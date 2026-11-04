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PSV Eindhoven-Bruges: 1-2 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Philips Stadion di Eindhoven
4 Novembre 2026 ore 21:00
PSV Eindhoven
1
Bruges
2
Partita finita
Arbitro: Irfan Peljto
  1. 25' 0-1 Nicolò Tresoldi
  2. 54' 1-1 Kodai Sano
  3. 65' 1-2 Carlos Forbs
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, PSV Eindhoven 1, Bruges 2.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, PSV Eindhoven 1, Bruges 2.22:54

  3. 90'+2'

    Mauro Júnior (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:52

  4. 90'+2'

    Fallo di Félix Lemaréchal (Bruges).22:52

  5. 90'+1'

    Tentativo fallito. Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Armando Obispo.22:51

  6. 90'+1'

    Tiro parato. Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.22:51

  7. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:51

  9. 90'

    Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:50

  10. 90'

    Fallo di Freddie Potts (Bruges).22:50

  11. 90'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Mikkel Hansen sostituisce Sven Mijnans.22:50

  12. 89'

    Tiro respinto. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area.22:49

  13. 89'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Joaquin Seys (Bruges).22:49

  15. 89'

    Tiro respinto. Ricardo Pepi (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Lutsharel Geertruida.22:49

  16. 87'

    Sostituzione, Bruges. Hugo Siquet sostituisce Carlos Forbs.22:47

  17. 86'

    Fuorigioco. Carlos Forbs(Bruges) prova il lancio lungo, ma Hans Vanaken e' colto in fuorigioco.22:46

  18. 84'

    Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Mauro Júnior (PSV Eindhoven).22:44

  19. 84'

    Tiro respinto. Félix Lemaréchal (Bruges) un tiro di destro da fuori area. Assist di Carlos Forbs.22:44

  21. 84'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Esmir Bajraktarevic sostituisce Filip Kostic.22:44

  22. 84'

    Fallo di Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven).22:44

  23. 84'

    Mamadou Diakhon (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  24. 83'

    Mauro Júnior (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:43

  25. 83'

    Fallo di Romeo Vermant (Bruges).22:43

  27. 82'

    Tentativo fallito. Ivan Perisic (PSV Eindhoven) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kodai Sano in seguito a un calcio da fermo.22:42

  28. 81'

    Sostituzione, Bruges. Mamadou Diakhon sostituisce Hugo Vetlesen.22:41

  29. 81'

    Sostituzione, Bruges. Romeo Vermant sostituisce Nicolò Tresoldi.22:41

  30. 81'

    Jorne Spileers (Bruges) e' ammonito per fallo.22:41

  31. 81'

    Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:41

  33. 81'

    Fallo di Jorne Spileers (Bruges).22:41

  34. 78'

    Sven Mijnans (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38

  35. 78'

    Fallo di Hans Vanaken (Bruges).22:38

  36. 76'

    Tentativo fallito. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Sven Mijnans.22:36

  37. 75'

    Tentativo fallito. Ricardo Pepi (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Lutsharel Geertruida.22:35

  39. 73'

    Hugo Vetlesen (Bruges) e' ammonito per fallo.22:33

  40. 73'

    Mauro Júnior (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:33

  41. 73'

    Fallo di Hugo Vetlesen (Bruges).22:33

  42. 73'

    Fallo di Kodai Sano (PSV Eindhoven).22:33

  43. 73'

    Nicolò Tresoldi (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  45. 72'

    Tiro respinto. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area. Assist di Guus Til.22:32

  46. 72'

    Sergiño Dest (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:32

  47. 72'

    Fallo di Félix Lemaréchal (Bruges).22:32

  48. 69'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Ricardo Pepi sostituisce Ruben van Bommel.22:29

  49. 67'

    Kodai Sano (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  51. 67'

    Fallo di Freddie Potts (Bruges).22:27

  52. 65'

    Gol! PSV Eindhoven 1, Bruges 2. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joaquin Seys in seguito a un contropiede.22:25

  53. 63'

    Tentativo fallito. Armando Obispo (PSV Eindhoven) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco alto. Assist di Sergiño Dest con cross da calcio d'angolo.22:23

  54. 63'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Kyriani Sabbe (Bruges).22:23

  55. 62'

    Tiro respinto. Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Ivan Perisic con cross.22:22

  57. 62'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Kyriani Sabbe (Bruges).22:22

  58. 60'

    Tentativo fallito. Ivan Perisic (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra.22:20

  59. 58'

    Tiro respinto. Filip Kostic (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kodai Sano.22:18

  60. 58'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Brandon Mechele (Bruges).22:18

  61. 57'

    Gara riprende.22:17

  63. 56'

    Gara momentaneamente sospesa, Joaquin Seys (Bruges) per infortunio.22:16

  64. 56'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Hugo Vetlesen (Bruges).22:16

  65. 54'

    Gol! PSV Eindhoven 1, Bruges 1. Kodai Sano (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:14

  66. 54'

    Tiro respinto. Guus Til (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area. Assist di Lutsharel Geertruida.22:14

  67. 49'

    Tiro parato. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:09

  69. 48'

    Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Mauro Júnior (PSV Eindhoven).22:08

  70. 48'

    Tiro respinto. Félix Lemaréchal (Bruges) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Hans Vanaken.22:08

  71. Inizia il Secondo tempo PSV Eindhoven 0, Bruges 1.22:05

  72. 45'+5'

    Primo tempo terminato, PSV Eindhoven 0, Bruges 1.21:50

  73. 45'+4'

    Tiro parato. Guus Til (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ivan Perisic con suggerimento di testa.21:50

  75. 45'+2'

    Gara riprende.21:48

  76. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46

  77. 45'

    Gara momentaneamente sospesa, Ivan Perisic (PSV Eindhoven) per infortunio.21:46

  78. 45'

    Gara momentaneamente sospesa, Freddie Potts (Bruges) per infortunio.21:46

  79. 44'

    Tentativo fallito. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un contropiede.21:45

  81. 44'

    Tiro respinto. Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ivan Perisic.21:45

  82. 41'

    Tiro respinto. Jorne Spileers (Bruges) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nicolò Tresoldi.21:41

  83. 40'

    Tiro parato. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mauro Júnior.21:41

  84. 39'

    Tiro respinto. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area. Assist di Guus Til.21:39

  85. 38'

    Tiro parato. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:38

  87. 36'

    Fallo di Ruben van Bommel (PSV Eindhoven).21:37

  88. 36'

    Yann Sommer (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  89. 36'

    Sostituzione, Bruges. Félix Lemaréchal sostituisce Jan Virgili per infortunio.21:36

  90. 35'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Yann Sommer (Bruges).21:36

  91. 35'

    Tiro parato. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mauro Júnior.21:36

  93. 34'

    Tentativo fallito. Armando Obispo (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Sergiño Dest.21:34

  94. 33'

    Tentativo fallito. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Hans Vanaken con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:34

  95. 32'

    Tiro respinto. Nicolò Tresoldi (Bruges) un tiro di destro da fuori area. Assist di Carlos Forbs.21:33

  96. 32'

    Fallo di Kodai Sano (PSV Eindhoven).21:32

  97. 32'

    Hans Vanaken (Bruges) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:32

  99. 30'

    Sergiño Dest (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  100. 30'

    Fallo di Joaquin Seys (Bruges).21:31

  101. 30'

    Tentativo fallito. Mauro Júnior (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.21:30

  102. 28'

    Carlos Forbs (Bruges) e' ammonito per fallo.21:29

  103. 28'

    Guus Til (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29

  105. 28'

    Fallo di Carlos Forbs (Bruges).21:29

  106. 28'

    Tiro respinto. Kyriani Sabbe (Bruges) un tiro di destro da fuori area. Assist di Hans Vanaken.21:29

  107. 28'

    Tentativo fallito. Brandon Mechele (Bruges) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Joaquin Seys con cross da calcio d'angolo.21:29

  108. 28'

    Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Mauro Júnior (PSV Eindhoven).21:28

  109. 27'

    Tiro parato. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.21:27

  111. 25'

    Gol! PSV Eindhoven 0, Bruges 1. Nicolò Tresoldi (Bruges) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joaquin Seys con cross da calcio d'angolo.

    Guarda la scheda del giocatore Nicolò Tresoldi21:25

  112. 24'

    Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Matej Kovár (PSV Eindhoven).21:25

  113. 24'

    Gioco pericoloso di Ivan Perisic (PSV Eindhoven).21:24

  114. 24'

    Freddie Potts (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  115. 22'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Brandon Mechele (Bruges).21:23

  117. 20'

    Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Kodai Sano (PSV Eindhoven).21:21

  118. 12'

    Fallo di Armando Obispo (PSV Eindhoven).21:13

  119. 12'

    Nicolò Tresoldi (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  120. 11'

    Fallo di Sven Mijnans (PSV Eindhoven).21:12

  121. 11'

    Freddie Potts (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  123. 9'

    Tiro respinto. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:10

  124. 8'

    Tentativo fallito. Mauro Júnior (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:08

  125. 7'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Yann Sommer (Bruges).21:08

  126. 7'

    Tiro parato. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ivan Perisic con passaggio filtrante.21:08

  127. 4'

    Fallo di mano di Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven).21:05

  129. Inizia il Primo tempo.21:01

  130. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

  132. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Philips Stadion
    Città: Eindhoven
    Capienza: 35000 spettatori19:48

Formazioni PSV Eindhoven - Bruges

PSV Eindhoven
Bruges
TITOLARI PSV EINDHOVEN
  • (32) MATEJ KOVÁR (P)
  • (18) FILIP KOSTIC (D)
  • (4) ARMANDO OBISPO (D)
  • (2) LUTSHAREL GEERTRUIDA (D)
  • (8) SERGIÑO DEST (D)
  • (21) SVEN MIJNANS (C)
  • (7) RUBEN VAN BOMMEL (C)
  • (24) KODAI SANO (C)
  • (5) IVAN PERISIC (C)
  • (17) MAURO JÚNIOR (C)
  • (20) GUUS TIL (A)
PANCHINA PSV EINDHOVEN
  • (9) RICARDO PEPI (A)
  • (27) DENNIS MAN (A)
  • (25) KILIANN SILDILLIA (D)
  • (6) RYAN FLAMINGO (D)
  • (19) ESMIR BAJRAKTAREVIC (A)
  • (3) YAREK GASIOROWSKI (D)
  • (1) NICK OLIJ (P)
  • (51) TIJN SMOLENAARS (P)
  • (35) AYONI SANTOS (C)
  • (31) NOAH FERNANDEZ (C)
  • (23) MIKKEL HANSEN (A)
ALLENATORE PSV EINDHOVEN
  • Peter Bosz
TITOLARI BRUGES
  • (1) YANN SOMMER (P)
  • (44) BRANDON MECHELE (D)
  • (65) JOAQUIN SEYS (D)
  • (58) JORNE SPILEERS (D)
  • (64) KYRIANI SABBE (D)
  • (11) JAN VIRGILI (C)
  • (8) FREDDIE POTTS (C)
  • (9) CARLOS FORBS (C)
  • (10) HUGO VETLESEN (C)
  • (20) HANS VANAKEN (C)
  • (7) NICOLÒ TRESOLDI (A)
PANCHINA BRUGES
  • (41) HUGO SIQUET (D)
  • (3) LEE HAN-BEOM (D)
  • (62) LYNNT AUDOOR (C)
  • (17) ROMEO VERMANT (A)
  • (80) FÉLIX LEMARÉCHAL (C)
  • (29) NORDIN JACKERS (P)
  • (39) MILAN ROBBERECHTS (A)
  • (32) MATTEO DAMS (D)
  • (81) ARGUS VANDEN DRIESSCHE (P)
  • (16) CHEVEYO TSAWA (C)
  • (67) MAMADOU DIAKHON (A)
  • (77) ANDREJ VASOVIC (A)
ALLENATORE BRUGES
  • Ivan Leko
PREPARTITA

PSV Eindhoven - Bruges è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Philips Stadion di Eindhoven.
Arbitro di PSV Eindhoven - Bruges sarà Irfan Peljto. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.

Attualmente il PSV Eindhoven si trova 24° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Bruges si trova 9° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il PSV Eindhoven ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4; il Bruges ha segnato 11 gol e ne ha subiti 7.

PSV Eindhoven e Bruges è la prima che si affrontano in campionato.

PSV Eindhoven-Bruges ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Quello tra PSV e Club Brugge sarà il primo incontro in assoluto tra i due club; la squadra olandese non ha vinto nessuna delle cinque partite disputate contro avversarie belghe in Coppa dei Campioni/Champions League (1N 4P).
  • Il PSV ha perso tutte le ultime quattro partite contro avversarie belghe in Coppa dei Campioni/Champions League; l'ultima di queste risale alla scorsa stagione contro l'Union Saint-Gilloise (sconfitta interna per 1-3 nel settembre 2025).
  • Il Club Brugge ha perso solo una delle cinque partite europee contro squadre olandesi (3V 1N); l'unica sconfitta è arrivata proprio nell'ultima trasferta disputata contro una formazione dei Paesi Bassi (0-2 contro l'Ajax nell'ottobre 2003).
  • Dopo aver battuto il Porto nella terza giornata, il PSV punta a ottenere due vittorie consecutive in Champions League per la prima volta dal gennaio 2025. Il club non vince due gare di fila nella competizione mantenendo la porta inviolata dal marzo 2005 (andata e ritorno degli ottavi di finale contro il Monaco).
  • Il Club Brugge cerca la terza vittoria consecutiva in Champions League, un traguardo che dal 1992-93 ha raggiunto solo una volta: nell'edizione 2022-23, quando vinse le prime tre partite.
  • Solo lo Slovan Bratislava (1) ha segnato meno gol del PSV (2) in questa edizione di Champions League. La squadra olandese figura inoltre tra le ultime cinque per xG (2.7) e percentuale realizzativa (6.7%) nella competizione in corso.
  • I 13 gol di Hans Vanaken con il Club Brugge in Champions League rappresentano il record per un giocatore con una squadra belga. Il centrocampista è ora il quarto miglior marcatore belga nella storia della competizione, dietro solo a Romelu Lukaku (18), Kevin De Bruyne (16) e Dries Mertens (16).
  • Ivan Perisic del PSV potrebbe diventare il secondo giocatore a segnare sia per il Club Brugge sia contro la squadra belga nelle principali competizioni europee, dopo Wesley Sonck. I primi quattro gol di Perisic in Europa furono realizzati proprio con quella maglia nella stagione 2009-10 (in Europa League).
  • Dall'inizio della stagione 2023-24, Yann Sommer del Club Brugge ha evitato più gol di qualsiasi altro portiere in Champions League, basandosi sugli xG dei tiri nello specchio subiti (+11.8, con 37 gol subiti a fronte di 48.8 xG, escludendo gli autogol).
  • Nelle prime tre giornate di questa Champions League, Carlos Forbs del Club Brugge è primo nella classifica giocatori sia per distanza totale percorsa palla al piede (918 metri) che per distanza totale in avanti (584 metri). Solo Danijel Sturm dello Sturm Graz, invece, ha creato più occasioni a seguito di un movimento palla al piede (6) rispetto all'esterno portoghese (5).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PSV EindhovenBruges
Partite giocate33
Numero di partite vinte12
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati29
Gol totali subiti26
Media gol subiti per partita0.72.0
Percentuale possesso palla56.755.8
Numero totale di passaggi15131766
Numero totale di passaggi riusciti12931544
Tiri nello specchio della porta1020
Percentuale di tiri in porta34.558.8
Numero totale di cross5840
Numero medio di cross riusciti139
Duelli per partita vinti157140
Duelli per partita persi121139
Corner subiti1114
Corner guadagnati199
Numero di punizioni a favore3228
Numero di punizioni concesse3536
Tackle totali5650
Percentuale di successo nei tackle58.958.0
Fuorigiochi totali105
Numero totale di cartellini gialli79
Numero totale di cartellini rossi00

PSV Eindhoven - Bruges Live

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