Dopo il primo tempo terminato 3-0, il Como non rallenta e rifila altri sei gol ai francesi: in totale tripletta per Douvikas, rete di Paz, Da Cuhna, Kempf, Liberali, Baturina e del diciottenne, esordiente, Papaccioli. Rete della bandiera per il Lens di Aguilar.

Fabregas mischia le sue carte, Douvikas da prima punta con Da Cunha, Nico Paz e Caqueret alle sue spalle. Mediana tutta ex Liga con Milla e Perrone, Yan Couto preferito sulla destra.20:22

Como che arriva da un ottimo momento, cinque le vittorie partite consecutive, Lens ha vinto quattro delle ultime sei partite casalinghe in questa stagione.20:23

Lens che sta faticando nelle marcature, con Paz, Da Cuhna e Caqueret che si stanno muovendo moltissimo e scambiando la posizione.21:12

Nico Paz recupera e verticalizza per Douvikas, ora é il Como a fare la partita.21:28

Fischi dal suo pubblico per il Lens, che si é anche visto assegnare e poi annullare il rigore per un tocco di mano di Caqueret su cross di Thauvin. Saggi prima assegna, poi annulla.21:53

Triplice cambio per Fabregas, che inserisce Liberali e Baturina alle spalle di Douvikas e Ricci in mediana con Perrone.22:20

Appena superato il settantesimo minuto e il Como ha giá realizzato otto reti, con 15 tiri di cui 11 in porta.22:34

PREPARTITA

Lens - Como è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stade Félix Bollaert-Delélis di Lens.

Arbitro di Lens - Como sarà Rohit Saggi. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.

Attualmente il Lens si trova 33° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece il Como si trova 4° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Lens ha segnato 4 gol e ne ha subiti 16; il Como ha segnato 19 gol e ne ha subiti 6.

Lens e Como è la prima che si affrontano in campionato.

Lens-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la prima partita del Lens contro una squadra italiana dopo quasi 20 anni, dall'ultima sfida nella fase a gironi di Coppa UEFA contro il Parma (i francesi persero per 1-2 il 29 novembre 2006).

Gli unici precedenti del Lens contro avversarie italiane in UEFA Champions League risalgono alla stagione 2002/03 contro il Milan: i francesi persero 1-2 in trasferta, per poi vincere 2-1 in casa nella fase a gironi.

Il Lens non ha segnato in nessuna delle ultime due partite casalinghe nelle principali competizioni europee, tante quante le volte in cui era rimasto a secco nelle prime 41 giocate tra l'ottobre 1975 e il dicembre 2023. L'unica volta in cui hanno perso due gare interne consecutive è stato tra il dicembre 1995 (0-1 contro lo Slavia Praga) e il settembre 1996 (0-1 contro la Lazio).

Il Como ha segnato 10 gol nelle prime tre partite di UEFA Champions League, il massimo mai raggiunto da una squadra italiana nelle prime tre gare di Coppa dei Campioni (dal 1955) e il dato più alto per qualsiasi formazione dal 1973, quando il Club Brugge ne realizzò 12.

Tra la seconda e la terza giornata di questa UEFA Champions League, solo quattro squadre hanno effettuato più tiri del Lens (40), che è tra le otto formazioni capaci di superare quota 40 conclusioni nelle ultime due giornate. Sette di queste hanno segnato almeno quattro gol, mentre il Lens non ha realizzato nemmeno una rete.

Tutti i 10 gol del Como in questa UEFA Champions League sono stati segnati su azione. Si tratta del totale più alto di gol su azione registrato da qualsiasi squadra nelle prime tre giornate, a pari merito con i campioni in carica del Paris Saint-Germain (10).

Il Lens non mantiene la porta inviolata da 16 partite di UEFA Champions League, dalla vittoria per 1-0 contro l'Arsenal nel vecchio Wembley nel novembre 1998. Nella storia della Coppa dei Campioni dal 1955, le uniche squadre francesi con una striscia più lunga sono il Monaco (23, 2016-24) e il Marsiglia (18, 2012-22).

Nico Paz del Como ha partecipato a cinque gol in questa UEFA Champions League (2 gol, 3 assist). L'unico giocatore argentino Under 23 ad aver fornito più assist in una singola edizione è Lionel Messi (5 nel 2008/09).

Florian Thauvin del Lens ha creato 15 occasioni in questa UEFA Champions League, il dato più alto per qualsiasi giocatore nelle prime tre giornate. Si tratta già di un numero superiore a quello registrato da qualsiasi giocatore del Lens nella precedente partecipazione alla Champions League nel 2023/24.

Tasos Douvikas del Como ha segnato in tutte e tre le partite di UEFA Champions League disputate finora; Alessandro Del Piero è l'unico giocatore ad aver segnato nelle prime quattro gare di una squadra nella competizione, andando a segno nelle prime cinque della Juventus nel 1995/96. L'unico giocatore greco ad aver segnato in quattro gare consecutive in assoluto è Vangelis Pavlidis, tra gennaio e febbraio 2025 con il Benfica.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: