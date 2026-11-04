Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

PREPARTITA

Borussia Dortmund - Real Betis è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund.

Arbitro di Borussia Dortmund - Real Betis sarà Serdar Gözübüyük. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Attualmente il Borussia Dortmund si trova 12° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Real Betis si trova 11° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Borussia Dortmund ha segnato 7 gol e ne ha subiti 5; il Real Betis ha segnato 8 gol e ne ha subiti 6.

Borussia Dortmund e Real Betis è la prima che si affrontano in campionato.

Borussia Dortmund-Real Betis ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Sarà il primo incontro in assoluto tra Borussia Dortmund e Real Betis, con i gialloneri che arrivano a questa sfida reduci da quattro vittorie consecutive contro squadre spagnole in UEFA Champions League.

Il Real Betis non ha mai vinto nelle quattro partite giocate contro squadre tedesche in questo secolo (2N 2P); l'ultimo successo risale al novembre 1995 contro il Kaiserslautern (1-0 in Coppa UEFA).

Il Borussia Dortmund ha perso solo due delle ultime 24 partite casalinghe in UEFA Champions League (15V 7N), con una differenza reti di +34 in questo parziale (52 gol fatti, 18 subiti).

Il Real Betis ha vinto tutte e tre le partite disputate in questa UEFA Champions League. L'ultima squadra spagnola al di fuori delle tre "grandi" (Barcellona, Real Madrid, Atlético Madrid) a vincere quattro o più partite consecutive nella competizione è stato il Siviglia, nell'ottobre 2009 (quattro).

Il Real Betis ha fatto registrare il tempo medio di ripresa del gioco più alto in questa UEFA Champions League, con una media di 29.8 secondi; si tratta di otto secondi in più rispetto alla media più bassa del torneo (Sporting CP, 21.3 secondi).

Il Borussia Dortmund ha effettuato pressioni ad alta intensità sul 49% dei tocchi palla degli avversari in questa UEFA Champions League, la percentuale più alta tra tutte le squadre.

Il Borussia Dortmund ha visto un solo marcatore in questa UEFA Champions League, Serhou Guirassy, autore di quattro reti. Nella fase campionato 2025/26, invece, solo il Paris Saint-Germain (11) aveva avuto più marcatori diversi (esclusi autogol) rispetto al Dortmund (10).

Isco del Real Betis ha segnato (tre) o fornito un assist (due) in ognuna delle sue ultime cinque presenze in UEFA Champions League. L'unico giocatore spagnolo ad aver registrato una striscia più lunga nella competizione è Raúl, che arrivò a sette con il Real Madrid tra aprile e ottobre 2002.

Serhou Guirassy ha segnato gli ultimi quattro gol del Borussia Dortmund in UEFA Champions League; l'unico giocatore ad aver segnato cinque gol consecutivi per il Dortmund nella competizione è lo stesso Guirassy, che ci era già riuscito tra novembre 2024 e gennaio 2025 (in quell'occasione la serie si fermò a sei).

Marc Bartra del Real Betis, ex di turno, ha vinto 15 dei suoi 18 duelli aerei in questa UEFA Champions League. La sua percentuale di successo dell'83% è la più alta tra tutti i giocatori che hanno effettuato 10 o più duelli aerei nella competizione in questa stagione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: