. 4'

    Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:49

  125. 4'

    Fallo di Maxi Araújo (Sporting Lisbona).18:49

  126. 3'

    Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:48

  127. 3'

    Fallo di Silas Andersen (Sporting Lisbona).18:48

  129. 2'

    Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:47

  130. 2'

    Fallo di Maxi Araújo (Sporting Lisbona).18:47

  131. Inizia il Primo tempo.18:46

  132. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:38

  134. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stamford Bridge
    Città: Londra
    Capienza: 40044 spettatori17:38

Formazioni Shakhtar Donetsk - Sporting Lisbona

Shakhtar Donetsk
Sporting Lisbona
TITOLARI SHAKHTAR DONETSK
  • (31) DMYTRO RIZNYK (P)
  • (22) MYKOLA MATVIIENKO (D)
  • (13) PEDRO HENRIQUE (D)
  • (17) VINÍCIUS TOBIAS (D)
  • (5) VALERII BONDAR (D)
  • (6) MARLON GOMES (C)
  • (27) OLEH OCHERETKO (C)
  • (29) YEHOR NAZARYNA (C)
  • (30) ALISSON SANTANA (C)
  • (77) GLEIKER MENDOZA (C)
  • (9) KAUÃ ELIAS (A)
PANCHINA SHAKHTAR DONETSK
  • (18) ALAA GHRAM (D)
  • (49) LUCA MEIRELLES (A)
  • (37) LUCAS FERREIRA (C)
  • (14) ISAQUE (C)
  • (68) PROSPER OBAH (C)
  • (11) NEWERTON (C)
  • (25) GABRIEL CARVALHO (C)
  • (8) DMYTRO KRYSKIV (C)
  • (20) OLEKSANDR KARAVAIEV (C)
  • (23) KIRIL FESIUN (P)
  • (16) IRAKLI AZAROVI (D)
  • (2) LASSINA TRAORÉ (A)
ALLENATORE SHAKHTAR DONETSK
  • Arda Turan
TITOLARI SPORTING LISBONA
  • (1) RUI SILVA (P)
  • (73) EDUARDO FELICÍSSIMO (D)
  • (72) EDUARDO QUARESMA (D)
  • (25) GONÇALO INÁCIO (D)
  • (20) MAXI ARAÚJO (C)
  • (5) SERGI ALTIMIRA (C)
  • (4) SILAS ANDERSEN (C)
  • (10) GENY CATAMO (C)
  • (77) ISSA DOUMBIA (A)
  • (7) FOTIS IOANNIDIS (A)
  • (97) LUIS SUÁREZ (A)
PANCHINA SPORTING LISBONA
  • (21) PEDRO LIMA (C)
  • (19) NESTORY IRANKUNDA (A)
  • (17) RODRIGO ZALAZAR (C)
  • (30) KAIQUE (P)
  • (22) IVÁN FRESNEDA (D)
  • (31) LUÍS GUILHERME (A)
  • (9) RAFAEL NEL (A)
  • (28) JESSE DERRY (A)
  • (8) JOÃO SIMÕES (C)
  • (55) IBRAHIMA BA (D)
  • (58) FLÁVIO GONÇALVES (A)
  • (70) SALVADOR BLOPA (D)
ALLENATORE SPORTING LISBONA
  • Tiago Manuel Matos da Costa Fernandes
PREPARTITA

Shakhtar Donetsk - Sporting Lisbona è valevole per la della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 18:45 allo stadio .

Attualmente lo Shakhtar Donetsk si trova 20° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece lo Sporting Lisbona si trova 6° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Lo Shakhtar Donetsk ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4; lo Sporting Lisbona ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4.

Shakhtar Donetsk e Sporting Lisbona si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match lo Shakhtar Donetsk non ha mai vinto, lo Sporting Lisbona ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Shakhtar Donetsk-Sporting Lisbona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Gli unici precedenti tra Shakhtar Donetsk e Sporting Lisbona risalgono alla fase a gironi della UEFA Champions League 2008/09, con entrambe le partite terminate 1-0 in favore della squadra portoghese.
  • Lo Sporting Lisbona ha vinto sette delle otto partite disputate contro squadre ucraine nelle competizioni europee (1N), incluse tutte e quattro quelle giocate in UEFA Champions League.
  • Lo Sporting Lisbona ha già giocato una volta allo Stamford Bridge in UEFA Champions League, perdendo contro il Chelsea di José Mourinho nel dicembre 2014 (1-3).
  • Lo Sporting Lisbona non ha subito gol nelle ultime due trasferte in questa competizione (1V,1N) e potrebbe riuscirci per tre gare consecutive per la prima volta nella sua storia in Coppa dei Campioni/Champions League.
  • Lo Shakhtar Donetsk ha perso senza segnare nell'ultimo turno contro l'Inter (0-1) e non rimane a secco di gol per due partite consecutive nelle maggiori competizioni europee dall'ottobre 2024 (una serie di tre).
  • Lo Shakhtar Donetsk ha trascorso l'85% del tempo totale di gioco in situazione di pareggio in questa edizione della UEFA Champions League, la percentuale più alta tra tutte le squadre in qualsiasi situazione di punteggio (V/N/P) nella competizione in corso.
  • Basandosi sulle formazioni iniziali, lo Shakhtar Donetsk ha l'età media più bassa tra tutte le squadre in questa UEFA Champions League (24 anni e 182 giorni). Lo Sporting Lisbona occupa il terzo posto in questa speciale classifica (24 anni e 244 giorni), dietro solo allo Shakhtar e al Feyenoord (24 anni e 193 giorni).
  • Luis Suárez potrebbe diventare il decimo giocatore a raggiungere la doppia cifra di gol con lo Sporting Lisbona nelle maggiori competizioni europee (attualmente è a quota nove) ma sarebbe il primo a segnare 10 o più reti per il club in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League.
  • Il difensore dello Shakhtar Donetsk Mykola Matviienko guida la classifica dei giocatori di questa UEFA Champions League per progressioni palla al piede (43), avendo inoltre effettuato più progressioni palla al piede di oltre 10 metri rispetto a qualsiasi altro difensore (20).
  • Il centrocampista dello Sporting Lisbona Sergi Altimira ha recuperato il possesso e dato inizio a 46 sequenze di gioco in questa UEFA Champions League, più di qualsiasi altro giocatore.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Shakhtar DonetskSporting Lisbona
Partite giocate33
Numero di partite vinte12
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati47
Gol totali subiti34
Media gol subiti per partita1.01.3
Percentuale possesso palla51.848.1
Numero totale di passaggi13681371
Numero totale di passaggi riusciti12011172
Tiri nello specchio della porta1014
Percentuale di tiri in porta55.656.0
Numero totale di cross2534
Numero medio di cross riusciti511
Duelli per partita vinti135155
Duelli per partita persi155131
Corner subiti1014
Corner guadagnati1211
Numero di punizioni a favore3741
Numero di punizioni concesse4135
Tackle totali5848
Percentuale di successo nei tackle46.660.4
Fuorigiochi totali66
Numero totale di cartellini gialli94
Numero totale di cartellini rossi00

Shakhtar Donetsk - Sporting Lisbona Live

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