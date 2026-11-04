Incontro terminato, Viking 4, Sabah 1.
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Incontro terminato, Viking 4, Sabah 1.
Secondo tempo terminato, Viking 4, Sabah 1.22:53
Gol! Viking 4, Sabah 1. Erik Botheim (Viking) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Peter Christiansen.22:52
Tiro respinto. Niklas Fuglestad (Viking) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:52
Fallo di Akim Zedadka (Sabah).22:51
Zlatko Tripic (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:49
Tiro parato. Peter Christiansen (Viking) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Zlatko Tripic.22:48
Tiro respinto. Vetle Auklend (Viking) un tiro di sinistro da centro area.22:47
Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Steve Solvet (Sabah).22:47
Tiro respinto. Zlatko Tripic (Viking) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kristoffer Askildsen.22:47
Joy-Lance Mickels (Sabah) e' ammonito per fallo.22:45
Herman Haugen (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Fallo di Joy-Lance Mickels (Sabah).22:45
Sostituzione, Viking. Jakob Hansen sostituisce Tobias Moi.22:45
Sostituzione, Viking. Niklas Fuglestad sostituisce Simen Kvia-Egeskog.22:45
Simen Kvia-Egeskog (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Fallo di Ivan Lepinjica (Sabah).22:44
Calcio d'angolo,Sabah. Calcio d'angolo causato da Arild Østbø (Viking).22:43
Tiro parato. Joy-Lance Mickels (Sabah) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Steve Solvet.22:43
Gol! Viking 3, Sabah 1. Henrik Falchener (Viking) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Zlatko Tripic con cross da calcio d'angolo.22:39
Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Rahman Dasdamirov (Sabah).22:39
Sostituzione, Sabah. Rahman Dasdamirov sostituisce Umarali Rakhmonaliev.22:37
Aden McCarthy (Sabah) e' stato espulso.22:36
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Aden McCarthy (Sabah).22:35
Gara riprende.22:35
Gara momentaneamente sospesa, Peter Christiansen (Viking) per infortunio.22:34
Fallo di Peter Christiansen (Viking).22:31
Steve Solvet (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Tiro parato. Tymoteusz Puchacz (Sabah) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Umarali Rakhmonaliev.22:31
Fuorigioco. Simen Kvia-Egeskog(Viking) prova il lancio lungo, ma Erik Botheim e' colto in fuorigioco.22:30
Sostituzione, Sabah. Xander Severina sostituisce Abdulla Xaybulayev.22:29
Sostituzione, Sabah. Du Queiroz sostituisce Christian Nwachukwu.22:29
Sostituzione, Sabah. Xayal Aliyev sostituisce Orphé Mbina.22:29
Gol! Viking 2, Sabah 1. Zlatko Tripic (Viking) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un calcio da fermo.22:27
Rigore parato! Zlatko Tripic (Viking) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:27
Rigore concesso da Akim Zedadka (Sabah) per un fallo di mano in area.22:26
Tiro respinto. Erik Botheim (Viking) un colpo di testa da centro area. Assist di Herman Haugen con cross.22:26
Sostituzione, Viking. Vetle Auklend sostituisce Kristoffer Haugen.22:24
Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Aden McCarthy (Sabah).22:22
Tiro respinto. Kristoffer Askildsen (Viking) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Tobias Moi.22:22
Tentativo fallito. Peter Christiansen (Viking) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Simen Kvia-Egeskog.22:21
Tentativo fallito. Peter Christiansen (Viking) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Kristoffer Askildsen.22:21
Fuorigioco. Akim Zedadka(Sabah) prova il lancio lungo, ma Orphé Mbina e' colto in fuorigioco.22:19
Fuorigioco. Peter Christiansen(Viking) prova il lancio lungo, ma Zlatko Tripic e' colto in fuorigioco.22:19
Tentativo fallito. Aden McCarthy (Sabah) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tymoteusz Puchacz con cross da calcio d'angolo.22:19
Calcio d'angolo,Sabah. Calcio d'angolo causato da Gianni Stensness (Viking).22:18
Tiro respinto. Joy-Lance Mickels (Sabah) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tymoteusz Puchacz.22:18
Tentativo fallito. Simen Kvia-Egeskog (Viking) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Peter Christiansen.22:17
Tentativo fallito. Henrik Falchener (Viking) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Zlatko Tripic con cross da calcio d'angolo.22:16
Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Christian Nwachukwu (Sabah).22:16
Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Aden McCarthy (Sabah).22:16
Sostituzione, Viking. Peter Christiansen sostituisce Henrik Bjørdal.22:15
Sostituzione, Viking. Herman Haugen sostituisce Henrik Heggheim.22:14
Fuorigioco. Abdulla Xaybulayev(Sabah) prova il lancio lungo, ma Tymoteusz Puchacz e' colto in fuorigioco.22:14
Tentativo fallito. Abdulla Xaybulayev (Sabah) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Tymoteusz Puchacz da calcio d'angolo.22:14
Calcio d'angolo,Sabah. Calcio d'angolo causato da Henrik Bjørdal (Viking).22:13
Tiro respinto. Tymoteusz Puchacz (Sabah) un tiro di destro da fuori area.22:13
Fuorigioco. Erik Botheim(Viking) prova il lancio lungo, ma Henrik Bjørdal e' colto in fuorigioco.22:12
Henrik Heggheim (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Tymoteusz Puchacz (Sabah).22:10
Fuorigioco. Umarali Rakhmonaliev(Sabah) prova il lancio lungo, ma Joy-Lance Mickels e' colto in fuorigioco.22:08
Tiro parato. Zlatko Tripic (Viking) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Simen Kvia-Egeskog.22:07
Tentativo fallito. Akim Zedadka (Sabah) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:07
Calcio d'angolo,Sabah. Calcio d'angolo causato da Kristoffer Askildsen (Viking).22:06
Tiro respinto. Orphé Mbina (Sabah) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Umarali Rakhmonaliev.22:06
Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Steve Solvet (Sabah).22:06
Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Akim Zedadka (Sabah).22:05
Inizia il Secondo tempo Viking 1, Sabah 1.22:04
Primo tempo terminato, Viking 1, Sabah 1.21:48
Tiro respinto. Erik Botheim (Viking) un tiro di destro da centro area. Assist di Henrik Heggheim con cross.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Tentativo fallito. Abdulla Xaybulayev (Sabah) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Christian Nwachukwu.21:43
Henrik Bjørdal (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Umarali Rakhmonaliev (Sabah).21:43
Tentativo fallito. Akim Zedadka (Sabah) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Tymoteusz Puchacz da calcio d'angolo.21:42
Calcio d'angolo,Sabah. Calcio d'angolo causato da Kristoffer Askildsen (Viking).21:42
Tiro respinto. Tymoteusz Puchacz (Sabah) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Ivan Lepinjica.21:42
Tentativo fallito. Steve Solvet (Sabah) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Tymoteusz Puchacz con cross da calcio d'angolo.21:40
Calcio d'angolo,Sabah. Calcio d'angolo causato da Henrik Bjørdal (Viking).21:40
Umarali Rakhmonaliev (Sabah) e' ammonito per fallo.21:36
Zlatko Tripic (Viking) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:36
Fallo di Umarali Rakhmonaliev (Sabah).21:36
Sostituzione, Sabah. Joy-Lance Mickels sostituisce Veljko Simic per infortunio.21:34
Gara riprende.21:33
Gara momentaneamente sospesa, Veljko Simic (Sabah) per infortunio.21:32
Tiro respinto. Umarali Rakhmonaliev (Sabah) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tymoteusz Puchacz.21:31
Tiro parato. Simen Kvia-Egeskog (Viking) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.21:30
Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Steve Solvet (Sabah).21:29
Gol! Viking 1, Sabah 1. Erik Botheim (Viking) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kristoffer Haugen con cross.21:27
Tiro respinto. Ivan Lepinjica (Sabah) un tiro di sinistro da fuori area.21:24
Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Tymoteusz Puchacz (Sabah).21:21
Tiro parato. Umarali Rakhmonaliev (Sabah) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:19
Gianni Stensness (Viking) e' ammonito per fallo.21:18
Fallo di Gianni Stensness (Viking).21:18
Orphé Mbina (Sabah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18
Fallo di Simen Kvia-Egeskog (Viking).21:17
Steve Solvet (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Tentativo fallito. Zlatko Tripic (Viking) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:14
Gianni Stensness (Viking) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13
Fallo di Abdulla Xaybulayev (Sabah).21:13
Gol! Viking 0, Sabah 1. Orphé Mbina (Sabah) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Umarali Rakhmonaliev in seguito a un contropiede.21:12
Tentativo fallito. Gianni Stensness (Viking) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Henrik Falchener con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:11
Tentativo fallito. Gianni Stensness (Viking) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Zlatko Tripic con cross da calcio d'angolo.21:11
Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Aden McCarthy (Sabah).21:11
Kristoffer Askildsen (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Fallo di Abdulla Xaybulayev (Sabah).21:07
Fallo di Henrik Heggheim (Viking).21:05
Tymoteusz Puchacz (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fuorigioco. Simen Kvia-Egeskog(Viking) prova il lancio lungo, ma Zlatko Tripic e' colto in fuorigioco.21:04
Kristoffer Haugen (Viking) e' ammonito per fallo.21:02
Fallo di Kristoffer Haugen (Viking).21:02
Christian Nwachukwu (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57
Dove si gioca la partita:
Stadio: Lyse Arena
Città: Stavanger
Capienza: 15900 spettatori19:57
Viking - Sabah è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Lyse Arena di Stavanger.
Arbitro di Viking - Sabah sarà Sander van der Eijk. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.
Attualmente il Viking si trova 22° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Sabah si trova 31° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Il Viking ha segnato 9 gol e ne ha subiti 10; il Sabah ha segnato 4 gol e ne ha subiti 10.
Viking e Sabah è la prima che si affrontano in campionato.
Viking-Sabah ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Viking
|Sabah
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|2
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|5
|3
|Gol totali subiti
|9
|6
|Media gol subiti per partita
|3.0
|2.0
|Percentuale possesso palla
|39.4
|44.0
|Numero totale di passaggi
|1102
|1208
|Numero totale di passaggi riusciti
|861
|975
|Tiri nello specchio della porta
|11
|10
|Percentuale di tiri in porta
|73.3
|38.5
|Numero totale di cross
|55
|32
|Numero medio di cross riusciti
|13
|9
|Duelli per partita vinti
|133
|134
|Duelli per partita persi
|121
|138
|Corner subiti
|27
|22
|Corner guadagnati
|18
|10
|Numero di punizioni a favore
|28
|34
|Numero di punizioni concesse
|39
|36
|Tackle totali
|61
|47
|Percentuale di successo nei tackle
|67.2
|63.8
|Fuorigiochi totali
|3
|8
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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