Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

AEK Athens-Real Madrid: 2-3 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Allwyn Arena di Atene
4 Novembre 2026 ore 18:45
AEK Athens
2
Real Madrid
3
Partita finita
Arbitro: Maurizio Mariani
  1. 12' 1-0 Aboubakary Koïta
  2. 32' 1-1 Jude Bellingham
  3. 75' 2-1 Stavros Pilios
  4. 78' 2-2 Kylian Mbappé
  5. 90+2' 2-3 Federico Valverde
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, AEK Atene 2, Real Madrid 3.

  1. 90'+5'

    Aboubakary Koïta (AEK Atene) e' stato espulso.20:39

  3. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, AEK Atene 2, Real Madrid 3.20:39

  4. 90'+5'

    Fallo di Éder Militão (Real Madrid).20:38

  5. 90'+5'

    Zine (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38

  6. 90'+2'

    Gol! AEK Atene 2, Real Madrid 3. Federico Valverde (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Brahim Díaz.20:36

  7. 90'+2'

    Tiro respinto. Endrick (Real Madrid) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Federico Valverde.20:35

  9. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Aboubakary Koïta (AEK Atene).20:35

  10. 90'+1'

    Tiro respinto. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da centro area. Assist di Álvaro Carreras.20:35

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:34

  12. 90'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Stavros Pilios (AEK Atene).20:34

  13. 89'

    Brahim Díaz (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:33

  15. 89'

    Fallo di Lazaros Rota (AEK Atene).20:33

  16. 88'

    Sostituzione, AEK Atene. Oleksandr Zubkov sostituisce Luka Jovic.20:32

  17. 87'

    Tentativo fallito. Brahim Díaz (Real Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Kylian Mbappé con cross.20:31

  18. 86'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Aboubakary Koïta (AEK Atene).20:30

  19. 86'

    Tiro parato. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Endrick con passaggio filtrante.20:30

  21. 86'

    Sostituzione, Real Madrid. Carlos Espí sostituisce Jude Bellingham.20:29

  22. 85'

    Fallo di Endrick (Real Madrid).20:29

  23. 85'

    Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:29

  24. 84'

    Jude Bellingham (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:28

  25. 84'

    Fallo di Kervin Arriaga (AEK Atene).20:28

  27. 83'

    Fallo di Álvaro Carreras (Real Madrid).20:27

  28. 83'

    Zine (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27

  29. 81'

    Sostituzione, Real Madrid. Álvaro Carreras sostituisce Vinícius Júnior.20:25

  30. 81'

    Sostituzione, Real Madrid. Brahim Díaz sostituisce Marc Cucurella.20:25

  31. 81'

    Fallo di Eduardo Camavinga (Real Madrid).20:24

  33. 81'

    Zine (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24

  34. 80'

    Tiro parato. Denzel Dumfries (Real Madrid) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.20:24

  35. 80'

    Tentativo fallito. Éder Militão (Real Madrid) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Endrick con cross da calcio d'angolo.20:24

  36. 80'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Kervin Arriaga (AEK Atene).20:23

  37. 79'

    Tiro respinto. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Zine.20:23

  39. 78'

    Gol! AEK Atene 2, Real Madrid 2. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Denzel Dumfries.20:21

  40. 77'

    Eduardo Camavinga (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21

  41. 77'

    Fallo di Barnabás Varga (AEK Atene).20:21

  42. 75'

    Gol! AEK Atene 2, Real Madrid 1. Stavros Pilios (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aboubakary Koïta in seguito a un contropiede.20:19

  43. 72'

    Tentativo fallito. Endrick (Real Madrid) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Federico Valverde.20:15

  45. 71'

    Tiro respinto. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Vinícius Júnior con cross.20:15

  46. 71'

    Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Luka Jovic.20:15

  47. 70'

    Tentativo fallito. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Stavros Pilios.20:14

  48. 69'

    Tentativo fallito. Jude Bellingham (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Federico Valverde.20:13

  49. 67'

    Sostituzione, Real Madrid. Endrick sostituisce Bernardo Silva.20:11

  51. 67'

    Sostituzione, Real Madrid. Federico Valverde sostituisce Yan Diomande.20:11

  52. 67'

    Tentativo fallito. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.20:10

  53. 65'

    Marc Cucurella (Real Madrid) e' ammonito per fallo.20:09

  54. 65'

    Fallo di Marc Cucurella (Real Madrid).20:09

  55. 65'

    Barnabás Varga (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:09

  57. 65'

    Tiro parato. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Yan Diomande.20:09

  58. 63'

    Fallo di Marc Cucurella (Real Madrid).20:06

  59. 63'

    Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06

  60. 62'

    Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Jude Bellingham.20:06

  61. 60'

    Gara riprende.20:04

  63. 60'

    Sostituzione, AEK Atene. Barnabás Varga sostituisce Kaan Kairinen.20:04

  64. 60'

    Sostituzione, AEK Atene. Razvan Marin sostituisce Mijat Gacinovic.20:04

  65. 59'

    Gara momentaneamente sospesa, Eduardo Camavinga (Real Madrid) per infortunio.20:03

  66. 59'

    Gara momentaneamente sospesa, Lazaros Rota (AEK Atene) per infortunio.20:03

  67. 59'

    Fallo di Eduardo Camavinga (Real Madrid).20:03

  69. 59'

    Lazaros Rota (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03

  70. 56'

    Éder Militão (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:00

  71. 56'

    Fallo di Luka Jovic (AEK Atene).20:00

  72. 55'

    Tiro respinto. Marc Cucurella (Real Madrid) un tiro di destro da centro area. Assist di Kylian Mbappé.19:59

  73. 53'

    Sostituzione, AEK Atene. Zine sostituisce Lovro Majer.19:57

  75. 50'

    Tiro parato. Éder Militão (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Eduardo Camavinga.19:54

  76. 46'

    Vinícius Júnior (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49

  77. 46'

    Fallo di Lazaros Rota (AEK Atene).19:49

  78. Inizia il Secondo tempo AEK Atene 1, Real Madrid 1.19:49

  79. 45'+1'

    Primo tempo terminato, AEK Atene 1, Real Madrid 1.19:33

  81. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:32

  82. 45'

    Tentativo fallito. Bernardo Silva (Real Madrid) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Vinícius Júnior.19:31

  83. 45'

    Tentativo fallito. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Denzel Dumfries.19:31

  84. 42'

    Fuorigioco. Denzel Dumfries(Real Madrid) prova il lancio lungo, ma Vinícius Júnior e' colto in fuorigioco.19:29

  85. 41'

    Fallo di Bernardo Silva (Real Madrid).19:27

  87. 41'

    Kervin Arriaga (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  88. 39'

    Tiro parato. Marc Cucurella (Real Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bernardo Silva.19:26

  89. 37'

    Fallo di Marc Cucurella (Real Madrid).19:24

  90. 37'

    Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24

  91. 36'

    Fallo di Eduardo Camavinga (Real Madrid).19:23

  93. 36'

    Mijat Gacinovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  94. 34'

    Kervin Arriaga (AEK Atene) e' ammonito.19:20

  95. 34'

    Jude Bellingham (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  96. 34'

    Fallo di Kervin Arriaga (AEK Atene).19:20

  97. 32'

    Gol! AEK Atene 1, Real Madrid 1. Jude Bellingham (Real Madrid) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marc Cucurella con cross.

    Guarda la scheda del giocatore Jude Bellingham19:19

  99. 28'

    Fuorigioco. Vinícius Júnior(Real Madrid) prova il lancio lungo, ma Jude Bellingham e' colto in fuorigioco.19:14

  100. 28'

    Tentativo fallito. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.19:14

  101. 27'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Kervin Arriaga (AEK Atene).19:14

  102. 27'

    Tiro respinto. Yan Diomande (Real Madrid) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Bernardo Silva.19:14

  103. 26'

    Tiro respinto. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Marc Cucurella.19:12

  105. 25'

    Jude Bellingham (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12

  106. 25'

    Fallo di Kervin Arriaga (AEK Atene).19:12

  107. 23'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Stavros Pilios (AEK Atene).19:10

  108. 22'

    Fallo di Eduardo Camavinga (Real Madrid).19:08

  109. 22'

    Luka Jovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

  111. 21'

    Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Yan Diomande.19:08

  112. 19'

    Vinícius Júnior (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  113. 19'

    Fallo di Lazaros Rota (AEK Atene).19:06

  114. 18'

    Fallo di Marc Cucurella (Real Madrid).19:05

  115. 18'

    Mijat Gacinovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05

  117. 17'

    Tiro parato. Luka Jovic (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mijat Gacinovic.19:04

  118. 17'

    Fallo di Denzel Dumfries (Real Madrid).19:03

  119. 17'

    Mijat Gacinovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03

  120. 15'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Harold Moukoudi (AEK Atene).19:02

  121. 12'

    Gol! AEK Atene 1, Real Madrid 0. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Luka Jovic.18:58

  123. 11'

    Tiro respinto. Jude Bellingham (Real Madrid) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Eduardo Camavinga.18:57

  124. 10'

    Tiro parato. Harold Moukoudi (AEK Atene) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lovro Majer con cross.18:56

  125. 9'

    Fallo di Eduardo Camavinga (Real Madrid).18:56

  126. 9'

    Mijat Gacinovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:56

  127. 7'

    Fallo di Marc Cucurella (Real Madrid).18:53

  129. 7'

    Mijat Gacinovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53

  130. 5'

    Kylian Mbappé (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52

  131. 5'

    Fallo di Kaan Kairinen (AEK Atene).18:52

  132. 5'

    Tiro parato. Mijat Gacinovic (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lovro Majer.18:51

  133. 4'

    Fallo di Eduardo Camavinga (Real Madrid).18:51

  135. 4'

    Mijat Gacinovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:51

  136. Inizia il Primo tempo.18:47

  137. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35

  139. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Allwyn Arena
    Città: Atene
    Capienza: 33000 spettatori17:35

Formazioni AEK Athens - Real Madrid

AEK Athens
Real Madrid
TITOLARI AEK ATHENS
  • (91) ALBERTO BRIGNOLI (P)
  • (44) FILIPE RELVAS (D)
  • (2) HAROLD MOUKOUDI (D)
  • (3) STAVROS PILIOS (D)
  • (12) LAZAROS ROTA (D)
  • (6) KAAN KAIRINEN (C)
  • (14) LOVRO MAJER (C)
  • (11) ABOUBAKARY KOÏTA (C)
  • (16) KERVIN ARRIAGA (C)
  • (8) MIJAT GACINOVIC (A)
  • (9) LUKA JOVIC (A)
PANCHINA AEK ATHENS
  • (10) OLEKSANDR ZUBKOV (C)
  • (41) MARIOS BALAMOTIS (P)
  • (27) MILÁN VITÁLIS (C)
  • (90) ZINE (A)
  • (19) BARNABÁS VARGA (A)
  • (21) DOMAGOJ VIDA (D)
  • (20) PETROS MANTALOS (C)
  • (18) RAZVAN MARIN (C)
  • (1) THOMAS STRAKOSHA (P)
  • (22) CHARALAMPOS LYKOGIANNIS (D)
ALLENATORE AEK ATHENS
  • Marko Nikolic
TITOLARI REAL MADRID
  • (1) THIBAUT COURTOIS (P)
  • (22) ANTONIO RÜDIGER (D)
  • (17) MARC CUCURELLA (D)
  • (24) DENZEL DUMFRIES (D)
  • (3) ÉDER MILITÃO (D)
  • (20) BERNARDO SILVA (C)
  • (25) YAN DIOMANDE (C)
  • (5) JUDE BELLINGHAM (C)
  • (7) VINÍCIUS JÚNIOR (C)
  • (6) EDUARDO CAMAVINGA (C)
  • (10) KYLIAN MBAPPÉ (A)
PANCHINA REAL MADRID
  • (38) SERGIO MARTÍNEZ (C)
  • (27) THIAGO PITARCH (C)
  • (19) CARLOS ESPÍ (A)
  • (26) SERGIO MESTRE (P)
  • (9) ENDRICK (A)
  • (4) DEAN HUIJSEN (D)
  • (18) ÁLVARO CARRERAS (D)
  • (13) ANDRII LUNIN (P)
  • (8) FEDERICO VALVERDE (C)
  • (21) BRAHIM DÍAZ (C)
  • (16) IBRAHIMA KONATÉ (D)
  • (12) TRENT ALEXANDER-ARNOLD (D)
ALLENATORE REAL MADRID
  • José Mário dos Santos Mourinho Félix
PREPARTITA

AEK Athens - Real Madrid è valevole per la della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 18:45 allo stadio .

Attualmente l'AEK Athens si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece il Real Madrid si trova 2° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'AEK Athens ha segnato 5 gol e ne ha subiti 11; il Real Madrid ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7.

AEK Athens e Real Madrid si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match l'AEK Athens non ha mai vinto, il Real Madrid non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.

AEK Athens-Real Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'AEK Atene e il Real Madrid si affronteranno per la quinta volta nelle competizioni europee; si tratta del primo incrocio tra le due squadre dopo 24 anni (2-2 il 22 ottobre 2002 in UEFA Champions League).
  • L'AEK Atene ha perso solo una delle quattro partite disputate contro il Real Madrid nelle competizioni europee (1V 2N), rimanendo imbattuto in entrambi i precedenti in UEFA Champions League (due pareggi nella stagione 2002/03).
  • L'unico precedente in cui l'AEK Atene ha ospitato il Real Madrid in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League è terminato 3-3 nell'ottobre 2002, con i greci in vantaggio per 3-2 all'intervallo.
  • Dall'inizio della scorsa stagione, l'AEK Atene ha perso solo una delle sei partite casalinghe nelle principali competizioni europee (4V 1N) e ha vinto la prima partita giocata in casa in questa UEFA Champions League (1-0 contro il LASK nella prima giornata).
  • Il Real Madrid ha segnato quattro gol in ciascuna delle ultime due partite di UEFA Champions League (4-3 contro la Roma, 4-1 contro il RB Lipsia). L'ultima volta che i Blancos hanno realizzato quattro o più gol in tre gare consecutive nella competizione risale al periodo tra aprile e settembre 2014 (tre), serie durante la quale hanno poi sollevato il trofeo (4-1 contro l'Atlético Madrid in finale).
  • José Mourinho ha vinto 27 delle sue 39 partite di UEFA Champions League alla guida del Real Madrid (69%), incluse tutte le tre di questa stagione. La sua percentuale di vittorie è ora la più alta tra tutti gli allenatori con 10 o più panchine con il club spagnolo nella competizione (69.2%), superando di poco Carlo Ancelotti (68.8%).
  • Kylian Mbappé ha segnato in ciascuna delle sue ultime cinque partite di UEFA Champions League con il Real Madrid (cinque gol) e potrebbe eguagliare la sua striscia realizzativa più lunga nella competizione (sei gare consecutive con il Paris Saint-Germain tra novembre 2021 e settembre 2022).
  • Aboubakary Koïta ha completato 12 dribbling con l'AEK Atene in questa UEFA Champions League; solo Rio Ngumoha del Liverpool (18) ne ha completati di più nelle prime tre giornate della stagione 2026/27.
  • Dall'inizio della scorsa stagione, i due giocatori che hanno registrato lo scarto negativo più alto tra gol segnati ed expected goals (xG) in UEFA Champions League sono compagni di squadra al Real Madrid: Vinícius Júnior (-3.3, con 5 gol segnati su 8.3 xG) e Jude Bellingham (-3.1, con 2 gol segnati su 5.1 xG).
  • Dall'inizio della stagione 2021/22, Thibaut Courtois del Real Madrid ha evitato più gol di qualsiasi altro portiere in UEFA Champions League, basandosi sugli xG dei tiri nello specchio subiti (+16.4, con 59 gol subiti a fronte di 75.4 xG, escludendo gli autogol).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AEK AthensReal Madrid
Partite giocate33
Numero di partite vinte13
Numero di partite perse20
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati310
Gol totali subiti85
Media gol subiti per partita2.71.7
Percentuale possesso palla43.748.7
Numero totale di passaggi11621557
Numero totale di passaggi riusciti10041369
Tiri nello specchio della porta1027
Percentuale di tiri in porta37.058.7
Numero totale di cross3540
Numero medio di cross riusciti107
Duelli per partita vinti159129
Duelli per partita persi118111
Corner subiti1617
Corner guadagnati1220
Numero di punizioni a favore3636
Numero di punizioni concesse3433
Tackle totali5744
Percentuale di successo nei tackle61.465.9
Fuorigiochi totali56
Numero totale di cartellini gialli53
Numero totale di cartellini rossi00

AEK Athens - Real Madrid Live

Octopus Energy

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio