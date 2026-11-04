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Slavia Praga-Arsenal: 1-2 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Fortuna Arena di Praga
4 Novembre 2026 ore 21:00
Slavia Praga
1
Arsenal
2
Partita finita
Arbitro: Tobias Stieler
  1. 9' 0-1 Noni Madueke
  2. 38' 0-2 Viktor Gyökeres
  3. 90' 1-2 Wiktor Nowak
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Slavia Praga 1, Arsenal 2.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Slavia Praga 1, Arsenal 2.22:54

  3. 90'+6'

    Tiro parato. Mikulás Konecny (Slavia Praga) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Stepán Chaloupek.22:53

  4. 90'+5'

    Fallo di Declan Rice (Arsenal).22:52

  5. 90'+5'

    Mojmír Chytil (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  6. 90'+4'

    Max Dowman (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  7. 90'+4'

    Fallo di Michal Sadílek (Slavia Praga).22:51

  9. 90'+3'

    Tentativo fallito. Stepán Chaloupek (Slavia Praga) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Michal Sadílek con cross in seguito a un contropiede.22:51

  10. 90'+3'

    Sostituzione, Arsenal. Max Dowman sostituisce Noni Madueke.22:50

  11. 90'+2'

    Noni Madueke (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:49

  12. 90'+2'

    Fallo di David Jurásek (Slavia Praga).22:49

  13. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:48

  15. 90'

    Gol! Slavia Praga 1, Arsenal 2. Wiktor Nowak (Slavia Praga) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di David Jurásek con cross.22:47

  16. 89'

    Tiro respinto. Mikulás Konecny (Slavia Praga) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Michal Sadílek con cross.22:47

  17. 89'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Cristhian Mosquera (Arsenal).22:46

  18. 89'

    Tiro respinto. Oskar Kubiak (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Tomás Holes.22:46

  19. 84'

    Noni Madueke (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:41

  21. 84'

    Fallo di Ange N'Guessan (Slavia Praga).22:41

  22. 83'

    Tiro parato. Oskar Kubiak (Slavia Praga) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tomás Holes con cross.22:41

  23. 83'

    Fallo di Gabriel Magalhães (Arsenal).22:40

  24. 83'

    Mojmír Chytil (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  25. 83'

    Tiro respinto. Christos Tzolis (Arsenal) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Piero Hincapié.22:40

  27. 82'

    Tiro respinto. Martin Ødegaard (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Piero Hincapié.22:40

  28. 82'

    Tentativo fallito. Jurriën Timber (Arsenal) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di David Raya.22:40

  29. 81'

    Sostituzione, Slavia Praga. Stepán Chaloupek sostituisce David Moses.22:39

  30. 81'

    Gabriel Magalhães (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  31. 81'

    Fallo di Mojmír Chytil (Slavia Praga).22:38

  33. 79'

    Tentativo fallito. Mikulás Konecny (Slavia Praga) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di David Jurásek con cross in seguito a un contropiede.22:37

  34. 78'

    Sostituzione, Arsenal. Martin Ødegaard sostituisce Viktor Gyökeres.22:36

  35. 78'

    Sostituzione, Arsenal. Jurriën Timber sostituisce Ben White.22:35

  36. 77'

    Tentativo fallito. David Zima (Slavia Praga) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mojmír Chytil.22:35

  37. 77'

    Tiro respinto. David Zima (Slavia Praga) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Mikulás Konecny.22:35

  39. 77'

    Gara riprende.22:34

  40. 76'

    Gara momentaneamente sospesa, Wiktor Nowak (Slavia Praga) per infortunio.22:33

  41. 75'

    Tiro parato. Wiktor Nowak (Slavia Praga) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:32

  42. 75'

    Tiro respinto. Mojmír Chytil (Slavia Praga) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Ange N'Guessan.22:32

  43. 75'

    Tentativo fallito. Ange N'Guessan (Slavia Praga) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:32

  45. 74'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Gabriel Magalhães (Arsenal).22:32

  46. 74'

    Tiro respinto. David Jurásek (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Oskar Kubiak.22:32

  47. 74'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Gabriel Magalhães (Arsenal).22:31

  48. 72'

    Tiro parato. Noni Madueke (Arsenal) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Christos Tzolis.22:29

  49. 71'

    Sostituzione, Slavia Praga. David Jurásek sostituisce Emmanuel Ayaosi.22:28

  51. 71'

    Mikel Merino (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28

  52. 71'

    Fallo di Tomás Holes (Slavia Praga).22:28

  53. 68'

    Declan Rice (Arsenal) e' ammonito per fallo.22:25

  54. 68'

    Fallo di Declan Rice (Arsenal).22:25

  55. 68'

    Michal Sadílek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25

  57. 66'

    Gara riprende.22:23

  58. 66'

    Gara momentaneamente sospesa, Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) per infortunio.22:23

  59. 62'

    Sostituzione, Arsenal. Christos Tzolis sostituisce Eberechi Eze.22:20

  60. 62'

    Sostituzione, Arsenal. Cristhian Mosquera sostituisce Ezri Konsa.22:20

  61. 61'

    Sostituzione, Slavia Praga. Mikulás Konecny sostituisce Tomás Vlcek.22:18

  63. 60'

    Martín Zubimendi (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  64. 60'

    Fallo di Wiktor Nowak (Slavia Praga).22:18

  65. 59'

    Ezri Konsa (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  66. 59'

    Fallo di Ange N'Guessan (Slavia Praga).22:16

  67. 58'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Ezri Konsa (Arsenal).22:15

  69. 58'

    Tiro respinto. Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ange N'Guessan.22:15

  70. 55'

    Fallo di Ben White (Arsenal).22:12

  71. 55'

    Ange N'Guessan (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  72. 54'

    Viktor Gyökeres (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  73. 54'

    Fallo di Michal Sadílek (Slavia Praga).22:11

  75. 53'

    Ezri Konsa (Arsenal) e' ammonito per fallo.22:10

  76. 53'

    Fallo di Ezri Konsa (Arsenal).22:10

  77. 53'

    Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:10

  78. 52'

    Fuorigioco. Mojmír Chytil(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Emmanuel Ayaosi e' colto in fuorigioco.22:09

  79. 51'

    Tentativo fallito. Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Mojmír Chytil con suggerimento di testa.22:08

  81. 49'

    Tiro respinto. Oskar Kubiak (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area.22:06

  82. 47'

    Fallo di Ezri Konsa (Arsenal).22:05

  83. 47'

    Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:05

  84. 46'

    Tiro parato. Oskar Kubiak (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Wiktor Nowak.22:03

  85. Inizia il Secondo tempo Slavia Praga 0, Arsenal 2.22:03

  87. 45'

    Sostituzione, Slavia Praga. Mojmír Chytil sostituisce Mubarak Suleiman.22:02

  88. 45'

    Sostituzione, Slavia Praga. Ange N'Guessan sostituisce Danijel Sturm.22:02

  89. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Slavia Praga 0, Arsenal 2.21:47

  90. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46

  91. 44'

    Fuorigioco. Tomás Holes(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Wiktor Nowak e' colto in fuorigioco.21:44

  93. 43'

    Fallo di Piero Hincapié (Arsenal).21:43

  94. 43'

    Michal Sadílek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  95. 42'

    Tentativo fallito. Gabriel Magalhães (Arsenal) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:43

  96. 41'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga).21:42

  97. 41'

    Mikel Merino (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  99. 41'

    Fallo di Oskar Kubiak (Slavia Praga).21:41

  100. 38'

    Gol! Slavia Praga 0, Arsenal 2. Viktor Gyökeres (Arsenal) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Mikel Merino.21:38

  101. 36'

    Eberechi Eze (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:37

  102. 36'

    Fallo di Tomás Vlcek (Slavia Praga).21:37

  103. 36'

    Tentativo fallito. Tomás Holes (Slavia Praga) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di David Zima con suggerimento di testa.21:36

  105. 27'

    Fallo di Mikel Merino (Arsenal).21:28

  106. 27'

    Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  107. 27'

    Tiro parato. Mikel Merino (Arsenal) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ben White.21:28

  108. 26'

    Tiro respinto. Eberechi Eze (Arsenal) un tiro di destro da centro area. Assist di Piero Hincapié.21:27

  109. 25'

    Fuorigioco. David Zima(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Mubarak Suleiman e' colto in fuorigioco.21:26

  111. 25'

    Fallo di Noni Madueke (Arsenal).21:25

  112. 25'

    David Zima (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  113. 24'

    Tentativo fallito. Mikel Merino (Arsenal) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto.21:24

  114. 24'

    Tiro respinto. Viktor Gyökeres (Arsenal) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Noni Madueke con cross.21:24

  115. 21'

    Piero Hincapié (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:21

  117. 21'

    Fallo di Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga).21:21

  118. 20'

    David Moses (Slavia Praga) e' ammonito per fallo.21:21

  119. 20'

    Eberechi Eze (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  120. 20'

    Fallo di David Moses (Slavia Praga).21:21

  121. 19'

    Noni Madueke (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  123. 19'

    Fallo di Oskar Kubiak (Slavia Praga).21:19

  124. 17'

    Fallo di Gabriel Magalhães (Arsenal).21:18

  125. 17'

    Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  126. 15'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Nazar Domchak (Slavia Praga).21:16

  127. 15'

    Tiro parato. Mikel Merino (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Eberechi Eze.21:16

  129. 9'

    Gol! Slavia Praga 0, Arsenal 1. Noni Madueke (Arsenal) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Viktor Gyökeres con passaggio filtrante.21:10

  130. 8'

    Ezri Konsa (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  131. 8'

    Fallo di Wiktor Nowak (Slavia Praga).21:09

  132. 2'

    Fuorigioco. Declan Rice(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Ben White e' colto in fuorigioco.21:03

  133. Fallo di Michal Sadílek (Slavia Praga).21:02

  135. Martín Zubimendi (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  136. Inizia il Primo tempo.21:01

  137. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

  139. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Fortuna Arena
    Città: Praga
    Capienza: 19084 spettatori19:56

Formazioni Slavia Praga - Arsenal

Slavia Praga
Arsenal
TITOLARI SLAVIA PRAGA
  • (29) NAZAR DOMCHAK (P)
  • (3) TOMÁS HOLES (D)
  • (27) TOMÁS VLCEK (D)
  • (4) DAVID ZIMA (D)
  • (8) OSKAR KUBIAK (D)
  • (23) MICHAL SADÍLEK (C)
  • (15) MUBARAK SULEIMAN (C)
  • (10) DANIJEL STURM (C)
  • (16) DAVID MOSES (C)
  • (20) EMMANUEL AYAOSI (C)
  • (30) WIKTOR NOWAK (A)
PANCHINA SLAVIA PRAGA
  • (53) MATEJ KOTRBA (A)
  • (22) TOUMANI DIAKITÉ (C)
  • (47) DAVID BARCOT (D)
  • (32) PAVEL KACOR (C)
  • (40) ADAM REZEK (P)
  • (42) MIKULÁS KONECNY (D)
  • (6) ANGE N'GUESSAN (D)
  • (2) STEPÁN CHALOUPEK (D)
  • (39) DAVID JURÁSEK (D)
  • (17) LUKÁS PROVOD (C)
  • (13) MOJMÍR CHYTIL (A)
  • (35) JAKUB MARKOVIC (P)
ALLENATORE SLAVIA PRAGA
  • Jindrich Trpisovsky
TITOLARI ARSENAL
  • (1) DAVID RAYA (P)
  • (5) PIERO HINCAPIÉ (D)
  • (4) BEN WHITE (D)
  • (15) EZRI KONSA (D)
  • (6) GABRIEL MAGALHÃES (D)
  • (10) EBERECHI EZE (C)
  • (36) MARTÍN ZUBIMENDI (C)
  • (20) NONI MADUEKE (C)
  • (41) DECLAN RICE (C)
  • (23) MIKEL MERINO (C)
  • (14) VIKTOR GYÖKERES (A)
PANCHINA ARSENAL
  • (29) KAI HAVERTZ (A)
  • (39) BRUNO GUIMARÃES (C)
  • (13) KEPA ARRIZABALAGA (P)
  • (30) ILLAN MESLIER (P)
  • (17) CHRISTOS TZOLIS (A)
  • (12) JURRIËN TIMBER (D)
  • (2) WILLIAM SALIBA (D)
  • (33) RICCARDO CALAFIORI (D)
  • (8) MARTIN ØDEGAARD (C)
  • (49) MYLES LEWIS-SKELLY (D)
  • (3) CRISTHIAN MOSQUERA (D)
  • (56) MAX DOWMAN (A)
ALLENATORE ARSENAL
  • Mikel Arteta
PREPARTITA

Slavia Praga - Arsenal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Fortuna Arena di Prague.
Arbitro di Slavia Praga - Arsenal sarà Tobias Stieler. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.

Attualmente lo Slavia Praga si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece l'Arsenal si trova 3° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Lo Slavia Praga ha segnato 5 gol e ne ha subiti 9; l'Arsenal ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3.

Slavia Praga e Arsenal si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match lo Slavia Praga non ha mai vinto, l'Arsenal ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Slavia Praga-Arsenal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Lo Slavia Praga non ha mai vinto nei cinque precedenti contro l'Arsenal (2N,3P); l'ultimo incontro risale alla sconfitta per 3-0 nella fase campionato della scorsa UEFA Champions League (novembre 2025).
  • Questa sarà la quarta trasferta dell'Arsenal contro lo Slavia Praga, i Gunners sono rimasti imbattuti nei tre precedenti (2V,1N) e non hanno ancora subito gol (0-0 nel 2007, 4-0 nel 2021 e 3-0 nel 2025).
  • Lo Slavia Praga non ha ottenuto vittorie nelle ultime 22 partite di UEFA Champions League (8N,14P), dopo aver conquistato la sua prima vittoria di sempre nella competizione nel 2007. Un mancato successo in questa partita eguaglierebbe la più lunga serie di partite senza vittorie nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League, attualmente pari a 23 gare e condivisa da AEK Atene (1989-2006) e FCSB (2006-2013).
  • L'Arsenal è imbattuto nelle ultime 18 partite di UEFA Champions League (13V,5N), escludendo i calci di rigore; in questo parziale, i Gunners hanno registrato 11 clean sheet e subito appena nove gol.
  • L'Arsenal ha segnato quattro gol in questa UEFA Champions League in seguito a una sequenza di almeno 10 passaggi, più di qualsiasi altra squadra nelle prime tre giornate.
  • L'undici titolare dello Slavia Praga contro il Fenerbahçe nell'ultimo turno aveva un'età media di 24 anni e cinque giorni, la più bassa di sempre per il club in UEFA Champions League e la seconda più giovane tra tutte le squadre nelle prime tre giornate di questa edizione, dopo lo Shakhtar Donetsk (23 anni e 364 giorni contro il PSV).
  • Emmanuel Ayaosi, autore dell'assist per il gol del pareggio nel finale contro il Fenerbahçe, è il giocatore dello Slavia Praga che in questa UEFA Champions League ha tentato più dribbling (10), vinto più duelli (18) e toccato più palloni nell'area avversaria (21).
  • Eberechi Eze è il miglior marcatore dell'Arsenal in questa UEFA Champions League (due gol), avendo segnato contro Lille e Bayern Monaco nelle ultime due gare. L'unico inglese capace di andare a segno per tre presenze consecutive in Coppa dei Campioni con l'Arsenal è stato Ray Kennedy (quattro gol nel 1971-72).
  • David Raya dell'Arsenal non ha subito gol nel 54% delle sue presenze da titolare in UEFA Champions League (21 clean sheet su 39 gare). Si tratta della percentuale più alta tra tutti i portieri con almeno 25 presenze dal primo minuto nella storia della competizione.
  • Nessun giocatore ha effettuato più defensive line breaking passes (11), più line breaking passes nella trequarti avversaria (45) o più line breaking passes che portano a un gol (quattro) rispetto al capitano dell'Arsenal Martin Ødegaard in questa UEFA Champions League.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Slavia PragaArsenal
Partite giocate33
Numero di partite vinte02
Numero di partite perse20
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati46
Gol totali subiti72
Media gol subiti per partita2.30.7
Percentuale possesso palla47.856.6
Numero totale di passaggi10931656
Numero totale di passaggi riusciti8581487
Tiri nello specchio della porta1721
Percentuale di tiri in porta53.153.8
Numero totale di cross5363
Numero medio di cross riusciti1615
Duelli per partita vinti136136
Duelli per partita persi167114
Corner subiti163
Corner guadagnati1718
Numero di punizioni a favore3436
Numero di punizioni concesse3730
Tackle totali4541
Percentuale di successo nei tackle64.448.8
Fuorigiochi totali86
Numero totale di cartellini gialli35
Numero totale di cartellini rossi10

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