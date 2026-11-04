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Viking-Sabah: 4-1 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Lyse Arena di Stavanger
4 Novembre 2026 ore 21:00
Viking
4
Sabah
1
Partita finita
Arbitro: Sander van der Eijk
  1. 11' 0-1 Orphé Mbina
  2. 27' 1-1 Erik Botheim
  3. 69' 2-1 Zlatko Tripic
  4. 81' 3-1 Henrik Falchener
  5. 90+4' 4-1 Erik Botheim
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Viking 4, Sabah 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Viking 4, Sabah 1.22:53

  3. 90'+4'

    Gol! Viking 4, Sabah 1. Erik Botheim (Viking) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Peter Christiansen.22:52

  4. 90'+4'

    Tiro respinto. Niklas Fuglestad (Viking) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:52

  5. 90'+3'

    Fallo di Akim Zedadka (Sabah).22:51

  6. 90'+3'

    Zlatko Tripic (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  7. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:49

  9. 90'

    Tiro parato. Peter Christiansen (Viking) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Zlatko Tripic.22:48

  10. 89'

    Tiro respinto. Vetle Auklend (Viking) un tiro di sinistro da centro area.22:47

  11. 88'

    Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Steve Solvet (Sabah).22:47

  12. 88'

    Tiro respinto. Zlatko Tripic (Viking) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kristoffer Askildsen.22:47

  13. 87'

    Joy-Lance Mickels (Sabah) e' ammonito per fallo.22:45

  15. 87'

    Herman Haugen (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  16. 87'

    Fallo di Joy-Lance Mickels (Sabah).22:45

  17. 86'

    Sostituzione, Viking. Jakob Hansen sostituisce Tobias Moi.22:45

  18. 86'

    Sostituzione, Viking. Niklas Fuglestad sostituisce Simen Kvia-Egeskog.22:45

  19. 86'

    Simen Kvia-Egeskog (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  21. 86'

    Fallo di Ivan Lepinjica (Sabah).22:44

  22. 85'

    Calcio d'angolo,Sabah. Calcio d'angolo causato da Arild Østbø (Viking).22:43

  23. 85'

    Tiro parato. Joy-Lance Mickels (Sabah) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Steve Solvet.22:43

  24. 81'

    Gol! Viking 3, Sabah 1. Henrik Falchener (Viking) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Zlatko Tripic con cross da calcio d'angolo.22:39

  25. 80'

    Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Rahman Dasdamirov (Sabah).22:39

  27. 79'

    Sostituzione, Sabah. Rahman Dasdamirov sostituisce Umarali Rakhmonaliev.22:37

  28. 77'

    Aden McCarthy (Sabah) e' stato espulso.22:36

  29. 77'

    Decisione VAR: nessun incremento cartellino Aden McCarthy (Sabah).22:35

  30. 77'

    Gara riprende.22:35

  31. 76'

    Gara momentaneamente sospesa, Peter Christiansen (Viking) per infortunio.22:34

  33. 73'

    Fallo di Peter Christiansen (Viking).22:31

  34. 73'

    Steve Solvet (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  35. 72'

    Tiro parato. Tymoteusz Puchacz (Sabah) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Umarali Rakhmonaliev.22:31

  36. 71'

    Fuorigioco. Simen Kvia-Egeskog(Viking) prova il lancio lungo, ma Erik Botheim e' colto in fuorigioco.22:30

  37. 71'

    Sostituzione, Sabah. Xander Severina sostituisce Abdulla Xaybulayev.22:29

  39. 71'

    Sostituzione, Sabah. Du Queiroz sostituisce Christian Nwachukwu.22:29

  40. 70'

    Sostituzione, Sabah. Xayal Aliyev sostituisce Orphé Mbina.22:29

  41. 69'

    Gol! Viking 2, Sabah 1. Zlatko Tripic (Viking) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un calcio da fermo.22:27

  42. 69'

    Rigore parato! Zlatko Tripic (Viking) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:27

  43. 67'

    Rigore concesso da Akim Zedadka (Sabah) per un fallo di mano in area.22:26

  45. 67'

    Tiro respinto. Erik Botheim (Viking) un colpo di testa da centro area. Assist di Herman Haugen con cross.22:26

  46. 66'

    Sostituzione, Viking. Vetle Auklend sostituisce Kristoffer Haugen.22:24

  47. 64'

    Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Aden McCarthy (Sabah).22:22

  48. 64'

    Tiro respinto. Kristoffer Askildsen (Viking) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Tobias Moi.22:22

  49. 63'

    Tentativo fallito. Peter Christiansen (Viking) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Simen Kvia-Egeskog.22:21

  51. 62'

    Tentativo fallito. Peter Christiansen (Viking) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Kristoffer Askildsen.22:21

  52. 61'

    Fuorigioco. Akim Zedadka(Sabah) prova il lancio lungo, ma Orphé Mbina e' colto in fuorigioco.22:19

  53. 61'

    Fuorigioco. Peter Christiansen(Viking) prova il lancio lungo, ma Zlatko Tripic e' colto in fuorigioco.22:19

  54. 61'

    Tentativo fallito. Aden McCarthy (Sabah) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tymoteusz Puchacz con cross da calcio d'angolo.22:19

  55. 60'

    Calcio d'angolo,Sabah. Calcio d'angolo causato da Gianni Stensness (Viking).22:18

  57. 60'

    Tiro respinto. Joy-Lance Mickels (Sabah) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tymoteusz Puchacz.22:18

  58. 59'

    Tentativo fallito. Simen Kvia-Egeskog (Viking) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Peter Christiansen.22:17

  59. 58'

    Tentativo fallito. Henrik Falchener (Viking) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Zlatko Tripic con cross da calcio d'angolo.22:16

  60. 58'

    Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Christian Nwachukwu (Sabah).22:16

  61. 57'

    Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Aden McCarthy (Sabah).22:16

  63. 56'

    Sostituzione, Viking. Peter Christiansen sostituisce Henrik Bjørdal.22:15

  64. 56'

    Sostituzione, Viking. Herman Haugen sostituisce Henrik Heggheim.22:14

  65. 56'

    Fuorigioco. Abdulla Xaybulayev(Sabah) prova il lancio lungo, ma Tymoteusz Puchacz e' colto in fuorigioco.22:14

  66. 56'

    Tentativo fallito. Abdulla Xaybulayev (Sabah) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Tymoteusz Puchacz da calcio d'angolo.22:14

  67. 55'

    Calcio d'angolo,Sabah. Calcio d'angolo causato da Henrik Bjørdal (Viking).22:13

  69. 55'

    Tiro respinto. Tymoteusz Puchacz (Sabah) un tiro di destro da fuori area.22:13

  70. 53'

    Fuorigioco. Erik Botheim(Viking) prova il lancio lungo, ma Henrik Bjørdal e' colto in fuorigioco.22:12

  71. 51'

    Henrik Heggheim (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  72. 51'

    Fallo di Tymoteusz Puchacz (Sabah).22:10

  73. 49'

    Fuorigioco. Umarali Rakhmonaliev(Sabah) prova il lancio lungo, ma Joy-Lance Mickels e' colto in fuorigioco.22:08

  75. 49'

    Tiro parato. Zlatko Tripic (Viking) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Simen Kvia-Egeskog.22:07

  76. 49'

    Tentativo fallito. Akim Zedadka (Sabah) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:07

  77. 48'

    Calcio d'angolo,Sabah. Calcio d'angolo causato da Kristoffer Askildsen (Viking).22:06

  78. 48'

    Tiro respinto. Orphé Mbina (Sabah) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Umarali Rakhmonaliev.22:06

  79. 47'

    Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Steve Solvet (Sabah).22:06

  81. 47'

    Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Akim Zedadka (Sabah).22:05

  82. Inizia il Secondo tempo Viking 1, Sabah 1.22:04

  83. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Viking 1, Sabah 1.21:48

  84. 45'+1'

    Tiro respinto. Erik Botheim (Viking) un tiro di destro da centro area. Assist di Henrik Heggheim con cross.21:46

  85. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46

  87. 43'

    Tentativo fallito. Abdulla Xaybulayev (Sabah) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Christian Nwachukwu.21:43

  88. 43'

    Henrik Bjørdal (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  89. 43'

    Fallo di Umarali Rakhmonaliev (Sabah).21:43

  90. 42'

    Tentativo fallito. Akim Zedadka (Sabah) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Tymoteusz Puchacz da calcio d'angolo.21:42

  91. 41'

    Calcio d'angolo,Sabah. Calcio d'angolo causato da Kristoffer Askildsen (Viking).21:42

  93. 41'

    Tiro respinto. Tymoteusz Puchacz (Sabah) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Ivan Lepinjica.21:42

  94. 40'

    Tentativo fallito. Steve Solvet (Sabah) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Tymoteusz Puchacz con cross da calcio d'angolo.21:40

  95. 40'

    Calcio d'angolo,Sabah. Calcio d'angolo causato da Henrik Bjørdal (Viking).21:40

  96. 36'

    Umarali Rakhmonaliev (Sabah) e' ammonito per fallo.21:36

  97. 36'

    Zlatko Tripic (Viking) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:36

  99. 36'

    Fallo di Umarali Rakhmonaliev (Sabah).21:36

  100. 33'

    Sostituzione, Sabah. Joy-Lance Mickels sostituisce Veljko Simic per infortunio.21:34

  101. 33'

    Gara riprende.21:33

  102. 32'

    Gara momentaneamente sospesa, Veljko Simic (Sabah) per infortunio.21:32

  103. 31'

    Tiro respinto. Umarali Rakhmonaliev (Sabah) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tymoteusz Puchacz.21:31

  105. 29'

    Tiro parato. Simen Kvia-Egeskog (Viking) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.21:30

  106. 29'

    Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Steve Solvet (Sabah).21:29

  107. 27'

    Gol! Viking 1, Sabah 1. Erik Botheim (Viking) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kristoffer Haugen con cross.21:27

  108. 23'

    Tiro respinto. Ivan Lepinjica (Sabah) un tiro di sinistro da fuori area.21:24

  109. 20'

    Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Tymoteusz Puchacz (Sabah).21:21

  111. 19'

    Tiro parato. Umarali Rakhmonaliev (Sabah) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:19

  112. 18'

    Gianni Stensness (Viking) e' ammonito per fallo.21:18

  113. 18'

    Fallo di Gianni Stensness (Viking).21:18

  114. 18'

    Orphé Mbina (Sabah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18

  115. 17'

    Fallo di Simen Kvia-Egeskog (Viking).21:17

  117. 17'

    Steve Solvet (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  118. 14'

    Tentativo fallito. Zlatko Tripic (Viking) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:14

  119. 13'

    Gianni Stensness (Viking) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13

  120. 13'

    Fallo di Abdulla Xaybulayev (Sabah).21:13

  121. 11'

    Gol! Viking 0, Sabah 1. Orphé Mbina (Sabah) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Umarali Rakhmonaliev in seguito a un contropiede.21:12

  123. 11'

    Tentativo fallito. Gianni Stensness (Viking) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Henrik Falchener con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:11

  124. 11'

    Tentativo fallito. Gianni Stensness (Viking) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Zlatko Tripic con cross da calcio d'angolo.21:11

  125. 10'

    Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Aden McCarthy (Sabah).21:11

  126. 7'

    Kristoffer Askildsen (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  127. 7'

    Fallo di Abdulla Xaybulayev (Sabah).21:07

  129. 4'

    Fallo di Henrik Heggheim (Viking).21:05

  130. 4'

    Tymoteusz Puchacz (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  131. 3'

    Fuorigioco. Simen Kvia-Egeskog(Viking) prova il lancio lungo, ma Zlatko Tripic e' colto in fuorigioco.21:04

  132. 2'

    Kristoffer Haugen (Viking) e' ammonito per fallo.21:02

  133. 2'

    Fallo di Kristoffer Haugen (Viking).21:02

  135. 2'

    Christian Nwachukwu (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  136. Inizia il Primo tempo.21:01

  137. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57

  139. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Lyse Arena
    Città: Stavanger
    Capienza: 15900 spettatori19:57

Formazioni Viking - Sabah

Viking
Sabah
TITOLARI VIKING
  • (1) ARILD ØSTBØ (P)
  • (28) KRISTOFFER HAUGEN (D)
  • (6) GIANNI STENSNESS (D)
  • (25) HENRIK FALCHENER (D)
  • (5) HENRIK HEGGHEIM (D)
  • (10) ZLATKO TRIPIC (C)
  • (16) HENRIK BJØRDAL (C)
  • (29) TOBIAS MOI (C)
  • (7) KRISTOFFER ASKILDSEN (C)
  • (26) SIMEN KVIA-EGESKOG (C)
  • (22) ERIK BOTHEIM (A)
PANCHINA VIKING
  • (23) NIKLAS FUGLESTAD (A)
  • (33) JAKOB HANSEN (C)
  • (24) VETLE AUKLEND (D)
  • (19) AMIN COSIC (A)
  • (17) ESSIEN BASSEY (D)
  • (2) HERMAN HAUGEN (D)
  • (11) ROMANO POSTEMA (A)
  • (30) LUBOMÍR BELKO (P)
  • (20) PETER CHRISTIANSEN (A)
  • (27) JESPER DALAND (D)
  • (8) JOE BELL (C)
  • (3) VILJAR VEVATNE (D)
ALLENATORE VIKING
  • Morten Jensen
TITOLARI SABAH
  • (92) STAS POKATILOV (P)
  • (80) AKIM ZEDADKA (D)
  • (3) STEVE SOLVET (D)
  • (4) ADEN MCCARTHY (D)
  • (27) TYMOTEUSZ PUCHACZ (D)
  • (21) VELJKO SIMIC (C)
  • (8) CHRISTIAN NWACHUKWU (C)
  • (7) UMARALI RAKHMONALIEV (C)
  • (6) ABDULLA XAYBULAYEV (C)
  • (13) IVAN LEPINJICA (C)
  • (99) ORPHÉ MBINA (A)
PANCHINA SABAH
  • (88) RODRIGO FERNANDES (C)
  • (10) ALEKSEY ISAYEV (C)
  • (5) RAHMAN DASDAMIROV (D)
  • (33) JÚNIOR ALMEIDA (D)
  • (11) KAHEEM PARRIS (C)
  • (34) XANDER SEVERINA (C)
  • (1) AMIN RAMAZANOV (P)
  • (37) DU QUEIROZ (C)
  • (17) TELLUR MÜTALLIMOV (D)
  • (9) XAYAL ALIYEV (C)
  • (94) RAVAN MIRZAMMADOV (P)
  • (20) JOY-LANCE MICKELS (A)
ALLENATORE SABAH
  • Valdas Dambrauskas
PREPARTITA

Viking - Sabah è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Lyse Arena di Stavanger.
Arbitro di Viking - Sabah sarà Sander van der Eijk. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.

Attualmente il Viking si trova 22° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Sabah si trova 31° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Il Viking ha segnato 9 gol e ne ha subiti 10; il Sabah ha segnato 4 gol e ne ha subiti 10.

Viking e Sabah è la prima che si affrontano in campionato.

Viking-Sabah ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questa sarà la prima partita in assoluto in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League tra una squadra norvegese (Viking) e una azera (Sabah).
  • Le squadre azere sono imbattute nei tre precedenti contro formazioni norvegesi nelle principali competizioni europee (2V,1N); il Qarabag ha vinto 1-0 e pareggiato 2-2 contro il Molde nella stagione 2023/24 e ha battuto il Bodø/Glimt nel 2024/25 (tutte gare di UEFA Europa League).
  • Alla loro prima partecipazione in UEFA Champions League, il Viking ha finora perso 3-1 contro Stoccarda e Aston Villa e pareggiato 3-3 con il Bayern Monaco. L'unica squadra ad aver subito 3 o più gol in ciascuna delle prime quattro partite nella competizione è stato il Willem II nella stagione 1999/00.
  • Il Viking ha perso 12 delle 15 partite disputate in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (1V,2N), registrando la percentuale di sconfitte più alta tra tutte le squadre che hanno giocato 15 o più gare nella competizione (80%).
  • Il Viking è imbattuto nelle ultime sei partite casalinghe nelle principali competizioni europee (3V,3N), avendo trovato un gol nel finale per pareggiare 3-3 contro il Bayern Monaco nello scorso turno.
  • Solo lo Slovan Bratislava (9.9) ha un totale di expected goals contro superiore a quello del Sabah (9.6) in questa edizione della UEFA Champions League.
  • Solo tre squadre hanno effettuato meno tiri del Viking (27) in questa UEFA Champions League; la formazione norvegese occupa inoltre il terzultimo posto per xG (2.1) e ha la seconda percentuale di possesso palla media più bassa (39.5%).
  • Nessuna squadra ha utilizzato meno giocatori del Sabah (17) finora in questa UEFA Champions League, mentre solo il Feyenoord (uno) ha effettuato meno cambi nell'undici iniziale rispetto alla squadra azera (due).
  • Zlatko Tripic ha partecipato a tre dei cinque gol del Viking in questa UEFA Champions League (un gol e due assist); nessun giocatore della squadra norvegese ha effettuato più tiri (cinque), creato più occasioni (cinque), vinto più duelli (15) o completato più dribbling (cinque) di lui.
  • Nelle prime tre giornate di questa UEFA Champions League, Akim Zedadka del Sabah è stato il giocatore che ha subito più falli nella competizione (12), guadagnandone almeno tre in ciascuna delle tre presenze.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

VikingSabah
Partite giocate33
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse22
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati53
Gol totali subiti96
Media gol subiti per partita3.02.0
Percentuale possesso palla39.444.0
Numero totale di passaggi11021208
Numero totale di passaggi riusciti861975
Tiri nello specchio della porta1110
Percentuale di tiri in porta73.338.5
Numero totale di cross5532
Numero medio di cross riusciti139
Duelli per partita vinti133134
Duelli per partita persi121138
Corner subiti2722
Corner guadagnati1810
Numero di punizioni a favore2834
Numero di punizioni concesse3936
Tackle totali6147
Percentuale di successo nei tackle67.263.8
Fuorigiochi totali38
Numero totale di cartellini gialli58
Numero totale di cartellini rossi00

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