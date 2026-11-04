Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57

PREPARTITA

Viking - Sabah è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Lyse Arena di Stavanger.

Arbitro di Viking - Sabah sarà Sander van der Eijk. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.

Attualmente il Viking si trova 22° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Sabah si trova 31° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Il Viking ha segnato 9 gol e ne ha subiti 10; il Sabah ha segnato 4 gol e ne ha subiti 10.

Viking e Sabah è la prima che si affrontano in campionato.

Viking-Sabah ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la prima partita in assoluto in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League tra una squadra norvegese (Viking) e una azera (Sabah).

Le squadre azere sono imbattute nei tre precedenti contro formazioni norvegesi nelle principali competizioni europee (2V,1N); il Qarabag ha vinto 1-0 e pareggiato 2-2 contro il Molde nella stagione 2023/24 e ha battuto il Bodø/Glimt nel 2024/25 (tutte gare di UEFA Europa League).

Alla loro prima partecipazione in UEFA Champions League, il Viking ha finora perso 3-1 contro Stoccarda e Aston Villa e pareggiato 3-3 con il Bayern Monaco. L'unica squadra ad aver subito 3 o più gol in ciascuna delle prime quattro partite nella competizione è stato il Willem II nella stagione 1999/00.

Il Viking ha perso 12 delle 15 partite disputate in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (1V,2N), registrando la percentuale di sconfitte più alta tra tutte le squadre che hanno giocato 15 o più gare nella competizione (80%).

Il Viking è imbattuto nelle ultime sei partite casalinghe nelle principali competizioni europee (3V,3N), avendo trovato un gol nel finale per pareggiare 3-3 contro il Bayern Monaco nello scorso turno.

Solo lo Slovan Bratislava (9.9) ha un totale di expected goals contro superiore a quello del Sabah (9.6) in questa edizione della UEFA Champions League.

Solo tre squadre hanno effettuato meno tiri del Viking (27) in questa UEFA Champions League; la formazione norvegese occupa inoltre il terzultimo posto per xG (2.1) e ha la seconda percentuale di possesso palla media più bassa (39.5%).

Nessuna squadra ha utilizzato meno giocatori del Sabah (17) finora in questa UEFA Champions League, mentre solo il Feyenoord (uno) ha effettuato meno cambi nell'undici iniziale rispetto alla squadra azera (due).

Zlatko Tripic ha partecipato a tre dei cinque gol del Viking in questa UEFA Champions League (un gol e due assist); nessun giocatore della squadra norvegese ha effettuato più tiri (cinque), creato più occasioni (cinque), vinto più duelli (15) o completato più dribbling (cinque) di lui.

Nelle prime tre giornate di questa UEFA Champions League, Akim Zedadka del Sabah è stato il giocatore che ha subito più falli nella competizione (12), guadagnandone almeno tre in ciascuna delle tre presenze.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: