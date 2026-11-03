Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:38

PREPARTITA

Shakhtar Donetsk - Sporting Lisbona è valevole per la della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 18:45 allo stadio .

Attualmente lo Shakhtar Donetsk si trova 20° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece lo Sporting Lisbona si trova 6° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Lo Shakhtar Donetsk ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4; lo Sporting Lisbona ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4.

Shakhtar Donetsk e Sporting Lisbona si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match lo Shakhtar Donetsk non ha mai vinto, lo Sporting Lisbona ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Shakhtar Donetsk-Sporting Lisbona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Gli unici precedenti tra Shakhtar Donetsk e Sporting Lisbona risalgono alla fase a gironi della UEFA Champions League 2008/09, con entrambe le partite terminate 1-0 in favore della squadra portoghese.

Lo Sporting Lisbona ha vinto sette delle otto partite disputate contro squadre ucraine nelle competizioni europee (1N), incluse tutte e quattro quelle giocate in UEFA Champions League.

Lo Sporting Lisbona ha già giocato una volta allo Stamford Bridge in UEFA Champions League, perdendo contro il Chelsea di José Mourinho nel dicembre 2014 (1-3).

Lo Sporting Lisbona non ha subito gol nelle ultime due trasferte in questa competizione (1V,1N) e potrebbe riuscirci per tre gare consecutive per la prima volta nella sua storia in Coppa dei Campioni/Champions League.

Lo Shakhtar Donetsk ha perso senza segnare nell'ultimo turno contro l'Inter (0-1) e non rimane a secco di gol per due partite consecutive nelle maggiori competizioni europee dall'ottobre 2024 (una serie di tre).

Lo Shakhtar Donetsk ha trascorso l'85% del tempo totale di gioco in situazione di pareggio in questa edizione della UEFA Champions League, la percentuale più alta tra tutte le squadre in qualsiasi situazione di punteggio (V/N/P) nella competizione in corso.

Basandosi sulle formazioni iniziali, lo Shakhtar Donetsk ha l'età media più bassa tra tutte le squadre in questa UEFA Champions League (24 anni e 182 giorni). Lo Sporting Lisbona occupa il terzo posto in questa speciale classifica (24 anni e 244 giorni), dietro solo allo Shakhtar e al Feyenoord (24 anni e 193 giorni).

Luis Suárez potrebbe diventare il decimo giocatore a raggiungere la doppia cifra di gol con lo Sporting Lisbona nelle maggiori competizioni europee (attualmente è a quota nove) ma sarebbe il primo a segnare 10 o più reti per il club in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League.

Il difensore dello Shakhtar Donetsk Mykola Matviienko guida la classifica dei giocatori di questa UEFA Champions League per progressioni palla al piede (43), avendo inoltre effettuato più progressioni palla al piede di oltre 10 metri rispetto a qualsiasi altro difensore (20).

Il centrocampista dello Sporting Lisbona Sergi Altimira ha recuperato il possesso e dato inizio a 46 sequenze di gioco in questa UEFA Champions League, più di qualsiasi altro giocatore.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: