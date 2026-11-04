Incontro terminato, AEK Atene 2, Real Madrid 3.
Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Incontro terminato, AEK Atene 2, Real Madrid 3.
Aboubakary Koïta (AEK Atene) e' stato espulso.20:39
Secondo tempo terminato, AEK Atene 2, Real Madrid 3.20:39
Fallo di Éder Militão (Real Madrid).20:38
Zine (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38
Gol! AEK Atene 2, Real Madrid 3. Federico Valverde (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Brahim Díaz.20:36
Tiro respinto. Endrick (Real Madrid) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Federico Valverde.20:35
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Aboubakary Koïta (AEK Atene).20:35
Tiro respinto. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da centro area. Assist di Álvaro Carreras.20:35
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:34
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Stavros Pilios (AEK Atene).20:34
Brahim Díaz (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:33
Fallo di Lazaros Rota (AEK Atene).20:33
Sostituzione, AEK Atene. Oleksandr Zubkov sostituisce Luka Jovic.20:32
Tentativo fallito. Brahim Díaz (Real Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Kylian Mbappé con cross.20:31
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Aboubakary Koïta (AEK Atene).20:30
Tiro parato. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Endrick con passaggio filtrante.20:30
Sostituzione, Real Madrid. Carlos Espí sostituisce Jude Bellingham.20:29
Fallo di Endrick (Real Madrid).20:29
Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:29
Jude Bellingham (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:28
Fallo di Kervin Arriaga (AEK Atene).20:28
Fallo di Álvaro Carreras (Real Madrid).20:27
Zine (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Sostituzione, Real Madrid. Álvaro Carreras sostituisce Vinícius Júnior.20:25
Sostituzione, Real Madrid. Brahim Díaz sostituisce Marc Cucurella.20:25
Fallo di Eduardo Camavinga (Real Madrid).20:24
Zine (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24
Tiro parato. Denzel Dumfries (Real Madrid) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.20:24
Tentativo fallito. Éder Militão (Real Madrid) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Endrick con cross da calcio d'angolo.20:24
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Kervin Arriaga (AEK Atene).20:23
Tiro respinto. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Zine.20:23
Gol! AEK Atene 2, Real Madrid 2. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Denzel Dumfries.20:21
Eduardo Camavinga (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21
Fallo di Barnabás Varga (AEK Atene).20:21
Gol! AEK Atene 2, Real Madrid 1. Stavros Pilios (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aboubakary Koïta in seguito a un contropiede.20:19
Tentativo fallito. Endrick (Real Madrid) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Federico Valverde.20:15
Tiro respinto. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Vinícius Júnior con cross.20:15
Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Luka Jovic.20:15
Tentativo fallito. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Stavros Pilios.20:14
Tentativo fallito. Jude Bellingham (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Federico Valverde.20:13
Sostituzione, Real Madrid. Endrick sostituisce Bernardo Silva.20:11
Sostituzione, Real Madrid. Federico Valverde sostituisce Yan Diomande.20:11
Tentativo fallito. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.20:10
Marc Cucurella (Real Madrid) e' ammonito per fallo.20:09
Fallo di Marc Cucurella (Real Madrid).20:09
Barnabás Varga (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:09
Tiro parato. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Yan Diomande.20:09
Fallo di Marc Cucurella (Real Madrid).20:06
Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Jude Bellingham.20:06
Gara riprende.20:04
Sostituzione, AEK Atene. Barnabás Varga sostituisce Kaan Kairinen.20:04
Sostituzione, AEK Atene. Razvan Marin sostituisce Mijat Gacinovic.20:04
Gara momentaneamente sospesa, Eduardo Camavinga (Real Madrid) per infortunio.20:03
Gara momentaneamente sospesa, Lazaros Rota (AEK Atene) per infortunio.20:03
Fallo di Eduardo Camavinga (Real Madrid).20:03
Lazaros Rota (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Éder Militão (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:00
Fallo di Luka Jovic (AEK Atene).20:00
Tiro respinto. Marc Cucurella (Real Madrid) un tiro di destro da centro area. Assist di Kylian Mbappé.19:59
Sostituzione, AEK Atene. Zine sostituisce Lovro Majer.19:57
Tiro parato. Éder Militão (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Eduardo Camavinga.19:54
Vinícius Júnior (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49
Fallo di Lazaros Rota (AEK Atene).19:49
Inizia il Secondo tempo AEK Atene 1, Real Madrid 1.19:49
Primo tempo terminato, AEK Atene 1, Real Madrid 1.19:33
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:32
Tentativo fallito. Bernardo Silva (Real Madrid) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Vinícius Júnior.19:31
Tentativo fallito. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Denzel Dumfries.19:31
Fuorigioco. Denzel Dumfries(Real Madrid) prova il lancio lungo, ma Vinícius Júnior e' colto in fuorigioco.19:29
Fallo di Bernardo Silva (Real Madrid).19:27
Kervin Arriaga (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Tiro parato. Marc Cucurella (Real Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bernardo Silva.19:26
Fallo di Marc Cucurella (Real Madrid).19:24
Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Fallo di Eduardo Camavinga (Real Madrid).19:23
Mijat Gacinovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Kervin Arriaga (AEK Atene) e' ammonito.19:20
Jude Bellingham (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Fallo di Kervin Arriaga (AEK Atene).19:20
Gol! AEK Atene 1, Real Madrid 1. Jude Bellingham (Real Madrid) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marc Cucurella con cross.
Guarda la scheda del giocatore Jude Bellingham19:19
Fuorigioco. Vinícius Júnior(Real Madrid) prova il lancio lungo, ma Jude Bellingham e' colto in fuorigioco.19:14
Tentativo fallito. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.19:14
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Kervin Arriaga (AEK Atene).19:14
Tiro respinto. Yan Diomande (Real Madrid) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Bernardo Silva.19:14
Tiro respinto. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Marc Cucurella.19:12
Jude Bellingham (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Fallo di Kervin Arriaga (AEK Atene).19:12
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Stavros Pilios (AEK Atene).19:10
Fallo di Eduardo Camavinga (Real Madrid).19:08
Luka Jovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Yan Diomande.19:08
Vinícius Júnior (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Lazaros Rota (AEK Atene).19:06
Fallo di Marc Cucurella (Real Madrid).19:05
Mijat Gacinovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Tiro parato. Luka Jovic (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mijat Gacinovic.19:04
Fallo di Denzel Dumfries (Real Madrid).19:03
Mijat Gacinovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Harold Moukoudi (AEK Atene).19:02
Gol! AEK Atene 1, Real Madrid 0. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Luka Jovic.18:58
Tiro respinto. Jude Bellingham (Real Madrid) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Eduardo Camavinga.18:57
Tiro parato. Harold Moukoudi (AEK Atene) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lovro Majer con cross.18:56
Fallo di Eduardo Camavinga (Real Madrid).18:56
Mijat Gacinovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:56
Fallo di Marc Cucurella (Real Madrid).18:53
Mijat Gacinovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53
Kylian Mbappé (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Fallo di Kaan Kairinen (AEK Atene).18:52
Tiro parato. Mijat Gacinovic (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lovro Majer.18:51
Fallo di Eduardo Camavinga (Real Madrid).18:51
Mijat Gacinovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:51
Inizia il Primo tempo.18:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35
Dove si gioca la partita:
Stadio: Allwyn Arena
Città: Atene
Capienza: 33000 spettatori17:35
AEK Athens - Real Madrid è valevole per la della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 18:45 allo stadio .
Attualmente l'AEK Athens si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece il Real Madrid si trova 2° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'AEK Athens ha segnato 5 gol e ne ha subiti 11; il Real Madrid ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7.
AEK Athens e Real Madrid si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match l'AEK Athens non ha mai vinto, il Real Madrid non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.
AEK Athens-Real Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|AEK Athens
|Real Madrid
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|3
|Numero di partite perse
|2
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|3
|10
|Gol totali subiti
|8
|5
|Media gol subiti per partita
|2.7
|1.7
|Percentuale possesso palla
|43.7
|48.7
|Numero totale di passaggi
|1162
|1557
|Numero totale di passaggi riusciti
|1004
|1369
|Tiri nello specchio della porta
|10
|27
|Percentuale di tiri in porta
|37.0
|58.7
|Numero totale di cross
|35
|40
|Numero medio di cross riusciti
|10
|7
|Duelli per partita vinti
|159
|129
|Duelli per partita persi
|118
|111
|Corner subiti
|16
|17
|Corner guadagnati
|12
|20
|Numero di punizioni a favore
|36
|36
|Numero di punizioni concesse
|34
|33
|Tackle totali
|57
|44
|Percentuale di successo nei tackle
|61.4
|65.9
|Fuorigiochi totali
|5
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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