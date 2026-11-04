Il Napoli subisce una sconfitta pesante contro il Porto che trova la rete con il colpo di testa di Bednarek nel primo tempo. McTominay pareggia allo scadere con un bel destro in mischia ma poi nella ripresa i padroni di casa dilagano. Il quasi napoletano Gabri Veiga dopo l'assist fa anche rete in contropiede e poi Kiwior imita il connazionale Bednarek e incorna il 3-1. Al 90' Samu Aghehowa si procura e trasforma il rigore del 4-1 prima del quale viene espulso Rafa Marin.

Aumenta la pressione su Max Allegri. Il suo Napoli falcidiato dagli infortuni dura solo un tempo. Nella ripresa il Porto fa il bello e il cattivo tempo e scopre tutti i difetti sulle palle alte dei partenopei. Dopo la sconfitta con la Juve ne arriva un'altra di portata superiore in Champions e ora all'orizzonte arriva la Lazio capolista. E pensare che Allegri era al timone della Juventus che nel 2017 fu l'ultima italiana a espugnare l'Estadio do Dragao. Ma stasera il destino era contro.

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