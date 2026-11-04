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Fenerbahçe-Liverpool: 3-2 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Chobani Stadyumu di Istanbul
4 Novembre 2026 ore 18:45
Fenerbahçe
3
Liverpool
2
Partita finita
Arbitro: Clément Turpin
  1. 25' 0-1 Trey Nyoni
  2. 29' 1-1 Mason Greenwood
  3. 69' 1-2 Alexander Isak
  4. 73' 2-2 Archie Brown
  5. 79' 3-2 Vedat Muriqi
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Fenerbahce 3, Liverpool 2.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Fenerbahce 3, Liverpool 2.20:38

  3. 90'+3'

    Tentativo fallito. Virgil van Dijk (Liverpool) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Cody Gakpo.20:37

  4. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Kojo Peprah Oppong (Fenerbahce).20:36

  5. 90'+2'

    Tiro respinto. Alexander Isak (Liverpool) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Alexis Mac Allister.20:36

  6. 90'+1'

    Tentativo fallito. Mattéo Guendouzi (Fenerbahce) un tiro di destro da oltre 30 metri sulla destra che esce di molto sulla sinistra.20:36

  7. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:35

  9. 90'+1'

    Bradley Barcola (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35

  10. 90'+1'

    Fallo di Archie Brown (Fenerbahce).20:35

  11. 89'

    Fallo di Bradley Barcola (Liverpool).20:34

  12. 89'

    Kojo Peprah Oppong (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34

  13. 89'

    Sostituzione, Fenerbahce. Oguz Aydin sostituisce Mason Greenwood.20:33

  15. 88'

    Tentativo fallito. Alexander Isak (Liverpool) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Cody Gakpo con cross.20:32

  16. 86'

    Tentativo fallito. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.20:31

  17. 85'

    Alexis Mac Allister (Liverpool) e' ammonito per fallo.20:30

  18. 85'

    Fallo di Alexis Mac Allister (Liverpool).20:30

  19. 85'

    Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:30

  21. 85'

    Sostituzione, Liverpool. Lewis Koumas sostituisce Trey Nyoni.20:29

  22. 84'

    Fallo di Bradley Barcola (Liverpool).20:29

  23. 84'

    N'Golo Kanté (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:29

  24. 84'

    Tentativo fallito. Cody Gakpo (Liverpool) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Florian Wirtz.20:28

  25. 82'

    Tiro parato. Virgil van Dijk (Liverpool) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:26

  27. 81'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce).20:25

  28. 79'

    Gol! Fenerbahce 3, Liverpool 2. Vedat Muriqi (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Archie Brown con cross.20:24

  29. 78'

    Fuorigioco. Florian Wirtz(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Bradley Barcola e' colto in fuorigioco.20:22

  30. 76'

    Sostituzione, Liverpool. Milos Kerkez sostituisce Kostas Tsimikas.20:20

  31. 75'

    Fallo di Trey Nyoni (Liverpool).20:20

  33. 75'

    Mason Greenwood (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20

  34. 75'

    Sostituzione, Fenerbahce. Mert Müldür sostituisce Nélson Semedo.20:19

  35. 75'

    Sostituzione, Fenerbahce. Kerem Aktürkoglu sostituisce Irfan Can Kahveci.20:19

  36. 73'

    Gol! Fenerbahce 2, Liverpool 2. Archie Brown (Fenerbahce) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.20:18

  37. 73'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Trey Nyoni (Liverpool).20:17

  39. 73'

    Tiro respinto. Nélson Semedo (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area. Assist di Milan Skriniar.20:17

  40. 71'

    Tiro respinto. Mason Greenwood (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Irfan Can Kahveci.20:16

  41. 70'

    Fallo di Jérémy Jacquet (Liverpool).20:15

  42. 70'

    Nélson Semedo (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:15

  43. 69'

    Gol! Fenerbahce 1, Liverpool 2. Alexander Isak (Liverpool) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Cody Gakpo con cross.20:13

  45. 66'

    Sostituzione, Liverpool. Cody Gakpo sostituisce Rio Ngumoha.20:11

  46. 66'

    Sostituzione, Liverpool. Alexander Isak sostituisce Víctor Muñoz.20:11

  47. 66'

    Sostituzione, Liverpool. Florian Wirtz sostituisce Joe Gomez.20:10

  48. 66'

    Rio Ngumoha (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10

  49. 66'

    Fallo di Nélson Semedo (Fenerbahce).20:10

  51. 64'

    Fuorigioco. Mason Greenwood(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Vedat Muriqi e' colto in fuorigioco.20:09

  52. 64'

    Tentativo fallito. Archie Brown (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Irfan Can Kahveci.20:08

  53. 63'

    Sostituzione, Fenerbahce. Vedat Muriqi sostituisce Romelu Lukaku.20:07

  54. 62'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Milan Skriniar (Fenerbahce).20:06

  55. 62'

    Tentativo fallito. Víctor Muñoz (Liverpool) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Joe Gomez.20:06

  57. 61'

    Tentativo fallito. Joe Gomez (Liverpool) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jérémy Jacquet.20:05

  58. 60'

    Tiro parato. Romelu Lukaku (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Irfan Can Kahveci con cross.20:04

  59. 59'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Alisson Becker (Liverpool).20:04

  60. 59'

    Tiro parato. Archie Brown (Fenerbahce) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:04

  61. 59'

    Fallo di Rio Ngumoha (Liverpool).20:03

  63. 59'

    Milan Skriniar (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03

  64. 57'

    Fuorigioco. Irfan Can Kahveci(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Mason Greenwood e' colto in fuorigioco.20:02

  65. 57'

    Tiro parato. Virgil van Dijk (Liverpool) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Kostas Tsimikas con cross.20:01

  66. 56'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Ederson (Fenerbahce).20:01

  67. 56'

    Tiro parato. Bradley Barcola (Liverpool) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kostas Tsimikas.20:01

  69. 55'

    Alexis Mac Allister (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:59

  70. 55'

    Fallo di N'Golo Kanté (Fenerbahce).19:59

  71. 53'

    Rio Ngumoha (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:58

  72. 53'

    Fallo di Mason Greenwood (Fenerbahce).19:58

  73. 52'

    Joe Gomez (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56

  75. 52'

    Fallo di Irfan Can Kahveci (Fenerbahce).19:56

  76. 52'

    Tiro parato. Alexis Mac Allister (Liverpool) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Kostas Tsimikas con cross.19:56

  77. 51'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Kojo Peprah Oppong (Fenerbahce).19:55

  78. 50'

    Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).19:54

  79. 50'

    Irfan Can Kahveci (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  81. 49'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Nélson Semedo (Fenerbahce).19:54

  82. 49'

    Tiro respinto. Rio Ngumoha (Liverpool) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Alexis Mac Allister.19:54

  83. 47'

    Fallo di Jérémy Jacquet (Liverpool).19:52

  84. 47'

    Milan Skriniar (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  85. 47'

    Tentativo fallito. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.19:52

  87. Inizia il Secondo tempo Fenerbahce 1, Liverpool 1.19:50

  88. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Fenerbahce 1, Liverpool 1.19:34

  89. 45'+1'

    Fuorigioco. Joe Gomez(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Bradley Barcola e' colto in fuorigioco.19:33

  90. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:32

  91. 45'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Alisson Becker (Liverpool).19:31

  93. 44'

    Tiro parato. Mason Greenwood (Fenerbahce) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Romelu Lukaku.19:31

  94. 44'

    Víctor Muñoz (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31

  95. 44'

    Fallo di Archie Brown (Fenerbahce).19:31

  96. 42'

    Tentativo fallito. N'Golo Kanté (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mason Greenwood.19:29

  97. 41'

    Tentativo fallito. Ismail Yüksek (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.19:28

  99. 41'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Trey Nyoni (Liverpool).19:28

  100. 40'

    Fallo di Víctor Muñoz (Liverpool).19:27

  101. 40'

    Kojo Peprah Oppong (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  102. 39'

    Kostas Tsimikas (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  103. 39'

    Fallo di Nélson Semedo (Fenerbahce).19:26

  105. 39'

    Tentativo fallito. Mason Greenwood (Fenerbahce) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Mattéo Guendouzi.19:26

  106. 37'

    Tentativo fallito. Bradley Barcola (Liverpool) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Víctor Muñoz con cross.19:24

  107. 36'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Milan Skriniar (Fenerbahce).19:23

  108. 35'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Archie Brown (Fenerbahce).19:22

  109. 34'

    Tiro respinto. Mattéo Guendouzi (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area. Assist di Archie Brown con suggerimento di testa.19:21

  111. 34'

    Tentativo fallito. Mattéo Guendouzi (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mason Greenwood in seguito a un calcio da fermo.19:21

  112. 33'

    Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).19:20

  113. 33'

    Mason Greenwood (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:20

  114. 29'

    Gol! Fenerbahce 1, Liverpool 1. Mason Greenwood (Fenerbahce) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:16

  115. 28'

    Fallo di Dominik Szoboszlai (Liverpool).19:15

  117. 28'

    N'Golo Kanté (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:15

  118. 27'

    Rio Ngumoha (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  119. 27'

    Fallo di Nélson Semedo (Fenerbahce).19:14

  120. 27'

    Irfan Can Kahveci (Fenerbahce) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata. Assist di Archie Brown.19:14

  121. 25'

    Archie Brown (Fenerbahce) e' ammonito.19:12

  123. 25'

    Gol! Fenerbahce 0, Liverpool 1. Trey Nyoni (Liverpool) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.19:12

  124. 25'

    Tiro respinto. Rio Ngumoha (Liverpool) un tiro di destro da centro area. Assist di Kostas Tsimikas.19:12

  125. 24'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Nélson Semedo (Fenerbahce).19:11

  126. 20'

    Tiro respinto. Jérémy Jacquet (Liverpool) un colpo di testa da centro area. Assist di Dominik Szoboszlai con cross.19:07

  127. 19'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Kojo Peprah Oppong (Fenerbahce).19:06

  129. 17'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Ismail Yüksek (Fenerbahce).19:04

  130. 16'

    Kostas Tsimikas (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03

  131. 16'

    Fallo di Mason Greenwood (Fenerbahce).19:03

  132. 15'

    Virgil van Dijk (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

  133. 15'

    Fallo di Romelu Lukaku (Fenerbahce).19:02

  135. 13'

    Tiro respinto. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da fuori area.19:00

  136. 12'

    Rio Ngumoha (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:59

  137. 12'

    Fallo di N'Golo Kanté (Fenerbahce).18:59

  138. 9'

    Alexis Mac Allister (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

  139. 9'

    Fallo di Mason Greenwood (Fenerbahce).18:56

  141. 7'

    Fallo di Víctor Muñoz (Liverpool).18:54

  142. 7'

    Mattéo Guendouzi (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54

  143. 4'

    Tentativo fallito. Jérémy Jacquet (Liverpool) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.18:51

  144. 4'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Ederson (Fenerbahce).18:50

  145. 3'

    Tentativo fallito. Víctor Muñoz (Liverpool) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Bradley Barcola.18:50

  147. 3'

    Tentativo fallito. Bradley Barcola (Liverpool) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Víctor Muñoz.18:50

  148. 3'

    Tentativo fallito. Víctor Muñoz (Liverpool) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.18:50

  149. Jérémy Jacquet (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48

  150. Fallo di Romelu Lukaku (Fenerbahce).18:48

  151. Inizia il Primo tempo.18:47

  153. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:33

  155. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Chobani Stadyumu
    Città: Istanbul
    Capienza: 47834 spettatori17:33

Formazioni Fenerbahçe - Liverpool

Fenerbahçe
Liverpool
TITOLARI FENERBAHçE
  • (31) EDERSON (P)
  • (21) KOJO PEPRAH OPPONG (D)
  • (37) MILAN SKRINIAR (D)
  • (3) ARCHIE BROWN (D)
  • (27) NÉLSON SEMEDO (D)
  • (91) N'GOLO KANTÉ (C)
  • (5) ISMAIL YÜKSEK (C)
  • (6) MATTÉO GUENDOUZI (C)
  • (9) ROMELU LUKAKU (A)
  • (11) MASON GREENWOOD (A)
  • (17) IRFAN CAN KAHVECI (A)
PANCHINA FENERBAHçE
  • (18) MERT MÜLDÜR (D)
  • (13) TARIK ÇETIN (P)
  • (22) LEVENT MERCAN (D)
  • (28) BARTUG ELMAZ (C)
  • (7) KEREM AKTÜRKOGLU (A)
  • (19) VEDAT MURIQI (A)
  • (45) DORGELES NENE (A)
  • (70) OGUZ AYDIN (A)
  • (14) YIGIT EFE DEMIR (D)
  • (34) MERT GÜNOK (P)
  • (77) OGNJEN MIMOVIĆ (D)
ALLENATORE FENERBAHçE
  • Dirk Kuijt
TITOLARI LIVERPOOL
  • (1) ALISSON BECKER (P)
  • (4) VIRGIL VAN DIJK (D)
  • (2) JOE GOMEZ (D)
  • (21) KOSTAS TSIMIKAS (D)
  • (5) JÉRÉMY JACQUET (D)
  • (73) RIO NGUMOHA (C)
  • (42) TREY NYONI (C)
  • (23) VÍCTOR MUÑOZ (C)
  • (8) DOMINIK SZOBOSZLAI (C)
  • (10) ALEXIS MAC ALLISTER (C)
  • (29) BRADLEY BARCOLA (A)
PANCHINA LIVERPOOL
  • (33) RONALD ARAUJO (D)
  • (25) GIORGI MAMARDASHVILI (P)
  • (44) LUKE CHAMBERS (D)
  • (53) JAMES MCCONNELL (C)
  • (7) FLORIAN WIRTZ (C)
  • (76) JAYDEN DANNS (A)
  • (67) LEWIS KOUMAS (A)
  • (6) MILOS KERKEZ (D)
  • (18) CODY GAKPO (A)
  • (9) ALEXANDER ISAK (A)
  • (28) FREDDIE WOODMAN (P)
ALLENATORE LIVERPOOL
  • Andoni Iraola
PREPARTITA

Fenerbahçe - Liverpool è valevole per la della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 18:45 allo stadio .

Attualmente il Fenerbahçe si trova 19° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece il Liverpool si trova 5° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Fenerbahçe ha segnato 6 gol e ne ha subiti 11; il Liverpool ha segnato 14 gol e ne ha subiti 10.

Fenerbahçe e Liverpool è la prima che si affrontano in campionato.

Fenerbahçe-Liverpool ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Fenerbahçe e Liverpool si affrontano per la prima volta; i Reds hanno vinto solo quattro delle 11 sfide contro squadre turche in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (2N 5P), sebbene l'ultima sia stata proprio una vittoria per 4-0 contro il Galatasaray nel marzo di quest'anno.
  • Il Liverpool non ha vinto nessuna delle sei trasferte contro squadre turche in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, perdendone cinque (1N), di cui le ultime quattro consecutivamente. I Reds non hanno mai perso cinque trasferte di fila contro squadre della stessa nazione nella competizione.
  • Dopo il pareggio per 2-2 contro lo Slavia Praga nell'ultimo turno, il Fenerbahçe sta attraversando la sua striscia senza vittorie più lunga di sempre in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (10 partite - 4N 6P).
  • Il Liverpool ha il 100% di vittorie in questa UEFA Champions League (3 su 3), con 12 gol segnati. Si tratta del numero più alto di reti realizzate dai Reds nelle prime tre gare di una stagione di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League dal 1980/81 (12 anche in quell'occasione), annata in cui sollevarono il trofeo.
  • Il Fenerbahçe ha pareggiato le ultime tre partite casalinghe nelle competizioni europee (1-1 contro il Lione, 1-1 contro la Roma, 2-2 contro lo Slavia Praga); includendo i turni preliminari, i turchi hanno registrato una serie di quattro pareggi interni consecutivi in Europa solo una volta in passato, tra l'agosto 2010 e il settembre 2012.
  • Il Liverpool ha effettuato 33 recuperi offensivi nelle tre partite di UEFA Champions League sotto la guida di Andoni Iraola; solo l'Arsenal (34) ne ha fatti registrare di più nelle prime tre giornate di questa edizione.
  • Il Fenerbahçe ha l'età media più alta tra gli undici titolari in questa UEFA Champions League (29 anni e 165 giorni). Nella formazione turca, solo un giocatore sotto i 24 anni è partito titolare nella competizione finora: Bartug Elmaz (23 anni e 203 giorni contro la Roma).
  • Nelle prime tre giornate di questa UEFA Champions League, Florian Wirtz del Liverpool (105) è stato uno dei soli tre centrocampisti a effettuare 100 o più pressioni ad alta intensità nella trequarti avversaria, insieme a Guus Til (129) e Bruno Fernandes (112).
  • L'attaccante del Fenerbahçe,Vedat Muriqi, è ancora alla ricerca del suo primo gol in UEFA Champions League (otto presenze). Nelle prime tre giornate di questa stagione, l'unico giocatore con un xG superiore a quello di Muriqi (1.44) a non aver segnato è stato Jude Bellingham (1.61).
  • Rio Ngumoha del Liverpool ha completato 18 dribbling in questa UEFA Champions League, più di qualsiasi altro giocatore nelle prime tre giornate. I suoi nove dribbling riusciti contro il Villarreal nell'ultimo turno rappresentano inoltre il massimo per un singolo giocatore nelle prime tre gare della competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FenerbahçeLiverpool
Partite giocate33
Numero di partite vinte03
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate20
Gol totali segnati312
Gol totali subiti97
Media gol subiti per partita3.02.3
Percentuale possesso palla48.654.0
Numero totale di passaggi13261538
Numero totale di passaggi riusciti11321343
Tiri nello specchio della porta1321
Percentuale di tiri in porta41.945.7
Numero totale di cross4557
Numero medio di cross riusciti814
Duelli per partita vinti151140
Duelli per partita persi124116
Corner subiti1710
Corner guadagnati1126
Numero di punizioni a favore4326
Numero di punizioni concesse3027
Tackle totali5341
Percentuale di successo nei tackle58.558.5
Fuorigiochi totali411
Numero totale di cartellini gialli91
Numero totale di cartellini rossi00

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