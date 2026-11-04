Il Napoli subisce una sconfitta pesante contro il Porto che trova la rete con il colpo di testa di Bednarek nel primo tempo. McTominay pareggia allo scadere con un bel destro in mischia ma poi nella ripresa i padroni di casa dilagano. Il quasi napoletano Gabri Veiga dopo l'assist fa anche rete in contropiede e poi Kiwior imita il connazionale Bednarek e incorna il 3-1. Al 90' Samu Aghehowa si procura e trasforma il rigore del 4-1 prima del quale viene espulso Rafa Marin.
Aumenta la pressione su Max Allegri. Il suo Napoli falcidiato dagli infortuni dura solo un tempo. Nella ripresa il Porto fa il bello e il cattivo tempo e scopre tutti i difetti sulle palle alte dei partenopei. Dopo la sconfitta con la Juve ne arriva un'altra di portata superiore in Champions e ora all'orizzonte arriva la Lazio capolista. E pensare che Allegri era al timone della Juventus che nel 2017 fu l'ultima italiana a espugnare l'Estadio do Dragao. Ma stasera il destino era contro.
Grazie per aver seguito la diretta di Porto-Napoli. Vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti di Champions League con la trasferta del Napoli che in casa del Manchester City cercherà di ritoccare quei tre tristi punti in classifica.23:02
90'+4'
La partita si conclude qui. Il Porto si impone per 4-1 sul Napoli.22:53
90'+2'
Lang fa tutto da solo ma il suo destro dal limite è debole. Diogo Costa amministra.22:52
90'+1'
Saranno tre i minuti di recupero di una partita che non ha più niente da offrire.22:51
90'+1'
Lo spagnolo appena rientrato da una lesione al crociato che lo ha tenuto fuori oltre sei mesi, spiazza Meret e fissa il punteggio sul 4-1.22:50
90'
Gol su Rigore Samu Aghehowa22:49
90'
GOL PORTO-Napoli 4-1! Gol su rigore di Samu Aghehowa.22:50
88'
Cartellino Rosso Rafa Marín22:48
88'
Calcio di rigore per il Porto! Rafa Marin atterra Samu lanciato a rete. Rigore e cartellino rosso.22:48
88'
Napoli in pressione ma sul cross di Noa Lang né Giovane né Hojlund riescono a correggere di testa in rete.22:47
86'
Giro palla del Porto che cerca di addormentare una partita giocata ad alti ritmi finora.22:45
83'
Gilmour prova il destro della disperazione da 25 metri. Palla alta.22:42
81'
Sostituzione Matteo Politano Lorenzo Lucca22:42
81'
Altro gol polacco, altro gol di testa. Stavolta tocca a Kiwior, l'ex spezzino che segna come Bednarek il suo primo gol in Champions League. Notte fonda per il Napoli.22:41
80'
Gol Jakub Kiwior22:40
80'
GOL PORTO-Napoli 3-1! A segno Kiwior!22:40
79'
Farioli risparmia qualche minuto al migliore in campo, Gabri Veiga, inserendo l'ex Udinese Seko Fofana. Si copre?22:38
78'
Sostituzione Antonio Vergara Giovane Santana do Nascimento22:37
78'
Sostituzione Frank Anguissa Noa Lang22:37
78'
Sostituzione Eduardo Gabriel Aquino Cossa Seko Fofana22:37
78'
Sostituzione Gabri Veiga In-Beom Hwang22:37
78'
Allegri inserisce Noa Lang e Giovane al posto di Anguissa e Vergara. Napoli a propensione offensiva massima.22:38
77'
Il Napoli allenta la pressione con un cross di Gilmour su cui non arriva Vergara solo sul dischetto del rigore.22:37
76'
Contropiede rapido del Porto. Samu si fa tutto il campo, ignora i compagni al lato e di destro la strozza facilitando l'intervento di Meret.22:36
75'
Fallo di Rrahmani su Samu a centrocampo. Rischia il difensore napoletano già ammonito nel primo tempo.22:34
72'
Ripartenza fulminante del Porto con Gimenez che vede Veiga il quale davanti a Meret lo infila con un sinistro fra le gambe. Tutto da rifare per il Napoli che appare molto stanco.22:32
71'
Gol Gabri Veiga22:31
71'
GOL PORTO-Napoli 2-1! Gol di Gabri Veiga.22:31
70'
Gimenez si libera al tiro ma il suo sinistro viene bloccato a terra da Meret. Sale la pressione biancoblu.22:30
69'
Gran palla in diagonale di Veiga in area, ma Gimenez non arriva in tempo sul secondo palo.22:29
69'
Ancora un tentativo da fuori area del Porto. Pepe trova la forza ma non la precisione. Palla a lato di parecchio.22:28
Con la doppia sostituzione di Farioli il Porto adesso ha due punte vere. Samu e l'ex Milan Santiago Gimenez.22:27
65'
Aumenta la pressione dei padroni di casa. Napoli un po' in affanno.22:25
65'
Batti e ribatti in area partenopea. Alberto Costa pericoloso ma la difesa sventa.22:25
64'
Staffilata di destro al volo di Veiga che si stampa sulla traversa a Meret battuto. Porto vicino al vantaggio.22:24
63'
Gran giocata di Gilmour ma poi non s'intende con Hojlund al momento del passaggio decisivo. Occasione che sfuma per il Napoli.22:22
61'
Mezz'ora più recupero al termine. Gioco che adesso ristagna in ripetuti duelli sulla mediana.22:21
59'
Destro dalla distanza di McTominay, ma Diogo Costa controlla in due tempi.22:18
56'
Sostituzione André Miguel Valente da Silva Samu Aghehowa22:15
56'
Finisce la partita, alquanto incolore, dell'ex Milan André Silva, sostituito dal possente spagnolo Samu Aghehowa.22:16
56'
Sul corner ancora Bednarek di testa. La sfera scheggia la parte alta della traversa.22:16
55'
Incursione sulla destra dell'ex meteora juventina Alberto Costa la cui conclusione viene ribattuta in angolo da Rrahmani.22:15
54'
Porto partito con piglio aggressivo in questa ripresa.22:13
53'
MIRACOLO DI MERET SU ROSARIO! Pasticcio di Politano in area, palla passata al centrocampista avversario che da un metro vede il portiere chiudere lo specchio e bloccare la sua conclusione a botta sicura.22:13
49'
Ripartenza del Porto. Veiga dal limite di destro. Meret ci mette i pugni.22:09
48'
Una deviazione su un lancio sbagliato di De Bruyne mette in difficoltà il portiere lusitano che si distende ed evita gol e angolo.22:08
46'
Subito uno scontro testa contro testa fra Hojlund e Bednarek. Hojlund ha la peggio anche se esce sulle sue gamb per accertamenti. Nessun problema per i due giocatori.22:06
45'
Si riprende con il calcio d'inizio dei partenopei nella loro elegante casacca nera dalle rifiniture dorate.22:05
Nonostante le numerose assenze, il Napoli di Allegri lotta alla pari allo stadio dei dragoni portoghesi. Quattro le ammonizioni in casa partenopea sulle cinque comminate dal direttore di gara. Molti i capovolgimenti di fronte e grande verticalità di gioco con pochi tempi morti. Punteggio di parità giusto all'intervallo, ma partita aperta a tutti i risultati nella ripresa.21:53
Prima frazione ad alta intensità di gioco che viene caratterizzata dall'inzuccata del vantaggio di Bednarek su corner del talento Gabri Veiga poi pareggiata dal solito McTominay, rapace in area dopo una clamorosa doppia respinta di Diogo Costa sulle conclusioni a botta sicura di Politano e Hojlund.21:51
45'+3'
Il primo tempo termina 1-1.21:49
45'+2'
Cartellino Giallo Gabri Veiga21:47
45'+1'
Stavolta il giallo viene comminato al 10 del Porto, Veiga, che evita un contropiede del Napoli sgambettando Billy Gilmour. Quinta ammonizione di questo primo tempo.21:48
45'+1'
Due minuti di recupero.21:47
44'
Terzo gol in due presenze Champions per McTominay. Settimo nelle ultime nove in Europa. Segna sempre lui anche se finora era rimasto ai margini del gioco.21:46
GOL Porto-NAPOLI 1-1! Gol di McTominay! Diogo Costa fa miracoli prima su Politano e poi su Hojlund ma alla terza lo scozzese non perdona.21:45
42'
Bel cross rasoterra di Vergara dalla sinistra. Diogo Costa arriva prima e si accartoccia sulla sfera.21:44
41'
De Bruyne al limite cerca l'inserimento di Hojlund invece della conclusione di destro. Palla troppo lunga per l'attaccante danese.21:43
38'
Gol annullato al Napoli per fuorigioco di De Bruyne sull'assist di Politano.21:40
37'
Veiga la piega di destro e fa la barba al palo con Alex Meret in tuffo.21:39
36'
Cartellino Giallo Scott McTominay21:37
36'
McTominay tira la maglia al biondo danese Victor Froholdt. Ammonizione e punizione dal limite per il Porto.21:38
36'
Rrahmani ferma con le mani un guizzante Veiga e si prende l'ammonizione. Oltre agli infortunati ora il Napoli fa il pieno di gialli.21:37
35'
Cartellino Giallo Amir Rrahmani21:36
31'
Vergara non molla l'osso sulla sinistra e si conquista un altro angolo. Napoli finalmente in pressione costante.21:33
30'
Grande accelerazione di Hojlund che sfonda centralmente e poi conclude di destro verso l'angolino ma il tiro incoccia un difensore e finisce in angolo.21:31
27'
Il Porto reclama per un possibile fallo di mano in area napoletano sugli sviluppi del corner ma il direttore di gara non ravvede alcuna irregolarità.21:29
26'
Ancora Beukema in soccorso con una deviazione di testa a evitare la conclusione di Sainz sul cross pericoloso di Pepe. Altro angolo per il Porto.21:28
23'
Un po' in ombra finora McTominay, ben contrato a centrocampo da Rosario.21:24
21'
Cartellino Giallo Frank Anguissa21:22
21'
Bello il duello fra Vergara e Alberto Costa con il napoletano più rapido sul breve e il lusitano capace di recuperare in allungo.21:23
21'
Serpentina a metà campo di Veiga. Anguissa spende il fallo e si prende il giallo.21:22
20'
Sugli sviluppi di un corner Zambo Anguissa tenta la rovesciata da posizione laterale ma il tiro è fiacco e non impensierisce Diogo Costa.21:21
19'
I Dragoes raddoppiano spesso e volentieri su Kevin De Bruyne, togliendo fantasia e linee di passaggio alla costruzione del Napoli.21:20
16'
Lungo fraseggio del Porto che trova poca opposizione sulla fascia destra. Molti i cross dalla parte del già ammonito Vergara.21:18
15'
Il Napoli reclama un calcio di rigore per un fallo in area di Kiwior su Rasmus Hojlund. Rimessa dal fondo per i padroni di casa.21:16
11'
Gol Jan Bednarek21:13
11'
GOL PORTO-Napoli 1-0! Gol di Bednarek che liberissimo in area di testa la insacca su corner di Veiga.21:14
10'
Manovra leggermente più elaborata del Napoli mentre il Porto cerca spesso il lancio lungo per superare la difesa alta dei partenopei.21:12
9'
Nessuna rete ancora ma avvio di gara interessante con molti capovolgimenti di fronte.21:11
7'
Borja Sainz a un passo dal gol per il Porto. Bello il suo destro a girare che si spegne di poco sopra il sette.21:08
6'
Corner per il Porto dopo una difficile chiusura di Sam Beukema.21:08
4'
Pepe va a segno tutto solo con un bolide sotto la traversa da posizione ravvicinata ma defilata. Tutto inutile per fuorigioco di partenza dello stesso attaccante portoghese.21:06
3'
Cross di capitan Matteo Politano dalla destra, Scott McTominay anticipa Kiwior ma in controbalzo la spara alta.21:05
1'
Cartellino Giallo Antonio Vergara21:03
Subito un giallo per Antonio Vergara per un'entrata in scivolata sul polacco Jan Bednarek. Volitivo il giovane del Napoli, oggi in maglia nera, ma deve stare attento adesso.21:04
Dopo il minuto di silenzio per la morte di Jesus Miguel del Tenerife, si comincia! Prima palla per il Porto.21:02
L'arbitro è l'inglese Michael Oliver coadiuvato dai segnalinee Staurt Burt e James Mainwaring con Thomas Bramall come quarto uomo. Al Var e Avar rispettivamente Stuart Attwell e Christian Dingert.20:28
Farioli schiera titolari il polacco Jakub Kiwior, ex Spezia e Arsenal, in difesa e il centravanti André Silva, ex Milan. In panchina fra i Dragoes anche l'ex Udinese Seko Fofana e un altro ex rossonero, il 'Bebote' Santiago Gimenez. Curiosità per vedere all'opera lo spagnolo Gabri Veiga che un paio di stagioni or sono rifiutò il Napoli per firmare con l'Al Ahli nel campionato saudita.20:26
Allegri non rinuncia a Kevin De Bruyne. Il belga, se si eccettua Lamine Yamal con 11, è il giocatore che ha creato più chance per i compagni nei primi tre turni di Champions (10).20:23
Allegri risponde con un 3-5-1-1: Meret - Marìn, Rrahmani, Beukema - Politano, Anguissa, McTominay, Gilmour, Vergara - De Bruyne - Hojlund.20:22
Farioli schiera i padroni di casa con il consueto 4-3-3: Diogo Costa - Fernandes, Bednarek, Kiwior, Alberto Costa - Gabriel Veiga, Rosario, Froholdt - Sainz, André Silva, Pepê.20:20
Il Napoli ha eliminato il Porto nella Coppa Uefa 1974-75 con i lusitani che si sono ‘vendicati’ nell’Europa League 2013-14.20:16
Il Porto ha perso in trasferta con il Betis Siviglia, in casa con il Manchester City di Enzo Maresca e il PSV Eindhoven. Da quella partita però ha vinto tutte le sfide senza subire reti.20:16
La squadra di Farioli è campione di Portogallo e sta guidando il campionato lusitano a punteggio pieno. 30 punti in 10 partite con cinque punti sul Benfica.20:15
Il Napoli di Massimiliano Allegri fa visita al Porto dell’italiano Francesco Farioli che dopo tre giornate è ancora a quota zero in classifica al cospetto dei tre punti conquistati dai partenopei nello scorso turno in casa contro il Bodø/Glimt.20:15
Benvenuti alla diretta scritta di Porto-Napoli, sfida valevole per la quarta giornata del girone unico di Champions League.20:14
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estádio do Dragão Città: Porto Capienza: 50431 spettatori20:14
Formazioni FC Porto - Napoli
FC Porto
Napoli
TITOLARI FC PORTO
(99) DIOGO COSTA (P)
(5) JAN BEDNAREK (D)
(4) JAKUB KIWIOR (D)
(20) ALBERTO COSTA (D)
(52) MARTIM FERNANDES (D)
(13) PABLO ROSARIO (C)
(8) VICTOR FROHOLDT (C)
(10) GABRI VEIGA (C)
(19) ANDRÉ SILVA (A)
(11) PEPÊ (A)
(17) BORJA SAINZ (A)
PANCHINA FC PORTO
(18) NEHUÉN PÉREZ (D)
(77) OSKAR PIETUSZEWSKI (A)
(9) SAMU AGHEHOWA (A)
(33) SOUZA (D)
(22) ALAN VARELA (C)
(12) ZAIDU SANUSI (D)
(16) HWANG IN-BEOM (C)
(14) CLÁUDIO RAMOS (P)
(29) SANTIAGO GIMÉNEZ (A)
(74) FRANCISCO MOURA (D)
(24) JOÃO COSTA (P)
(42) SEKO FOFANA (C)
ALLENATORE FC PORTO
Francesco Farioli
TITOLARI NAPOLI
(1) ALEX MERET (P)
(13) AMIR RRAHMANI (D)
(31) SAM BEUKEMA (D)
(16) RAFA MARÍN (D)
(21) MATTEO POLITANO (C)
(8) SCOTT MCTOMINAY (C)
(99) FRANK ANGUISSA (C)
(26) ANTONIO VERGARA (C)
(11) KEVIN DE BRUYNE (A)
(6) BILLY GILMOUR (A)
(19) RASMUS HØJLUND (A)
PANCHINA NAPOLI
(40) CLAUDIO LIETO (D)
(38) ANDREA CHIUMMARIELLO (C)
(23) GIOVANE (A)
(20) LORENZO LUCCA (A)
(70) NOA LANG (A)
(32) VANJA MILINKOVIC-SAVIC (P)
(14) NIKITA CONTINI (P)
ALLENATORE NAPOLI
Massimiliano Allegri
PREPARTITA
FC Porto - Napoli è valevole per la della competizione Champions League 2026/2027. La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio .
Attualmente il FC Porto si trova 26° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece il Napoli si trova 27° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte). Il FC Porto ha segnato 6 gol e ne ha subiti 7; il Napoli ha segnato 6 gol e ne ha subiti 11.
FC Porto e Napoli è la prima che si affrontano in campionato.
FC Porto-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Porto e il Napoli si affronteranno per la quinta volta nelle competizioni europee: il Napoli ha vinto i primi due precedenti nel 1974/75 (Coppa UEFA), ma non è riuscito a vincere i due più recenti nel 2013/14 (1N 1P in UEFA Europa League).
Il Porto non vince da sei partite europee contro squadre italiane (3N 3P); l'ultimo successo risale al febbraio 2022 contro la Lazio in UEFA Europa League (2-1).
L'ultima squadra italiana a vincere in casa del Porto è stata la Juventus nel febbraio 2017 (2-0 in UEFA Champions League). Da allora, i portoghesi sono rimasti imbattuti nelle sei sfide casalinghe contro avversarie di Serie A, vincendone quattro (2N).
Dopo aver battuto il Bodø/Glimt 4-3 nel turno precedente, il Napoli punta a ottenere due vittorie consecutive in UEFA Champions League per la prima volta dal marzo 2023 (due successi, entrambi contro l'Eintracht Francoforte).
Il Porto ha perso entrambe le partite casalinghe di questa UEFA Champions League (0-2 contro il Manchester City e 0-1 contro il PSV). Solo una volta in precedenza i portoghesi hanno perso tre gare interne consecutive nelle maggiori competizioni europee, ovvero nelle prime tre della loro storia tra il 1956 e il 1962.
L'undici titolare del Napoli nella precedente gara di UEFA Champions League aveva un'età media di 30 anni e 126 giorni: si tratta della formazione più anziana schierata dal club nella competizione, nonché la più anziana tra tutte le squadre nelle prime tre giornate di questa stagione.
Il Napoli occupa il quarto posto in questa UEFA Champions League per tempo trascorso in fase di alta compattezza difensiva (61 minuti), dietro solo a Slovan Bratislava (75), Bodø/Glimt (73) e Viking (67).
Nelle prime tre giornate di questa UEFA Champions League, i due giocatori che hanno effettuato più passaggi che hanno rotto la prima linea di pressione avversaria sono stati Rafa Marín del Napoli (45) e Jakub Kiwior del Porto (44).
Kevin De Bruyne del Napoli ha creato 10 occasioni su azione in questa UEFA Champions League; solo Lamine Yamal (11) ne ha registrate di più nelle prime tre giornate. Il belga, inoltre, ne ha create più del doppio rispetto a qualsiasi altro giocatore del Napoli in questa stagione (segue Leonardo Spinazzola con quattro).
I difensori del Napoli Amir Rrahmani (62) e Rafa Marín (38) si sono scambiati 100 passaggi in questa UEFA Champions League, il numero più alto tra qualsiasi coppia di compagni di squadra nella competizione nelle prime tre giornate.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: