Incontro terminato, Borussia Dortmund 2, Real Betis 1.
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Incontro terminato, Borussia Dortmund 2, Real Betis 1.
Secondo tempo terminato, Borussia Dortmund 2, Real Betis 1.22:56
Isco (Real Betis) e' ammonito per fallo.22:55
Joey Veerman (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:55
Fallo di Isco (Real Betis).22:55
Joey Veerman (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54
Fallo di Aitor Ruibal (Real Betis).22:54
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Maximilian Beier (Borussia Dortmund).22:53
Sostituzione, Borussia Dortmund. Ethan Nwaneri sostituisce Fábio Silva.22:53
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:53
Tentativo fallito. Joey Veerman (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Konstantinos Karetsas in seguito a un calcio da fermo.22:51
Ángel Ortiz (Real Betis) e' ammonito per fallo.22:50
Fábio Silva (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:50
Fallo di Ángel Ortiz (Real Betis).22:50
Tentativo fallito. Nelson Deossa (Real Betis) un tiro di sinistro da oltre 25 metri che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Isco.22:50
Fallo di Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund).22:49
Marc Roca (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:49
Tentativo fallito. Marc Roca (Real Betis) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Isco con cross da calcio d'angolo.22:46
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Daniel Svensson (Borussia Dortmund).22:46
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Joane Gadou (Borussia Dortmund).22:44
Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) e' ammonito per fallo.22:41
Fallo di Jobe Bellingham (Borussia Dortmund).22:41
Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:41
Sostituzione, Real Betis. Marc Roca sostituisce Facundo Bernal.22:41
Sostituzione, Real Betis. José Antonio Morante sostituisce Troy Parrott.22:40
Joey Veerman (Borussia Dortmund) e' ammonito per fallo.22:40
Fallo di Joey Veerman (Borussia Dortmund).22:40
Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:40
Fallo di mano di Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund).22:39
Fallo di Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund).22:38
Isco (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Sostituzione, Borussia Dortmund. Carney Chukwuemeka sostituisce Felix Nmecha.22:37
Sostituzione, Borussia Dortmund. Joane Gadou sostituisce Ramy Bensebaini.22:37
Sostituzione, Borussia Dortmund. Maximilian Beier sostituisce Julian Ryerson.22:37
Tentativo fallito. Facundo Bernal (Real Betis) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Isco con cross da calcio d'angolo.22:36
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Daniel Svensson (Borussia Dortmund).22:36
Tiro respinto. Aitor Ruibal (Real Betis) un tiro di destro da fuori area. Assist di Isco.22:36
Gol! Borussia Dortmund 2, Real Betis 1. Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Fábio Silva.22:34
Julian Ryerson (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:34
Fallo di Nelson Deossa (Real Betis).22:34
Tentativo fallito. Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Julian Ryerson con cross.22:33
Sostituzione, Real Betis. Fran García sostituisce Valentín Gómez.22:33
Tiro parato. Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Julian Ryerson con cross.22:32
Fuorigioco. Waldemar Anton(Borussia Dortmund) prova il lancio lungo, ma Jobe Bellingham e' colto in fuorigioco.22:31
Gol! Borussia Dortmund 1, Real Betis 1. Aitor Ruibal (Real Betis) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Abde Ezzalzouli.22:29
Tiro parato. Ángel Ortiz (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aitor Ruibal.22:28
Valentín Gómez (Real Betis) e' ammonito.22:26
Fallo di Jobe Bellingham (Borussia Dortmund).22:26
Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Tiro respinto. Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area. Assist di Fábio Silva.22:26
Tentativo fallito. Daniel Svensson (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jobe Bellingham con cross.22:25
Fallo di mano di Isco (Real Betis).22:25
Sostituzione, Real Betis. Isco sostituisce Antony.22:25
Sostituzione, Real Betis. Aitor Ruibal sostituisce Dani Ceballos.22:24
Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Valentín Gómez (Real Betis).22:24
Fallo di Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).22:22
Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Waldemar Anton (Borussia Dortmund).22:16
Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:16
Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fallo di Antony (Real Betis).22:15
Tiro parato. Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joey Veerman.22:13
Gol! Borussia Dortmund 1, Real Betis 0. Fábio Silva (Borussia Dortmund) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:12
Tiro parato. Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Julian Ryerson con cross.22:11
Tentativo fallito. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Troy Parrott.22:09
Fallo di Waldemar Anton (Borussia Dortmund).22:09
Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Tentativo fallito. Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jobe Bellingham.22:08
