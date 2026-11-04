Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53

PREPARTITA

Lipsia - Manchester City è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Red Bull Arena di Leipzig.

Arbitro di Lipsia - Manchester City sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.

Marco Guida Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 88 Fuorigioco 26 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 10 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.5 Falli per cartellino 8.8 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 04-09-2026 Serie A Genoa-Como 1-4 19-09-2026 Serie A Bologna-Torino 1-1 18-10-2026 Serie A Udinese-Lecce 0-3 31-10-2026 Serie A Milan-Inter 3-1

Attualmente il Lipsia si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece il Manchester City si trova 7° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Lipsia ha segnato 5 gol e ne ha subiti 11; il Manchester City ha segnato 12 gol e ne ha subiti 7.

Lipsia e Manchester City si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Lipsia ha vinto 1 volta, il Manchester City ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Lipsia-Manchester City ai raggi x: dati storici, trend e curiosità RB Lipsia e Manchester City si sono affrontati sei volte nelle competizioni europee (tutte in UEFA Champions League), con la squadra tedesca che ha vinto solo uno di questi incontri (1N,4P).

Il RB Lipsia ha subito 21 gol in sei partite di UEFA Champions League contro il Manchester City. Si tratta del maggior numero di reti da loro incassate contro qualsiasi avversario nelle principali competizioni europee, sia in termini assoluti (21) che di media per partita (3.5 – con un minimo di tre incontri).

Le sei sfide tra RB Lipsia (nove) e Manchester City (21) hanno prodotto 30 gol. Tra gli incontri disputati cinque o più volte in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, solo le partite tra Milan e Rapid Vienna hanno una media gol a partita più alta (5.8 – 29 gol in cinque match).

Il RB Lipsia ha vinto le ultime due partite casalinghe di UEFA Champions League e punta a ottenerne tre di fila per la seconda volta nella sua storia (la prima fu una serie di quattro tra marzo e dicembre 2020). Quella precedente serie di vittorie incluse anche un successo contro una squadra di Manchester (3-2 contro il Manchester United nel dicembre 2020).

Il Manchester City ha vinto solo otto delle ultime 20 partite di UEFA Champions League disputate da novembre 2024 (2N,10P). In questo parziale di 20 gare, i Citizens hanno vinto due partite consecutive solo una volta, contro Villarreal e Borussia Dortmund tra ottobre e novembre 2025.

Il RB Lipsia non ha segnato più di un gol in nessuna delle ultime quattro partite di UEFA Champions League (3 reti totali), la loro striscia negativa più lunga nella competizione.

L'attaccante del Manchester City Erling Haaland ha segnato 12 gol in otto presenze contro il RB Lipsia. Le sue sei reti contro i tedeschi in UEFA Champions League rappresentano il suo massimo contro qualsiasi avversario (sei anche contro il Siviglia), con cinque di queste arrivate in un'unica partita, nel 7-0 del Manchester City nel marzo 2023.

Il terzino David Raum è il giocatore che ha creato il maggior numero di occasioni (nove) e completato più line-breaking passes (36) per il RB Lipsia in questa edizione di UEFA Champions League.

Nelle prime tre giornate di questa UEFA Champions League, nessun giocatore ha effettuato più passaggi che rompono la linea terminati in gol di Enzo Fernández del Manchester City (quattro, a pari merito con Martin Ødegaard e Nico Paz).

Se dovesse scendere in campo, Willi Orbán (41) eguaglierebbe Yussuf Poulsen (42) come primatista di presenze per il RB Lipsia in UEFA Champions League.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: