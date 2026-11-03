Incontro terminato, Villarreal 0, Paris Saint Germain 6.
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Incontro terminato, Villarreal 0, Paris Saint Germain 6.
Secondo tempo terminato, Villarreal 0, Paris Saint Germain 6.22:51
Tentativo fallito. Georges Mikautadze (Villarreal) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pape Gueye.22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:49
Tentativo fallito. Alberto Moleiro (Villarreal) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Sergi Cardona.22:48
Tentativo fallito. Georges Mikautadze (Villarreal) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Tajon Buchanan con cross.22:48
David Boly (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Fallo di Sergi Cardona (Villarreal).22:46
Quentin Ndjantou (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:45
Fallo di Pape Gueye (Villarreal).22:45
Mika Godts (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Fallo di Renato Veiga (Villarreal).22:40
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Renato Veiga (Villarreal).22:39
Tiro respinto. Beraldo (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area. Assist di Fabián Ruiz.22:39
Sostituzione, Villarreal. Pau Navarro sostituisce Alex Freeman.22:38
Gol! Villarreal 0, Paris Saint Germain 6. David Boly (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di João Neves.22:37
Alberto Moleiro (Villarreal) e' ammonito per fallo.22:36
Mika Godts (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Fallo di Alberto Moleiro (Villarreal).22:36
Fuorigioco. Carlos Maciá(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Tajon Buchanan e' colto in fuorigioco.22:34
Quentin Ndjantou (Paris Saint Germain) e' ammonito.22:33
Sostituzione, Paris Saint Germain. Beraldo sostituisce Vitinha.22:33
Sostituzione, Paris Saint Germain. Quentin Ndjantou sostituisce Désiré Doué.22:33
Sostituzione, Paris Saint Germain. David Boly sostituisce Achraf Hakimi.22:33
João Neves (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Fallo di Pape Gueye (Villarreal).22:32
Tentativo fallito. Georges Mikautadze (Villarreal) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Alberto Moleiro.22:30
Tiro respinto. João Neves (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Vitinha.22:29
Tentativo fallito. Alberto Moleiro (Villarreal) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Georges Mikautadze.22:27
Sergi Cardona (Villarreal) e' ammonito per fallo.22:25
Ferran Torres (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25
Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).22:25
Tiro parato. Pape Gueye (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Georges Mikautadze.22:25
Sostituzione, Villarreal. Alberto Moleiro sostituisce Santi Comesaña.22:21
Sostituzione, Villarreal. Georges Mikautadze sostituisce Ayoze Pérez.22:21
Sostituzione, Villarreal. Tani Oluwaseyi sostituisce Carlos Romero.22:21
Fuorigioco. Achraf Hakimi(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Fabián Ruiz e' colto in fuorigioco.22:21
Tiro parato. João Neves (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa.22:19
Sostituzione, Paris Saint Germain. Ferran Torres sostituisce Maghnes Akliouche.22:18
Sostituzione, Paris Saint Germain. Mika Godts sostituisce Senny Mayulu.22:18
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Renato Veiga (Villarreal).22:18
Fallo di Maghnes Akliouche (Paris Saint Germain).22:17
Sergi Cardona (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:17
Tentativo fallito. Lucas Hernández (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Désiré Doué con cross da calcio d'angolo.22:17
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Santiago Mouriño (Villarreal).22:16
João Neves (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Fallo di Santi Comesaña (Villarreal).22:13
Tiro parato. Désiré Doué (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Achraf Hakimi.22:12
Tiro respinto. Alex Freeman (Villarreal) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:11
Tiro respinto. Pape Gueye (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Sergi Cardona.22:11
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Vitinha (Paris Saint Germain).22:10
Tiro respinto. Carlos Romero (Villarreal) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Sergi Cardona.22:10
Gol! Villarreal 0, Paris Saint Germain 5. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vitinha in seguito a un calcio da fermo.22:09
Santiago Mouriño (Villarreal) e' ammonito per fallo.22:08
Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).22:08
Maghnes Akliouche (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Fallo di Sergi Cardona (Villarreal).22:07
Tentativo fallito. Sergi Cardona (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.22:07
João Neves (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:05
Fallo di Santi Comesaña (Villarreal).22:05
Inizia il Secondo tempo Villarreal 0, Paris Saint Germain 4.22:04
Sostituzione, Villarreal. Sergi Cardona sostituisce Nicolas Pepe.22:04
Primo tempo terminato, Villarreal 0, Paris Saint Germain 4.21:49
Tiro parato. Lucas Hernández (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Désiré Doué con cross.21:49
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Renato Veiga (Villarreal).21:48
Tiro respinto. Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Désiré Doué.21:48
Tiro parato. Ayoze Pérez (Villarreal) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.21:47
Illia Zabarnyi (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Fallo di Ayoze Pérez (Villarreal).21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Santi Comesaña (Villarreal) e' ammonito per fallo.21:46
Senny Mayulu (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Fallo di Santi Comesaña (Villarreal).21:46
Tiro parato. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Achraf Hakimi.21:44
Fallo di Maghnes Akliouche (Paris Saint Germain).21:42
Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:42
Senny Mayulu (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).21:42
João Neves (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:38
Fallo di Ayoze Pérez (Villarreal).21:38
Maghnes Akliouche (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).21:38
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Péter Gulácsi (Villarreal).21:36
Tiro parato. Désiré Doué (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Senny Mayulu.21:36
Matvey Safonov (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Renato Veiga (Villarreal).21:35
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Lucas Hernández (Paris Saint Germain).21:35
Senny Mayulu (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:33
Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).21:33
Tiro respinto. Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area. Assist di Maghnes Akliouche.21:32
Tentativo fallito. Tajon Buchanan (Villarreal) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Alex Freeman.21:29
Tentativo fallito. Illia Zabarnyi (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:28
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Renato Veiga (Villarreal).21:28
Maghnes Akliouche (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27
Fallo di Santi Comesaña (Villarreal).21:27
Tentativo fallito. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra. Assist di Maghnes Akliouche con passaggio filtrante.21:22
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Pape Gueye (Villarreal).21:22
Désiré Doué (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).21:20
Gol! Villarreal 0, Paris Saint Germain 4. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Maghnes Akliouche.21:17
Tiro respinto. Maghnes Akliouche (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area.21:17
Fallo di Lucas Hernández (Paris Saint Germain).21:16
Pape Gueye (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:16
Gol! Villarreal 0, Paris Saint Germain 3. Senny Mayulu (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra.21:14
Tiro respinto. João Neves (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area. Assist di Achraf Hakimi.21:14
Gol! Villarreal 0, Paris Saint Germain 2. Désiré Doué (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Maghnes Akliouche.21:12
Gol! Villarreal 0, Paris Saint Germain 1. João Neves (Paris Saint Germain) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra da calcio d'angolo.21:09
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Carlos Romero (Villarreal).21:09
Tiro parato. Désiré Doué (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Maghnes Akliouche.21:07
Tiro respinto. Désiré Doué (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di João Neves.21:06
Tiro respinto. Nicolas Pepe (Villarreal) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Alex Freeman.21:05
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Fabián Ruiz (Paris Saint Germain).21:04
Tiro respinto. Carlos Romero (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area.21:04
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da João Neves (Paris Saint Germain).21:03
Fallo di Lucas Hernández (Paris Saint Germain).21:03
Nicolas Pepe (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:03
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estadio de la Cerámica
Città: Villarreal
Capienza: 23500 spettatori19:48
Villarreal - Paris Saint-Germain è valevole per la della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 21:00 allo stadio .
Attualmente il Villarreal si trova 29° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece il Paris Saint-Germain si trova 1° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Villarreal ha segnato 8 gol e ne ha subiti 14; il Paris Saint-Germain ha segnato 20 gol e ne ha subiti 5.
Villarreal e Paris Saint-Germain è la prima che si affrontano in campionato.
Villarreal-Paris Saint-Germain ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Villarreal
|Paris Saint-Germain
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|3
|Numero di partite perse
|2
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|8
|14
|Gol totali subiti
|8
|5
|Media gol subiti per partita
|2.7
|1.7
|Percentuale possesso palla
|49.1
|55.0
|Numero totale di passaggi
|1474
|1654
|Numero totale di passaggi riusciti
|1249
|1455
|Tiri nello specchio della porta
|15
|38
|Percentuale di tiri in porta
|55.6
|64.4
|Numero totale di cross
|23
|23
|Numero medio di cross riusciti
|7
|6
|Duelli per partita vinti
|144
|111
|Duelli per partita persi
|142
|135
|Corner subiti
|21
|16
|Corner guadagnati
|13
|11
|Numero di punizioni a favore
|37
|26
|Numero di punizioni concesse
|28
|30
|Tackle totali
|60
|54
|Percentuale di successo nei tackle
|56.7
|59.3
|Fuorigiochi totali
|10
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|7
|1
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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