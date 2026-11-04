Incontro terminato, PSV Eindhoven 1, Bruges 2.
Ottobre mese della prevenzione del tumore al seno
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Incontro terminato, PSV Eindhoven 1, Bruges 2.
Secondo tempo terminato, PSV Eindhoven 1, Bruges 2.22:54
Mauro Júnior (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:52
Fallo di Félix Lemaréchal (Bruges).22:52
Tentativo fallito. Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Armando Obispo.22:51
Tiro parato. Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:51
Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:50
Fallo di Freddie Potts (Bruges).22:50
Sostituzione, PSV Eindhoven. Mikkel Hansen sostituisce Sven Mijnans.22:50
Tiro respinto. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area.22:49
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Joaquin Seys (Bruges).22:49
Tiro respinto. Ricardo Pepi (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Lutsharel Geertruida.22:49
Sostituzione, Bruges. Hugo Siquet sostituisce Carlos Forbs.22:47
Fuorigioco. Carlos Forbs(Bruges) prova il lancio lungo, ma Hans Vanaken e' colto in fuorigioco.22:46
Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Mauro Júnior (PSV Eindhoven).22:44
Tiro respinto. Félix Lemaréchal (Bruges) un tiro di destro da fuori area. Assist di Carlos Forbs.22:44
Sostituzione, PSV Eindhoven. Esmir Bajraktarevic sostituisce Filip Kostic.22:44
Fallo di Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven).22:44
Mamadou Diakhon (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Mauro Júnior (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:43
Fallo di Romeo Vermant (Bruges).22:43
Tentativo fallito. Ivan Perisic (PSV Eindhoven) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kodai Sano in seguito a un calcio da fermo.22:42
Sostituzione, Bruges. Mamadou Diakhon sostituisce Hugo Vetlesen.22:41
Sostituzione, Bruges. Romeo Vermant sostituisce Nicolò Tresoldi.22:41
Jorne Spileers (Bruges) e' ammonito per fallo.22:41
Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:41
Fallo di Jorne Spileers (Bruges).22:41
Sven Mijnans (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38
Fallo di Hans Vanaken (Bruges).22:38
Tentativo fallito. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Sven Mijnans.22:36
Tentativo fallito. Ricardo Pepi (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Lutsharel Geertruida.22:35
Hugo Vetlesen (Bruges) e' ammonito per fallo.22:33
Mauro Júnior (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:33
Fallo di Hugo Vetlesen (Bruges).22:33
Fallo di Kodai Sano (PSV Eindhoven).22:33
Nicolò Tresoldi (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Tiro respinto. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area. Assist di Guus Til.22:32
Sergiño Dest (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:32
Fallo di Félix Lemaréchal (Bruges).22:32
Sostituzione, PSV Eindhoven. Ricardo Pepi sostituisce Ruben van Bommel.22:29
Kodai Sano (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Fallo di Freddie Potts (Bruges).22:27
Gol! PSV Eindhoven 1, Bruges 2. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joaquin Seys in seguito a un contropiede.22:25
Tentativo fallito. Armando Obispo (PSV Eindhoven) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco alto. Assist di Sergiño Dest con cross da calcio d'angolo.22:23
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Kyriani Sabbe (Bruges).22:23
Tiro respinto. Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Ivan Perisic con cross.22:22
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Kyriani Sabbe (Bruges).22:22
Tentativo fallito. Ivan Perisic (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra.22:20
Tiro respinto. Filip Kostic (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kodai Sano.22:18
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Brandon Mechele (Bruges).22:18
Gara riprende.22:17
Gara momentaneamente sospesa, Joaquin Seys (Bruges) per infortunio.22:16
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Hugo Vetlesen (Bruges).22:16
Gol! PSV Eindhoven 1, Bruges 1. Kodai Sano (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:14
Tiro respinto. Guus Til (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area. Assist di Lutsharel Geertruida.22:14
Tiro parato. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:09
Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Mauro Júnior (PSV Eindhoven).22:08
Tiro respinto. Félix Lemaréchal (Bruges) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Hans Vanaken.22:08
Inizia il Secondo tempo PSV Eindhoven 0, Bruges 1.22:05
Primo tempo terminato, PSV Eindhoven 0, Bruges 1.21:50
Tiro parato. Guus Til (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ivan Perisic con suggerimento di testa.21:50
Gara riprende.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Gara momentaneamente sospesa, Ivan Perisic (PSV Eindhoven) per infortunio.21:46
Gara momentaneamente sospesa, Freddie Potts (Bruges) per infortunio.21:46
Tentativo fallito. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un contropiede.21:45
Tiro respinto. Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ivan Perisic.21:45
Tiro respinto. Jorne Spileers (Bruges) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nicolò Tresoldi.21:41
Tiro parato. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mauro Júnior.21:41
Tiro respinto. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area. Assist di Guus Til.21:39
Tiro parato. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:38
Fallo di Ruben van Bommel (PSV Eindhoven).21:37
Yann Sommer (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Sostituzione, Bruges. Félix Lemaréchal sostituisce Jan Virgili per infortunio.21:36
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Yann Sommer (Bruges).21:36
Tiro parato. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mauro Júnior.21:36
Tentativo fallito. Armando Obispo (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Sergiño Dest.21:34
Tentativo fallito. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Hans Vanaken con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:34
Tiro respinto. Nicolò Tresoldi (Bruges) un tiro di destro da fuori area. Assist di Carlos Forbs.21:33
Fallo di Kodai Sano (PSV Eindhoven).21:32
Hans Vanaken (Bruges) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:32
Sergiño Dest (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Joaquin Seys (Bruges).21:31
Tentativo fallito. Mauro Júnior (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.21:30
Carlos Forbs (Bruges) e' ammonito per fallo.21:29
Guus Til (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29
Fallo di Carlos Forbs (Bruges).21:29
Tiro respinto. Kyriani Sabbe (Bruges) un tiro di destro da fuori area. Assist di Hans Vanaken.21:29
Tentativo fallito. Brandon Mechele (Bruges) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Joaquin Seys con cross da calcio d'angolo.21:29
Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Mauro Júnior (PSV Eindhoven).21:28
Tiro parato. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.21:27
Gol! PSV Eindhoven 0, Bruges 1. Nicolò Tresoldi (Bruges) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joaquin Seys con cross da calcio d'angolo.
Guarda la scheda del giocatore Nicolò Tresoldi21:25
Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Matej Kovár (PSV Eindhoven).21:25
Gioco pericoloso di Ivan Perisic (PSV Eindhoven).21:24
Freddie Potts (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Brandon Mechele (Bruges).21:23
Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Kodai Sano (PSV Eindhoven).21:21
Fallo di Armando Obispo (PSV Eindhoven).21:13
Nicolò Tresoldi (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Sven Mijnans (PSV Eindhoven).21:12
Freddie Potts (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Tiro respinto. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:10
Tentativo fallito. Mauro Júnior (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:08
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Yann Sommer (Bruges).21:08
Tiro parato. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ivan Perisic con passaggio filtrante.21:08
Fallo di mano di Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven).21:05
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48
Dove si gioca la partita:
Stadio: Philips Stadion
Città: Eindhoven
Capienza: 35000 spettatori19:48
PSV Eindhoven - Bruges è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Philips Stadion di Eindhoven.
Arbitro di PSV Eindhoven - Bruges sarà Irfan Peljto. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.
Attualmente il PSV Eindhoven si trova 24° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Bruges si trova 9° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il PSV Eindhoven ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4; il Bruges ha segnato 11 gol e ne ha subiti 7.
PSV Eindhoven e Bruges è la prima che si affrontano in campionato.
PSV Eindhoven-Bruges ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|PSV Eindhoven
|Bruges
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|2
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|2
|9
|Gol totali subiti
|2
|6
|Media gol subiti per partita
|0.7
|2.0
|Percentuale possesso palla
|56.7
|55.8
|Numero totale di passaggi
|1513
|1766
|Numero totale di passaggi riusciti
|1293
|1544
|Tiri nello specchio della porta
|10
|20
|Percentuale di tiri in porta
|34.5
|58.8
|Numero totale di cross
|58
|40
|Numero medio di cross riusciti
|13
|9
|Duelli per partita vinti
|157
|140
|Duelli per partita persi
|121
|139
|Corner subiti
|11
|14
|Corner guadagnati
|19
|9
|Numero di punizioni a favore
|32
|28
|Numero di punizioni concesse
|35
|36
|Tackle totali
|56
|50
|Percentuale di successo nei tackle
|58.9
|58.0
|Fuorigiochi totali
|10
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|7
|9
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Grazie alla ricerca diagnosi e cure sono sempre più mirateLEGGI
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