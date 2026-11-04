Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35

PREPARTITA

AEK Athens - Real Madrid è valevole per la della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 18:45 allo stadio .

Attualmente l'AEK Athens si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece il Real Madrid si trova 2° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'AEK Athens ha segnato 5 gol e ne ha subiti 11; il Real Madrid ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7.

AEK Athens e Real Madrid si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match l'AEK Athens non ha mai vinto, il Real Madrid non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.

AEK Athens-Real Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'AEK Atene e il Real Madrid si affronteranno per la quinta volta nelle competizioni europee; si tratta del primo incrocio tra le due squadre dopo 24 anni (2-2 il 22 ottobre 2002 in UEFA Champions League).

L'AEK Atene ha perso solo una delle quattro partite disputate contro il Real Madrid nelle competizioni europee (1V 2N), rimanendo imbattuto in entrambi i precedenti in UEFA Champions League (due pareggi nella stagione 2002/03).

L'unico precedente in cui l'AEK Atene ha ospitato il Real Madrid in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League è terminato 3-3 nell'ottobre 2002, con i greci in vantaggio per 3-2 all'intervallo.

Dall'inizio della scorsa stagione, l'AEK Atene ha perso solo una delle sei partite casalinghe nelle principali competizioni europee (4V 1N) e ha vinto la prima partita giocata in casa in questa UEFA Champions League (1-0 contro il LASK nella prima giornata).

Il Real Madrid ha segnato quattro gol in ciascuna delle ultime due partite di UEFA Champions League (4-3 contro la Roma, 4-1 contro il RB Lipsia). L'ultima volta che i Blancos hanno realizzato quattro o più gol in tre gare consecutive nella competizione risale al periodo tra aprile e settembre 2014 (tre), serie durante la quale hanno poi sollevato il trofeo (4-1 contro l'Atlético Madrid in finale).

José Mourinho ha vinto 27 delle sue 39 partite di UEFA Champions League alla guida del Real Madrid (69%), incluse tutte le tre di questa stagione. La sua percentuale di vittorie è ora la più alta tra tutti gli allenatori con 10 o più panchine con il club spagnolo nella competizione (69.2%), superando di poco Carlo Ancelotti (68.8%).

Kylian Mbappé ha segnato in ciascuna delle sue ultime cinque partite di UEFA Champions League con il Real Madrid (cinque gol) e potrebbe eguagliare la sua striscia realizzativa più lunga nella competizione (sei gare consecutive con il Paris Saint-Germain tra novembre 2021 e settembre 2022).

Aboubakary Koïta ha completato 12 dribbling con l'AEK Atene in questa UEFA Champions League; solo Rio Ngumoha del Liverpool (18) ne ha completati di più nelle prime tre giornate della stagione 2026/27.

Dall'inizio della scorsa stagione, i due giocatori che hanno registrato lo scarto negativo più alto tra gol segnati ed expected goals (xG) in UEFA Champions League sono compagni di squadra al Real Madrid: Vinícius Júnior (-3.3, con 5 gol segnati su 8.3 xG) e Jude Bellingham (-3.1, con 2 gol segnati su 5.1 xG).

Dall'inizio della stagione 2021/22, Thibaut Courtois del Real Madrid ha evitato più gol di qualsiasi altro portiere in UEFA Champions League, basandosi sugli xG dei tiri nello specchio subiti (+16.4, con 59 gol subiti a fronte di 75.4 xG, escludendo gli autogol).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: