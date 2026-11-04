Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

PREPARTITA

Slavia Praga - Arsenal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Fortuna Arena di Prague.

Arbitro di Slavia Praga - Arsenal sarà Tobias Stieler. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.

Attualmente lo Slavia Praga si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece l'Arsenal si trova 3° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Lo Slavia Praga ha segnato 5 gol e ne ha subiti 9; l'Arsenal ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3.

Slavia Praga e Arsenal si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match lo Slavia Praga non ha mai vinto, l'Arsenal ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Slavia Praga-Arsenal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Slavia Praga non ha mai vinto nei cinque precedenti contro l'Arsenal (2N,3P); l'ultimo incontro risale alla sconfitta per 3-0 nella fase campionato della scorsa UEFA Champions League (novembre 2025).

Questa sarà la quarta trasferta dell'Arsenal contro lo Slavia Praga, i Gunners sono rimasti imbattuti nei tre precedenti (2V,1N) e non hanno ancora subito gol (0-0 nel 2007, 4-0 nel 2021 e 3-0 nel 2025).

Lo Slavia Praga non ha ottenuto vittorie nelle ultime 22 partite di UEFA Champions League (8N,14P), dopo aver conquistato la sua prima vittoria di sempre nella competizione nel 2007. Un mancato successo in questa partita eguaglierebbe la più lunga serie di partite senza vittorie nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League, attualmente pari a 23 gare e condivisa da AEK Atene (1989-2006) e FCSB (2006-2013).

L'Arsenal è imbattuto nelle ultime 18 partite di UEFA Champions League (13V,5N), escludendo i calci di rigore; in questo parziale, i Gunners hanno registrato 11 clean sheet e subito appena nove gol.

L'Arsenal ha segnato quattro gol in questa UEFA Champions League in seguito a una sequenza di almeno 10 passaggi, più di qualsiasi altra squadra nelle prime tre giornate.

L'undici titolare dello Slavia Praga contro il Fenerbahçe nell'ultimo turno aveva un'età media di 24 anni e cinque giorni, la più bassa di sempre per il club in UEFA Champions League e la seconda più giovane tra tutte le squadre nelle prime tre giornate di questa edizione, dopo lo Shakhtar Donetsk (23 anni e 364 giorni contro il PSV).

Emmanuel Ayaosi, autore dell'assist per il gol del pareggio nel finale contro il Fenerbahçe, è il giocatore dello Slavia Praga che in questa UEFA Champions League ha tentato più dribbling (10), vinto più duelli (18) e toccato più palloni nell'area avversaria (21).

Eberechi Eze è il miglior marcatore dell'Arsenal in questa UEFA Champions League (due gol), avendo segnato contro Lille e Bayern Monaco nelle ultime due gare. L'unico inglese capace di andare a segno per tre presenze consecutive in Coppa dei Campioni con l'Arsenal è stato Ray Kennedy (quattro gol nel 1971-72).

David Raya dell'Arsenal non ha subito gol nel 54% delle sue presenze da titolare in UEFA Champions League (21 clean sheet su 39 gare). Si tratta della percentuale più alta tra tutti i portieri con almeno 25 presenze dal primo minuto nella storia della competizione.

Nessun giocatore ha effettuato più defensive line breaking passes (11), più line breaking passes nella trequarti avversaria (45) o più line breaking passes che portano a un gol (quattro) rispetto al capitano dell'Arsenal Martin Ødegaard in questa UEFA Champions League.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: