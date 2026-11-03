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Villarreal-Paris Saint-Germain: 0-6 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estadio de la Cerámica di Villarreal
3 Novembre 2026 ore 21:00
Villarreal
0
Paris Saint-Germain
6
Partita finita
Arbitro: Felix Zwayer
  1. 9' 0-1 João Neves
  2. 12' 0-2 Désiré Doué
  3. 13' 0-3 Senny Mayulu
  4. 17' 0-4 Fabián Ruiz
  5. 50' 0-5 Fabián Ruiz
  6. 78' 0-6 David Boly
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Villarreal 0, Paris Saint Germain 6.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Villarreal 0, Paris Saint Germain 6.22:51

  3. 90'+3'

    Tentativo fallito. Georges Mikautadze (Villarreal) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pape Gueye.22:51

  4. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:49

  5. 90'

    Tentativo fallito. Alberto Moleiro (Villarreal) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Sergi Cardona.22:48

  6. 89'

    Tentativo fallito. Georges Mikautadze (Villarreal) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Tajon Buchanan con cross.22:48

  7. 88'

    David Boly (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  9. 88'

    Fallo di Sergi Cardona (Villarreal).22:46

  10. 86'

    Quentin Ndjantou (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:45

  11. 86'

    Fallo di Pape Gueye (Villarreal).22:45

  12. 81'

    Mika Godts (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  13. 81'

    Fallo di Renato Veiga (Villarreal).22:40

  15. 80'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Renato Veiga (Villarreal).22:39

  16. 80'

    Tiro respinto. Beraldo (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area. Assist di Fabián Ruiz.22:39

  17. 79'

    Sostituzione, Villarreal. Pau Navarro sostituisce Alex Freeman.22:38

  18. 78'

    Gol! Villarreal 0, Paris Saint Germain 6. David Boly (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di João Neves.22:37

  19. 78'

    Alberto Moleiro (Villarreal) e' ammonito per fallo.22:36

  21. 78'

    Mika Godts (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  22. 78'

    Fallo di Alberto Moleiro (Villarreal).22:36

  23. 76'

    Fuorigioco. Carlos Maciá(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Tajon Buchanan e' colto in fuorigioco.22:34

  24. 74'

    Quentin Ndjantou (Paris Saint Germain) e' ammonito.22:33

  25. 74'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Beraldo sostituisce Vitinha.22:33

  27. 74'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Quentin Ndjantou sostituisce Désiré Doué.22:33

  28. 74'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. David Boly sostituisce Achraf Hakimi.22:33

  29. 73'

    João Neves (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  30. 73'

    Fallo di Pape Gueye (Villarreal).22:32

  31. 72'

    Tentativo fallito. Georges Mikautadze (Villarreal) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Alberto Moleiro.22:30

  33. 70'

    Tiro respinto. João Neves (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Vitinha.22:29

  34. 69'

    Tentativo fallito. Alberto Moleiro (Villarreal) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Georges Mikautadze.22:27

  35. 66'

    Sergi Cardona (Villarreal) e' ammonito per fallo.22:25

  36. 66'

    Ferran Torres (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25

  37. 66'

    Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).22:25

  39. 66'

    Tiro parato. Pape Gueye (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Georges Mikautadze.22:25

  40. 63'

    Sostituzione, Villarreal. Alberto Moleiro sostituisce Santi Comesaña.22:21

  41. 63'

    Sostituzione, Villarreal. Georges Mikautadze sostituisce Ayoze Pérez.22:21

  42. 63'

    Sostituzione, Villarreal. Tani Oluwaseyi sostituisce Carlos Romero.22:21

  43. 62'

    Fuorigioco. Achraf Hakimi(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Fabián Ruiz e' colto in fuorigioco.22:21

  45. 60'

    Tiro parato. João Neves (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa.22:19

  46. 60'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Ferran Torres sostituisce Maghnes Akliouche.22:18

  47. 60'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Mika Godts sostituisce Senny Mayulu.22:18

  48. 59'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Renato Veiga (Villarreal).22:18

  49. 58'

    Fallo di Maghnes Akliouche (Paris Saint Germain).22:17

  51. 58'

    Sergi Cardona (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:17

  52. 58'

    Tentativo fallito. Lucas Hernández (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Désiré Doué con cross da calcio d'angolo.22:17

  53. 57'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Santiago Mouriño (Villarreal).22:16

  54. 55'

    João Neves (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  55. 55'

    Fallo di Santi Comesaña (Villarreal).22:13

  57. 54'

    Tiro parato. Désiré Doué (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Achraf Hakimi.22:12

  58. 52'

    Tiro respinto. Alex Freeman (Villarreal) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:11

  59. 52'

    Tiro respinto. Pape Gueye (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Sergi Cardona.22:11

  60. 51'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Vitinha (Paris Saint Germain).22:10

  61. 51'

    Tiro respinto. Carlos Romero (Villarreal) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Sergi Cardona.22:10

  63. 50'

    Gol! Villarreal 0, Paris Saint Germain 5. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vitinha in seguito a un calcio da fermo.22:09

  64. 50'

    Santiago Mouriño (Villarreal) e' ammonito per fallo.22:08

  65. 49'

    Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  66. 49'

    Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).22:08

  67. 49'

    Maghnes Akliouche (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  69. 49'

    Fallo di Sergi Cardona (Villarreal).22:07

  70. 48'

    Tentativo fallito. Sergi Cardona (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.22:07

  71. 47'

    João Neves (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:05

  72. 47'

    Fallo di Santi Comesaña (Villarreal).22:05

  73. Inizia il Secondo tempo Villarreal 0, Paris Saint Germain 4.22:04

  75. 45'

    Sostituzione, Villarreal. Sergi Cardona sostituisce Nicolas Pepe.22:04

  76. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Villarreal 0, Paris Saint Germain 4.21:49

  77. 45'+3'

    Tiro parato. Lucas Hernández (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Désiré Doué con cross.21:49

  78. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Renato Veiga (Villarreal).21:48

  79. 45'+2'

    Tiro respinto. Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Désiré Doué.21:48

  81. 45'+2'

    Tiro parato. Ayoze Pérez (Villarreal) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.21:47

  82. 45'+1'

    Illia Zabarnyi (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46

  83. 45'+1'

    Fallo di Ayoze Pérez (Villarreal).21:46

  84. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46

  85. 45'

    Santi Comesaña (Villarreal) e' ammonito per fallo.21:46

  87. 45'

    Senny Mayulu (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46

  88. 45'

    Fallo di Santi Comesaña (Villarreal).21:46

  89. 43'

    Tiro parato. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Achraf Hakimi.21:44

  90. 42'

    Fallo di Maghnes Akliouche (Paris Saint Germain).21:42

  91. 42'

    Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:42

  93. 42'

    Senny Mayulu (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  94. 42'

    Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).21:42

  95. 38'

    João Neves (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:38

  96. 38'

    Fallo di Ayoze Pérez (Villarreal).21:38

  97. 37'

    Maghnes Akliouche (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  99. 37'

    Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).21:38

  100. 36'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Péter Gulácsi (Villarreal).21:36

  101. 36'

    Tiro parato. Désiré Doué (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Senny Mayulu.21:36

  102. 35'

    Matvey Safonov (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  103. 35'

    Fallo di Renato Veiga (Villarreal).21:35

  105. 34'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Lucas Hernández (Paris Saint Germain).21:35

  106. 32'

    Senny Mayulu (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:33

  107. 32'

    Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).21:33

  108. 31'

    Tiro respinto. Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area. Assist di Maghnes Akliouche.21:32

  109. 29'

    Tentativo fallito. Tajon Buchanan (Villarreal) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Alex Freeman.21:29

  111. 28'

    Tentativo fallito. Illia Zabarnyi (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:28

  112. 28'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Renato Veiga (Villarreal).21:28

  113. 26'

    Maghnes Akliouche (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27

  114. 26'

    Fallo di Santi Comesaña (Villarreal).21:27

  115. 22'

    Tentativo fallito. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra. Assist di Maghnes Akliouche con passaggio filtrante.21:22

  117. 21'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Pape Gueye (Villarreal).21:22

  118. 20'

    Désiré Doué (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  119. 20'

    Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).21:20

  120. 17'

    Gol! Villarreal 0, Paris Saint Germain 4. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Maghnes Akliouche.21:17

  121. 16'

    Tiro respinto. Maghnes Akliouche (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area.21:17

  123. 16'

    Fallo di Lucas Hernández (Paris Saint Germain).21:16

  124. 16'

    Pape Gueye (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:16

  125. 13'

    Gol! Villarreal 0, Paris Saint Germain 3. Senny Mayulu (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra.21:14

  126. 13'

    Tiro respinto. João Neves (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area. Assist di Achraf Hakimi.21:14

  127. 12'

    Gol! Villarreal 0, Paris Saint Germain 2. Désiré Doué (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Maghnes Akliouche.21:12

  129. 9'

    Gol! Villarreal 0, Paris Saint Germain 1. João Neves (Paris Saint Germain) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra da calcio d'angolo.21:09

  130. 8'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Carlos Romero (Villarreal).21:09

  131. 6'

    Tiro parato. Désiré Doué (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Maghnes Akliouche.21:07

  132. 5'

    Tiro respinto. Désiré Doué (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di João Neves.21:06

  133. 4'

    Tiro respinto. Nicolas Pepe (Villarreal) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Alex Freeman.21:05

  135. 4'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Fabián Ruiz (Paris Saint Germain).21:04

  136. 3'

    Tiro respinto. Carlos Romero (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area.21:04

  137. 3'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da João Neves (Paris Saint Germain).21:03

  138. 2'

    Fallo di Lucas Hernández (Paris Saint Germain).21:03

  139. 2'

    Nicolas Pepe (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:03

  141. Inizia il Primo tempo.21:01

  142. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

  144. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estadio de la Cerámica
    Città: Villarreal
    Capienza: 23500 spettatori19:48

Formazioni Villarreal - Paris Saint-Germain

Villarreal
Paris Saint-Germain
TITOLARI VILLARREAL
  • (25) PÉTER GULÁCSI (P)
  • (3) ALEX FREEMAN (D)
  • (20) CARLOS ROMERO (D)
  • (15) SANTIAGO MOURIÑO (D)
  • (12) RENATO VEIGA (D)
  • (19) NICOLAS PEPE (C)
  • (14) SANTI COMESAÑA (C)
  • (18) PAPE GUEYE (C)
  • (17) TAJON BUCHANAN (C)
  • (16) CARLOS MACIÁ (C)
  • (22) AYOZE PÉREZ (A)
PANCHINA VILLARREAL
  • (27) NIZAR (A)
  • (28) JOSELILLO GAITÁN (A)
  • (6) PAU NAVARRO (D)
  • (13) RUBÉN GÓMEZ (P)
  • (21) TANI OLUWASEYI (A)
  • (1) LUIZ JÚNIOR (P)
  • (10) ALBERTO MOLEIRO (C)
  • (9) GEORGES MIKAUTADZE (A)
  • (23) SERGI CARDONA (D)
  • (2) LOGAN COSTA (D)
ALLENATORE VILLARREAL
  • Iñigo Pérez
TITOLARI PARIS SAINT-GERMAIN
  • (39) MATVEY SAFONOV (P)
  • (21) LUCAS HERNÁNDEZ (D)
  • (2) ACHRAF HAKIMI (D)
  • (51) WILLIAN PACHO (D)
  • (6) ILLIA ZABARNYI (D)
  • (8) FABIÁN RUIZ (C)
  • (17) VITINHA (C)
  • (87) JOÃO NEVES (C)
  • (24) SENNY MAYULU (A)
  • (14) DÉSIRÉ DOUÉ (A)
  • (11) MAGHNES AKLIOUCHE (A)
PANCHINA PARIS SAINT-GERMAIN
  • (4) BERALDO (D)
  • (33) WARREN ZAÏRE-EMERY (C)
  • (12) LUCAS DIGNE (D)
  • (30) LUCAS CHEVALIER (P)
  • (22) MIKA GODTS (A)
  • (9) FERRAN TORRES (A)
  • (47) QUENTIN NDJANTOU (A)
  • (27) DRO FERNÁNDEZ (C)
  • (42) DAVID BOLY (D)
  • (90) ARTHUR BAR (P)
ALLENATORE PARIS SAINT-GERMAIN
  • Luis Enrique Martínez García
PREPARTITA

Villarreal - Paris Saint-Germain è valevole per la della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 21:00 allo stadio .

Attualmente il Villarreal si trova 29° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece il Paris Saint-Germain si trova 1° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Villarreal ha segnato 8 gol e ne ha subiti 14; il Paris Saint-Germain ha segnato 20 gol e ne ha subiti 5.

Villarreal e Paris Saint-Germain è la prima che si affrontano in campionato.

Villarreal-Paris Saint-Germain ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Sarà il primo incontro tra Villarreal e Paris Saint-Germain; le uniche precedenti occasioni in cui il Villarreal ha affrontato i campioni in carica della Champions League nella competizione risalgono alla stagione 2008/09, quando pareggiò 0-0 sia in casa che in trasferta contro il Manchester United.
  • Dalla stagione 2023/24, il Villarreal ha vinto tre delle quattro partite contro squadre francesi nelle competizioni europee (1P); un numero superiore a quello registrato nelle prime otto sfide tra il 2002 e il 2018 (2V,2N,4P).
  • Dall'arrivo di Luis Enrique, il Paris Saint-Germain è rimasto imbattuto nelle quattro trasferte di Champions League contro squadre spagnole, vincendone tre (1N). Prima del suo arrivo, la squadra francese aveva vinto solo due delle 12 trasferte contro avversarie spagnole nella competizione (3N,7P).
  • Il Paris Saint-Germain è imbattuto nelle ultime 13 partite in questa competizione (9V,4N). Se dovesse evitare la sconfitta in questo match, eguaglierebbe la striscia di imbattibilità più lunga per una squadra francese nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League (14 partite del Lione tra dicembre 2004 e marzo 2006).
  • Queste due squadre figurano tra le quattro con la media gol per partita più alta in questa edizione della Champions League: il Paris Saint-Germain è primo a pari merito per media gol a incontro (6.3 – 14 fatti, cinque subiti), mentre il Villarreal è quarto (5.3 – otto fatti, otto subiti).
  • Il Paris Saint-Germain registra il tempo medio di attesa più alto sui rinvii dal fondo in questa stagione di Champions League (34.4 secondi). Nonostante ciò, la squadra ha spesso giocato lungo in questa edizione, classificandosi al 28° posto su 36 squadre per distanza media dei rinvii dal fondo (38.9 metri).
  • Il Paris Saint-Germain ha effettuato più defensive line-breaking passes di qualsiasi altra squadra in questa Champions League (63) ed è l'unica formazione ad averne completati 20 o più in diverse partite in questa edizione fino ad ora (28 contro lo Slovan Bratislava alla prima giornata e 22 contro il Barcellona alla terza).
  • Désiré Doué ha partecipato direttamente a 21 gol in 31 presenze in Champions League (12 gol, nove assist) con il Paris Saint-Germain. Si tratta del sesto dato più alto per un giocatore di 21 anni o meno nella storia della competizione e il secondo per un francese della stessa età o meno, dietro solo a Kylian Mbappé (37).
  • Dall'inizio della scorsa stagione, Santiago Mouriño del Villarreal ha vinto più duelli per 90 minuti di qualsiasi altro difensore in Champions League (7.3, con almeno 500 minuti giocati). Tuttavia, è stato ammonito in cinque delle sue nove presenze nelle ultime due edizioni; solo un difensore ha ricevuto più cartellini gialli (Álvaro Carreras, sei).
  • Il centrocampista del Paris Saint-Germain Fabián Ruiz è uno dei soli due giocatori ad aver effettuato 50 o più line-breaking passes (58) e 10 o più defensive line-breaking passes (13) in questa Champions League, insieme a Martin Ødegaard dell'Arsenal.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

VillarrealParis Saint-Germain
Partite giocate33
Numero di partite vinte13
Numero di partite perse20
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati814
Gol totali subiti85
Media gol subiti per partita2.71.7
Percentuale possesso palla49.155.0
Numero totale di passaggi14741654
Numero totale di passaggi riusciti12491455
Tiri nello specchio della porta1538
Percentuale di tiri in porta55.664.4
Numero totale di cross2323
Numero medio di cross riusciti76
Duelli per partita vinti144111
Duelli per partita persi142135
Corner subiti2116
Corner guadagnati1311
Numero di punizioni a favore3726
Numero di punizioni concesse2830
Tackle totali6054
Percentuale di successo nei tackle56.759.3
Fuorigiochi totali106
Numero totale di cartellini gialli71
Numero totale di cartellini rossi00

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