Inizia il Secondo tempo Borussia Dortmund 0, Real Betis 0.22:08
Primo tempo terminato, Borussia Dortmund 0, Real Betis 0.21:52
Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) e' ammonito per fallo.21:52
Fallo di Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).21:52
Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52
Tiro respinto. Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area. Assist di Konstantinos Karetsas.21:50
Fallo di Daniel Svensson (Borussia Dortmund).21:49
Facundo Bernal (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:48
Fallo di Fábio Silva (Borussia Dortmund).21:48
Dani Ceballos (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:48
Natan (Real Betis) e' ammonito per fallo.21:46
Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:46
Fallo di Natan (Real Betis).21:46
Gara riprende.21:43
Gara momentaneamente sospesa, Dani Ceballos (Real Betis) per infortunio.21:41
Julian Ryerson (Borussia Dortmund) e' ammonito per fallo.21:41
Fallo di Julian Ryerson (Borussia Dortmund).21:40
Dani Ceballos (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Ángel Ortiz (Real Betis).21:40
Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:38
Fallo di Abde Ezzalzouli (Real Betis).21:38
Sostituzione, Borussia Dortmund. Konstantinos Karetsas sostituisce Serhou Guirassy per infortunio.21:36
Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:36
Fallo di Valentín Gómez (Real Betis).21:36
Tentativo fallito. Nelson Deossa (Real Betis) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra.21:35
Gara riprende.21:34
Gara momentaneamente sospesa, Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) per infortunio.21:33
Tiro respinto. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area.21:31
Tentativo fallito. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto da calcio d'angolo.21:28
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Felix Nmecha (Borussia Dortmund).21:27
Tiro parato. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Facundo Bernal.21:26
Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:25
Fallo di Facundo Bernal (Real Betis).21:25
Fallo di Fábio Silva (Borussia Dortmund).21:24
Natan (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Tiro parato. Nelson Deossa (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Antony.21:24
Tiro parato. Daniel Svensson (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Julian Ryerson con cross.21:23
Fallo di Joey Veerman (Borussia Dortmund).21:22
Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fuorigioco. Waldemar Anton(Borussia Dortmund) prova il lancio lungo, ma Julian Ryerson e' colto in fuorigioco.21:21
Fuorigioco. Álvaro Valles(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Abde Ezzalzouli e' colto in fuorigioco.21:20
Tentativo fallito. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Serhou Guirassy.21:18
Fuorigioco. Nelson Deossa(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Troy Parrott e' colto in fuorigioco.21:16
Fuorigioco. Felix Nmecha(Borussia Dortmund) prova il lancio lungo, ma Daniel Svensson e' colto in fuorigioco.21:13
Fuorigioco. Julian Ryerson(Borussia Dortmund) prova il lancio lungo, ma Jobe Bellingham e' colto in fuorigioco.21:11
Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:11
Fallo di Dani Ceballos (Real Betis).21:11
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Natan (Real Betis).21:09
Tentativo fallito. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Julian Ryerson con cross.21:05
Fallo di Abde Ezzalzouli (Real Betis).21:05
Julian Ryerson (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Inizia il Primo tempo.21:03
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Dove si gioca la partita:
Stadio: SIGNAL IDUNA PARK
Città: Dortmund
Capienza: 81365 spettatori19:55
Borussia Dortmund - Real Betis è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund.
Arbitro di Borussia Dortmund - Real Betis sarà Serdar Gözübüyük. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.
Attualmente il Borussia Dortmund si trova 12° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Real Betis si trova 11° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Borussia Dortmund ha segnato 7 gol e ne ha subiti 5; il Real Betis ha segnato 8 gol e ne ha subiti 6.
Borussia Dortmund e Real Betis è la prima che si affrontano in campionato.
Borussia Dortmund-Real Betis ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Borussia Dortmund
|Real Betis
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|2
|3
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|5
|7
|Gol totali subiti
|4
|4
|Media gol subiti per partita
|1.3
|1.3
|Percentuale possesso palla
|53.1
|52.9
|Numero totale di passaggi
|1599
|1572
|Numero totale di passaggi riusciti
|1381
|1380
|Tiri nello specchio della porta
|19
|22
|Percentuale di tiri in porta
|47.5
|51.2
|Numero totale di cross
|63
|45
|Numero medio di cross riusciti
|13
|14
|Duelli per partita vinti
|119
|136
|Duelli per partita persi
|154
|140
|Corner subiti
|15
|10
|Corner guadagnati
|28
|14
|Numero di punizioni a favore
|25
|33
|Numero di punizioni concesse
|35
|35
|Tackle totali
|46
|40
|Percentuale di successo nei tackle
|67.4
|65.0
|Fuorigiochi totali
|6
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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