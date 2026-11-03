Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

PREPARTITA

Villarreal - Paris Saint-Germain è valevole per la della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 21:00 allo stadio .

Attualmente il Villarreal si trova 29° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece il Paris Saint-Germain si trova 1° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Villarreal ha segnato 8 gol e ne ha subiti 14; il Paris Saint-Germain ha segnato 20 gol e ne ha subiti 5.

Villarreal e Paris Saint-Germain è la prima che si affrontano in campionato.

Villarreal-Paris Saint-Germain ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Sarà il primo incontro tra Villarreal e Paris Saint-Germain; le uniche precedenti occasioni in cui il Villarreal ha affrontato i campioni in carica della Champions League nella competizione risalgono alla stagione 2008/09, quando pareggiò 0-0 sia in casa che in trasferta contro il Manchester United.

Dalla stagione 2023/24, il Villarreal ha vinto tre delle quattro partite contro squadre francesi nelle competizioni europee (1P); un numero superiore a quello registrato nelle prime otto sfide tra il 2002 e il 2018 (2V,2N,4P).

Dall'arrivo di Luis Enrique, il Paris Saint-Germain è rimasto imbattuto nelle quattro trasferte di Champions League contro squadre spagnole, vincendone tre (1N). Prima del suo arrivo, la squadra francese aveva vinto solo due delle 12 trasferte contro avversarie spagnole nella competizione (3N,7P).

Il Paris Saint-Germain è imbattuto nelle ultime 13 partite in questa competizione (9V,4N). Se dovesse evitare la sconfitta in questo match, eguaglierebbe la striscia di imbattibilità più lunga per una squadra francese nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League (14 partite del Lione tra dicembre 2004 e marzo 2006).

Queste due squadre figurano tra le quattro con la media gol per partita più alta in questa edizione della Champions League: il Paris Saint-Germain è primo a pari merito per media gol a incontro (6.3 – 14 fatti, cinque subiti), mentre il Villarreal è quarto (5.3 – otto fatti, otto subiti).

Il Paris Saint-Germain registra il tempo medio di attesa più alto sui rinvii dal fondo in questa stagione di Champions League (34.4 secondi). Nonostante ciò, la squadra ha spesso giocato lungo in questa edizione, classificandosi al 28° posto su 36 squadre per distanza media dei rinvii dal fondo (38.9 metri).

Il Paris Saint-Germain ha effettuato più defensive line-breaking passes di qualsiasi altra squadra in questa Champions League (63) ed è l'unica formazione ad averne completati 20 o più in diverse partite in questa edizione fino ad ora (28 contro lo Slovan Bratislava alla prima giornata e 22 contro il Barcellona alla terza).

Désiré Doué ha partecipato direttamente a 21 gol in 31 presenze in Champions League (12 gol, nove assist) con il Paris Saint-Germain. Si tratta del sesto dato più alto per un giocatore di 21 anni o meno nella storia della competizione e il secondo per un francese della stessa età o meno, dietro solo a Kylian Mbappé (37).

Dall'inizio della scorsa stagione, Santiago Mouriño del Villarreal ha vinto più duelli per 90 minuti di qualsiasi altro difensore in Champions League (7.3, con almeno 500 minuti giocati). Tuttavia, è stato ammonito in cinque delle sue nove presenze nelle ultime due edizioni; solo un difensore ha ricevuto più cartellini gialli (Álvaro Carreras, sei).

Il centrocampista del Paris Saint-Germain Fabián Ruiz è uno dei soli due giocatori ad aver effettuato 50 o più line-breaking passes (58) e 10 o più defensive line-breaking passes (13) in questa Champions League, insieme a Martin Ødegaard dell'Arsenal.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: