Una gara che rimarrá nella storia del calcio italiano, il Como di Fabregas vince in trasferta per 1-9 distruggendo il Lens.
Dopo il primo tempo terminato 3-0, il Como non rallenta e rifila altri sei gol ai francesi: in totale tripletta per Douvikas, rete di Paz, Da Cuhna, Kempf, Liberali, Baturina e del diciottenne, esordiente, Papaccioli. Rete della bandiera per il Lens di Aguilar.
Como che con questa vittoria si porta al quarto posto in classifica, alle spalle delle grandissime PSG, Real Madrid e Arsenal. Lens sempre piú in basso.
Cronaca
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Statistiche
Da Lens - Como é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Champions League.23:00
90'+3'
FINISCE LENS - COMO! Prima vittoria esterna per la squadra di Fabregas che si impone con un netto 1-9!22:56
90'+2'
Gioia per il gol all'esordio di Papaccioli, ma vero e proprio incubo per il Lens che difficilmente dimenticherá questa gara.22:55
90'+1'
GOL! Lens - COMO 1-9! Rete di Matteo Papaccioli. Liberali verticalizza per il diciottenne che insacca: rete prima annulata per fuorigioco, poi confermata da Saggi. 22:54
90'+1'
Tre i minuti di recupero.22:52
90'
Gestione palla del Como, tutti aspettano Saggi e il suo fischietto.22:51
88'
Como che ormai aspetta il triplice fischio, Lens che prova per mandare un messaggio ai tifosi.22:50
86'
ANCORA YAN COUTO! Altra ripartenza del Como, Baturina scodella per il terzino che calcia alto da ottima posizione.22:47
85'
Cross di Saud, colpo di testa di Hazard: palla alta sopra la traversa.22:46
83'
Un fumogeno raggiunge l'area del Lens, tifosi ovviamente non soddisfatti del risultato di questa partita.22:45
81'
Scambio sulla sinistra tra Valle e Liberali, cross dell'italiano troppo lungo per tutti.22:43
80'
YAN COUTO! Conclusione dalla distanza del terzino, palla che termina di poco a lato!22:41
78'
Como che continua a pressare, Fabregas non vuole che i suoi abbassino il ritmo.22:39
76'
Cuisance commette un fallo molto simile a quello che gli era costato il giallo: graziato da Saggi il centrocampista.22:38
75'
AMMONITO Michaël Cuisance. Trattenuta su Baturina che si stava lanciando in contropiede 22:37
75'
Azione personale, di forza, di Kadile: il neo entrato trova anche il tiro, deviato in angolo prima dell'intervento di Butez.22:36
74'
Como che ora puó permettersi di aspettare, forte dei sette gol di vantaggio.22:35
73'
Appena superato il settantesimo minuto e il Como ha giá realizzato otto reti, con 15 tiri di cui 11 in porta.22:34
72'
Sostituzione COMO: esce Marc Oliver Kempf, entra Ivan Smolcic.22:34
Lens - Como è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027. La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stade Félix Bollaert-Delélis di Lens. Arbitro di Lens - Como sarà Rohit Saggi. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.
Attualmente il Lens si trova 33° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece il Como si trova 4° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Lens ha segnato 4 gol e ne ha subiti 16; il Como ha segnato 19 gol e ne ha subiti 6.
Lens e Como è la prima che si affrontano in campionato.
Lens-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Questa sarà la prima partita del Lens contro una squadra italiana dopo quasi 20 anni, dall'ultima sfida nella fase a gironi di Coppa UEFA contro il Parma (i francesi persero per 1-2 il 29 novembre 2006).
Gli unici precedenti del Lens contro avversarie italiane in UEFA Champions League risalgono alla stagione 2002/03 contro il Milan: i francesi persero 1-2 in trasferta, per poi vincere 2-1 in casa nella fase a gironi.
Il Lens non ha segnato in nessuna delle ultime due partite casalinghe nelle principali competizioni europee, tante quante le volte in cui era rimasto a secco nelle prime 41 giocate tra l'ottobre 1975 e il dicembre 2023. L'unica volta in cui hanno perso due gare interne consecutive è stato tra il dicembre 1995 (0-1 contro lo Slavia Praga) e il settembre 1996 (0-1 contro la Lazio).
Il Como ha segnato 10 gol nelle prime tre partite di UEFA Champions League, il massimo mai raggiunto da una squadra italiana nelle prime tre gare di Coppa dei Campioni (dal 1955) e il dato più alto per qualsiasi formazione dal 1973, quando il Club Brugge ne realizzò 12.
Tra la seconda e la terza giornata di questa UEFA Champions League, solo quattro squadre hanno effettuato più tiri del Lens (40), che è tra le otto formazioni capaci di superare quota 40 conclusioni nelle ultime due giornate. Sette di queste hanno segnato almeno quattro gol, mentre il Lens non ha realizzato nemmeno una rete.
Tutti i 10 gol del Como in questa UEFA Champions League sono stati segnati su azione. Si tratta del totale più alto di gol su azione registrato da qualsiasi squadra nelle prime tre giornate, a pari merito con i campioni in carica del Paris Saint-Germain (10).
Il Lens non mantiene la porta inviolata da 16 partite di UEFA Champions League, dalla vittoria per 1-0 contro l'Arsenal nel vecchio Wembley nel novembre 1998. Nella storia della Coppa dei Campioni dal 1955, le uniche squadre francesi con una striscia più lunga sono il Monaco (23, 2016-24) e il Marsiglia (18, 2012-22).
Nico Paz del Como ha partecipato a cinque gol in questa UEFA Champions League (2 gol, 3 assist). L'unico giocatore argentino Under 23 ad aver fornito più assist in una singola edizione è Lionel Messi (5 nel 2008/09).
Florian Thauvin del Lens ha creato 15 occasioni in questa UEFA Champions League, il dato più alto per qualsiasi giocatore nelle prime tre giornate. Si tratta già di un numero superiore a quello registrato da qualsiasi giocatore del Lens nella precedente partecipazione alla Champions League nel 2023/24.
Tasos Douvikas del Como ha segnato in tutte e tre le partite di UEFA Champions League disputate finora; Alessandro Del Piero è l'unico giocatore ad aver segnato nelle prime quattro gare di una squadra nella competizione, andando a segno nelle prime cinque della Juventus nel 1995/96. L'unico giocatore greco ad aver segnato in quattro gare consecutive in assoluto è Vangelis Pavlidis, tra gennaio e febbraio 2025 con il Benfica.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: