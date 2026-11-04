Incontro terminato, Fenerbahce 3, Liverpool 2.
Ottobre mese della prevenzione del tumore al seno
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Incontro terminato, Fenerbahce 3, Liverpool 2.
Secondo tempo terminato, Fenerbahce 3, Liverpool 2.20:38
Tentativo fallito. Virgil van Dijk (Liverpool) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Cody Gakpo.20:37
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Kojo Peprah Oppong (Fenerbahce).20:36
Tiro respinto. Alexander Isak (Liverpool) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Alexis Mac Allister.20:36
Tentativo fallito. Mattéo Guendouzi (Fenerbahce) un tiro di destro da oltre 30 metri sulla destra che esce di molto sulla sinistra.20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:35
Bradley Barcola (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35
Fallo di Archie Brown (Fenerbahce).20:35
Fallo di Bradley Barcola (Liverpool).20:34
Kojo Peprah Oppong (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Sostituzione, Fenerbahce. Oguz Aydin sostituisce Mason Greenwood.20:33
Tentativo fallito. Alexander Isak (Liverpool) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Cody Gakpo con cross.20:32
Tentativo fallito. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.20:31
Alexis Mac Allister (Liverpool) e' ammonito per fallo.20:30
Fallo di Alexis Mac Allister (Liverpool).20:30
Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:30
Sostituzione, Liverpool. Lewis Koumas sostituisce Trey Nyoni.20:29
Fallo di Bradley Barcola (Liverpool).20:29
N'Golo Kanté (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:29
Tentativo fallito. Cody Gakpo (Liverpool) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Florian Wirtz.20:28
Tiro parato. Virgil van Dijk (Liverpool) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:26
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce).20:25
Gol! Fenerbahce 3, Liverpool 2. Vedat Muriqi (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Archie Brown con cross.20:24
Fuorigioco. Florian Wirtz(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Bradley Barcola e' colto in fuorigioco.20:22
Sostituzione, Liverpool. Milos Kerkez sostituisce Kostas Tsimikas.20:20
Fallo di Trey Nyoni (Liverpool).20:20
Mason Greenwood (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Sostituzione, Fenerbahce. Mert Müldür sostituisce Nélson Semedo.20:19
Sostituzione, Fenerbahce. Kerem Aktürkoglu sostituisce Irfan Can Kahveci.20:19
Gol! Fenerbahce 2, Liverpool 2. Archie Brown (Fenerbahce) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.20:18
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Trey Nyoni (Liverpool).20:17
Tiro respinto. Nélson Semedo (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area. Assist di Milan Skriniar.20:17
Tiro respinto. Mason Greenwood (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Irfan Can Kahveci.20:16
Fallo di Jérémy Jacquet (Liverpool).20:15
Nélson Semedo (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:15
Gol! Fenerbahce 1, Liverpool 2. Alexander Isak (Liverpool) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Cody Gakpo con cross.20:13
Sostituzione, Liverpool. Cody Gakpo sostituisce Rio Ngumoha.20:11
Sostituzione, Liverpool. Alexander Isak sostituisce Víctor Muñoz.20:11
Sostituzione, Liverpool. Florian Wirtz sostituisce Joe Gomez.20:10
Rio Ngumoha (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Fallo di Nélson Semedo (Fenerbahce).20:10
Fuorigioco. Mason Greenwood(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Vedat Muriqi e' colto in fuorigioco.20:09
Tentativo fallito. Archie Brown (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Irfan Can Kahveci.20:08
Sostituzione, Fenerbahce. Vedat Muriqi sostituisce Romelu Lukaku.20:07
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Milan Skriniar (Fenerbahce).20:06
Tentativo fallito. Víctor Muñoz (Liverpool) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Joe Gomez.20:06
Tentativo fallito. Joe Gomez (Liverpool) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jérémy Jacquet.20:05
Tiro parato. Romelu Lukaku (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Irfan Can Kahveci con cross.20:04
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Alisson Becker (Liverpool).20:04
Tiro parato. Archie Brown (Fenerbahce) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:04
Fallo di Rio Ngumoha (Liverpool).20:03
Milan Skriniar (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Fuorigioco. Irfan Can Kahveci(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Mason Greenwood e' colto in fuorigioco.20:02
Tiro parato. Virgil van Dijk (Liverpool) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Kostas Tsimikas con cross.20:01
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Ederson (Fenerbahce).20:01
Tiro parato. Bradley Barcola (Liverpool) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kostas Tsimikas.20:01
Alexis Mac Allister (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:59
Fallo di N'Golo Kanté (Fenerbahce).19:59
Rio Ngumoha (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:58
Fallo di Mason Greenwood (Fenerbahce).19:58
Joe Gomez (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Fallo di Irfan Can Kahveci (Fenerbahce).19:56
Tiro parato. Alexis Mac Allister (Liverpool) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Kostas Tsimikas con cross.19:56
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Kojo Peprah Oppong (Fenerbahce).19:55
Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).19:54
Irfan Can Kahveci (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Nélson Semedo (Fenerbahce).19:54
Tiro respinto. Rio Ngumoha (Liverpool) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Alexis Mac Allister.19:54
Fallo di Jérémy Jacquet (Liverpool).19:52
Milan Skriniar (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Tentativo fallito. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.19:52
Inizia il Secondo tempo Fenerbahce 1, Liverpool 1.19:50
Primo tempo terminato, Fenerbahce 1, Liverpool 1.19:34
Fuorigioco. Joe Gomez(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Bradley Barcola e' colto in fuorigioco.19:33
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:32
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Alisson Becker (Liverpool).19:31
Tiro parato. Mason Greenwood (Fenerbahce) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Romelu Lukaku.19:31
Víctor Muñoz (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Fallo di Archie Brown (Fenerbahce).19:31
Tentativo fallito. N'Golo Kanté (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mason Greenwood.19:29
Tentativo fallito. Ismail Yüksek (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.19:28
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Trey Nyoni (Liverpool).19:28
Fallo di Víctor Muñoz (Liverpool).19:27
Kojo Peprah Oppong (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Kostas Tsimikas (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Fallo di Nélson Semedo (Fenerbahce).19:26
Tentativo fallito. Mason Greenwood (Fenerbahce) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Mattéo Guendouzi.19:26
Tentativo fallito. Bradley Barcola (Liverpool) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Víctor Muñoz con cross.19:24
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Milan Skriniar (Fenerbahce).19:23
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Archie Brown (Fenerbahce).19:22
Tiro respinto. Mattéo Guendouzi (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area. Assist di Archie Brown con suggerimento di testa.19:21
Tentativo fallito. Mattéo Guendouzi (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mason Greenwood in seguito a un calcio da fermo.19:21
Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).19:20
Mason Greenwood (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:20
Gol! Fenerbahce 1, Liverpool 1. Mason Greenwood (Fenerbahce) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:16
Fallo di Dominik Szoboszlai (Liverpool).19:15
N'Golo Kanté (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:15
Rio Ngumoha (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Fallo di Nélson Semedo (Fenerbahce).19:14
Irfan Can Kahveci (Fenerbahce) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata. Assist di Archie Brown.19:14
Archie Brown (Fenerbahce) e' ammonito.19:12
Gol! Fenerbahce 0, Liverpool 1. Trey Nyoni (Liverpool) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.19:12
Tiro respinto. Rio Ngumoha (Liverpool) un tiro di destro da centro area. Assist di Kostas Tsimikas.19:12
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Nélson Semedo (Fenerbahce).19:11
Tiro respinto. Jérémy Jacquet (Liverpool) un colpo di testa da centro area. Assist di Dominik Szoboszlai con cross.19:07
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Kojo Peprah Oppong (Fenerbahce).19:06
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Ismail Yüksek (Fenerbahce).19:04
Kostas Tsimikas (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Fallo di Mason Greenwood (Fenerbahce).19:03
Virgil van Dijk (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Fallo di Romelu Lukaku (Fenerbahce).19:02
Tiro respinto. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da fuori area.19:00
Rio Ngumoha (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:59
Fallo di N'Golo Kanté (Fenerbahce).18:59
Alexis Mac Allister (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Fallo di Mason Greenwood (Fenerbahce).18:56
Fallo di Víctor Muñoz (Liverpool).18:54
Mattéo Guendouzi (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54
Tentativo fallito. Jérémy Jacquet (Liverpool) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.18:51
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Ederson (Fenerbahce).18:50
Tentativo fallito. Víctor Muñoz (Liverpool) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Bradley Barcola.18:50
Tentativo fallito. Bradley Barcola (Liverpool) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Víctor Muñoz.18:50
Tentativo fallito. Víctor Muñoz (Liverpool) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.18:50
Jérémy Jacquet (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Fallo di Romelu Lukaku (Fenerbahce).18:48
Inizia il Primo tempo.18:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:33
Dove si gioca la partita:
Stadio: Chobani Stadyumu
Città: Istanbul
Capienza: 47834 spettatori17:33
Fenerbahçe - Liverpool è valevole per la della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 18:45 allo stadio .
Attualmente il Fenerbahçe si trova 19° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece il Liverpool si trova 5° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Fenerbahçe ha segnato 6 gol e ne ha subiti 11; il Liverpool ha segnato 14 gol e ne ha subiti 10.
Fenerbahçe e Liverpool è la prima che si affrontano in campionato.
Fenerbahçe-Liverpool ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Fenerbahçe
|Liverpool
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|0
|3
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|2
|0
|Gol totali segnati
|3
|12
|Gol totali subiti
|9
|7
|Media gol subiti per partita
|3.0
|2.3
|Percentuale possesso palla
|48.6
|54.0
|Numero totale di passaggi
|1326
|1538
|Numero totale di passaggi riusciti
|1132
|1343
|Tiri nello specchio della porta
|13
|21
|Percentuale di tiri in porta
|41.9
|45.7
|Numero totale di cross
|45
|57
|Numero medio di cross riusciti
|8
|14
|Duelli per partita vinti
|151
|140
|Duelli per partita persi
|124
|116
|Corner subiti
|17
|10
|Corner guadagnati
|11
|26
|Numero di punizioni a favore
|43
|26
|Numero di punizioni concesse
|30
|27
|Tackle totali
|53
|41
|Percentuale di successo nei tackle
|58.5
|58.5
|Fuorigiochi totali
|4
|11
|Numero totale di cartellini gialli
|9
|1
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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