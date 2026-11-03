Incontro terminato, Shakhtar Donetsk 0, Sporting Lisbona 1.
Ottobre mese della prevenzione del tumore al seno
Grazie alla ricerca diagnosi e cure sono sempre più mirateLEGGI
Incontro terminato, Shakhtar Donetsk 0, Sporting Lisbona 1.
Secondo tempo terminato, Shakhtar Donetsk 0, Sporting Lisbona 1.20:36
Tentativo fallito. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.20:36
Fallo di Isaque (Shakhtar Donetsk).20:34
Rodrigo Zalazar (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:34
Tiro respinto. Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Oleh Ocheretko.20:34
Tiro respinto. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un colpo di testa dalla destra dell'area. Assist di Luca Meirelles con cross.20:33
Tiro parato. Newerton (Shakhtar Donetsk) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Oleh Ocheretko con cross.20:33
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:32
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Lucas Ferreira sostituisce Mykola Matviienko.20:32
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Luca Meirelles sostituisce Alisson Santana.20:32
Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31
Fallo di Silas Andersen (Sporting Lisbona).20:31
Sostituzione, Sporting Lisbona. João Simões sostituisce Issa Doumbia.20:30
Sostituzione, Sporting Lisbona. Salvador Blopa sostituisce Maxi Araújo.20:30
Fallo di Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk).20:30
Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:30
Tentativo fallito. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Pedro Henrique.20:29
Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28
Fallo di Sergi Altimira (Sporting Lisbona).20:28
Fallo di Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk).20:26
Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Lassina Traoré sostituisce Marlon Gomes.20:25
Sostituzione, Sporting Lisbona. Iván Fresneda sostituisce Geny Catamo.20:25
Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Vinícius Tobias.20:24
Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22
Fallo di Sergi Altimira (Sporting Lisbona).20:22
Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21
Fallo di Issa Doumbia (Sporting Lisbona).20:21
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Rui Silva (Sporting Lisbona).20:21
Tiro parato. Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro dalla lunga distanza parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:21
Newerton (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:20
Fallo di Geny Catamo (Sporting Lisbona).20:20
Tentativo fallito. Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.20:19
Fallo di mano di Issa Doumbia (Sporting Lisbona).20:18
Isaque (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.20:16
Silas Andersen (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Fallo di Isaque (Shakhtar Donetsk).20:16
Tentativo fallito. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola di poco alto. Assist di Marlon Gomes.20:14
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Maxi Araújo (Sporting Lisbona).20:13
Sostituzione, Sporting Lisbona. Rodrigo Zalazar sostituisce Fotis Ioannidis.20:12
Tentativo fallito. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Silas Andersen.20:11
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Isaque sostituisce Yehor Nazaryna.20:09
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Newerton sostituisce Gleiker Mendoza.20:09
Tentativo fallito. Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.20:09
Maxi Araújo (Sporting Lisbona) e' ammonito per fallo.20:08
Fallo di Maxi Araújo (Sporting Lisbona).20:08
Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:08
Tentativo fallito. Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.20:07
Fallo di Silas Andersen (Sporting Lisbona).20:06
Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:06
Fallo di Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona).20:06
Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:06
Tentativo fallito. Maxi Araújo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.20:05
Tiro parato. Eduardo Quaresma (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Geny Catamo con cross.20:05
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk).20:04
Tentativo fallito. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Maxi Araújo con cross.20:04
Gol! Shakhtar Donetsk 0, Sporting Lisbona 1. Issa Doumbia (Sporting Lisbona) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:01
Fallo di Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk).19:58
Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:58
Fuorigioco. Valerii Bondar(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Alisson Santana e' colto in fuorigioco.19:57
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona).19:56
Tiro respinto. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata.19:56
Fallo di Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).19:54
Fotis Ioannidis (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Gara riprende.19:54
Gara momentaneamente sospesa, Silas Andersen (Sporting Lisbona) per infortunio.19:53
Tentativo fallito. Issa Doumbia (Sporting Lisbona) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Luis Suárez.19:49
Inizia il Secondo tempo Shakhtar Donetsk 0, Sporting Lisbona 0.19:47
Primo tempo terminato, Shakhtar Donetsk 0, Sporting Lisbona 0.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:31
Fallo di Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk).19:28
Geny Catamo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Tentativo fallito. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola tira alto. Assist di Yehor Nazaryna con cross da calcio d'angolo.19:27
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona).19:26
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Eduardo Quaresma (Sporting Lisbona).19:23
Tiro respinto. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Silas Andersen con passaggio filtrante.19:21
Fallo di Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).19:20
Sergi Altimira (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:20
Fallo di Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk).19:19
Geny Catamo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:19
Mykola Matviienko (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).19:18
Tentativo fallito. Silas Andersen (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Fotis Ioannidis da calcio d'angolo.19:17
Tentativo fallito. Eduardo Quaresma (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Maxi Araújo con cross da calcio d'angolo.19:17
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk).19:16
Gleiker Mendoza (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Fallo di Eduardo Quaresma (Sporting Lisbona).19:15
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Sergi Altimira (Sporting Lisbona).19:10
Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Fallo di Eduardo Felicíssimo (Sporting Lisbona).19:08
Tentativo fallito. Mykola Matviienko (Shakhtar Donetsk) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Yehor Nazaryna con cross da calcio d'angolo.19:07
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Eduardo Felicíssimo (Sporting Lisbona).19:06
Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:03
Fallo di Eduardo Felicíssimo (Sporting Lisbona).19:03
Gleiker Mendoza (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:02
Fallo di Silas Andersen (Sporting Lisbona).19:02
Fallo di Kauã Elias (Shakhtar Donetsk).18:56
Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Fallo di Maxi Araújo (Sporting Lisbona).18:56
Tiro respinto. Maxi Araújo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Silas Andersen con cross.18:54
Tiro parato. Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alisson Santana.18:51
Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:49
Fallo di Maxi Araújo (Sporting Lisbona).18:49
Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:48
Fallo di Silas Andersen (Sporting Lisbona).18:48
Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:47
Fallo di Maxi Araújo (Sporting Lisbona).18:47
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:38
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stamford Bridge
Città: Londra
Capienza: 40044 spettatori17:38
Shakhtar Donetsk - Sporting Lisbona è valevole per la della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 18:45 allo stadio .
Attualmente lo Shakhtar Donetsk si trova 20° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece lo Sporting Lisbona si trova 6° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Lo Shakhtar Donetsk ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4; lo Sporting Lisbona ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4.
Shakhtar Donetsk e Sporting Lisbona si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match lo Shakhtar Donetsk non ha mai vinto, lo Sporting Lisbona ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Shakhtar Donetsk-Sporting Lisbona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Shakhtar Donetsk
|Sporting Lisbona
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|2
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|4
|7
|Gol totali subiti
|3
|4
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.3
|Percentuale possesso palla
|51.8
|48.1
|Numero totale di passaggi
|1368
|1371
|Numero totale di passaggi riusciti
|1201
|1172
|Tiri nello specchio della porta
|10
|14
|Percentuale di tiri in porta
|55.6
|56.0
|Numero totale di cross
|25
|34
|Numero medio di cross riusciti
|5
|11
|Duelli per partita vinti
|135
|155
|Duelli per partita persi
|155
|131
|Corner subiti
|10
|14
|Corner guadagnati
|12
|11
|Numero di punizioni a favore
|37
|41
|Numero di punizioni concesse
|41
|35
|Tackle totali
|58
|48
|Percentuale di successo nei tackle
|46.6
|60.4
|Fuorigiochi totali
|6
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|9
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Grazie alla ricerca diagnosi e cure sono sempre più mirateLEGGI
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