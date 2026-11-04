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Borussia Dortmund-Real Betis: 2-1 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund
4 Novembre 2026 ore 21:00
Borussia Dortmund
2
Real Betis
1
Partita finita
Arbitro: Serdar Gözübüyük
  1. 49' 1-0 Fábio Silva
  2. 67' 1-1 Aitor Ruibal
  3. 72' 2-1 Konstantinos Karetsas
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Borussia Dortmund 2, Real Betis 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Borussia Dortmund 2, Real Betis 1.22:56

  3. 90'+3'

    Isco (Real Betis) e' ammonito per fallo.22:55

  4. 90'+3'

    Joey Veerman (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:55

  5. 90'+3'

    Fallo di Isco (Real Betis).22:55

  6. 90'+2'

    Joey Veerman (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54

  7. 90'+2'

    Fallo di Aitor Ruibal (Real Betis).22:54

  9. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Maximilian Beier (Borussia Dortmund).22:53

  10. 90'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Ethan Nwaneri sostituisce Fábio Silva.22:53

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:53

  12. 89'

    Tentativo fallito. Joey Veerman (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Konstantinos Karetsas in seguito a un calcio da fermo.22:51

  13. 88'

    Ángel Ortiz (Real Betis) e' ammonito per fallo.22:50

  15. 88'

    Fábio Silva (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:50

  16. 88'

    Fallo di Ángel Ortiz (Real Betis).22:50

  17. 87'

    Tentativo fallito. Nelson Deossa (Real Betis) un tiro di sinistro da oltre 25 metri che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Isco.22:50

  18. 87'

    Fallo di Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund).22:49

  19. 87'

    Marc Roca (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:49

  21. 84'

    Tentativo fallito. Marc Roca (Real Betis) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Isco con cross da calcio d'angolo.22:46

  22. 83'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Daniel Svensson (Borussia Dortmund).22:46

  23. 82'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Joane Gadou (Borussia Dortmund).22:44

  24. 79'

    Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) e' ammonito per fallo.22:41

  25. 79'

    Fallo di Jobe Bellingham (Borussia Dortmund).22:41

  27. 79'

    Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:41

  28. 78'

    Sostituzione, Real Betis. Marc Roca sostituisce Facundo Bernal.22:41

  29. 78'

    Sostituzione, Real Betis. José Antonio Morante sostituisce Troy Parrott.22:40

  30. 78'

    Joey Veerman (Borussia Dortmund) e' ammonito per fallo.22:40

  31. 78'

    Fallo di Joey Veerman (Borussia Dortmund).22:40

  33. 78'

    Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:40

  34. 77'

    Fallo di mano di Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund).22:39

  35. 76'

    Fallo di Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund).22:38

  36. 76'

    Isco (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  37. 75'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Carney Chukwuemeka sostituisce Felix Nmecha.22:37

  39. 75'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Joane Gadou sostituisce Ramy Bensebaini.22:37

  40. 74'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Maximilian Beier sostituisce Julian Ryerson.22:37

  41. 74'

    Tentativo fallito. Facundo Bernal (Real Betis) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Isco con cross da calcio d'angolo.22:36

  42. 73'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Daniel Svensson (Borussia Dortmund).22:36

  43. 73'

    Tiro respinto. Aitor Ruibal (Real Betis) un tiro di destro da fuori area. Assist di Isco.22:36

  45. 72'

    Gol! Borussia Dortmund 2, Real Betis 1. Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Fábio Silva.22:34

  46. 71'

    Julian Ryerson (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:34

  47. 71'

    Fallo di Nelson Deossa (Real Betis).22:34

  48. 71'

    Tentativo fallito. Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Julian Ryerson con cross.22:33

  49. 70'

    Sostituzione, Real Betis. Fran García sostituisce Valentín Gómez.22:33

  51. 70'

    Tiro parato. Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Julian Ryerson con cross.22:32

  52. 69'

    Fuorigioco. Waldemar Anton(Borussia Dortmund) prova il lancio lungo, ma Jobe Bellingham e' colto in fuorigioco.22:31

  53. 67'

    Gol! Borussia Dortmund 1, Real Betis 1. Aitor Ruibal (Real Betis) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Abde Ezzalzouli.22:29

  54. 66'

    Tiro parato. Ángel Ortiz (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aitor Ruibal.22:28

  55. 64'

    Valentín Gómez (Real Betis) e' ammonito.22:26

  57. 64'

    Fallo di Jobe Bellingham (Borussia Dortmund).22:26

  58. 64'

    Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  59. 63'

    Tiro respinto. Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area. Assist di Fábio Silva.22:26

  60. 63'

    Tentativo fallito. Daniel Svensson (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jobe Bellingham con cross.22:25

  61. 63'

    Fallo di mano di Isco (Real Betis).22:25

  63. 62'

    Sostituzione, Real Betis. Isco sostituisce Antony.22:25

  64. 62'

    Sostituzione, Real Betis. Aitor Ruibal sostituisce Dani Ceballos.22:24

  65. 62'

    Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  66. 62'

    Fallo di Valentín Gómez (Real Betis).22:24

  67. 60'

    Fallo di Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).22:22

  69. 60'

    Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  70. 54'

    Fallo di Waldemar Anton (Borussia Dortmund).22:16

  71. 54'

    Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:16

  72. 53'

    Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  73. 53'

    Fallo di Antony (Real Betis).22:15

  75. 51'

    Tiro parato. Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joey Veerman.22:13

  76. 49'

    Gol! Borussia Dortmund 1, Real Betis 0. Fábio Silva (Borussia Dortmund) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:12

  77. 49'

    Tiro parato. Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Julian Ryerson con cross.22:11

  78. 47'

    Tentativo fallito. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Troy Parrott.22:09

  79. 46'

    Fallo di Waldemar Anton (Borussia Dortmund).22:09

  81. 46'

    Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  82. 46'

    Tentativo fallito. Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jobe Bellingham.22:08

  83. Inizia il Secondo tempo Borussia Dortmund 0, Real Betis 0.22:08

  84. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Borussia Dortmund 0, Real Betis 0.21:52

  85. 45'+4'

    Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) e' ammonito per fallo.21:52

  87. 45'+4'

    Fallo di Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).21:52

  88. 45'+4'

    Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52

  89. 45'+2'

    Tiro respinto. Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area. Assist di Konstantinos Karetsas.21:50

  90. 45'+1'

    Fallo di Daniel Svensson (Borussia Dortmund).21:49

  91. 45'+1'

    Facundo Bernal (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49

  93. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:48

  94. 45'

    Fallo di Fábio Silva (Borussia Dortmund).21:48

  95. 45'

    Dani Ceballos (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:48

  96. 44'

    Natan (Real Betis) e' ammonito per fallo.21:46

  97. 44'

    Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:46

  99. 44'

    Fallo di Natan (Real Betis).21:46

  100. 40'

    Gara riprende.21:43

  101. 38'

    Gara momentaneamente sospesa, Dani Ceballos (Real Betis) per infortunio.21:41

  102. 38'

    Julian Ryerson (Borussia Dortmund) e' ammonito per fallo.21:41

  103. 38'

    Fallo di Julian Ryerson (Borussia Dortmund).21:40

  105. 38'

    Dani Ceballos (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

  106. 37'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Ángel Ortiz (Real Betis).21:40

  107. 36'

    Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:38

  108. 36'

    Fallo di Abde Ezzalzouli (Real Betis).21:38

  109. 34'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Konstantinos Karetsas sostituisce Serhou Guirassy per infortunio.21:36

  111. 33'

    Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:36

  112. 33'

    Fallo di Valentín Gómez (Real Betis).21:36

  113. 33'

    Tentativo fallito. Nelson Deossa (Real Betis) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra.21:35

  114. 32'

    Gara riprende.21:34

  115. 30'

    Gara momentaneamente sospesa, Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) per infortunio.21:33

  117. 28'

    Tiro respinto. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area.21:31

  118. 26'

    Tentativo fallito. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto da calcio d'angolo.21:28

  119. 25'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Felix Nmecha (Borussia Dortmund).21:27

  120. 23'

    Tiro parato. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Facundo Bernal.21:26

  121. 23'

    Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:25

  123. 23'

    Fallo di Facundo Bernal (Real Betis).21:25

  124. 22'

    Fallo di Fábio Silva (Borussia Dortmund).21:24

  125. 22'

    Natan (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  126. 21'

    Tiro parato. Nelson Deossa (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Antony.21:24

  127. 21'

    Tiro parato. Daniel Svensson (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Julian Ryerson con cross.21:23

  129. 20'

    Fallo di Joey Veerman (Borussia Dortmund).21:22

  130. 20'

    Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  131. 18'

    Fuorigioco. Waldemar Anton(Borussia Dortmund) prova il lancio lungo, ma Julian Ryerson e' colto in fuorigioco.21:21

  132. 17'

    Fuorigioco. Álvaro Valles(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Abde Ezzalzouli e' colto in fuorigioco.21:20

  133. 15'

    Tentativo fallito. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Serhou Guirassy.21:18

  135. 14'

    Fuorigioco. Nelson Deossa(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Troy Parrott e' colto in fuorigioco.21:16

  136. 11'

    Fuorigioco. Felix Nmecha(Borussia Dortmund) prova il lancio lungo, ma Daniel Svensson e' colto in fuorigioco.21:13

  137. 9'

    Fuorigioco. Julian Ryerson(Borussia Dortmund) prova il lancio lungo, ma Jobe Bellingham e' colto in fuorigioco.21:11

  138. 8'

    Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:11

  139. 8'

    Fallo di Dani Ceballos (Real Betis).21:11

  141. 6'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Natan (Real Betis).21:09

  142. 3'

    Tentativo fallito. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Julian Ryerson con cross.21:05

  143. 2'

    Fallo di Abde Ezzalzouli (Real Betis).21:05

  144. 2'

    Julian Ryerson (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  145. Inizia il Primo tempo.21:03

  147. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

  149. Dove si gioca la partita:

    Stadio: SIGNAL IDUNA PARK
    Città: Dortmund
    Capienza: 81365 spettatori19:55

Formazioni Borussia Dortmund - Real Betis

Borussia Dortmund
Real Betis
TITOLARI BORUSSIA DORTMUND
  • (1) GREGOR KOBEL (P)
  • (5) RAMY BENSEBAINI (D)
  • (3) WALDEMAR ANTON (D)
  • (4) NICO SCHLOTTERBECK (D)
  • (26) JULIAN RYERSON (C)
  • (8) FELIX NMECHA (C)
  • (25) JOEY VEERMAN (C)
  • (24) DANIEL SVENSSON (C)
  • (9) SERHOU GUIRASSY (A)
  • (21) FÁBIO SILVA (A)
  • (7) JOBE BELLINGHAM (A)
PANCHINA BORUSSIA DORTMUND
  • (22) JOANE GADOU (D)
  • (44) ENZO DOS SANTOS (C)
  • (19) KONSTANTINOS KARETSAS (C)
  • (41) MATHIS ALBERT (A)
  • (40) SAMUELE INÁCIO (A)
  • (30) PATRICK DREWES (P)
  • (39) FILIPPO MANE (D)
  • (18) ETHAN NWANERI (C)
  • (17) CARNEY CHUKWUEMEKA (C)
  • (14) MAXIMILIAN BEIER (A)
  • (33) ALEXANDER MEYER (P)
ALLENATORE BORUSSIA DORTMUND
  • Niko Kovac
TITOLARI REAL BETIS
  • (1) ÁLVARO VALLES (P)
  • (3) DIEGO LLORENTE (D)
  • (12) ÁNGEL ORTIZ (D)
  • (16) VALENTÍN GÓMEZ (D)
  • (4) NATAN (D)
  • (25) DANI CEBALLOS (C)
  • (6) FACUNDO BERNAL (C)
  • (18) NELSON DEOSSA (C)
  • (10) ABDE EZZALZOULI (C)
  • (7) ANTONY (C)
  • (19) TROY PARROTT (A)
PANCHINA REAL BETIS
  • (24) AITOR RUIBAL (A)
  • (27) JOSÉ ANTONIO MORANTE (A)
  • (31) MANU GONZÁLEZ (P)
  • (22) ISCO (C)
  • (13) DIEGO CONDE (P)
  • (17) RODRIGO RIQUELME (C)
  • (21) MARC ROCA (C)
  • (11) FRAN GARCÍA (D)
  • (8) PABLO FORNALS (C)
  • (20) GIOVANI LO CELSO (C)
  • (2) HÉCTOR BELLERÍN (D)
  • (5) MARC BARTRA (D)
ALLENATORE REAL BETIS
  • Manuel Pellegrini
PREPARTITA

Borussia Dortmund - Real Betis è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund.
Arbitro di Borussia Dortmund - Real Betis sarà Serdar Gözübüyük. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Attualmente il Borussia Dortmund si trova 12° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Real Betis si trova 11° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Borussia Dortmund ha segnato 7 gol e ne ha subiti 5; il Real Betis ha segnato 8 gol e ne ha subiti 6.

Borussia Dortmund e Real Betis è la prima che si affrontano in campionato.

Borussia Dortmund-Real Betis ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Sarà il primo incontro in assoluto tra Borussia Dortmund e Real Betis, con i gialloneri che arrivano a questa sfida reduci da quattro vittorie consecutive contro squadre spagnole in UEFA Champions League.
  • Il Real Betis non ha mai vinto nelle quattro partite giocate contro squadre tedesche in questo secolo (2N 2P); l'ultimo successo risale al novembre 1995 contro il Kaiserslautern (1-0 in Coppa UEFA).
  • Il Borussia Dortmund ha perso solo due delle ultime 24 partite casalinghe in UEFA Champions League (15V 7N), con una differenza reti di +34 in questo parziale (52 gol fatti, 18 subiti).
  • Il Real Betis ha vinto tutte e tre le partite disputate in questa UEFA Champions League. L'ultima squadra spagnola al di fuori delle tre "grandi" (Barcellona, Real Madrid, Atlético Madrid) a vincere quattro o più partite consecutive nella competizione è stato il Siviglia, nell'ottobre 2009 (quattro).
  • Il Real Betis ha fatto registrare il tempo medio di ripresa del gioco più alto in questa UEFA Champions League, con una media di 29.8 secondi; si tratta di otto secondi in più rispetto alla media più bassa del torneo (Sporting CP, 21.3 secondi).
  • Il Borussia Dortmund ha effettuato pressioni ad alta intensità sul 49% dei tocchi palla degli avversari in questa UEFA Champions League, la percentuale più alta tra tutte le squadre.
  • Il Borussia Dortmund ha visto un solo marcatore in questa UEFA Champions League, Serhou Guirassy, autore di quattro reti. Nella fase campionato 2025/26, invece, solo il Paris Saint-Germain (11) aveva avuto più marcatori diversi (esclusi autogol) rispetto al Dortmund (10).
  • Isco del Real Betis ha segnato (tre) o fornito un assist (due) in ognuna delle sue ultime cinque presenze in UEFA Champions League. L'unico giocatore spagnolo ad aver registrato una striscia più lunga nella competizione è Raúl, che arrivò a sette con il Real Madrid tra aprile e ottobre 2002.
  • Serhou Guirassy ha segnato gli ultimi quattro gol del Borussia Dortmund in UEFA Champions League; l'unico giocatore ad aver segnato cinque gol consecutivi per il Dortmund nella competizione è lo stesso Guirassy, che ci era già riuscito tra novembre 2024 e gennaio 2025 (in quell'occasione la serie si fermò a sei).
  • Marc Bartra del Real Betis, ex di turno, ha vinto 15 dei suoi 18 duelli aerei in questa UEFA Champions League. La sua percentuale di successo dell'83% è la più alta tra tutti i giocatori che hanno effettuato 10 o più duelli aerei nella competizione in questa stagione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Borussia DortmundReal Betis
Partite giocate33
Numero di partite vinte23
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati57
Gol totali subiti44
Media gol subiti per partita1.31.3
Percentuale possesso palla53.152.9
Numero totale di passaggi15991572
Numero totale di passaggi riusciti13811380
Tiri nello specchio della porta1922
Percentuale di tiri in porta47.551.2
Numero totale di cross6345
Numero medio di cross riusciti1314
Duelli per partita vinti119136
Duelli per partita persi154140
Corner subiti1510
Corner guadagnati2814
Numero di punizioni a favore2533
Numero di punizioni concesse3535
Tackle totali4640
Percentuale di successo nei tackle67.465.0
Fuorigiochi totali62
Numero totale di cartellini gialli38
Numero totale di cartellini rossi00

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