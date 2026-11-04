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Lipsia-Manchester City: 2-3 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Red Bull Arena di Lipsia
4 Novembre 2026 ore 21:00
Lipsia
2
Manchester City
3
Partita finita
Arbitro: Marco Guida
  1. 37' 0-1 Castello Lukeba (A)
  2. 49' 1-1 Ridle Baku
  3. 58' 1-2 Enzo Fernández
  4. 61' 2-2 Antonio Nusa
  5. 78' 2-3 Erling Haaland
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, RB Lipsia 2, Manchester City 3.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, RB Lipsia 2, Manchester City 3.22:54

  3. 90'+4'

    Abdukodir Khusanov (Manchester City) e' ammonito per fallo.22:53

  4. 90'+4'

    Fallo di Abdukodir Khusanov (Manchester City).22:53

  5. 90'+4'

    Tidiam Gomis (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:53

  6. 90'+4'

    Tiro respinto. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Nico O'Reilly.22:53

  7. 90'+3'

    Tentativo fallito. Jérémy Doku (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Mateo Kovacic in seguito a un contropiede.22:51

  9. 90'+2'

    Tentativo fallito. Ezechiel Banzuzi (RB Lipsia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di David Raum con cross in seguito a un calcio da fermo.22:51

  10. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:50

  11. 90'+1'

    Fallo di Allan (Manchester City).22:50

  12. 90'+1'

    Ezechiel Banzuzi (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:50

  13. 89'

    Fuorigioco. Tidiam Gomis(RB Lipsia) prova il lancio lungo, ma Brajan Gruda e' colto in fuorigioco.22:48

  15. 88'

    Jérémy Doku (Manchester City) e' ammonito.22:47

  16. 88'

    Fallo di Jérémy Doku (Manchester City).22:47

  17. 88'

    Brajan Gruda (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  18. 87'

    Jérémy Doku (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  19. 87'

    Fallo di Benjamin Henrichs (RB Lipsia).22:46

  21. 86'

    Fuorigioco. Rayan Cherki(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Erling Haaland e' colto in fuorigioco.22:45

  22. 85'

    Fallo di Allan (Manchester City).22:44

  23. 85'

    Ezechiel Banzuzi (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  24. 84'

    Rayan Cherki (Manchester City) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jérémy Doku.22:43

  25. 83'

    Sostituzione, Manchester City. Allan sostituisce Iliman Ndiaye.22:42

  27. 83'

    Sostituzione, Manchester City. Mateo Kovacic sostituisce Enzo Fernández.22:42

  28. 83'

    Sostituzione, Manchester City. Ayyoub Bouaddi sostituisce Elliot Anderson.22:42

  29. 81'

    Elliot Anderson (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  30. 81'

    Fallo di Tidiam Gomis (RB Lipsia).22:40

  31. 80'

    Fallo di Nico O'Reilly (Manchester City).22:39

  33. 80'

    Rocco Reitz (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:39

  34. 79'

    Sostituzione, Manchester City. Rúben Dias sostituisce Matheus Nunes.22:38

  35. 78'

    Gol! RB Lipsia 2, Manchester City 3. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Elliot Anderson.22:37

  36. 77'

    Jérémy Doku (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:36

  37. 77'

    Fallo di Nicolas Seiwald (RB Lipsia).22:36

  39. 77'

    David Raum (RB Lipsia) e' ammonito per fallo.22:36

  40. 77'

    Iliman Ndiaye (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:35

  41. 77'

    Fallo di David Raum (RB Lipsia).22:35

  42. 76'

    Tentativo fallito. Elliot Anderson (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area tira alto da calcio d'angolo.22:35

  43. 75'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Maarten Vandevoordt (RB Lipsia).22:34

  45. 75'

    Tiro parato. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra.22:34

  46. 75'

    Marc Guéhi (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  47. 75'

    Fallo di Brajan Gruda (RB Lipsia).22:34

  48. 74'

    Fuorigioco. Rocco Reitz(RB Lipsia) prova il lancio lungo, ma Tidiam Gomis e' colto in fuorigioco.22:33

  49. 74'

    Tentativo fallito. Rocco Reitz (RB Lipsia) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.22:33

  51. 74'

    Sostituzione, RB Lipsia. Nicolas Seiwald sostituisce Neil El Aynaoui.22:33

  52. 74'

    Sostituzione, RB Lipsia. Benjamin Henrichs sostituisce Ridle Baku.22:33

  53. 73'

    Sostituzione, RB Lipsia. Rocco Reitz sostituisce Antonio Nusa.22:32

  54. 73'

    Calcio d'angolo,RB Lipsia. Calcio d'angolo causato da Abdukodir Khusanov (Manchester City).22:31

  55. 73'

    Tiro respinto. Tidiam Gomis (RB Lipsia) un tiro di destro da centro area. Assist di David Raum.22:31

  57. 71'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Willi Orbán (RB Lipsia).22:30

  58. 67'

    Sostituzione, RB Lipsia. Tidiam Gomis sostituisce Rômulo.22:26

  59. 66'

    Enzo Fernández (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25

  60. 66'

    Fallo di Christopher Nkunku (RB Lipsia).22:25

  61. 65'

    Fallo di Enzo Fernández (Manchester City).22:24

  63. 65'

    Antonio Nusa (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  64. 64'

    Sostituzione, Manchester City. Jérémy Doku sostituisce Phil Foden.22:23

  65. 64'

    Elliot Anderson (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23

  66. 64'

    Fallo di Christopher Nkunku (RB Lipsia).22:23

  67. 63'

    Iliman Ndiaye (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  69. 63'

    Fallo di Ridle Baku (RB Lipsia).22:22

  70. 61'

    Gol! RB Lipsia 2, Manchester City 2. Antonio Nusa (RB Lipsia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Christopher Nkunku.22:20

  71. 58'

    Gol! RB Lipsia 1, Manchester City 2. Enzo Fernández (Manchester City) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Iliman Ndiaye con cross.22:17

  72. 57'

    Sostituzione, RB Lipsia. Christopher Nkunku sostituisce Christoph Baumgartner.22:16

  73. 56'

    Marc Guéhi (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  75. 56'

    Fallo di Brajan Gruda (RB Lipsia).22:15

  76. 56'

    Phil Foden (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:14

  77. 56'

    Fallo di David Raum (RB Lipsia).22:14

  78. 55'

    Tiro parato. Ridle Baku (RB Lipsia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Christoph Baumgartner.22:14

  79. 53'

    Fuorigioco. Erling Haaland(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Phil Foden e' colto in fuorigioco.22:12

  81. 53'

    Tiro parato. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:12

  82. 52'

    Tentativo fallito. Ezechiel Banzuzi (RB Lipsia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Antonio Nusa.22:11

  83. 51'

    Phil Foden (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  84. 51'

    Fallo di David Raum (RB Lipsia).22:10

  85. 49'

    Gol! RB Lipsia 1, Manchester City 1. Ridle Baku (RB Lipsia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Brajan Gruda in seguito a un contropiede.22:08

  87. 48'

    Neil El Aynaoui (RB Lipsia) e' ammonito per fallo.22:07

  88. 48'

    Enzo Fernández (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:07

  89. 48'

    Fallo di Neil El Aynaoui (RB Lipsia).22:07

  90. 47'

    Calcio d'angolo,RB Lipsia. Calcio d'angolo causato da Gianluigi Donnarumma (Manchester City).22:06

  91. 47'

    Tiro parato. Christoph Baumgartner (RB Lipsia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Antonio Nusa.22:06

  93. 46'

    Calcio d'angolo,RB Lipsia. Calcio d'angolo causato da Gianluigi Donnarumma (Manchester City).22:05

  94. Inizia il Secondo tempo RB Lipsia 0, Manchester City 1.22:04

  95. 45'+1'

    Primo tempo terminato, RB Lipsia 0, Manchester City 1.21:49

  96. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:48

  97. 45'

    Fuorigioco. Rayan Cherki(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Nico O'Reilly e' colto in fuorigioco.21:48

  99. 44'

    Fuorigioco. Rayan Cherki(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Iliman Ndiaye e' colto in fuorigioco.21:47

  100. 42'

    Fuorigioco. Enzo Fernández(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Iliman Ndiaye e' colto in fuorigioco.21:45

  101. 42'

    Tiro parato. Brajan Gruda (RB Lipsia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Castello Lukeba.21:45

  102. 41'

    Fallo di Phil Foden (Manchester City).21:44

  103. 41'

    Neil El Aynaoui (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

  105. 40'

    Tentativo fallito. Nico O'Reilly (Manchester City) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Iliman Ndiaye con cross.21:43

  106. 39'

    Tiro parato. Erling Haaland (Manchester City) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nico O'Reilly con cross.21:41

  107. 38'

    Rayan Cherki (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:41

  108. 38'

    Fallo di Neil El Aynaoui (RB Lipsia).21:41

  109. 37'

    Autorete di Castello Lukeba, RB Lipsia. RB Lipsia 0, Manchester City 1..21:40

  111. 36'

    Tentativo fallito. Phil Foden (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra.21:39

  112. 34'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Neil El Aynaoui (RB Lipsia).21:37

  113. 33'

    Ridle Baku (RB Lipsia) e' ammonito per fallo.21:36

  114. 33'

    Nico O'Reilly (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:36

  115. 33'

    Fallo di Ridle Baku (RB Lipsia).21:36

  117. 31'

    Tentativo fallito. Brajan Gruda (RB Lipsia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Antonio Nusa con cross.21:34

  118. 30'

    Enzo Fernández (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  119. 30'

    Fallo di David Raum (RB Lipsia).21:33

  120. 30'

    Tentativo fallito. Christoph Baumgartner (RB Lipsia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Antonio Nusa in seguito a un contropiede.21:32

  121. 28'

    Calcio d'angolo,RB Lipsia. Calcio d'angolo causato da Abdukodir Khusanov (Manchester City).21:30

  123. 25'

    Iliman Ndiaye (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  124. 25'

    Fallo di Ridle Baku (RB Lipsia).21:28

  125. 20'

    Enzo Fernández (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:23

  126. 20'

    Fallo di Castello Lukeba (RB Lipsia).21:23

  127. 18'

    Fuorigioco. Antonio Nusa(RB Lipsia) prova il lancio lungo, ma Ridle Baku e' colto in fuorigioco.21:21

  129. 17'

    Tiro respinto. David Raum (RB Lipsia) un tiro di sinistro da centro area.21:20

  130. 17'

    Christoph Baumgartner (RB Lipsia) e' ammonito per fallo.21:19

  131. 16'

    Elliot Anderson (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  132. 16'

    Fallo di Christoph Baumgartner (RB Lipsia).21:19

  133. 15'

    Calcio d'angolo,RB Lipsia. Calcio d'angolo causato da Gianluigi Donnarumma (Manchester City).21:17

  135. 14'

    Tiro parato. Antonio Nusa (RB Lipsia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Ridle Baku.21:17

  136. 14'

    Tiro respinto. Christoph Baumgartner (RB Lipsia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Rômulo.21:17

  137. 11'

    Iliman Ndiaye (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  138. 11'

    Fallo di Ridle Baku (RB Lipsia).21:14

  139. 8'

    Tentativo fallito. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Enzo Fernández.21:11

  141. 1'

    Fallo di Ezechiel Banzuzi (RB Lipsia).21:04

  142. 1'

    Enzo Fernández (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:04

  143. Inizia il Primo tempo.21:03

  144. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53

  146. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Red Bull Arena
    Città: Lipsia
    Capienza: 42558 spettatori19:53

Formazioni Lipsia - Manchester City

Lipsia
Manchester City
TITOLARI LIPSIA
  • (26) MAARTEN VANDEVOORDT (P)
  • (4) WILLI ORBÁN (D)
  • (22) DAVID RAUM (D)
  • (17) RIDLE BAKU (D)
  • (23) CASTELLO LUKEBA (D)
  • (14) CHRISTOPH BAUMGARTNER (C)
  • (6) EZECHIEL BANZUZI (C)
  • (21) NEIL EL AYNAOUI (C)
  • (40) RÔMULO (A)
  • (10) BRAJAN GRUDA (A)
  • (7) ANTONIO NUSA (A)
PANCHINA LIPSIA
  • (2) ABDOUL KONÉ (D)
  • (1) ØRJAN NYLAND (P)
  • (30) ANDRIJA MAKSIMOVIC (C)
  • (27) TIDIAM GOMIS (A)
  • (11) JOHAN BAKAYOKO (A)
  • (20) ROCCO REITZ (C)
  • (13) NICOLAS SEIWALD (C)
  • (3) MAXIME ESTÈVE (D)
  • (28) CHRISTOPHER NKUNKU (A)
  • (16) LUKAS KLOSTERMANN (D)
  • (39) BENJAMIN HENRICHS (D)
ALLENATORE LIPSIA
  • Martín Demichelis
TITOLARI MANCHESTER CITY
  • (1) GIANLUIGI DONNARUMMA (P)
  • (33) NICO O'REILLY (D)
  • (6) MARC GUÉHI (D)
  • (27) MATHEUS NUNES (D)
  • (45) ABDUKODIR KHUSANOV (D)
  • (10) RAYAN CHERKI (C)
  • (47) PHIL FODEN (C)
  • (5) ELLIOT ANDERSON (C)
  • (7) ILIMAN NDIAYE (C)
  • (17) ENZO FERNÁNDEZ (C)
  • (9) ERLING HAALAND (A)
PANCHINA MANCHESTER CITY
  • (24) JOSKO GVARDIOL (D)
  • (32) AYYOUB BOUADDI (C)
  • (75) FLOYD SAMBA (C)
  • (22) VITOR REIS (D)
  • (37) ALLAN (A)
  • (8) MATEO KOVACIC (C)
  • (82) RICO LEWIS (D)
  • (21) RAYAN AÏT-NOURI (D)
  • (11) JÉRÉMY DOKU (A)
  • (3) RÚBEN DIAS (D)
  • (13) MARCUS BETTINELLI (P)
  • (28) GERÓNIMO RULLI (P)
ALLENATORE MANCHESTER CITY
  • Enzo Maresca
PREPARTITA

Lipsia - Manchester City è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Red Bull Arena di Leipzig.
Arbitro di Lipsia - Manchester City sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.

Marco Guida

Statistiche Stagionali
Partite dirette4
Falli fischiati88
Fuorigioco26
Rigori assegnati0
Ammonizioni10
Espulsioni0
Cartellini per partita2.5
Falli per cartellino8.8

Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 4 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
04-09-2026 Serie A Genoa-Como 1-4
19-09-2026 Serie A Bologna-Torino 1-1
18-10-2026 Serie A Udinese-Lecce 0-3
31-10-2026 Serie A Milan-Inter 3-1

Attualmente il Lipsia si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece il Manchester City si trova 7° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Lipsia ha segnato 5 gol e ne ha subiti 11; il Manchester City ha segnato 12 gol e ne ha subiti 7.

Lipsia e Manchester City si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Lipsia ha vinto 1 volta, il Manchester City ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Lipsia-Manchester City ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • RB Lipsia e Manchester City si sono affrontati sei volte nelle competizioni europee (tutte in UEFA Champions League), con la squadra tedesca che ha vinto solo uno di questi incontri (1N,4P).
  • Il RB Lipsia ha subito 21 gol in sei partite di UEFA Champions League contro il Manchester City. Si tratta del maggior numero di reti da loro incassate contro qualsiasi avversario nelle principali competizioni europee, sia in termini assoluti (21) che di media per partita (3.5 – con un minimo di tre incontri).
  • Le sei sfide tra RB Lipsia (nove) e Manchester City (21) hanno prodotto 30 gol. Tra gli incontri disputati cinque o più volte in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, solo le partite tra Milan e Rapid Vienna hanno una media gol a partita più alta (5.8 – 29 gol in cinque match).
  • Il RB Lipsia ha vinto le ultime due partite casalinghe di UEFA Champions League e punta a ottenerne tre di fila per la seconda volta nella sua storia (la prima fu una serie di quattro tra marzo e dicembre 2020). Quella precedente serie di vittorie incluse anche un successo contro una squadra di Manchester (3-2 contro il Manchester United nel dicembre 2020).
  • Il Manchester City ha vinto solo otto delle ultime 20 partite di UEFA Champions League disputate da novembre 2024 (2N,10P). In questo parziale di 20 gare, i Citizens hanno vinto due partite consecutive solo una volta, contro Villarreal e Borussia Dortmund tra ottobre e novembre 2025.
  • Il RB Lipsia non ha segnato più di un gol in nessuna delle ultime quattro partite di UEFA Champions League (3 reti totali), la loro striscia negativa più lunga nella competizione.
  • L'attaccante del Manchester City Erling Haaland ha segnato 12 gol in otto presenze contro il RB Lipsia. Le sue sei reti contro i tedeschi in UEFA Champions League rappresentano il suo massimo contro qualsiasi avversario (sei anche contro il Siviglia), con cinque di queste arrivate in un'unica partita, nel 7-0 del Manchester City nel marzo 2023.
  • Il terzino David Raum è il giocatore che ha creato il maggior numero di occasioni (nove) e completato più line-breaking passes (36) per il RB Lipsia in questa edizione di UEFA Champions League.
  • Nelle prime tre giornate di questa UEFA Champions League, nessun giocatore ha effettuato più passaggi che rompono la linea terminati in gol di Enzo Fernández del Manchester City (quattro, a pari merito con Martin Ødegaard e Nico Paz).
  • Se dovesse scendere in campo, Willi Orbán (41) eguaglierebbe Yussuf Poulsen (42) come primatista di presenze per il RB Lipsia in UEFA Champions League.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LipsiaManchester City
Partite giocate33
Numero di partite vinte12
Numero di partite perse21
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati39
Gol totali subiti85
Media gol subiti per partita2.71.7
Percentuale possesso palla42.760.6
Numero totale di passaggi12531814
Numero totale di passaggi riusciti10881648
Tiri nello specchio della porta1726
Percentuale di tiri in porta45.956.5
Numero totale di cross4359
Numero medio di cross riusciti1220
Duelli per partita vinti113136
Duelli per partita persi156131
Corner subiti217
Corner guadagnati1224
Numero di punizioni a favore3330
Numero di punizioni concesse3533
Tackle totali3552
Percentuale di successo nei tackle65.757.7
Fuorigiochi totali33
Numero totale di cartellini gialli55
Numero totale di cartellini rossi00

Lipsia - Manchester City Live

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