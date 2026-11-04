Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

PREPARTITA

PSV Eindhoven - Bruges è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Philips Stadion di Eindhoven.

Arbitro di PSV Eindhoven - Bruges sarà Irfan Peljto. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.

Attualmente il PSV Eindhoven si trova 24° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Bruges si trova 9° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il PSV Eindhoven ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4; il Bruges ha segnato 11 gol e ne ha subiti 7.

PSV Eindhoven e Bruges è la prima che si affrontano in campionato.

PSV Eindhoven-Bruges ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Quello tra PSV e Club Brugge sarà il primo incontro in assoluto tra i due club; la squadra olandese non ha vinto nessuna delle cinque partite disputate contro avversarie belghe in Coppa dei Campioni/Champions League (1N 4P).

Il PSV ha perso tutte le ultime quattro partite contro avversarie belghe in Coppa dei Campioni/Champions League; l'ultima di queste risale alla scorsa stagione contro l'Union Saint-Gilloise (sconfitta interna per 1-3 nel settembre 2025).

Il Club Brugge ha perso solo una delle cinque partite europee contro squadre olandesi (3V 1N); l'unica sconfitta è arrivata proprio nell'ultima trasferta disputata contro una formazione dei Paesi Bassi (0-2 contro l'Ajax nell'ottobre 2003).

Dopo aver battuto il Porto nella terza giornata, il PSV punta a ottenere due vittorie consecutive in Champions League per la prima volta dal gennaio 2025. Il club non vince due gare di fila nella competizione mantenendo la porta inviolata dal marzo 2005 (andata e ritorno degli ottavi di finale contro il Monaco).

Il Club Brugge cerca la terza vittoria consecutiva in Champions League, un traguardo che dal 1992-93 ha raggiunto solo una volta: nell'edizione 2022-23, quando vinse le prime tre partite.

Solo lo Slovan Bratislava (1) ha segnato meno gol del PSV (2) in questa edizione di Champions League. La squadra olandese figura inoltre tra le ultime cinque per xG (2.7) e percentuale realizzativa (6.7%) nella competizione in corso.

I 13 gol di Hans Vanaken con il Club Brugge in Champions League rappresentano il record per un giocatore con una squadra belga. Il centrocampista è ora il quarto miglior marcatore belga nella storia della competizione, dietro solo a Romelu Lukaku (18), Kevin De Bruyne (16) e Dries Mertens (16).

Ivan Perisic del PSV potrebbe diventare il secondo giocatore a segnare sia per il Club Brugge sia contro la squadra belga nelle principali competizioni europee, dopo Wesley Sonck. I primi quattro gol di Perisic in Europa furono realizzati proprio con quella maglia nella stagione 2009-10 (in Europa League).

Dall'inizio della stagione 2023-24, Yann Sommer del Club Brugge ha evitato più gol di qualsiasi altro portiere in Champions League, basandosi sugli xG dei tiri nello specchio subiti (+11.8, con 37 gol subiti a fronte di 48.8 xG, escludendo gli autogol).

Nelle prime tre giornate di questa Champions League, Carlos Forbs del Club Brugge è primo nella classifica giocatori sia per distanza totale percorsa palla al piede (918 metri) che per distanza totale in avanti (584 metri). Solo Danijel Sturm dello Sturm Graz, invece, ha creato più occasioni a seguito di un movimento palla al piede (6) rispetto all'esterno portoghese (5).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: