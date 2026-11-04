Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:33

PREPARTITA

Fenerbahçe - Liverpool è valevole per la della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 18:45 allo stadio .

Attualmente il Fenerbahçe si trova 19° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece il Liverpool si trova 5° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Fenerbahçe ha segnato 6 gol e ne ha subiti 11; il Liverpool ha segnato 14 gol e ne ha subiti 10.

Fenerbahçe e Liverpool è la prima che si affrontano in campionato.

Fenerbahçe-Liverpool ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Fenerbahçe e Liverpool si affrontano per la prima volta; i Reds hanno vinto solo quattro delle 11 sfide contro squadre turche in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (2N 5P), sebbene l'ultima sia stata proprio una vittoria per 4-0 contro il Galatasaray nel marzo di quest'anno.

Il Liverpool non ha vinto nessuna delle sei trasferte contro squadre turche in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, perdendone cinque (1N), di cui le ultime quattro consecutivamente. I Reds non hanno mai perso cinque trasferte di fila contro squadre della stessa nazione nella competizione.

Dopo il pareggio per 2-2 contro lo Slavia Praga nell'ultimo turno, il Fenerbahçe sta attraversando la sua striscia senza vittorie più lunga di sempre in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (10 partite - 4N 6P).

Il Liverpool ha il 100% di vittorie in questa UEFA Champions League (3 su 3), con 12 gol segnati. Si tratta del numero più alto di reti realizzate dai Reds nelle prime tre gare di una stagione di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League dal 1980/81 (12 anche in quell'occasione), annata in cui sollevarono il trofeo.

Il Fenerbahçe ha pareggiato le ultime tre partite casalinghe nelle competizioni europee (1-1 contro il Lione, 1-1 contro la Roma, 2-2 contro lo Slavia Praga); includendo i turni preliminari, i turchi hanno registrato una serie di quattro pareggi interni consecutivi in Europa solo una volta in passato, tra l'agosto 2010 e il settembre 2012.

Il Liverpool ha effettuato 33 recuperi offensivi nelle tre partite di UEFA Champions League sotto la guida di Andoni Iraola; solo l'Arsenal (34) ne ha fatti registrare di più nelle prime tre giornate di questa edizione.

Il Fenerbahçe ha l'età media più alta tra gli undici titolari in questa UEFA Champions League (29 anni e 165 giorni). Nella formazione turca, solo un giocatore sotto i 24 anni è partito titolare nella competizione finora: Bartug Elmaz (23 anni e 203 giorni contro la Roma).

Nelle prime tre giornate di questa UEFA Champions League, Florian Wirtz del Liverpool (105) è stato uno dei soli tre centrocampisti a effettuare 100 o più pressioni ad alta intensità nella trequarti avversaria, insieme a Guus Til (129) e Bruno Fernandes (112).

L'attaccante del Fenerbahçe,Vedat Muriqi, è ancora alla ricerca del suo primo gol in UEFA Champions League (otto presenze). Nelle prime tre giornate di questa stagione, l'unico giocatore con un xG superiore a quello di Muriqi (1.44) a non aver segnato è stato Jude Bellingham (1.61).

Rio Ngumoha del Liverpool ha completato 18 dribbling in questa UEFA Champions League, più di qualsiasi altro giocatore nelle prime tre giornate. I suoi nove dribbling riusciti contro il Villarreal nell'ultimo turno rappresentano inoltre il massimo per un singolo giocatore nelle prime tre gare della competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: