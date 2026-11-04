Incontro terminato, RB Lipsia 2, Manchester City 3.
Ottobre mese della prevenzione del tumore al seno
Grazie alla ricerca diagnosi e cure sono sempre più mirateLEGGI
Incontro terminato, RB Lipsia 2, Manchester City 3.
Secondo tempo terminato, RB Lipsia 2, Manchester City 3.22:54
Abdukodir Khusanov (Manchester City) e' ammonito per fallo.22:53
Fallo di Abdukodir Khusanov (Manchester City).22:53
Tidiam Gomis (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:53
Tiro respinto. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Nico O'Reilly.22:53
Tentativo fallito. Jérémy Doku (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Mateo Kovacic in seguito a un contropiede.22:51
Tentativo fallito. Ezechiel Banzuzi (RB Lipsia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di David Raum con cross in seguito a un calcio da fermo.22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:50
Fallo di Allan (Manchester City).22:50
Ezechiel Banzuzi (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:50
Fuorigioco. Tidiam Gomis(RB Lipsia) prova il lancio lungo, ma Brajan Gruda e' colto in fuorigioco.22:48
Jérémy Doku (Manchester City) e' ammonito.22:47
Fallo di Jérémy Doku (Manchester City).22:47
Brajan Gruda (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Jérémy Doku (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Fallo di Benjamin Henrichs (RB Lipsia).22:46
Fuorigioco. Rayan Cherki(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Erling Haaland e' colto in fuorigioco.22:45
Fallo di Allan (Manchester City).22:44
Ezechiel Banzuzi (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Rayan Cherki (Manchester City) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jérémy Doku.22:43
Sostituzione, Manchester City. Allan sostituisce Iliman Ndiaye.22:42
Sostituzione, Manchester City. Mateo Kovacic sostituisce Enzo Fernández.22:42
Sostituzione, Manchester City. Ayyoub Bouaddi sostituisce Elliot Anderson.22:42
Elliot Anderson (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Fallo di Tidiam Gomis (RB Lipsia).22:40
Fallo di Nico O'Reilly (Manchester City).22:39
Rocco Reitz (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:39
Sostituzione, Manchester City. Rúben Dias sostituisce Matheus Nunes.22:38
Gol! RB Lipsia 2, Manchester City 3. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Elliot Anderson.22:37
Jérémy Doku (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:36
Fallo di Nicolas Seiwald (RB Lipsia).22:36
David Raum (RB Lipsia) e' ammonito per fallo.22:36
Iliman Ndiaye (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:35
Fallo di David Raum (RB Lipsia).22:35
Tentativo fallito. Elliot Anderson (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area tira alto da calcio d'angolo.22:35
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Maarten Vandevoordt (RB Lipsia).22:34
Tiro parato. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra.22:34
Marc Guéhi (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Brajan Gruda (RB Lipsia).22:34
Fuorigioco. Rocco Reitz(RB Lipsia) prova il lancio lungo, ma Tidiam Gomis e' colto in fuorigioco.22:33
Tentativo fallito. Rocco Reitz (RB Lipsia) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.22:33
Sostituzione, RB Lipsia. Nicolas Seiwald sostituisce Neil El Aynaoui.22:33
Sostituzione, RB Lipsia. Benjamin Henrichs sostituisce Ridle Baku.22:33
Sostituzione, RB Lipsia. Rocco Reitz sostituisce Antonio Nusa.22:32
Calcio d'angolo,RB Lipsia. Calcio d'angolo causato da Abdukodir Khusanov (Manchester City).22:31
Tiro respinto. Tidiam Gomis (RB Lipsia) un tiro di destro da centro area. Assist di David Raum.22:31
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Willi Orbán (RB Lipsia).22:30
Sostituzione, RB Lipsia. Tidiam Gomis sostituisce Rômulo.22:26
Enzo Fernández (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25
Fallo di Christopher Nkunku (RB Lipsia).22:25
Fallo di Enzo Fernández (Manchester City).22:24
Antonio Nusa (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Sostituzione, Manchester City. Jérémy Doku sostituisce Phil Foden.22:23
Elliot Anderson (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23
Fallo di Christopher Nkunku (RB Lipsia).22:23
Iliman Ndiaye (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Ridle Baku (RB Lipsia).22:22
Gol! RB Lipsia 2, Manchester City 2. Antonio Nusa (RB Lipsia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Christopher Nkunku.22:20
Gol! RB Lipsia 1, Manchester City 2. Enzo Fernández (Manchester City) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Iliman Ndiaye con cross.22:17
Sostituzione, RB Lipsia. Christopher Nkunku sostituisce Christoph Baumgartner.22:16
Marc Guéhi (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fallo di Brajan Gruda (RB Lipsia).22:15
Phil Foden (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:14
Fallo di David Raum (RB Lipsia).22:14
Tiro parato. Ridle Baku (RB Lipsia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Christoph Baumgartner.22:14
Fuorigioco. Erling Haaland(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Phil Foden e' colto in fuorigioco.22:12
Tiro parato. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:12
Tentativo fallito. Ezechiel Banzuzi (RB Lipsia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Antonio Nusa.22:11
Phil Foden (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di David Raum (RB Lipsia).22:10
Gol! RB Lipsia 1, Manchester City 1. Ridle Baku (RB Lipsia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Brajan Gruda in seguito a un contropiede.22:08
Neil El Aynaoui (RB Lipsia) e' ammonito per fallo.22:07
Enzo Fernández (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:07
Fallo di Neil El Aynaoui (RB Lipsia).22:07
Calcio d'angolo,RB Lipsia. Calcio d'angolo causato da Gianluigi Donnarumma (Manchester City).22:06
Tiro parato. Christoph Baumgartner (RB Lipsia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Antonio Nusa.22:06
Calcio d'angolo,RB Lipsia. Calcio d'angolo causato da Gianluigi Donnarumma (Manchester City).22:05
Inizia il Secondo tempo RB Lipsia 0, Manchester City 1.22:04
Primo tempo terminato, RB Lipsia 0, Manchester City 1.21:49
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:48
Fuorigioco. Rayan Cherki(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Nico O'Reilly e' colto in fuorigioco.21:48
Fuorigioco. Rayan Cherki(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Iliman Ndiaye e' colto in fuorigioco.21:47
Fuorigioco. Enzo Fernández(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Iliman Ndiaye e' colto in fuorigioco.21:45
Tiro parato. Brajan Gruda (RB Lipsia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Castello Lukeba.21:45
Fallo di Phil Foden (Manchester City).21:44
Neil El Aynaoui (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Tentativo fallito. Nico O'Reilly (Manchester City) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Iliman Ndiaye con cross.21:43
Tiro parato. Erling Haaland (Manchester City) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nico O'Reilly con cross.21:41
Rayan Cherki (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:41
Fallo di Neil El Aynaoui (RB Lipsia).21:41
Autorete di Castello Lukeba, RB Lipsia. RB Lipsia 0, Manchester City 1..21:40
Tentativo fallito. Phil Foden (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra.21:39
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Neil El Aynaoui (RB Lipsia).21:37
Ridle Baku (RB Lipsia) e' ammonito per fallo.21:36
Nico O'Reilly (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:36
Fallo di Ridle Baku (RB Lipsia).21:36
Tentativo fallito. Brajan Gruda (RB Lipsia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Antonio Nusa con cross.21:34
Enzo Fernández (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di David Raum (RB Lipsia).21:33
Tentativo fallito. Christoph Baumgartner (RB Lipsia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Antonio Nusa in seguito a un contropiede.21:32
Calcio d'angolo,RB Lipsia. Calcio d'angolo causato da Abdukodir Khusanov (Manchester City).21:30
Iliman Ndiaye (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Ridle Baku (RB Lipsia).21:28
Enzo Fernández (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:23
Fallo di Castello Lukeba (RB Lipsia).21:23
Fuorigioco. Antonio Nusa(RB Lipsia) prova il lancio lungo, ma Ridle Baku e' colto in fuorigioco.21:21
Tiro respinto. David Raum (RB Lipsia) un tiro di sinistro da centro area.21:20
Christoph Baumgartner (RB Lipsia) e' ammonito per fallo.21:19
Elliot Anderson (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Christoph Baumgartner (RB Lipsia).21:19
Calcio d'angolo,RB Lipsia. Calcio d'angolo causato da Gianluigi Donnarumma (Manchester City).21:17
Tiro parato. Antonio Nusa (RB Lipsia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Ridle Baku.21:17
Tiro respinto. Christoph Baumgartner (RB Lipsia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Rômulo.21:17
Iliman Ndiaye (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Ridle Baku (RB Lipsia).21:14
Tentativo fallito. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Enzo Fernández.21:11
Fallo di Ezechiel Banzuzi (RB Lipsia).21:04
Enzo Fernández (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:04
Inizia il Primo tempo.21:03
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53
Dove si gioca la partita:
Stadio: Red Bull Arena
Città: Lipsia
Capienza: 42558 spettatori19:53
Lipsia - Manchester City è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Red Bull Arena di Leipzig.
Arbitro di Lipsia - Manchester City sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.
Marco Guida
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|4
|Falli fischiati
|88
|Fuorigioco
|26
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|10
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|2.5
|Falli per cartellino
|8.8
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|04-09-2026
|Serie A
|Genoa-Como 1-4
|19-09-2026
|Serie A
|Bologna-Torino 1-1
|18-10-2026
|Serie A
|Udinese-Lecce 0-3
|31-10-2026
|Serie A
|Milan-Inter 3-1
Attualmente il Lipsia si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece il Manchester City si trova 7° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Lipsia ha segnato 5 gol e ne ha subiti 11; il Manchester City ha segnato 12 gol e ne ha subiti 7.
Lipsia e Manchester City si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Lipsia ha vinto 1 volta, il Manchester City ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
Lipsia-Manchester City ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lipsia
|Manchester City
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|2
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|3
|9
|Gol totali subiti
|8
|5
|Media gol subiti per partita
|2.7
|1.7
|Percentuale possesso palla
|42.7
|60.6
|Numero totale di passaggi
|1253
|1814
|Numero totale di passaggi riusciti
|1088
|1648
|Tiri nello specchio della porta
|17
|26
|Percentuale di tiri in porta
|45.9
|56.5
|Numero totale di cross
|43
|59
|Numero medio di cross riusciti
|12
|20
|Duelli per partita vinti
|113
|136
|Duelli per partita persi
|156
|131
|Corner subiti
|21
|7
|Corner guadagnati
|12
|24
|Numero di punizioni a favore
|33
|30
|Numero di punizioni concesse
|35
|33
|Tackle totali
|35
|52
|Percentuale di successo nei tackle
|65.7
|57.7
|Fuorigiochi totali
|3
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Grazie alla ricerca diagnosi e cure sono sempre più mirateLEGGI
ULTIME NOTIZIE
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI