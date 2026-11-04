Incontro terminato, Slavia Praga 1, Arsenal 2.
Ottobre mese della prevenzione del tumore al seno
Grazie alla ricerca diagnosi e cure sono sempre più mirateLEGGI
Incontro terminato, Slavia Praga 1, Arsenal 2.
Secondo tempo terminato, Slavia Praga 1, Arsenal 2.22:54
Tiro parato. Mikulás Konecny (Slavia Praga) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Stepán Chaloupek.22:53
Fallo di Declan Rice (Arsenal).22:52
Mojmír Chytil (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Max Dowman (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Fallo di Michal Sadílek (Slavia Praga).22:51
Tentativo fallito. Stepán Chaloupek (Slavia Praga) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Michal Sadílek con cross in seguito a un contropiede.22:51
Sostituzione, Arsenal. Max Dowman sostituisce Noni Madueke.22:50
Noni Madueke (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:49
Fallo di David Jurásek (Slavia Praga).22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:48
Gol! Slavia Praga 1, Arsenal 2. Wiktor Nowak (Slavia Praga) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di David Jurásek con cross.22:47
Tiro respinto. Mikulás Konecny (Slavia Praga) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Michal Sadílek con cross.22:47
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Cristhian Mosquera (Arsenal).22:46
Tiro respinto. Oskar Kubiak (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Tomás Holes.22:46
Noni Madueke (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:41
Fallo di Ange N'Guessan (Slavia Praga).22:41
Tiro parato. Oskar Kubiak (Slavia Praga) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tomás Holes con cross.22:41
Fallo di Gabriel Magalhães (Arsenal).22:40
Mojmír Chytil (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Tiro respinto. Christos Tzolis (Arsenal) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Piero Hincapié.22:40
Tiro respinto. Martin Ødegaard (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Piero Hincapié.22:40
Tentativo fallito. Jurriën Timber (Arsenal) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di David Raya.22:40
Sostituzione, Slavia Praga. Stepán Chaloupek sostituisce David Moses.22:39
Gabriel Magalhães (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Fallo di Mojmír Chytil (Slavia Praga).22:38
Tentativo fallito. Mikulás Konecny (Slavia Praga) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di David Jurásek con cross in seguito a un contropiede.22:37
Sostituzione, Arsenal. Martin Ødegaard sostituisce Viktor Gyökeres.22:36
Sostituzione, Arsenal. Jurriën Timber sostituisce Ben White.22:35
Tentativo fallito. David Zima (Slavia Praga) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mojmír Chytil.22:35
Tiro respinto. David Zima (Slavia Praga) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Mikulás Konecny.22:35
Gara riprende.22:34
Gara momentaneamente sospesa, Wiktor Nowak (Slavia Praga) per infortunio.22:33
Tiro parato. Wiktor Nowak (Slavia Praga) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:32
Tiro respinto. Mojmír Chytil (Slavia Praga) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Ange N'Guessan.22:32
Tentativo fallito. Ange N'Guessan (Slavia Praga) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:32
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Gabriel Magalhães (Arsenal).22:32
Tiro respinto. David Jurásek (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Oskar Kubiak.22:32
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Gabriel Magalhães (Arsenal).22:31
Tiro parato. Noni Madueke (Arsenal) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Christos Tzolis.22:29
Sostituzione, Slavia Praga. David Jurásek sostituisce Emmanuel Ayaosi.22:28
Mikel Merino (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28
Fallo di Tomás Holes (Slavia Praga).22:28
Declan Rice (Arsenal) e' ammonito per fallo.22:25
Fallo di Declan Rice (Arsenal).22:25
Michal Sadílek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25
Gara riprende.22:23
Gara momentaneamente sospesa, Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) per infortunio.22:23
Sostituzione, Arsenal. Christos Tzolis sostituisce Eberechi Eze.22:20
Sostituzione, Arsenal. Cristhian Mosquera sostituisce Ezri Konsa.22:20
Sostituzione, Slavia Praga. Mikulás Konecny sostituisce Tomás Vlcek.22:18
Martín Zubimendi (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Fallo di Wiktor Nowak (Slavia Praga).22:18
Ezri Konsa (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Ange N'Guessan (Slavia Praga).22:16
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Ezri Konsa (Arsenal).22:15
Tiro respinto. Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ange N'Guessan.22:15
Fallo di Ben White (Arsenal).22:12
Ange N'Guessan (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Viktor Gyökeres (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Michal Sadílek (Slavia Praga).22:11
Ezri Konsa (Arsenal) e' ammonito per fallo.22:10
Fallo di Ezri Konsa (Arsenal).22:10
Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:10
Fuorigioco. Mojmír Chytil(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Emmanuel Ayaosi e' colto in fuorigioco.22:09
Tentativo fallito. Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Mojmír Chytil con suggerimento di testa.22:08
Tiro respinto. Oskar Kubiak (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area.22:06
Fallo di Ezri Konsa (Arsenal).22:05
Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:05
Tiro parato. Oskar Kubiak (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Wiktor Nowak.22:03
Inizia il Secondo tempo Slavia Praga 0, Arsenal 2.22:03
Sostituzione, Slavia Praga. Mojmír Chytil sostituisce Mubarak Suleiman.22:02
Sostituzione, Slavia Praga. Ange N'Guessan sostituisce Danijel Sturm.22:02
Primo tempo terminato, Slavia Praga 0, Arsenal 2.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Fuorigioco. Tomás Holes(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Wiktor Nowak e' colto in fuorigioco.21:44
Fallo di Piero Hincapié (Arsenal).21:43
Michal Sadílek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Tentativo fallito. Gabriel Magalhães (Arsenal) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:43
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga).21:42
Mikel Merino (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Fallo di Oskar Kubiak (Slavia Praga).21:41
Gol! Slavia Praga 0, Arsenal 2. Viktor Gyökeres (Arsenal) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Mikel Merino.21:38
Eberechi Eze (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:37
Fallo di Tomás Vlcek (Slavia Praga).21:37
Tentativo fallito. Tomás Holes (Slavia Praga) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di David Zima con suggerimento di testa.21:36
Fallo di Mikel Merino (Arsenal).21:28
Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Tiro parato. Mikel Merino (Arsenal) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ben White.21:28
Tiro respinto. Eberechi Eze (Arsenal) un tiro di destro da centro area. Assist di Piero Hincapié.21:27
Fuorigioco. David Zima(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Mubarak Suleiman e' colto in fuorigioco.21:26
Fallo di Noni Madueke (Arsenal).21:25
David Zima (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Tentativo fallito. Mikel Merino (Arsenal) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto.21:24
Tiro respinto. Viktor Gyökeres (Arsenal) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Noni Madueke con cross.21:24
Piero Hincapié (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:21
Fallo di Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga).21:21
David Moses (Slavia Praga) e' ammonito per fallo.21:21
Eberechi Eze (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di David Moses (Slavia Praga).21:21
Noni Madueke (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Oskar Kubiak (Slavia Praga).21:19
Fallo di Gabriel Magalhães (Arsenal).21:18
Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Nazar Domchak (Slavia Praga).21:16
Tiro parato. Mikel Merino (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Eberechi Eze.21:16
Gol! Slavia Praga 0, Arsenal 1. Noni Madueke (Arsenal) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Viktor Gyökeres con passaggio filtrante.21:10
Ezri Konsa (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Wiktor Nowak (Slavia Praga).21:09
Fuorigioco. Declan Rice(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Ben White e' colto in fuorigioco.21:03
Fallo di Michal Sadílek (Slavia Praga).21:02
Martín Zubimendi (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56
Dove si gioca la partita:
Stadio: Fortuna Arena
Città: Praga
Capienza: 19084 spettatori19:56
Slavia Praga - Arsenal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Fortuna Arena di Prague.
Arbitro di Slavia Praga - Arsenal sarà Tobias Stieler. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.
Attualmente lo Slavia Praga si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece l'Arsenal si trova 3° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Lo Slavia Praga ha segnato 5 gol e ne ha subiti 9; l'Arsenal ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3.
Slavia Praga e Arsenal si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match lo Slavia Praga non ha mai vinto, l'Arsenal ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
Slavia Praga-Arsenal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Slavia Praga
|Arsenal
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|0
|2
|Numero di partite perse
|2
|0
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|4
|6
|Gol totali subiti
|7
|2
|Media gol subiti per partita
|2.3
|0.7
|Percentuale possesso palla
|47.8
|56.6
|Numero totale di passaggi
|1093
|1656
|Numero totale di passaggi riusciti
|858
|1487
|Tiri nello specchio della porta
|17
|21
|Percentuale di tiri in porta
|53.1
|53.8
|Numero totale di cross
|53
|63
|Numero medio di cross riusciti
|16
|15
|Duelli per partita vinti
|136
|136
|Duelli per partita persi
|167
|114
|Corner subiti
|16
|3
|Corner guadagnati
|17
|18
|Numero di punizioni a favore
|34
|36
|Numero di punizioni concesse
|37
|30
|Tackle totali
|45
|41
|Percentuale di successo nei tackle
|64.4
|48.8
|Fuorigiochi totali
|8
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
Grazie alla ricerca diagnosi e cure sono sempre più mirateLEGGI
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