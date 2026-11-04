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Lens-Como: 1-9 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stade Félix Bollaert-Delélis di Lens
4 Novembre 2026 ore 21:00
Lens
1
Como
9
Partita finita
Arbitro: Rohit Saggi
  1. 7' 0-1 Tasos Douvikas
  2. 32' 0-2 Tasos Douvikas
  3. 40' 0-3 Nico Paz
  4. 47' 0-4 Lucas da Cunha
  5. 53' 0-5 Marc Oliver Kempf
  6. 57' 0-6 Tasos Douvikas
  7. 62' 0-7 Mattia Liberali
  8. 65' 1-7 Ruben Aguilar
  9. 69' 1-8 Martin Baturina
  10. 90+1' 1-9 Matteo Papaccioli
0'
45'
90'
90'
93'

Una gara che rimarrá nella storia del calcio italiano, il Como di Fabregas vince in trasferta per 1-9 distruggendo il Lens.

Dopo il primo tempo terminato 3-0, il Como non rallenta e rifila altri sei gol ai francesi: in totale tripletta per Douvikas, rete di Paz, Da Cuhna, Kempf, Liberali, Baturina e del diciottenne, esordiente, Papaccioli. Rete della bandiera per il Lens di Aguilar.

Como che con questa vittoria si porta al quarto posto in classifica, alle spalle delle grandissime PSG, Real Madrid e Arsenal. Lens sempre piú in basso.

  1. Da Lens - Como é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Champions League.23:00

  2. 90'+3'

    FINISCE LENS - COMO! Prima vittoria esterna per la squadra di Fabregas che si impone con un netto 1-9!22:56

  3. 90'+2'

    Gioia per il gol all'esordio di Papaccioli, ma vero e proprio incubo per il Lens che difficilmente dimenticherá questa gara.22:55

  4. 90'+1'

    GOL! Lens - COMO 1-9! Rete di Matteo Papaccioli. Liberali verticalizza per il diciottenne che insacca: rete prima annulata per fuorigioco, poi confermata da Saggi. 22:54

  6. 90'+1'

    Tre i minuti di recupero.22:52

  7. 90'

    Gestione palla del Como, tutti aspettano Saggi e il suo fischietto.22:51

  8. 88'

    Como che ormai aspetta il triplice fischio, Lens che prova per mandare un messaggio ai tifosi.22:50

  9. 86'

    ANCORA YAN COUTO! Altra ripartenza del Como, Baturina scodella per il terzino che calcia alto da ottima posizione.22:47

  10. 85'

    Cross di Saud, colpo di testa di Hazard: palla alta sopra la traversa.22:46

  12. 83'

    Un fumogeno raggiunge l'area del Lens, tifosi ovviamente non soddisfatti del risultato di questa partita.22:45

  13. 81'

    Scambio sulla sinistra tra Valle e Liberali, cross dell'italiano troppo lungo per tutti.22:43

  14. 80'

    YAN COUTO! Conclusione dalla distanza del terzino, palla che termina di poco a lato!22:41

  15. 78'

    Como che continua a pressare, Fabregas non vuole che i suoi abbassino il ritmo.22:39

  16. 76'

    Cuisance commette un fallo molto simile a quello che gli era costato il giallo: graziato da Saggi il centrocampista.22:38

  18. 75'

    AMMONITO Michaël Cuisance. Trattenuta su Baturina che si stava lanciando in contropiede 22:37

  19. 75'

    Azione personale, di forza, di Kadile: il neo entrato trova anche il tiro, deviato in angolo prima dell'intervento di Butez.22:36

  20. 74'

    Como che ora puó permettersi di aspettare, forte dei sette gol di vantaggio.22:35

  21. 73'

    Appena superato il settantesimo minuto e il Como ha giá realizzato otto reti, con 15 tiri di cui 11 in porta.22:34

  22. 72'

    Sostituzione COMO: esce Marc Oliver Kempf, entra Ivan Smolcic.22:34

  24. 70'

    Sostituzione LENS: esce Amadou Haidara, entra Andrija Bulatovic22:33

  25. 70'

    Sostituzione LENS: esce Florian Thauvin, entra Junior Kadile.22:33

  26. 69'

    GOL! Lens - COMO 1-8! Rete di Martin Baturina. Triangolo con Liberali che di tacco gli apre una prateria: per il croato é semplice insaccare l'ottavo gol.

    Guarda la scheda del giocatore Martin Baturina22:32

  27. 68'

    Rimane a terra Antonio, Baturina mette la palla in out tra gli applausi del pubblico locale.22:30

  28. 67'

    Risser in uscita su Papaccioli ben lanciato da Couto: i neo entrati del Como hanno la voglia di mettere il loro sigillo su questa gara.22:28

  30. 65'

    GOL! LENS - Como 1-7! Rete di Ruben Aguilar. Corner di Thauvin, gran conclusione al volo dell'esterno che la mette sul secondo palo. 22:27

  31. 64'

    Thauvin ultimo ad alzare la bandiera bianca, il trequartista guadagna un angolo.22:26

  32. 63'

    Il bilancio ora é veramente pesante per il Lens, ampiamente fischiato dai suoi tifosi.22:25

  33. 62'

    GOL! Lens - COMO 0-7! Rete di Mattia Liberali. Ramon trova l'esterno che entra in area e di punta battle Risser.

    Guarda la scheda del giocatore Mattia Liberali22:24

  34. 61'

    Sostituzione COMO: esce Tasos Douvikas, entra Matteo Papaccioli.22:23

  36. 61'

    BAIDOO SULLA LINEA! Risser salva su Caqueret dopo il tacco di Baturina, il difensore respinge il tap in di Perrone.22:23

  37. 60'

    Triplice cambio per Fabregas, che inserisce Liberali e Baturina alle spalle di Douvikas e Ricci in mediana con Perrone.22:20

  38. 59'

    HAZARD! Palla persa ingeuna di Kempf, l'ex Dortmund davanti a Butez calcia alto.22:21

  39. 58'

    Sostituzione COMO: esce Lucas da Cunha, entra Mattia Liberali.22:20

  40. 58'

    Sostituzione COMO: esce Nico Paz, entra Martin Baturina.22:19

  42. 58'

    Sostituzione COMO: esce Luis Milla, entra Samuele Ricci.22:19

  43. 57'

    GOL! Lens - COMO 0-6! Rete di Tasos Douvikas. Altra verticale di Nico Paz, il greco timbra la sua personal tripletta con una bella conclusion sul primo palo.

    Guarda la scheda del giocatore Tasos Douvikas22:19

  44. 56'

    NICO PAZ! Risser respinge il suo sinistro sul primo palo, ma azione poi fermata per tocco precedente di mano di Douvikas.22:18

  45. 54'

    Como con la manita, si sta divertendo la squadra di Fabregas, meno il pubblico locale.22:16

  46. 53'

    GOL! Lens - COMO 0-5! Rete di Marc Kempf. Cross perfetto di Milla dalla sinistra, il difensore tedesco sbuca sul secondo palo e di testa insacca.

    Guarda la scheda del giocatore Marc Oliver Kempf22:16

  48. 53'

    DA CUHNA! Douvikas mette il compagno davanti a Risser, miracolo del portiere che mette in angolo una conclusione da pochi passi.22:14

  49. 52'

    Lens ora con un attacco piú mobile con Hazard falso nueve, dopo che Ivanovic ha visto pochissimi palloni nel primo tempo.22:13

  50. 50'

    Punizione per il Lens: Thauvin al centro, respinge Ramon, da Cuhna allontana.22:12

  51. 49'

    Haidara prova a scuotere i suoi con una conclusione potente dalla distanza, palla alta.22:11

  52. 47'

    GOL! Lens - COMO 0-4! Rete di Lucas da Cunha. Imbucata verticale di Nico Paz, il capitano da centro area trova il diagonale vincente.

    Guarda la scheda del giocatore Lucas Da Cunha22:09

  54. 47'

    Doppio cambio per Cahuzac, dentro anche il classe 2009, trequartista, Mezian Mesloub.22:08

  55. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!22:08

  56. 46'

    Sostituzione LENS: esce Franjo Ivanovic, entra Mezian Mesloub.22:07

  57. 46'

    Sostituzione LENS: esce Michal Skóras, entra Saud Abdulhamid.22:07

  58. Nell'altra sfida italiana, Napoli che sta pareggiando per 1-1 sul campo del Porto: apre Bednarek, pareggia McTominay.21:55

  60. Fischi dal suo pubblico per il Lens, che si é anche visto assegnare e poi annullare il rigore per un tocco di mano di Caqueret su cross di Thauvin. Saggi prima assegna, poi annulla.21:53

  61. Primo tempo da incorniciare per il Como che si porta negli spogliatoi sul 3-0: doppietta di Douvikas, il greco mette a segno anche l'assist per Nico Paz.21:52

  62. 45'+4'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO DI LENS - COMO! 0-3 il risultato parziale.21:51

  63. 45'+3'

    Como in controllo nel finale, Lens che sta aspettando il doppio fischio.21:50

  64. 45'+1'

    Quattro i minuti di recupero.21:48

  66. 45'

    Tiro cross di Thauvin, palla direttamente sul fondo.21:47

  67. 43'

    Lens che comunque prova la reazione, spinta da uno dei suoi uomini piú esperti, Thauvin.21:46

  68. 41'

    Bel gesto di Nico Paz che, dopo il gol, corre in panchina per prendere e poi mostrare a tutti una maglietta dedicata a Jesus De Miguel.21:44

  69. 40'

    GOL! Lens - COMO 0-3! Rete di Nico Paz. Ripartenza Como, Douvikas sbaglia il primo controllo ma non l'assist per l'argentino che scarica il suo sinistro sotto il sette.

    Guarda la scheda del giocatore Nico Paz21:43

  70. 39'

    Lens molto scoperto, Como che ha lo spazio per il contropiede.21:42

  72. 37'

    Da Cuhna imprendibile in questo primo tempo per il Lens: il francese parte ufficialmente da destra, ma si muove in tutto il fronte del centrocampo.21:39

  73. 36'

    Angolo per il Como: corner basso, velo di Kempf, non ci arriva Nico Paz.21:38

  74. 34'

    AMMONITO Samson Baidoo. Intervento in ritardo su Nico Paz. 21:37

  75. 33'

    IVANOVIC! La punta ben servita in area trova Butez sul suo diagonale.21:36

  76. 33'

    Como che raddoppia ancora con Douvikas, che ringrazia il perfetto assist di Valle dopo il cambio di gioco di Nico Paz.21:36

  78. 32'

    GOL! Lens - COMO 0-2! Rete di Tasos Douvikas. Nico Paz con un gran cross sul secondo palo per Valle, con il terzino che rimette in mezzo: per il greco é semplice insaccare la personale doppietta.

    Guarda la scheda del giocatore Tasos Douvikas21:34

  79. 31'

    Attenzione a una reazione di Douvikas su Antonio, Saggi lascia per ora il vantaggio.21:32

  80. 29'

    RISSER! Uscita perfetta del portiere che ferma Nico Paz, dopo uno stupendo dribbling dell'argentino in area.21:31

  81. 28'

    Punizione Lens: Thauvin mette sul primo palo, attento Butez.21:30

  82. 26'

    Nico Paz recupera e verticalizza per Douvikas, ora é il Como a fare la partita.21:28

  84. 25'

    NICO PAZ! Sinistro dalla distanza del Diez, Risser in tuffo mette in angolo!21:27

  85. 24'

    Scambio tra Nico Paz e Yan Couto, l'ex Girona al centro troppo forte per Caqueret, che non riesce nel controllo.21:26

  86. 23'

    Ramon recupera e scappa, Haidara lo stende: solo richiamo verbale per lui.21:25

  87. 22'

    Per ora nessun cambio, i due giocatori sono ora in piedi, ma soprattutto l'attaccante porta le conseguenze dell'impatto.21:23

  88. 19'

    Scontro tra teste in area tra Kempf e Ivanovic, fallo in attacco della punta: rimane a terra il difensore, entrano gli staff medici.21:21

  90. 18'

    SOLO ANGOLO! Saggi cambia la sua decisione, non é rigore. Si riparte dal corner.21:20

  91. 17'

    Saggi ha decretato il rigore, ora serve una chiara immagine per fargli cambiare idea: si aspetta il VAR, che peró lo richiama allo schermo di bordo campo.21:19

  92. 16'

    RIGORE PER IL LENS! Cross di Thauvin, Caqueret respinge: il giocatore del Como indica che é perro, Saggi aspetta il VAR.21:18

  93. 15'

    Altra gran chiusura di Ramon, che ferma Ivanovic nell'uno contro uno.21:17

  94. 14'

    UDOL! Cross di Aguilar, colpo di testa del laterale che manda alto!21:16

  96. 13'

    Cross di Aguilar, proteste del Lens per un tocco di mano. L'arbitro Saggi fa segno, anche energicamente, che si puó continuare.21:15

  97. 12'

    Thauvin con una bella verticale per Udol, pallone facile per Butez.21:14

  98. 10'

    Lens che sta faticando nelle marcature, con Paz, Da Cuhna e Caqueret che si stanno muovendo moltissimo e scambiando la posizione.21:12

  99. 8'

    Como giá avanti dopo appena otto minuti, schema ottimo su corner agevolato anche da Ivanovic, che non é tenuto la linea sul secondo palo.21:11

  100. 7'

    GOL! Lens - COMO 0-1! Rete di Tasos Douvikas. Schema su corner, torre di Perrone per l'attaccante greco che da due passi insacca.

    Guarda la scheda del giocatore Tasos Douvikas21:10

  102. 7'

    Cross di Couto, Baidoo costretto all'angolo dopo un assolo di almeno due minuti del Como.21:09

  103. 5'

    Da Cunha, in area, cerca una difficile torre invece di colpire verso la porta. Allontana Baidoo.21:07

  104. 4'

    Como che non si fa intimorire e continua il suo possesso palla: cross di Nico Paz, nessun compagno pronto per l'intervento.21:07

  105. 3'

    Alto il pressing del Lens, che sta alzando tantissimo il ritmo in questo inizio partita.21:05

  106. 2'

    Subito un sinistro per Thauvin, dopo il recupero alto di palla: attento Butez.21:03

  108. 1'

    INIZIA LENS - COMO! Primo pallone per i locali, che calciano direttamente in out per alzare poi il pressing.21:02

  109. Minuto di silenzio per ricordare l'attaccante Jesus De Miguel, il giocatore del Tenerife.21:01

  110. Arbitra il match il norvegese Rohit Saggi.20:24

  111. Como che arriva da un ottimo momento, cinque le vittorie partite consecutive, Lens ha vinto quattro delle ultime sei partite casalinghe in questa stagione.20:23

  112. Fabregas mischia le sue carte, Douvikas da prima punta con Da Cunha, Nico Paz e Caqueret alle sue spalle. Mediana tutta ex Liga con Milla e Perrone, Yan Couto preferito sulla destra.20:22

  114. Cahuzac schiera il tridente con Ivanovic con l'ex Udinese Thauvin e Torgan Hazard alle sue spalle. A centrocampo Haidara con Cuisance, Baidoo guida la difesa.20:21

  115. La formazione del COMO: 4-2-3-1 Butez - Yan Couto, Ramon, Kempf, Valle - Milla, Perrone - Da Cunha, Nico Paz, Caqueret - Douvikas20:16

  116. Sono ufficiali le formazioni del match: LENS (3-4-2-1) Risser - Antonio, Baidoo, Udol - Aguilar, Cuisance, Haidara, Skóraś - Thauvin, Hazard - Ivanović.20:22

  117. Continua l'avventura della squadra di Fabregas in Champions League, con i lariani che affrontano la formazione francese, squadra che non incontra una italiana da quasi 20 anni.20:13

  118. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Lens - Como, sfida valevole per questa quarta giornata di Champions League.20:12

  120. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stade Félix Bollaert-Delélis
    Città: Lens
    Capienza: 41229 spettatori20:12

Formazioni Lens - Como

Lens
Como
TITOLARI LENS
  • (40) ROBIN RISSER (P)
  • (2) RUBEN AGUILAR (D)
  • (32) KYLLIAN ANTONIO (D)
  • (6) SAMSON BAIDOO (D)
  • (27) MICHAËL CUISANCE (C)
  • (21) AMADOU HAIDARA (C)
  • (14) MATTHIEU UDOL (C)
  • (22) MICHAL SKÓRAS (C)
  • (10) FLORIAN THAUVIN (A)
  • (9) THORGAN HAZARD (A)
  • (29) FRANJO IVANOVIC (A)
PANCHINA LENS
  • (23) SAUD ABDULHAMID (D)
  • (38) MEZIAN MESLOUB (C)
  • (4) NIDAL CELIK (D)
  • (31) SOULEYMANE SAGNAN (D)
  • (5) ANDRIJA BULATOVIC (C)
  • (8) YACINE TITRAOUI (C)
  • (28) JUNIOR KADILE (A)
  • (1) RÉGIS GURTNER (P)
  • (20) JEAN-CLAIR TODIBO (D)
  • (7) FLORIAN SOTOCA (A)
  • (24) JONATHAN GRADIT (D)
  • (16) MATHIEU GORGELIN (P)
ALLENATORE LENS
  • Yannick Cahuzac
TITOLARI COMO
  • (1) JEAN BUTEZ (P)
  • (2) MARC OLIVER KEMPF (D)
  • (4) JACOBO RAMÓN (D)
  • (3) ÁLEX VALLE (D)
  • (27) YAN COUTO (D)
  • (6) LUIS MILLA (C)
  • (10) NICO PAZ (C)
  • (5) MÁXIMO PERRONE (C)
  • (7) LUCAS DA CUNHA (C)
  • (8) MAXENCE CAQUERET (C)
  • (9) TASOS DOUVIKAS (A)
PANCHINA COMO
  • (21) SAMUELE RICCI (C)
  • (28) IVAN SMOLCIC (D)
  • (20) MARTIN BATURINA (C)
  • (16) KAIKI (D)
  • (13) ALBERTO DOSSENA (D)
  • (30) MATTIA LIBERALI (C)
  • (97) ROBERT SÁNCHEZ (P)
  • (52) FEDERICO GRILLI (D)
  • (54) MATTEO PAPACCIOLI (C)
  • (12) LORENZO GINELLI (P)
ALLENATORE COMO
  • Cesc Fàbregas
PREPARTITA

Lens - Como è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stade Félix Bollaert-Delélis di Lens.
Arbitro di Lens - Como sarà Rohit Saggi. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.

Attualmente il Lens si trova 33° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece il Como si trova 4° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Lens ha segnato 4 gol e ne ha subiti 16; il Como ha segnato 19 gol e ne ha subiti 6.

Lens e Como è la prima che si affrontano in campionato.

Lens-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questa sarà la prima partita del Lens contro una squadra italiana dopo quasi 20 anni, dall'ultima sfida nella fase a gironi di Coppa UEFA contro il Parma (i francesi persero per 1-2 il 29 novembre 2006).
  • Gli unici precedenti del Lens contro avversarie italiane in UEFA Champions League risalgono alla stagione 2002/03 contro il Milan: i francesi persero 1-2 in trasferta, per poi vincere 2-1 in casa nella fase a gironi.
  • Il Lens non ha segnato in nessuna delle ultime due partite casalinghe nelle principali competizioni europee, tante quante le volte in cui era rimasto a secco nelle prime 41 giocate tra l'ottobre 1975 e il dicembre 2023. L'unica volta in cui hanno perso due gare interne consecutive è stato tra il dicembre 1995 (0-1 contro lo Slavia Praga) e il settembre 1996 (0-1 contro la Lazio).
  • Il Como ha segnato 10 gol nelle prime tre partite di UEFA Champions League, il massimo mai raggiunto da una squadra italiana nelle prime tre gare di Coppa dei Campioni (dal 1955) e il dato più alto per qualsiasi formazione dal 1973, quando il Club Brugge ne realizzò 12.
  • Tra la seconda e la terza giornata di questa UEFA Champions League, solo quattro squadre hanno effettuato più tiri del Lens (40), che è tra le otto formazioni capaci di superare quota 40 conclusioni nelle ultime due giornate. Sette di queste hanno segnato almeno quattro gol, mentre il Lens non ha realizzato nemmeno una rete.
  • Tutti i 10 gol del Como in questa UEFA Champions League sono stati segnati su azione. Si tratta del totale più alto di gol su azione registrato da qualsiasi squadra nelle prime tre giornate, a pari merito con i campioni in carica del Paris Saint-Germain (10).
  • Il Lens non mantiene la porta inviolata da 16 partite di UEFA Champions League, dalla vittoria per 1-0 contro l'Arsenal nel vecchio Wembley nel novembre 1998. Nella storia della Coppa dei Campioni dal 1955, le uniche squadre francesi con una striscia più lunga sono il Monaco (23, 2016-24) e il Marsiglia (18, 2012-22).
  • Nico Paz del Como ha partecipato a cinque gol in questa UEFA Champions League (2 gol, 3 assist). L'unico giocatore argentino Under 23 ad aver fornito più assist in una singola edizione è Lionel Messi (5 nel 2008/09).
  • Florian Thauvin del Lens ha creato 15 occasioni in questa UEFA Champions League, il dato più alto per qualsiasi giocatore nelle prime tre giornate. Si tratta già di un numero superiore a quello registrato da qualsiasi giocatore del Lens nella precedente partecipazione alla Champions League nel 2023/24.
  • Tasos Douvikas del Como ha segnato in tutte e tre le partite di UEFA Champions League disputate finora; Alessandro Del Piero è l'unico giocatore ad aver segnato nelle prime quattro gare di una squadra nella competizione, andando a segno nelle prime cinque della Juventus nel 1995/96. L'unico giocatore greco ad aver segnato in quattro gare consecutive in assoluto è Vangelis Pavlidis, tra gennaio e febbraio 2025 con il Benfica.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LensComo
Partite giocate33
Numero di partite vinte12
Numero di partite perse21
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati310
Gol totali subiti75
Media gol subiti per partita2.31.7
Percentuale possesso palla54.052.6
Numero totale di passaggi14911758
Numero totale di passaggi riusciti12681578
Tiri nello specchio della porta2119
Percentuale di tiri in porta43.861.3
Numero totale di cross8022
Numero medio di cross riusciti203
Duelli per partita vinti142150
Duelli per partita persi142138
Corner subiti1014
Corner guadagnati203
Numero di punizioni a favore2540
Numero di punizioni concesse2637
Tackle totali6758
Percentuale di successo nei tackle56.769.0
Fuorigiochi totali17
Numero totale di cartellini gialli56
Numero totale di cartellini rossi00

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